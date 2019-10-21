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«Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»: Наркотики без рок-н-ролла

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21 октября 2019
Шестой сезон детективной саги о хрущевско-брежневской эпохе

С 21 октября на Первом канале стартует «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова» – Андрей Смоляков опять ведет расследование: сероглаз, немногословен, брутален и привычно истязаем ревностью жены, причем теперь не без причины. В этот раз дело происходит в конце семидесятых двадцатого века, но главные игроки в команде остаются прежними, хотя личные привязанности сильно меняются.

«Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»: Наркотики без рок-н-ролла

Майор Черкасов возвращается в свой МУРовский отдел, где начальницей назначена его бывшая ученица Соня Тимофеева (Марина Александрова; забавно, что она в это же примерно время на канале «Россия-1» будет бороться с самозванцами и самозванками, с Пугачевым и Таракановой, но тут пока все не так сложно. Без самодержцев). Кто-то убивает студента-дипломника из архитектурного института, сбросив парня с крыши ну очень серьезного дома, сплошь начиненного женами генералов и народными или хотя бы заслуженными актерами, музыкантами, модельерами. У мальчика есть отчим-массажист (его играет Сергей Гармаш), есть мать, которая вскоре тоже умирает. Предполагается самоубийство. Еще мальчик регулярно ходил на ипподром, однако невозможно понять, зачем будущего архитектора потянуло на крышу с авоськой яблок в руках.


БЕЗ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ И НОВОСЕЛЬЦЕВА

1977 год, заявленный в сериале как конкретное время, принес в СССР фильмы «Про Красную Шапочку» и «Золотая мина», «Мимино», «Служебный роман», «Собака на сене» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». А атомоход «Арктика» достиг Северного полюса. А еще где-то за кордоном вышли «Сияние» Кинга и «Поющие в терновнике» Коллин Маккалоу – два последующих лидера по призам за сбор макулатуры в СССР. А Кир Булычев написал детскую повесть про Алису Селезневу «Сто лет тому вперед», по которому потом сняли «Гостью из будущего». Забавно, но подозреваемые из нового кино могли бы играть в фильмах, вышедших в тот год. Заслуженные и народные.

«Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»: Наркотики без рок-н-ролла

Мир майора Черкасова существует в ином измерении. Там нет Красной Шапочки и золотой мины, нет Людмилы Прокофьевны и Новосельцева. Но есть наркотики, о которых молчали до девяностых. Уверена: слово «наркоман» не фигурировало в лексиконе у детей семидесятых. И та сеть, которую пытается выловить из местного уголовно-бомондного беспредела майор Черкасов, потому кажется неестественной. От этого все сильнее зазор между воспоминаниями, вымыслом сценариста и тем, что же было на самом деле. Последнее особенно важно.


А ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Сериал «МосГаз» вышел в октябре 2012 года, а прототипом главного маньяка стал Владимир Ионесян, один из первых известных за пределами муровских архивов серийных маньяков, орудовавший в 60-е. В пресс-службе МУРа тогда от «Мосгаза» открестились, сообщив, что к реальной истории убийцы, представлявшегося сотрудником-газовщиком, сюжет имеет весьма слабое отношение. Но зрителю кино понравилось, что породило не столько продолжения (а сейчас на экранах уже шестая восьмисерийка с майором Черкасовым), сколько самостоятельные произведения с детективным сюжетом, помещенные в хрущево-брежневскую эпоху.

«Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»: Наркотики без рок-н-ролла

Режиссеры почти не повторялись (исключением стал Евгений Звездаков, снявший и «Паука», и «Шакала»), теперь на площадку вышел Сергей Коротаев. Это чередование разных постановщиков во вроде бы одинаковых застойных мрачноватых декорациях пока давало эффект, но – о чудо! – не разрушало общую стилистику. А уж по поводу кастинга можно только удивляться: каждый раз к ядру сериала, где особенно выделяются Андрей Смоляков, Марина Александрова, Юрий Чурсин, подбирались актеры и актрисы первого ряда, будь то театр или кино. Сейчас на экране – Александр Лазарев-младший, Светлана Немоляева, Евгения Крюкова, Сергей Степанченко, Игорь Ясулович и, конечно, Сергей Гармаш.


ГАРМАШ: ТО ЛИ ЖЕРТВА, ТО ЛИ ПРОСТО НЕГОДЯЙ

Сергей Гармаш всегда может работать в стиле: ты ничего не говори, туда-сюда ходи, иногда рви майку на груди. Он органичен как злодей, он органичен, как обиженный отец-отчим. Он может все. Он сделает пьяные глаза подставляемой жертвы, он сделает холодные глаза человека, осознающего все, что происходит вокруг него. Спойлеров не будет: просто очень хороший артист сыграл так, что про «Красную Шапочку» или «Служебный роман» можно будет не вспоминать.

Смотрите сериал «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова» в 21:30 на Первом канале с 21 октября.


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«Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»: Наркотики без рок-н-ролла фотографии
«Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»: Наркотики без рок-н-ролла фотографии
«Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»: Наркотики без рок-н-ролла фотографии
«Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»: Наркотики без рок-н-ролла фотографии
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