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«Полярный»: Ветер северный

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28 октября 2019
Телеканал ТНТ продолжает бодро шествовать по новому телесезону – после удачного народного хита «Жуки» и экстравагантной комедии «Триада» на очереди новый проект, потенциально способный обрести зрительскую любовь. Трагикомедия «Полярный» возвращает на экраны брутального, но ироничного Михаила Пореченкова и дерзкого Ивана Охлобыстина, а также не без успеха отыгрывает повальное увлечение российских кинематографистов темой «лихих 90-х».

«Полярный»: Ветер северный
фото: пресс-служба ТНТ

Под «Дым сигарет с ментолом» бритоголовые Кащей и Леший пытают паяльником зажатого в тисках окружающего сюра интеллигента. «Не верю!» – кричит здесь не Станиславский, а благообразный бизнесмен Виктор Павлович (Михаил Пореченков), в 2019-м владелец скромной подмосковной экофермы, а в начале 1990-х под кличкой Витя Мясник державший в страхе всю Москву. Сцена с паяльником – очередной фильм про те самые «лихие», на котором человек богатого жизненного опыта Виктор Павлович выступает всего лишь консультантом. Съемки бизнесмену не очень нравятся, другое дело – ферма с любимым бычком по кличке Братан. Подмосковным спокойствием в рамках законодательства Российской Федерации Виктору Павловичу наслаждаться не дают – на экоферме вдруг появляется старый знакомый бизнесмена Артур (Игорь Жижикин) с огромной подковой на счастье (в качестве подарка) и просьбой придержать общак. Отрицательный ответ со стороны Вити, хоть уже и не Мясника, не принимается.

Вроде бы не самая опасная миссия заканчивается полным фиаско: Виктор Павлович от случайной травмы (с участием той самой подковы) забывает пароль от входа в мобильный банк, куда и положил «общаковые» деньги, и уже не может вернуть их Артуру сотоварищи. Виктор Павлович, может, и завязал с криминальным прошлым, а вот его «коллеги» – пока еще нет. Скрываясь от «пацанского» гнева, законопослушный столичный бизнесмен оказывается в северном городе Полярный, где вечно ненавистная зима столкнулась с безвременно зависшими 90-ми: в местном кафе водка «Распутин», караоке с хитами той «прекрасной эпохи» и рэкет, о котором Витя Мясник пытался забыть. Но тут, в отличие от истории с паролем, память не подводит.

«Полярный»: Ветер северный
фото: пресс-служба ТНТ

В «Полярном» за основу взяты, кажется, все популярные штампы современного отечественного кино – и противостояние Москвы и провинции, и уже набившая оскомину ностальгия по 90-м. Но в «Полярном» это все сделано в остроумном, свежем и нетривиальном ключе – авторы сами иронизируют над повальным увлечением 90-ми, но и признают, в общем-то, простую истину, что действительно та криминальная эпоха вовсе не закончилась и продолжается в России – пусть и в данном случае только на территории вымышленного Полярного с баром «Север», автосервисом, где обитает главный местный авторитет с золотой цепью Болт (Иван Охлобыстин), нерешительным полицейским (Антон Богданов), старательно обходящим опасные конфликты, и мэром (Ян Цапник), купающемся в бассейне и деньгах, пока жители города едва сводят концы с концами и неделями сидят без горячей воды. В тяжелую «социалку», впрочем, «Полярный» при этом не превращается. Благодаря в том числе и прекрасным актерским работам.

Режиссерам Михаилу Старчаку, снимавшему дилогию «Остров», и Константину Статскому, ответственному за суперпопулярного «Мажора», удалось собрать крайне впечатляющий каст, причем тоже в полном соответствии с концепцией столкновения эпох. Так, Михаил Пореченков тут явно напоминает Леху Николаева из «Агента национальной безопасности», вечного защитника и любимца женщин. И в данном случае не принципиально, что в «Полярном» герой Пореченкова имеет совсем другое, кардинально отличающееся от Николаева, прошлое. Иван Охлобыстин предстает в своей лучшей со времен «Интернов» форме, а заодно и напоминает о забытом новым поколением зрителей Леопольде Роскошном. И с каждой серией накал иронии в этом главном дуэте «Полярного» все больше.

Смотрите сериал «Полярный» в 20:00 на ТНТ c 28 октября.


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