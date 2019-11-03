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«Темные начала»: Стимпанк у нее в крови

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3 ноября 2019
На Амедиатеке выходит новый фантастический сериал BBC – адаптация популярного цикла Филипа Пуллмана «Темные начала». Кирилл Горячок рассказывает, удалось ли авторам передать дух оригинала.

«Темные начала»: Стимпанк у нее в крови

Действие разворачивается в альтернативной вселенной, в которой переплетены магия и наука, а у каждого человека есть свой деймон - животное, являющееся воплощением души своего хозяина. Двенадцатилетняя Лира (Дафни Кин) живет и учится в Оксфорде, куда попала еще ребенком после смерти родителей. Обучение ее не слишком увлекает, девочка предпочитает носиться по университету с другом Роджером, а по вечерам мечтать о путешествиях со своим дядей Лордом Эзриэлем (Джеймс МакЭвой) по заснеженному Северу. Однажды любимый родственник – видный ученый – прибывает в университет, но совсем не с целью навестить девочку. Эзриэль спешит предупредить ученое сообщество, что мир находится на грани опасности, и что, судя по всему, существует еще несколько параллельных миров, которые тесно сосуществуют друг с другом. Слова Эзриэля воспринимаются как ересь могущественной церковью Магистериум, которая управляет Британией, и Эзриелю необходимо срочно покинуть Оксфорд, чтобы не накликать беду. Параллельно за стенами университета начинают таинственным образом пропадать дети.

Трилогия писателя Филиппа Пулманна «Темные начала» снискала огромную популярность в мире и считается одним из лучших произведений жанра детского фэнтези. С ней же связан один из самых впечатляющих кассовых провалов последних лет – первая полнометражная экранизация «Золотой компас» с трудом собрала в домашнем прокате и половину затраченной на съемки суммы. Не помогли ни известные артисты (Николь Кидман, Дэниэл Крэйг, Ева Грин), ни всемирно известный первоисточник.

«Темные начала»: Стимпанк у нее в крови

Такое непростое наследие предстояло как-то пережить новому сериалу от BBC и HBO. Авторы поставили амбициозную задачу адаптировать весь цикл писателя Пуллмана на маленьком экране. На этот раз за «Темные начала» взялись серьезно – сценарий написал Джек ТорнОтбросы», «Бесстыдники»), а пилотную серию поставил оскароносный Том ХуперКороль говорит», «Отверженные»). И оба автора отлично смогли уловить британский колорит фэнтезийной сказки о добре и зле.

Как и положено детской фантастике – в центре событий «Темных начал» находится юная девочка и ее история взросления. Непослушная и дерзкая Лира жаждет отправиться в опасные приключения, спасать мир и сворачивать горы, но ей приходится тухнуть на уроках, слушать религиозные заповеди и быть благочестивой и скромной. 14-летняя актриса Дафни Кин, впечатляюще дебютировавшая в супергеройском боевике «Логан», подошла на главную роль более чем замечательно. Девочка очень выразительно хмурит брови и обладает необыкновенным пластическим обаянием – оторвать от нее глаза невозможно. Лира так спешит жить и чувствовать, что совсем не замечает, что мир устроен куда сложнее, чем ей кажется, и не всякий добрый профессор является тем, за кого себя выдает.

Своего дядю Эзриэля она видит очень редко – ученый полностью поглощен своими исследованиями, которые протекают где-то далеко на Севере. Там, по его мнению, лежит ключ к разгадке секрета мироздания, того, что скрывает официальная церковь Магистериум. Джеймс МакЭвой в «Темных началах», конечно, очень напоминает здесь своего же Профессора Икс из франшизы «Люди Икс» - такой же мудрый и справедливый учитель, которого, однако, никто не хочет слышать. Зато в сериале его сопровождает большая белая тигрица, вместе с которой Лорд Эзриэль явно выглядит внушительнее покровителя мутантов из кинокомиксов Marvel.

«Темные начала»: Стимпанк у нее в крови

Первый эпизод «Темных начал» спешно расставляет фигуры на игровом поле, и поначалу не всегда понятно, куда и как они будут двигаться. В особенности трудно сориентироваться будет тем, кто вовсе не знаком с первоисточником или фильмом «Золотой компас». Однако объяснение законов фэнтезийного мира, по всей видимости, будут подавать маленькими порциями в течении всего сериала, а пока авторы сконцентрировались на Лине и круговерти ее забот и волнений. Кроме того, нарисована здешняя Англия очень красиво, по стилю альтернативная вселенная «Темных начал» напоминает смесь ар-деко и стимпанка: в воздухе парят гигантские дирижабли, кругом шевелятся механизмы на шестеренках. И в этом царстве науки одновременно обитают волшебные деймоны – в сериале их нарисовали много, и каждый выглядит привлекательно и мило.

Новейшая экранизация романов Пуллмана получилась несколько хаотичной, а, местами, слишком вычурной и настойчиво пафосной. Однако дух оригинала и детской сказки авторам «Темных начал» передать определенно удалось. Сомнений в том, что и все шестеренки в этом большом и амбициозном механизме постепенно сложатся воедино и заработают как надо, почти не возникает. А впереди у девочки Лины еще целая северная экспедиция.

Сериал «Темные начала» смотрите на Амедиатеке.


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Зарубежные сериалыКирилл ГорячокфэнтезиЭкранизация
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