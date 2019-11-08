«Женский доктор-4»: Как зрители повлияли на новый сезон популярного сериала

На телеканале Dомашний 11 ноября большая премьера – четвертый сезон медицинского хита «Женский доктор», правда, уже с другим главным героем. В столичную клинику выходят работать новый акушер-гинеколог Александр Родионов в исполнении Петра Рыкова и заведующая отделением гинекологии Наталья Тимченко, которую играет Дарья Егоркина. Вместе им придется столкнуться и с коварным доктором Черновым (неизменный Тарас Кузьмин), и с несчастным Седельниковым (Максим Михайличенко), чью жену увел Широков, и, конечно, с сотней пациенток клиники, которая также несколько изменилась. Рассказываем самое интересное о том, как снимался «Женский доктор-4», и чего же ждать зрителям от нового сезона и врача Родионова.
фото: Съемки сериала "Женский доктор-4"/пресс-служба телеканала Dомашний
Новый доктор появился благодаря зрителям
Прежде чем начать работу над четвертым сезоном телеканал Dомашний и компания, занимающаяся производством сериала, решили внимательно изучить отзывы зрителей на третий сезон – причем учитывались как позитивные, так и негативные комментарии. «Мы решили полностью оттолкнуться от того, что хочет видеть зритель, то есть стать хорошими волшебниками, которые воплощают мечты», – рассказывает продюсер Юлия Мищенко. Таким образом четвертый сезон «Женского доктора» станет по-своему уникальным и продемонстрирует связь интернета и эфирного телевидения. Комментарии зрителей непосредственным образом повлияли и на выбор главного героя. Доктор Широков, которого играл Илья Носков, был добрым и мягким – настолько, что к концу третьего сезона зрительниц это стало несколько утомлять. Да и создатели «Женского доктора» рассказали о жизни Широкова уже, кажется, всё, что могли. «Нам стало понятно, что искать дальнейшее развитие героя будет сложно. Он влюбился, женился, вернулся на круги своя в родной город, с которого начинал путь в первом сезоне. Мы, условно говоря, закрыли его гештальт», – говорит Мищенко.
Мониторинг желаний зрителей и создателей сериала в итоге подарил нового доктора Александра Родионова – «хулигана с правильным стержнем», честного, справедливого, но умеющего отстоять свои принципы, иногда даже в драке. На роль нового акушера-гинеколога пробовалось около сорока как опытных, так и молодых актеров. Но в итоге выбор был сделан в пользу Петра Рыкова, который даже не мог представить, что когда-то будет сниматься в 40-серийном проекте. А его амплуа злодея, каким он многим запомнился после сериала «Подсудимый», только добавило интриги. «Мне было радостно услышать, что многие меня воспринимают как злодея, а то я уже думал, до так и буду челкой трясти перед девчонками, – смеется Рыков. – Хотя Родионова я хулиганом все-таки не вижу, он просто мужик, которому нравится его работа. Он не плывет по течению, иногда заблуждается, но берет на себя ответственность, если нужно признать ошибки. Я всегда вдохновляюсь такими обычными, а не придуманными героями со своими скелетами в шкафу, которые есть, наверное, у каждого человека».
фото: Петр Рыков в роли Александра Родионова/пресс-служба телеканала Dомашний
Самое сложное для актеров – не удивляться
В большую врачебную семью Рыкова приняли сразу же, хотя актер признается, что первый съемочный день практически не помнит, воспринимает съемки уже почти как врач – «сразу же было два кесарева и одна операция». Однако и ему, и другим артистам при появлении в такой киноклинике сложнее всего найти в себе врачебное спокойствие. «Когда у нас появляется новый «доктор» мы сразу говорим, что главное это не делать такое трагическое «аааа», когда в кадре говорят, что у пациента какие-то показатели резко повысились или случился сердечный приступ, – рассказывает Юлия Мищенко. – Просто все мы обычные люди и инстинктивно на подобные новости реагируем именно так, а врач сконцентрирован на результате, на лечении и подобные фразы слышит постоянно, так что удивления они не вызывают. И для актеров самое сложное – научиться играть так, чтобы в подобных ситуациях выглядеть беспристрастно, как врач, но и давать эмоцию обычного человека, которую хочет увидеть зритель». Сам Рыков вспоминает, что поначалу ему было очень сложно «забыть, что на руках грудничок» и относиться к нему, как к далеко не первому новорожденному, которого берешь на руки. Тем не менее, как признаются все создатели сериала, без «магии новорожденных» на площадке все равно не обходится.
