«Трудные подростки»: С правом на ошибку

Онлайн-сервисы продолжают эксперименты с собственным контентом и пытаются – как могут – завоевывать новую зрительскую аудиторию. В первую очередь – подростков. Несколько недель назад OKKO выпустил проект #DETKИ, в котором душегуб из даркнета заставлял школьников совершать странные поступки и даже преступления. В сериале часто звучал мат и затрагивались в том числе непринятые на российском ТВ темы наркотиков. Теперь же другой сервис more.tv в надежде на диалог с новым для отечественных кинематографистов зрительским сегментом тоже решил открыть показ линейки собственных сериалов проектом «Трудные подростки», где пошел несколько иным, чем конкурент, путем, однако тоже сконцентрировался именно на группе школьников. Тут, правда, не терроризируемых неизвестным злом, а самостоятельно терроризирующих всех вокруг.
За пьяный дебош некогда успешный футболист, Антон Ковалев (Никита Волков
), в свое время даже возглавлявший сборную, отсидел в тюрьме два года. И вот вышел на свободу – в надежде увидеть своих фанатов, встречающих его на выходе из исправительного учреждения. Но былая слава угасла, автограф Ковалева теперь нужен разве что бывшему надзирателю, собирающемуся за копейки продать его на «авито», а единственным, кто встречает спортсмена из тюрьмы оказывается его бывший учитель Герман (Александр Лыков
), некогда воспитывавший непоседливого, но талантливого Ковалева в детском доме.
Теперь Герман отвечает за других таких же взбалмошных ребят – он возглавляет центр трудных подростков, куда отправляют на перевоспитание школьников-правонарушителей, у части из которых за плечами имеется уже по несколько приводов. Опытный педагог предлагает Ковалеву место в своем центре – ребят надо подготовить к местной Олимпиаде. Футболист, все еще лелеющий мечту вернуться в обойму высшей лиги, поначалу отказывается, но после нескольких провальных попыток получить «нормальную» работу все-таки идет к Герману с покаянием – если из «трудных подростков» удастся сколотить команду, которая победит на Олимпиаде, то и бывшие коллеги Ковалева поймут, что он все еще на что-то способен. Но найти общий язык с подростками, которых спорт и учеба в принципе интересуют, кажется, в последнюю очередь – дело не из простых.
С одной стороны, «Трудные подростки» – классическая история противостояния юных учеников и молодого, неопытного учителя, не намного старше их по возрасту. Учитель пытается – в данном случае, правда, не осознанно, педагогического опыта у Ковалева нет – перетянуть их на свою сторону. Иногда панибратством, иногда шутками, иногда кнутом или пряником (хотя в случае с «Трудными подростками» алкоголем). Ученики изо всех сил сопротивляются – могут запереть нового «физрука» на крыше школы или «развести» его через интернет-приложение для знакомств. Но, с другой стороны, в истории этих «Трудных подростков» есть одна объединяющая две противоборствующие стороны черта – все они по сути «сбитые летчики». Однажды оступившийся Ковалев, получивший за свою ошибку наказание, но не прощение, перечеркнувший успешную карьеру, уже не поддающуюся восстановлению. Подростки, которых тоже списали в спеццентр после очередного промаха – поставили на них клеймо «неблагополучных» ребят без какой-либо надежды если не на светлое, то хотя бы на нормальное будущее. «Трудные подростки» – это история второго шанса, который редко дается современному человеку, вне зависимости от его возраста или социального статуса. Такое редко обсуждается в нашем обществе «без права на ошибку». И в этом смысле первый сериал сервиса more.tv удался.
Проект не пытается шокировать зрителей провокационными сценами или обилием мата – он тут местами есть, но выглядит довольно органично, как и в целом диалоги и подростков, и педагогов, что довольно редко удается отечественным кинематографистам, когда речь идет о разных поколениях. Да и актерский состав с обилием молодых, еще не примелькавшихся лиц (исключение здесь, пожалуй, только Глеб Калюжный
, играющий одного из подростков) можно назвать удачей, что безусловная заслуга не только продюсеров, но и режиссера Рустама Ильясова
, несколько лет назад дебютировавшего в полнометражном кино с триллером «Вакантна жизнь шеф-повара
», а теперь и в сериалах – как раз с «Трудными подростками», снятыми в совсем ином жанре. И этот дебют тоже можно считать вполне сложившимся.
Смотрите сериал «Трудные подростки
» на сервисе more.tv
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