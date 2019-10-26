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«Екатерина. Самозванцы»: Золушка и ее гвардия

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26 октября 2019
Третья часть исторического сериала с Мариной Александровой в роли стальной императрицы

Канал «Россия 1» показывает сериал «Екатерина. Самозванцы - продолжение исторического многосерийного телефильма про женщину, которая была «выписана» царицей Елизаветой Петровной для замужества из Пруссии в качестве уездной мелкой и бедной принцесски и правила Россией 34 года. Она взошла на престол, свергнув Петра Третьего, не слишком популярного в армии Государства Российского.

«Екатерина. Самозванцы»: Золушка и ее гвардия

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЛИ «ФЛЭШБЭК»?

Действие происходит в 1774 году. Предыдущая часть саги про Екатерину, как ни странно, заканчивается позже. Там уже и первая супруга Павла Петровича Наталья Алексеевна, по традиции выписанная из немецких земель и выбранная среди трех принцесс-сестер, скончалась при мучительных родах. И самозванцы уже «отсамозванили». Тот живописный рейс в историю назывался «Екатерина. Взлет». «Самозванцы» же откатывают назад, чтобы показать, насколько все близко было к падению.

Геополитика примерно такая: на юге турки, с востоке Пугачев берет демидовские заводы, французы и поляки с запада вместе с княжной Таракановой, да и братья Орловы что-то придумывают, пока красавица Марина Александрова, по-прежнему являющаяся зрителю Екатерину Второй, бегает по белому снегу от фаворита своего Потемкина, ложась на холодную землю в объятиях сильного блондина (актер Владимир «последний богатырь» Яглыч, он же – простоватый бармен из сериала «Кухня»).

«Екатерина. Самозванцы»: Золушка и ее гвардия

ИСТОРИЯ – ЭТО ТОЛЬКО «ГВОЗДЬ ДЛЯ КАРТИНЫ»?

Представить, как играет в снежки и резво бегает царственная женщина сорока пяти лет, сложно. Если только эта женщина не родилась в двадцатом веке и не имела абонемент в фитнес-клуб. Когда разглядываешь портреты Екатерины Второй, хотя бы коронационный портрет кисти Рокотова (1763 год), воображение не может разыграться до такой степени, а ведь на экране она на 11 лет старше, чем на этой картине. Ближе всех к эпохе, на которую мы смотрим с экрана – портрет Ивана Саблукова (1770-е годы), ученика Аргунова; это его изображение императрицы хранится в Нижнем Новгороде. Данная женщина не вяжется с пробежкой в снегу. Конечно, есть знаменитая цитата Александра Дюма про то, что он использует историю, как гвоздь, на который вешает свою картину. Авторы сериала думают, похоже так же, поступаясь исторической правдой, ведь Марина Александрова гораздо киногеничнее, чем эта женщина в напудренном парике.

«Екатерина. Самозванцы»: Золушка и ее гвардия


ЗОЛУШКА, КОТОРОЙ НАДО МСТИТЬ

Когда режиссер Виталий Мельников снимал «Царскую охоту» (1990) про самозванку Тараканову, он вполне сознательно делал более некрасивой замечательную актрису Светлану Крючкову, играющую царицу, рядом с феерической красоткой Анной Самохиной. И тогда на первый план выходили человеческие отношения: ревность и зависть стареющей женщины к эффектной авантюристке, посмевшей посягнуть и на трон, и на фаворита. Но, сравнивая нынешнюю Тараканову (Ангелина Стречина) с Екатериной, мотив ревности и зависти снимается изначально – просто потому, что Александрова по-прежнему прекрасна. Госпожа Тараканова тоже хороша собой, но в жизни она была намного моложе Екатерины. Этой странной девчонке, обчистившей море карманов под разными легендами, в 1774 году было от 21 года до 29 лет.

Намного важнее в сериале мотив долга самодержицы российской перед Державой с большой буквы «Д», и мотив мести. По большому счету ведь, Екатерина Вторая – Золушка. Но с принцем не повезло, а повезло с гвардией. Ей приходилось быть жесткой, чтобы править такой сложной страной. В которой то человек из четвертого десятка самозванцев объявляет себя недоубиенным Петром Третьим, то какая-то барышня говорит, что она законная дочка Елизаветы Петровны.

«Екатерина. Самозванцы»: Золушка и ее гвардия

ГДЕ ПРАВДА, БРАТ?

Цветаева, когда писала про Екатерину Вторую в истории с Емельяном Пугачевым, очередным самозванцем, использовала следующие эпитеты: белизна, полнота и доброта. Цветаева ссылалась на Пушкина, но говорила о «казенной почтительности» со стороны поэта. А потом искала, искала и правду в бунте, и красоту вымысла в «Капитанской дочке». И пыталась понять разницу между правдой и художественной правдой. Возможно, режиссер Дмитрий Иосифов тоже начал думать, что выбрать: «Гвоздь», на который что-то вешают, или правдивая История? Возможно на выбор повлияло его актерское детство, ведь он начинал карьеру как Буратино в фильме Нечаева студии «Беларусьфильм», и знает с малых лет, что такое – сделать сказку реальностью.

Смотрите сериал «Екатерина. Самозванцы» на телеканале Россия-1


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«Екатерина. Самозванцы»: Золушка и ее гвардия фотографии
«Екатерина. Самозванцы»: Золушка и ее гвардия фотографии
«Екатерина. Самозванцы»: Золушка и ее гвардия фотографии
«Екатерина. Самозванцы»: Золушка и ее гвардия фотографии
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