В съемках участвуют реальные дети, большинству из них всего несколько месяцев
Опытный доктор Чернов, он же актер Тарас Кузьмин, говорит, что несмотря на сезон и съемочный состав, площадка всегда замирает, когда приносят грудничка. Все резко замолкают и расцветают от умиления. У самого Кузьмина в прошлом сезона была очень сложная сцена сразу с двумя младенцами, один из которых играл умирающего ребенка и послушно спал, а другой очень реалистично и истошно кричал. Чернову нужно было в этой сцене делать сложный выбор, а сердце артиста Кузьмина разрывалось – и от детского плача, и от судьбы его героя. Так, что страх и боль играть даже не пришлось – слезы текли сами собой.
фото: Съемки сериала "Женский доктор-4"/пресс-служба телеканала Dомашний
«Главные герои у нас на площадке – младенцы, – утверждает режиссер Андрей Осмоловский. – Если им нужно покушать, 60 человек группы будут терпеливо ждать». Младенцев подбирают под каждый конкретный образ – иногда нужны дети, которые едят только из бутылочки, иногда те, кто воспитывается исключительно на грудном вскармливании. Детей привозят на площадку на час-два, так что к приему этих артистов съемочная группа всегда тщательно готовится, чтобы можно было сразу отснять и отпустить ребенка, пока он не устал. Грим таким артистам тоже требуется – их обмазывают маслом и приделывают искусственную пуповину – так, чтобы все выглядело максимально реалистично. В четвертом «Женском докторе» сыграли 84 настолько юных актера. Но, конечно, иногда группа использует для общих планов сцен родов и специально созданные для сериала куклы младенцев. Их зовут Оскар и Марина – в зависимости от задачи их «фактурят» по-разному. В ход идут и та же пуповина, и искусственная плацента, и, конечно, кровь (на съемках сезона «пролилось» около 30 литров такой жидкости). А вот беременных женщин, особенно на крайних сроках, на площадку не приглашают – велика опасность. Сыграть беременных на разных этапах актрисам помогают специальные силиконовые животы – в галерее такого реквизита есть даже живот после кесерева сечения.
Актрис учат правильно рожать
Четвертый сезон снимают сразу два режиссера – компанию упомянутому выше Андрею Осмоловскому составляет Анна Яровенко, начинавшая в документальном кино – в 2000-м она под руководством Виталия Манского снимала проект «Россия. Рождение», каждая серия которого заканчивалась родами. «Тогда я насмотрелась, как рожают в воде и на кресле, в больнице и дома, естественным образом и с кесаревым сечением», – вспоминает режиссер. У нее двое детей, так что опыт действительно богатый, и это отражается на съемочном процессе. Смену с очередной пациенткой этой киноклиники Яровенко начинает со строгого вопроса: «Рожала ли?» Если у актрисы есть дети, все проще, а если нет, строгая режиссер учит женщин рожать. «Вся группа угорает, когда я начинаю учить их дышать. Потом учу, как кричать, полностью объясняю физиологию, как это происходит, что это не боль, когда ты просто ударила ногу, это специфический крик», – говорит Яровенко. В общем, документальный и жизненный опыт в этом деле очень помогают.
