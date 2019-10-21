«Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»: Наркотики без рок-н-ролла

Шестой сезон детективной саги о хрущевско-брежневской эпохе
С 21 октября на Первом канале стартует «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова» – Андрей Смоляков опять ведет расследование: сероглаз, немногословен, брутален и привычно истязаем ревностью жены, причем теперь не без причины. В этот раз дело происходит в конце семидесятых двадцатого века, но главные игроки в команде остаются прежними, хотя личные привязанности сильно меняются.
Майор Черкасов возвращается в свой МУРовский отдел, где начальницей назначена его бывшая ученица Соня Тимофеева (Марина Александрова
; забавно, что она в это же примерно время на канале «Россия-1» будет бороться
с самозванцами и самозванками, с Пугачевым и Таракановой, но тут пока все не так сложно. Без самодержцев). Кто-то убивает студента-дипломника из архитектурного института, сбросив парня с крыши ну очень серьезного дома, сплошь начиненного женами генералов и народными или хотя бы заслуженными актерами, музыкантами, модельерами. У мальчика есть отчим-массажист (его играет Сергей Гармаш
), есть мать, которая вскоре тоже умирает. Предполагается самоубийство. Еще мальчик регулярно ходил на ипподром, однако невозможно понять, зачем будущего архитектора потянуло на крышу с авоськой яблок в руках.
БЕЗ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ И НОВОСЕЛЬЦЕВА
1977 год, заявленный в сериале как конкретное время, принес в СССР фильмы «Про Красную Шапочку
» и «Золотая мина
», «Мимино
», «Служебный роман
», «Собака на сене
» и «Неоконченная пьеса для механического пианино
». А атомоход «Арктика» достиг Северного полюса. А еще где-то за кордоном вышли «Сияние» Кинга и «Поющие в терновнике» Коллин Маккалоу – два последующих лидера по призам за сбор макулатуры в СССР. А Кир Булычев написал детскую повесть про Алису Селезневу «Сто лет тому вперед», по которому потом сняли «Гостью из будущего
». Забавно, но подозреваемые из нового кино могли бы играть в фильмах, вышедших в тот год. Заслуженные и народные.
Мир майора Черкасова существует в ином измерении. Там нет Красной Шапочки и золотой мины, нет Людмилы Прокофьевны и Новосельцева. Но есть наркотики, о которых молчали до девяностых. Уверена: слово «наркоман» не фигурировало в лексиконе у детей семидесятых. И та сеть, которую пытается выловить из местного уголовно-бомондного беспредела майор Черкасов, потому кажется неестественной. От этого все сильнее зазор между воспоминаниями, вымыслом сценариста и тем, что же было на самом деле. Последнее особенно важно.
А ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Сериал «МосГаз
» вышел в октябре 2012 года, а прототипом главного маньяка стал Владимир Ионесян, один из первых известных за пределами муровских архивов серийных маньяков, орудовавший в 60-е. В пресс-службе МУРа тогда от «Мосгаза» открестились, сообщив, что к реальной истории убийцы, представлявшегося сотрудником-газовщиком, сюжет имеет весьма слабое отношение. Но зрителю кино понравилось, что породило не столько продолжения (а сейчас на экранах уже шестая восьмисерийка с майором Черкасовым), сколько самостоятельные произведения с детективным сюжетом, помещенные в хрущево-брежневскую эпоху.
Режиссеры почти не повторялись (исключением стал Евгений Звездаков
, снявший и «Паука
», и «Шакала
»), теперь на площадку вышел Сергей Коротаев
. Это чередование разных постановщиков во вроде бы одинаковых застойных мрачноватых декорациях пока давало эффект, но – о чудо! – не разрушало общую стилистику. А уж по поводу кастинга можно только удивляться: каждый раз к ядру сериала, где особенно выделяются Андрей Смоляков, Марина Александрова, Юрий Чурсин
, подбирались актеры и актрисы первого ряда, будь то театр или кино. Сейчас на экране – Александр Лазарев-младший
, Светлана Немоляева
, Евгения Крюкова
, Сергей Степанченко
, Игорь Ясулович
и, конечно, Сергей Гармаш.
ГАРМАШ: ТО ЛИ ЖЕРТВА, ТО ЛИ ПРОСТО НЕГОДЯЙ
Сергей Гармаш всегда может работать в стиле: ты ничего не говори, туда-сюда ходи, иногда рви майку на груди. Он органичен как злодей, он органичен, как обиженный отец-отчим. Он может все. Он сделает пьяные глаза подставляемой жертвы, он сделает холодные глаза человека, осознающего все, что происходит вокруг него. Спойлеров не будет: просто очень хороший артист сыграл так, что про «Красную Шапочку» или «Служебный роман» можно будет не вспоминать.
Смотрите сериал «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова
» в 21:30
на Первом канале с 21 октября
.