«Холодные берега»: Екатерина Вилкова не может быть следователем и женой одновременно

Только успел пройти на НТВ сериал «Тень за спиной», снятый по мотивам дела «ангарского маньяка», а Первый канал вместе с компанией «Среда» Александра Цекало начал подогревать интерес зрителей ко второму сезону «Метода», где вновь за серийными убийцами будет охотиться следователь Родион Меглин, телеканал «Россия 1» тоже решил вступить в эту битву сериалов и зайти на несвойственную для себя территорию детективных триллеров с проектом «Холодные берега», показ которого начался в минувший понедельник, 14 октября.
фото: пресс-служба Россия-1
Где-то на серой трассе, ведущей в городок Озерск, в машине громко и нарочито ссорятся сначала из-за цен на бензин, а затем из-за денег за странное лечение Мария Сорокина (Анастасия Микульчина), наследница огромного состояния, и ее муж Марк (Кирилл Сафонов). После перепалки Мария бесследно исчезает. Таинственное дело местный начальник полиции Борис Новинский (Сергей Пускепалис) поручает начинающему (но это не столь важно) следователю, да к тому же женщине (вот это важно) - своей дочери Алине (Екатерина Вилкова). «А что поопытнее никого не нашлось?» – практически каждый встречный спрашивает у Алины, в напарники которой достался мрачный Роман (Александр Горбатов), обладатель вечной кепки шовинист, полный любви к недоступной Алине, отказавшей ему в замужестве. В промежутках между любовными интригами детективов, некстати проползает слух, что в городе орудует маньяк, выбирающий в жертвы женщин, похожих на пропавшую Сорокину.
Спустя четыре года хорошеет Озерск и личная жизнь теперь уже бывшего следователя Алины Новинской. Она счастливо вышла замуж за того самого Марка и переехала с ним в загородный дом, где погрузилась в решение загадок совершенно другого рода – что приготовить мужу на завтрак и ужин. «Нельзя быть следователем, матерью и женой одновременно», – теперь уже в этом уверена и сама Алина, которую папа «заставляет пораскинуть мозгами», когда на горизонте вновь появляется давно забытый маньяк. Примерно тогда же на одной из заправок (бензин в сериале играет какую-то сакральную роль) Марк встречает хамоватую продавщицу, как две капли воды похожу на пропавшую первую жену Марию, только вместо леопардовой шубы богатой наследницы и развевающихся локонов на этой – скромная синяя спецодежда и дешевое мелирование.
фото: пресс-служба Россия-1
Сценаристы «Холодных берегов» Алан Хурумов и Мария Ваксман, вместе работавшие, например, над недавней «Кубой» с Алексеем Макаровым, попытались равномерно разметать детективные загадки в экспозиции сериала, но на первый план все равно вылезли не преступления, а любимые каналом «Россия 1» женщины трудной судьбы. Сперва Алина, выбирающая между карьерой и хорошим, но, кажется, не без червоточинки и постыдных тайн мужем, естественно, главным подозреваемым в исчезновении предыдущей супруги. Затем переродившаяся из Марии в Надю Анастасия Микульчина, умело преображенная из утонченной актрисы в хабалистую работницу заправки (пожалуй, единственное достижение этого сериала), но не способная занять ключевое место в хитросплетенной истории.
На втором плане - еще одна незадачливая пара в исполнении Евгении Малаховой и Игоря Хрипунова, явно переживающая кризис семейной жизни. О детективном жанре напоминает, пожалуй, только дуэт отца и дочери Новинских – да и то потому, что Сергей Пускепалис и Екатерина Вилкова вместе играли в прошлогоднем хите Первого канала, ретро-детективе «Шифр». Там они это делали убедительно, чего не скажешь о «Холодных берегах», где всех исполнителей эксплуатируют в заезженных ими же образах, не давая возможности выйти за рамки привычных им актерских амплуа. К сожалению и сам сериал в целом - проходной и не примичательный, это типичная для «России 1» мелодрама, не выходящая за рамки проектов, где на первом плане неловкие бытовые распри да плоские семейные интриги.