фото: Оскар и Петр Рыков на съемках сериала "Женский доктор-4"/пресс-служба телеканала Dомашний
Съемочная площадка выглядит как настоящая клиника, причем с генетической лабораторией
Съемки «Женского доктора» проходят в огромном двухэтажном павильоне, где есть даже собственный лифт. Попасть в эту «больницу» из других помещений можно через дверь с надписью: «Вход в реальность». Актеры признаются, что приходят на площадку обычными людьми – в шортах и джинсах, затем переодеваются во врачей и выходят в эту реальность, на свою «настоящую работу». Сам павильон действительно выглядит как настоящая клиника – здесь есть респешн, кабинеты врачей, зал для родов, реанимация, операционная. В четвертом сезоне важное место занимается специально декорированная генетическая лаборатория, где ученые пытаются решить проблему дефектных генов внутриутробно, чтобы ребенок сразу же рождался здоровым. Консультант сериала Екатерина Пекар подчеркивает, что такие экспериментальные исследования действительно проводятся по всему миру, и в этом смысле сериал отражает реальность, а не фантастику, как могут предположить некоторые зрители.
фото: Тарас Кузьмин в образе доктора Чернова/пресс-служба телеканала Dомашний
Все показанные в сериале истории реальны
Главным консультантом еще с прошлого сезона на «Женском докторе» выступает опытный врач Андрей Головатенко. Он признается, что в третьем «Женском докторе» с десяток эпизодов был из его личной практики. Так как в этом сезоне тоже фигурирует тема генетики, он старается советоваться со своими коллегами. «Я работаю в клинике, где довольно мощное отделение генетики, и в дружеской беседе мои коллеги накидывают мне свои интересные суждения – они же живут совершенно в другом мире. Причем реальные достижения в генетике уже даже обогнали то, что будет показано в сериале, люди просто мало об этом знают, но то, что происходит сегодня в мире, намного фантастичнее, чем в сериале», – отмечает Головатенко.
Он рассказывает, что главная его задача – найти баланс между реальностями врачей и зрителей. «Врачебные страхи и радости не совпадают с общечеловеческими. Если мы будем снимать остросюжетный сериал для врачей, обычный зритель не поймет, в чем накал страстей, в чем прикол. Моя задача – сделать намек на реальность, но, чтобы эта реальности была не слишком шокирующей для зрителей», – признает Головатенко. Сам он, кстати, сериалы про врачей не смотрит, хотя съемочная группа называет его «нашим Доктором Хаусом» – не только из-за трости, с которой ходит Головатенко, но и из-за остроумных реплик, которые он подчас может отпустить. А вот его врачи-коллеги иногда «Женского доктора» поглядывают, говорят, что «находят мало несуразностей» – и это для врача звучит как комплимент. Хотя порой и актеры, приходящие в первый раз на площадку, не знают, как держать скальпель, и рожавшие актрисы пытаются привнести личный опыт, который «как выясняется, был только у них». «Мы используем настоящие заболевания, настоящую клинику, настоящие жалобы, но этот сериал никогда не будет справочником для пациентов – что делать, когда что-то заболело», – тем не менее предупреждает Головатенко.
фото: Дарья Егоркина в роли Натальи Тимченко/пресс-служба телеканала Dомашний
Чего же ждать от нового сезона
В новом сезоне «Женского доктора» найдется место не только сложным операциям и научным экспериментам, но и, конечно, отношениям, без которых не обходится любой хороший сериал. Доктор Чернов продолжит осуществлять свои коварные планы и сводить «дебет с кредитом», чтобы клиника процветала. Как обещают создатели сериала, проявит себя и обиженный в прошлом сезоне Седельников – сыграет еще свою роковую роль. «Новеньким» Родионову и Тимченко сразу же досталась большая романтическая линия – с постельными сценами, во время съемки, одной из которых под актерами буквально сломался диван, и серенадами под окном (с использованием настоящей пожарной машины!). Больше пока рассказывать не будем, чтобы не портить зрителям встречу не только с новыми героями, но и с любимыми зрителями персонажами трех предыдущих сезонов.