Лучшие российские сериалы XXI века. Зрительское голосование. Часть 1

Каждый год Кино-Театр.Ру подводит итоги и выбирает лучшие отечественные сериалы – по мнению критиков и, что важно, по мнению зрителей. Так как в этом году мы прощаемся со вторым десятилетием XXI века, то решили подвести еще и промежуточные итоги – сформировать список лучших российских сериалов века. И в этом деле, как мы надеемся, нам помогут читатели нашего сайта и соответственно зрители отечественных сериалов. Для того, чтобы напомнить историю современного сериалопроизводства, в течение ноября мы будем публиковать пятерки лучших проектов за каждые пять лет нового века. В этом выпуске – 2000-2004 год включительно. Уже сейчас вы можете проголосовать за лучшие сериалы, поставив отметку «Это кино мне нравится» на странице того или иного проекта. Голосование продлится до 10 декабря, после чего мы сформируем рейтинг лучших сериалов, а создателей победившего проекта попросим записать видео для наших читателей. Вспоминайте российские сериалы, смотрите и пересматривайте их. И обязательно голосуйте.
Драматический сериал Александра Митты открыл широкой публике прекрасный женский актерский состав – Ренату Литвинову, сыгравшую здесь эксцентричную Альбину Ворон, Елену Панову, исполнившую роль решительной Галины Жгут, и Ольгу Будину в трогательным образе Марины Голощекиной, пытающейся вырваться из-под зависимости мужа-диктатора (Алексей Гуськов) и познать настоящую любовь с молоденьким лейтенантом Иваном Столбовым (Марат Башаров). Три непохожие друг на друга женщины, три непохожие друг на друга семьи, объединенные одним гарнизоном, одной эпохой и одной страной.
С преступностью образца конца 1990-х – начала 2000-х боролись не только «менты» из убойного отдела Санкт-Петербурга, но и хрупкая, наблюдательная москвичка Настя Каменская в исполнении «интердевочки» Елены Яковлевой. Ее Каменская с легкостью разыскивает преступников и руководит мужчинами – простодушным майором Коротковым (Сергей Гармаш), стильным красавцем Лесниковым (Дмитрий Нагиев) и трогательным мужем-математиком Чистяковым (Андрей Ильин).
Не самый стандартный для того времени восьмисерийный проект – об обычных людях, живущих здесь и сейчас, с их личными проблемами, семейными неурядицами и компромиссами, на который готов идти каждый ради своего обычного, земного счастья. Любовный четырехугольник, участниками которого становятся Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова, Андрей Руденский и Анна Большова, сталкивает людей разного воспитания и темперамента в попытке остановиться и начать новую жизнь. Пусть для этого и нужно поменяться ролями.
На волне популярности все тех же «ментов» из «Улиц разбитых фонарей» и «Агента национальной безопасности» Первый канал (тогда еще ОРТ) решил создать свой – не без доли иронии – ответ и в марте 2000-го выпустил «Убойную силу», сразу же полюбившуюся зрителям в первую очередь за счет трагикомического дуэта «оперов» Игоря Плахова (Константин Хабенский) и Василия Рогова (Андрей Федорцов). Роль любимца женщин Плахова принесла Константину Хабенскому суперпопулярность, закрепившуюся последующим участием в «дозорах» Бекмамбетова, и звание главного киноартиста современности, которым он обладает до сих пор.
Первая после бешеного успеха «Простых истин» попытка придумать молодежный ситком была предпринята продюсером Вячеславом Муруговым, в то время работавшем на телеканале «Югра». История непутевых друзей Вадима (Даниил Белых) и Андрея (Алексей Ильин), случайно оказавшихся радиоведущими и их попыток сделать успешное молодежное радио под руководством странноватого гендиректора Льва Петровича Томского (Олег Акулич).
Один из самых народных отечественных сериалов – с долей юмора, вечно актуальным конфликтом поколений, знакомой на тот момент почти всему населению страны профессией дальнобойщика и, конечно, яркими ролями Владимира Гостюхина и Владислава Галкина, в котором многие не сразу признали Гекльберри Финна из любимого в детстве фильмаСтанислава Говорухина, но оценили органичность и естественность, с которой актер вошел в образ шофера, подаривший ему настоящую всенародную славу и любовь.
История Золушки – с поправкой на российские реалии того времени. Лиза Басаргина (Ирина Лачина) выходит из тюрьмы, куда попала по ложному обвинению в краже драгоценностей местной судьи Щеколдиной (Галина Польских), теперь ставшей мэром города. Решительная Лиза хочет отомстить судье, ее сыну и своей подруге, которые и подстроили кражу, а в попытке мести находит параллельно и свою любовь в лице местного олигарха Семена Туманского (Борис Невзоров). Несмотря на критику сериала, зрители с удовольствием наблюдали за хитросплетениями судьбы Лизы Басаргиной – так, что историю продлили на следующие сезоны под говорящими названиями «Леди Босс» и «Леди Мэр».
Пилотные серии будущего сериала-долгожителя показали еще осенью 2000 года в эфире канала НТВ, однако полноценная премьера состоялась только через год – уже на ТВ-6, куда и перешли работать большинство сотрудников НТВ после того, как канал перешел под контроль «Газпром-Медиа». «Тайны следствия» продолжили тактику «Каменской» с ее женским взглядом на вопрос преступности, только сделали главной героиней скромницу Марию Швецову, спешащую после очередного расследования домой к любимому мужу. Личная жизнь следовательницы в исполнении Анны Ковальчук интересовала при этом зрителей не меньше, а, может быть, даже больше, чем собственно поимка преступников. Сериал по-прежнему выходит на отечественном ТВ – с 2004 году на канале «Россия-1».
