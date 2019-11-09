Лучшие российские сериалы XXI века. Выбор зрителей. Часть 2

Каждый год Кино-Театр.Ру подводит итоги и выбирает лучшие отечественные сериалы – по мнению критиков и, что важно, по мнению зрителей. Так как в этом году мы прощаемся со вторым десятилетием XXI века, то решили подвести еще и промежуточные итоги – сформировать список лучших российских сериалов века. И в этом деле, как мы надеемся, нам помогут читатели нашего сайта и соответственно зрители отечественных сериалов. Для того, чтобы напомнить историю современного сериалопроизводства в течение ноября мы будем публиковать пятерки лучших проектов за каждый пять лет нового века. На прошлой неделе вышел первый выпуск, где собраны проекты 2000-2004 годов включительно. В нынешнем материале – годы 2005-2009. Уже сейчас вы можете проголосовать за лучшие сериалы, поставив отметку «Это кино мне нравится» на странице того или иного проекта. Голосование продлится до 10 декабря, после чего мы сформируем рейтинг лучших сериалов, а создателей победившего проекта попросим записать видео для наших читателей. Вспоминайте российские сериалы, смотрите и пересматривайте их. И обязательно голосуйте.
2005 ГОД
«Брежнев», Первый канал
Помимо вечно актуальной литературной классики отечественных зрителей всегда волновали сериалы исторические, рассказывающие об одиозных личностях прошлого. До того, как стали выпускать проекты обо всей семье и охранниках Сталина, Первый канал показал байопик «Брежнев» с загримированным до неузнаваемости Сергеем Шакуровым
в заглавной роли. Несмотря на то, что советский лидер был показан без какой-либо негативной окраски, многих бывших членов политбюро эта история о том, как Брежнев «только спит и пьет лекарства», конечно, не устроила – уж очень много было в сериале домыслов и недостоверностей.
«Есенин», Первый канал
Кроме советских лидеров на экран пришли и литературные деятели, отвечающие сразу же и за книжки, и за историю, пусть, как в случае сериала «Есенин», и в несколько переработанном остросюжетном формате. Самый красивый русский поэт, проживший самую яркую жизнь и погибший самой таинственной смертью, был сыгран главной звездой отечественного ТВ Сергеем Безруковым
, спустя совсем недолгое время отметившимся еще и ролью Пушкина. Именно тогда стало понятно, что Безруков может сыграть всех и вся, что стало на долгие годы поводом для шуток над артистом – на которые он, впрочем, иронично ответил в недавнем фильме «Мифы о Москве
».
«Кармелита», телеканал «Россия»
Вспомнив популярность советского хита про возвращение Будулая, отечественные кинематографисты создали новую цыганскую сагу, приковавшую к телеэкранам всех домохозяек страны. Незаконорожденные красавицы и красавцы, роковая любовь и месть, яркие костюмы и постоянные хитросплетения судеб позволили растянуть написанную по всем законам дневного эфира мелодраму аж на 170 серий. Вышедшее спустя несколько лет продолжение, правда, только разочаровало зрительниц.
«Мастер и Маргарита», телеканал «Россия»
Успех «Идиота
» доказал, что со школы знакомая отечественная классика, разыгранная звездами первой величины, – это самый очевидный, пусть и дорогостоящий в производстве путь к зрительским сердцам. К 2005-му режиссер Владимир Бортко
вновь собрал самых популярных актеров разных поколений – теперь для экранизации окутанного мистикой романа Михаила Булгакова. Место в сериале нашлось и новой звезде отечественного ТВ Анне Ковальчук
, и Олегу Басилашвили
с Александром Абдуловым
и Кириллом Лавровым
, и даже Сергею Безрукову, сыгравшему Иешуа и подарившему свой голос Мастеру, роль которого исполнил Александр Галибин
.
«Не родись красивой», телеканал СТС
Телеканал СТС во главе с Александром Роднянским
продолжал адаптировать зарубежные форматы на благо российских зрителей, а точнее зрительниц, разные поколения которых собирала у экранов уже не дурнушка Бэтти, а наша Катя Пушкарева, роль которой принесла не известной широкой аудитории театральной актрисе Нелли Уваровой
сумасшедшую популярность. Что и не удивительно, за приключениями Кати в Zimaletto и ее попытке обрести модельную внешность и настоящую любовь, наблюдали на протяжении 200 серий.
2006 ГОД
«В круге первом», телеканал «Россия»
Первая столь масштабная экранизация знакового романа Александра Солженицына, для которой сам же он и написал сценарий вместе с режиссером Глебом Панфиловым
, продолжающим увековечивать творчество писателя в новом фильме «Один день Ивана Денисовича», который только готовится к прокату. Тяжелейшая, но исключительная роль Евгения Миронова
, да и всего актерского состава (Дмитрий Певцов
, Игорь Кваша
, Ольга Дроздова
и многие другие) и непростой разговор не только об ужасах сталинского времени, но и о моральном выборе между свободой физической нравственной не оставили зрителей равнодушными.
