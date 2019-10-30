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«Бывшие-2»: Новые зависимые

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30 октября 2019
На видеосервисе Start 31 октября выходит продолжение сериала «Бывшие». После удачного первого сезона сериал о борьбе с зависимостями сменяет формат и уходит в повествование о семейных отношениях, не забывая и основной своей темы.

«Бывшие-2»: Новые зависимые

Выходивший в прошлом году на Первом канале сериал видеосервиса Start «Бывшие» произвел своего рода революцию в отечественном кинопроизводстве, обычно с осторожностью подходящем к таким сложным темам, как употребление наркотиков. Зависимости разного рода стали основой сериала с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым в главных ролях. Она – дочка богатого чиновника, пытающаяся убежать от сложных семейных отношений с помощью наркотиков и в конце концов оказывающаяся на рехабе в специализированной клинике. Он – с виду простой и положительный парень, с явно не легким прошлым, которое пытался забыть с помощью алкоголя, и в итоге, пройдя через лечение, стал помогать другим – таким же зависимым, каким он был сам когда-то. История их отношений наконец обрела продолжение – и вот уже 31 октября выходит второй сезон. Правда, уже только на видеосервисе Start, без показа на телеэкране, что, видимо, подразумевает в том числе и большую жесткость и свободу повествования. Однако пока первая серия нового сезона заявляет новые зависимости, связанные уже не с веществами, а с людьми.

Семья Яны Мироновой (Аксенова) разваливается у нее на глазах – у матери (Наталья Рогожкина) непонятный любовник, у отца (Виталий Хаев) трагическая любовь к подруге Яны – Рите (Софья Лебедева), сбежавшей от порочной связи с женатым чиновником в Италию и освободившей таким образом квартиру, в которой теперь живет Яна. Живет, как думает, полной жизнью – все с теми же наркотиками, от которых безуспешно пыталась отказаться на рехабе. У Ильи (Шведов) с виду дела обстоят получше – с Олей они пытаются строить тихие семейные отношения, она же пытается «взбодрить» Илью мыслями о частной практике и создании собственной клиники. Илья подрабатывает выездами к сорвавшимся алкоголикам, пытается не дать им загубить свою жизнь, однако сам из-за нелепой случайности чуть не губит свою. Череда ошибок вновь сводит вместе Яну и Илью, которые, к тому же оказываются втянуты в беспощадный денежный круговорот, засасывающий в свою воронку всех членов семьи этих «бывших».

«Бывшие-2»: Новые зависимые

По началу второго сезона понятно, что сконцентрируется он на главной зависимости нашей эпохи – финансовой, а в качестве основной темы здесь заявлена модная ныне семейная. «Бывшие-2» начинают напоминать уже именно что семейную сагу, с отголосками «Наследников» и даже «Династии», а не камерную драму о разного рода зависимостях, каким был первый сезон. Что довольно логично – увлечения наркотиками и алкоголем, конечно, лишь следствие других проблем, в том числе (а, может быть, и даже в первую очередь) в семье. Но если в первом сезоне на первый план все же выходила проработка этих травм, от чего повествование выглядело более необычным, нежели в большинстве других проектов, то во втором – создатели все же решили пойти, кажется, проторенным путем, обратив большее внимание на динамичность сюжета, нежели на верность заданной в первых «Бывших» тематике. Хорошо это или плохо, станет понятно, естественно, только по завершении сезона, действие которого, впрочем, тоже не обойдется без реабилитационного центра. Но есть подозрение, что рехаб понадобится уже не только Яне.

Смотрите сериал «Бывшие-2» на видеосервисе Start с 31 октября.


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«Бывшие-2»: Новые зависимые фотографии
«Бывшие-2»: Новые зависимые фотографии
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