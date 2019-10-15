ревью

Ролики фильмов «Так близко к горизонту» История любви с первого взгляда, которая не может длиться вечно.

Обзор сериалов «Холодные берега»: Екатерина Вилкова не может быть следователем и женой одновременно Телеканал «Россия 1» попытался включиться в битву сериалов про маньяков, но все равно сделал историю женщины трудной судьбы

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Ролики фильмов «Зло» Психолог-скептик Катя Хэрберс изучает явления, которые наука пока не в силах объяснить.

Спутник телезрителя «Кибер»: Война идёт по проводам 15 октября, 20:00, РЕН ТВ