«Кадетство», телеканал СТС
После успеха сериала «Солдаты
» продюсер Вячеслав Муругов стал развивать тему патриотического воспитания и вместе с партнерами придумал уже проект о повседневной жизни ребят из Суворовского училища. Узнаваемые не только будущими курсантами, но и всеми другими подростками ситуации, живые диалоги с аккуратными шутками и, конечно, четверка главных актеров обеспечила проекту успех, а Синице – Борису Корчевникову
– и долгую телевизионную карьеру.
«Казус Кукоцкого», телеканал НТВ
Формально сериал о жизни и судьбе гениального врача-гинеколога Павла Кукоцкого был готов еще в 2005 году, тогда даже состоялась его большая премьера на большом экране киноцентра «Октябрь», который специально оформили гинекологическими креслами, но в телеэфир киносериал вышел только весной 2006-го. Сейчас уже тяжело представить такой творческий тандем писателя Людмилы Улицкой
и режиссера Юрия Грымова
, который в «Казусе Кукоцкого» обошелся без свойственной ему экстравагантности и постарался как мог бережно перенести актуальную «антисоветскую» прозу Улицкой о Улицкой на телеэкран.
«Клуб», телеканал MTV Россия
К 2006-му с сериалами решил поэкспериментировать и музыкальный канал MTV. Ставку они делали, естественно, на молодежь, которая продолжала познавать радости светской жизни – особенно в Москве, где клубы с жестким фейсконтролем были теперь чуть ли не по всему центру, прелести нового жанра R&B и уже популярного хип-хопа (одним из продюсеров проекта был отец Децла Александр Толмацкий
) и свободы, выражающейся в том числе в откровенных сценах сериала. Проект стал дебютной режиссерской работой Павла Бардина
, в эпизодах появлялись популярные артисты, которые встречались с основными героями в исполнении Петра Федорова
, Насти Задорожной
, Марины Орёл
и других. Действие сериала, как и следует из названия, происходило почти всегда в клубе, а смотреть проект можно было, в общем, с любой серии – если что завсегдатаи «Клуба» расскажут, что было в предыдущих сериях.
«Счастливы вместе», телеканал ТНТ
Еще до того, как начала хорошеть Москва, стремительно хорошел Екатеринбург, точнее одна отдельно взятая живущая в нем семья Букиных, которых засосали быт и нравы среднего класса, списанного в своей основе с американского прототипа из «Женаты… с детьми
», но наткнувшегося на отечественные реалии. Ситком об этой «обычной» семье продержался на экранах почти шесть лет, сделал артистов популярными, но, увы, только в образах Букиных, а каналу ТНТ принес невероятные рейтинги, которые затем закрепились выходом другой – теперь уже по-настоящему отечественной современной истории – «Наша Russia».
2007 ГОД
«Ликвидация», телеканал «Россия»
Один из самых популярных отечественных сериалов, поставленный Сергеем Урсуляком
, грамотно сыграл на ностальгии по советским детективам во главе с «Местом встречи изменить нельзя
», любви к истории и целой плеяде лучших российских артистов. В солирующей партии – Владимир Машков
, чей предприимчивый и харизматичный Давид Маркович Гоцман разбил не одно женское сердце и бандитскую голову.
«Ленинград», Первый канал
Масштабный российско-британский проект, повергших одних зрителей в шок от страшных событий, происходящих во время блокады, а других в ступор от исторических неточностей и «клюквы», за которую то и дело ругали сериал, погрузивший отечественных и иностранных артистов – а вслед за ними и зрителей – в ужас военного времени, который не щадит никого – вне зависимости от национальности, происхождения, профессии и чина.
«Папины дочки», телеканал СТС
Хит СТС, закрепивший за ним статус не только и не столько молодежного вещателя (на это место уже успешно зашел ТНТ), сколько именно телеканала для семейной аудитории. Фантастическая история об отце-одиночке в трогательном исполнении Андрей Леонова
, воспитывающем пятерых разновозрастных и разнохарактерных дочерей была придумана продюсерами Вячеславом Муруговым и Александром Роднянским и это была не адаптация американского ситкома, а оригинальная отечественная идея, безусловно, нашедшая отклик в сердцах зрителей, на протяжении нескольких лет наблюдающих за тем, как растут не только свои, но и чужие в данном случае дети.
«След», Первый канал
Придуманный в качестве развлечения перед вечерним эфиром Константином Эрнстом
проект о вымышленной Федеральной экспертной службе, куда полковник полиции и бывший судмедэксперт Галина Рогозина подбирает своих знакомых профессионалов – например, осужденного хакера Ивана Тихонова. Фантастически стерильные интерьеры работников ФЭС и та легкость, с которой они за 45-минутный эпизод раскрывают дела, вывели «След» в разряд легкого сериального «чтива», под который можно спокойно заниматься домашними делами. Сериал идет до сих пор, правда, уже на Пятом канале.