Любимый российскими зрителями детективный жанр в 2002-м обогатился интеллектуальным проектом по популярным тогда книгам Бориса Акунина, подарившим читателям юного, трогательного, но принципиального сыщика Эраста Петровича Фандорина. В первом телепроекте, снятом режиссером Александром Адабашьяном, его играл никому не известный дебютант Илья Носков, на которого сразу же свалилась нежданная слава. Позже телецикл про Эраста Фандорина продолжился мини-сериалами «Турецкий гамбит» и «Статский советник», где главные роли уже исполняли Егор Бероев и Олег Меньшиков соответственно.
Брутальный мини-сериал с патриотичным саунтреком в исполнении группы «Любэ» и четверкой самых популярных тогда актеров (не считая, конечно, тех, кто был в «Бригаде») – Александром Балуевым, Владиславом Галкиным, Алексеем Кравченко и Игорем Лифановым. Группа майора Клима Платова максимально повышала зрительский уровень тестостерона, сериал пользовался успехом и мог бы продолжаться дальше, однако проект решили закрыть после теракта в Беслане.
Редкий для отечественного телевидения мистический сериал, да еще и на запретную тему сект, которая после «Тайного знака» больше практически и не поднималась (первое исключение – вышедший в этом году проект «Секта» со Светланой Ходченковой). Причем создавался сериал, именно из-за своей темы, при поддержке Министерства РФ по делам телевидения и радиовещания. Действие развивалось в провинциальном городке, где стали часто пропадать школьницы, а затем и погибать взрослые люди. К тому же в городке появилась группа старшеклассников, подчиняющаяся Хозяину в лице школьного учителя по информатике. Мистика, детективная интрига и жизнь подростков увлекали зрителей, особенно молодых, однако продолжения сериала были уже не столь удачными.
Спустя несколько лет большого удачного сериального опыта «День рождения Буржуя», случившегося на стыке конца 1990-х – начала 2000-х продюсер Александр Роднянский, возглавивший к тому времени российский канал СТС, продолжил строить сериальную индустрию и в 2003-м предложил суперудачный ответ популярным в стране мексиканским и бразильским теленовеллам – «Бедную Настю», основанную, в том числе, на отечественной истории и всегда популярной «Барышне-крестьянке». Недаром и главную героиню – Анну Платонову – сыграла Елена Корикова, с успехом дебютировавшая в середине 1990-х как раз главной ролью в экранизации одноименной повести Пушкина.
Отечественный «Комиссар Рекс», в своем названии еще и отсылающий к любимому советскими зрителями фильму с Юрием Никулиным. Здесь преданная овчарка помогает раскрывать преступления молодым милиционерам во главе с героем Александра Носика. Служебный пёс не привередлив к уголовным делам – он помогает распутывать не только убийства, но и кражи, мошенничества, грабежи. Сериал, хоть и с уже порядком измененным актерским составом, идет до сих пор.
Одна из первых в истории новейшего отечественного телевидения экранизаций классики – культового романа Федора Михайловича Достоевского. За постановку отвечал Владимир Бортко, собравший, кажется, лучший для трактовки романа актерский ансамбль во главе с Евгением Мироновым в роли князя Мышкина и Владимиром Машковым в образе харизматичного Парфена Рогожкина.
Адаптация франкоканадского ситкома, по сути задавшая тон сериальным проектам равзлекательного канала ТНТ. Отношения пары живущих вместе, но не женатых влюбленных Саши (Георгий Дронов) и Маши (Елена Бирюкова), представленные в виде короткий скетчей о событиях повседневной жизни просуществовали до конца 2005 года.
Популярность следователей и оперов к 2003 году не ослабевала, но зритель явно требовал чего-то нового. Так на экранах появился скромный старший лейтенант Павел Кравцов (Сергей Безруков), волею судьбы занесенный в деревню Анисовку, чье название, конечно, созвучно со знаменитым деревенским участковым Анискиным. Узнаваемые типажи в исполнении самых популярных актеров, исправившийся Саша Белый, превратившийся в добродушного Кравцова, нелепые преступления и народный юмор стали главными составляющими успеха «Участка».
Еще один популярный сюжет про «золушку наоборот» также пришел на российское телевидение от продюсерского дуэта Александра Акопова и Александра Роднянского. История супермодели Маши Березиной, которая возвращается в Москву после долгого европейского турне и встречается со своей прошлой жизнью и прошлой любовью. Съемки сериала шли практически параллельно эфиру, так что качество оставляло желать лучшего, однако история супермодели, познавшей богатую европейскую жизнь все равно привлекала зрительниц.
Снятый по мотивам американской «Няни» комедийный сериал, адаптированный все тем же дуэтом Акопова и Роднянского для российского телевидения, оказался даже «живучее» оригинала. Столкновение гэкающей Вики из Бирюлево с миром успешной жизни музыкального продюсера (Сергей Жигунов), познающего все блага столичной жизни, явно популяризировало профессию няни и уж точно принесло настоящую славу актрисе Анастасии Заворотнюк.
Сглаженная для светлой телекартинки история российской армии, к тому моменту потерявшей всякое доверие и заинтересованной в пропаганде, которой по сути и стали «Солдаты». Создатели никогда и не скрывали, что показывали армию добрую, какой ее еще помнит советское поколение зрителей, и позиционировали проект как «сериал о том, что простая повестка в армию изменяет жизнь к лучшему». И судя по тому, что сериал растянулся почти на два десятка сезонов, зрителям это нравилось.
Иной взгляд на историю страны и Победы был представлен режиссером Николаем Досталем и сценаристом Эдуардом Володарским. Трагические судьбы штрафников, внесших немалый вклад в победу во время Великой Отечественной войны. Сериал с Алексеем Серебряковым в главной роли вызвал много споров, в которых участвовали депутаты, общественные деятели, историки и зрители.