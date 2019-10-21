«Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»: Наркотики без рок-н-ролла

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Психологическая драма Бориса Хлебникова о коррупции, дружбе и разрушительной силе любви

«Шторм»: Просто такая сильная любовь

15 октября

«Холодные берега»: Екатерина Вилкова не может быть следователем и женой одновременно

Телеканал «Россия 1» попытался включиться в битву сериалов про маньяков, но все равно сделал историю женщины трудной судьбы