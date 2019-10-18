«Шторм»: Просто такая сильная любовь

На видеосервисе START завершился показ сериала Бориса Хлебникова «Шторм», первичный интерес к которому обеспечили фирменный каст и имена создателей – после «Аритмии», написанной Хлебниковым в соавторстве с Наталией Мещаниновой, пропустить их новую совместную работу было невозможно. Екатерина Визгалова рассуждает, почему «Шторм», похоже, главный российский сериал года.
Фильм начинается с катастрофы: в провинциальном российском городе при открытии нового дворца творчества обрушивается крыша здания, погибает большое количество взрослых и детей. На скамье подсудимых оказывается не владелец строительной компании, занимавшийся возведением сооружения и параллельно баллотирующийся на пост мэра Михаил Крюков (Геннадий Смирнов
), а два его заместителя – в отчетах о сдаче объекта и поддельных экспертизах именно их подписи. Козлы отпущения устраивают прокуратуру (в роли главного прокурора города – Анна Пармас
), но не устраивают родителей погибших детей и одного принципиального сотрудника отдела по борьбе с коррупцией Следственного комитета Сергея Градова (Александр Робак
), который вместе с лучшим другом, следователем убойного отдела Юрием Осокиным (Максим Лагашкин
) давно пытается вскрыть коррупционные схемы города. Градову удается выбить постановление об аресте Крюкова, да и доказательства его вины уже в кармане, но внезапно у него случается личное несчастье – у любимой женщины Марины (Анна Михалкова
) обнаруживают тяжелое заболевание, требующее огромных денег и срочного лечения в Германии. Денег у следователя нет, а у арестованного Крюкова – есть. И тогда любовь оказывается выше правды: борец с коррупцией отпускает виновного за взятку в несколько сотен тысяч евро. Почти сразу в деле Крюкова вскроются подробности иных махинаций, появятся новые фигуранты, и, чтобы замести следы уже своего преступления, Градову придется выстраивать сложные многоходовки, совершать аморальные поступки один за другим, лгать во имя спасения. А друг Осокин начнет подозревать неладное.
Не так давно Борис Хлебников ошарашил зрителей сериалом «Обычная женщина
», заставив сопереживать беременной владелице цветочного магазина Марине (Михалкова), скрывающей свой главный источник дохода – сутенерство. Перешагнуть через закон и совесть ту героиню заставили серьезные долги, которые многие поклонники проекта сочли достаточным оправданием, несмотря на то, что череда лжи с каждым новым шагом засасывала Марину в трясину криминальной жизни все глубже. «Нормальная сильная женщина из современной России, жертва обстоятельств», – говорили о ней.
В «Шторме» Михалкова, захватив из предыдущего проекта имя героини, играет совершенно другую, скажем так, пассивную роль, ее персонаж замкнут на собственных переживаниях, хотя и является спусковым крючком для всей истории. Проявлять же волю, принимать решения и разгребать ворох собственной лжи в новом проекте предоставляется «обычному мужчине» – Сереге Градову в исполнении вызывающего доверие у всего женского населения страны Александра Робака. Градов мешковат и добродушен с виду, но заботлив и нежен, и его любовь к женщине так безмерно велика, что, кажется, ему можно простить не только подлоги и взятку, но и несколько раскиданных по сюжету трупов. Убитых не очень жалко, большинство из них нехорошо себя вели при жизни и заслужили смерть. А вот Марину жалко, Марину штормит, хотя и от нее, любимой, Градов, конечно, скрывает свои преступления (или подвиги?), совершенные затем, чтобы она жила.
Полной противоположностью Сергея является герой Лагашкина – Юрий Осокин, для того честь и дружба гораздо важнее, чем какие-то бабы. Приверженец свободных отношений (только секс и никаких обязательств) обречен на осуждение зрительниц. Но зато он не врет. Расследуя череду убийств, Осокин считает делом чести докопаться до правды. Его тоже штормит – от осознанной необходимости обличить друга. Вообще Лагашкин, убедительно сыгравший душного управленца в «Аритмии», – главная удача сериала. Так неожиданно здорово он вписался в роль идеалиста и правдоборца, и, хотя всю дорогу проигрывал по нерву Робаку, сюжетно также оставаясь на втором плане, в финальной сцене в честном бою отобрал себе звание самого драматичного героя. У Градова уже все случилось, он давно прошел точку невозврата, а Осокин – еще нет. Как отразится на нем пережитое, нельзя сказать наверняка.
Хлебникову и Мещаниновой в «Шторме» удалось изобразить без прикрас скверну российской действительности (не без допущений), в которой все куплено, в том числе суды и прокуратура, и выиграть у системы не может никто. Реальность узнаваема, детали продуманы: зависимость от мобильника, современные программы слежения, международные санкции, каршеринг, наконец, который, может, и не был прописан в сценарии, а пришел в виде продакт-плейсмента, но, тем не менее, получилось здорово. Удалось и выковать героя, который руководствуется принципами, но может похоронить и их, и себя, и еще полгорода из-за неистовой страсти. В картине живые персонажи, среди них только один – резко отрицательный, лишенный человеческого олигарх Маргулис в исполнении Александра Мосина
), остальные – просто люди, имеющие уникальные, хорошо придуманные характеры, имеющие сильные и слабые стороны. Блестяще написаны диалоги, едкие и пружинистые, в них время от времени очень органично врывается добавляющая правдивости нецензурная лексика. Но главное, что получилось у Хлебникова – снова поковырять наше самосознание, спровоцировать болезненную рефлексию, ущипнуть общепринятые наши российские представления о добре и зле.
В американской многосерийной драме «Большая маленькая ложь
» за преступление считалось неосторожное убийство садиста и насильника, и, несмотря на отсутствие улик, невольная убийца изнывала весь второй сезон, впадая в депрессию от чувства вины и мук совести. Отсюда ее переживания кажутся наивными, ведь наш национальный герой – Данила Багров, и он не имеет тормозов. Подобно ему многие герои художественных произведений попирают закон и мораль под действием обстоятельств, убивают ради большой любви и идеалов и находят сочувствие. Потому что «не мы такие, жизнь такая». Потому что мы привыкли себя оправдывать – ложью во имя спасения, войной ради мира.
Смотрите сериал «Шторм
» на видеосервисе START.