«Татьянин день», Первый канал
Адаптация некогда популярных латиноамериканских новелл, к середине нулевых уже успешно замещенных отечественными производителями, и самый рейтинговый сериал 2007-го сделала из актрисы Анны Снаткиной
, исполнившей главную роль, и Кирилла Сафонова
, сыгравшего возлюбленного ее героини, настоящих звезд телеэкрана.
2008 ГОД
«Апостол», Первый канал
Сериал о трудностях выбора сотрудников НКВД в годы Великой Отечественной войны еще на стадии производства объявили скандальным – снимать его начинал создатель «Старух
» Геннадий Сидоров
, затем на проект пришел Николай Лебедев, затем автор кассовых хитов «Легенда №17
» и «Экипаж
», пожелавший убрать свое имя из титров, а заканчивал всё это Юрий Мороз. Несмотря на царящие на площадки конфликты, зрелище получилось, судя по рейтингам, вполне достойным – в том числе за счет игры Евгения Миронова
, которому здесь досталась роль близнецов Истоминых, и тогда еще длинноволосой Дарьи Мороз
, сыгравшей жену одного из героев Миронова.
«Глухарь», телеканал НТВ
Менты с человеческим лицом с «Улицы разбитых фонарей
» к концу нулевых уже порядком утомили зрителей, требовалась новая милицейская волна, случившаяся на канале НТВ с приходом туда обаятельного Сергея Глухарева в исполнении Максима Аверина
. Острые шутки, правда жизни и сосредоточенность уже даже не на делах, а на отношениях сделали сериал суперпопулярным, а его создателя Илью Куликова
– одним из главных отечественных сценаристов нового времени, впоследствии превратившим в звезду не только «Полицейского с Рублевки
» Александра Петрова
, но и саркастично окунувшего в мир российского телевидения Сергея Бурунова
в «Мылодраме
».
«Принцесса цирка», Первый канал
Еще одна адаптация – на сей раз венесуэльской новеллы – после успеха которой актриса Валерия Ланская
проснулась знаменитой. Семейные тайны, антиквариат, за которым охотятся коварные родственники и ничего не подозревающая скромница «принцесса» – залог успеха аж 115 серий, который продержались в эфире главного канала страны.
«Ранетки», телеканал СТС
Пока мальчиков развлекали «Кадетством», а семьи – «Папиными дочками», для девочек-подростков те же Муругов и Роднянский придумали новый – художественный – взгляд на тогда уже потерявшую былую славу «Фабрику звезд». Им стал сериал «Ранетки» о девичьей музыкальной группе, которая пытается достигнуть успеха со свойственными подростковому максимализму нравственными принципами, а параллельно и познать все радости молодежной жизни. В первую очередь, конечно, любовь.
«Универ», телеканал ТНТ
Популярная адаптация «Счастливы вместе» не закрывала весь гештальт телеканала ТНТ, который понял всю силу молодежной телеаудитории раньше других каналов и решил выпустить самый просто по замыслу, но самый удачный по воплощению сериал о молодежных буднях «Универ». Начинавшийся как история университетского коммьюнити с переписанными из американских комедий в духе «Американского пирога
» типажами, проект разросся до нескольких спин-оффов и продолжений, а выпускниками этого «Универа» стали многие звезды отечественного кино, телевидения и даже политики – во главе с теперь уже бывшим депутатом Марией Кожевниковой
, запомнившейся зрителям как Аллочка Пипец.
2009 ГОД
«Адмиралъ», Первый канал
Последняя киноностальгия по «белому движению» была создана режиссером Андреем Кравчуком
, снявшего затем «Викинга
» и теперь работающего над «Союзом спасения
». История страны, адмирала Колчака в исполнении Константина Хабенского
и его большой, хоть и поздней любви – Анны Тимиревой (Елизавета Боярская
) сначала была показана в кинотеатрах, а затем ее многосерийную телеверсию продемонстрировали на Первом канале, и сериал, как это часто бывает, оказался лучше фильма.
«Братья Карамазовы», Первый канал
Экранизация еще одного романа Достоевского, теперь предпринятая режиссером Юрием Морозом, как и прежде, собрала достойный актерский состав – Сергей Колтаков
, Анатолий Белый
, Павел Деревянко
, Елена Лядова
, Виктория Исакова
и другие. Однако более всех и всего зрителей удивила работа звезды «Бумера
» Сергея Горобченко
, который тут – чрезвычайно успешно – примерил на себя, пожалуй, самую сложную роль – Дмитрия Карамазова.
«Воронины», телеканал СТС
Начинавшиеся как адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда
», с 11-го сезона «Воронины» превратились в полноценный отечественный и оригинальный хит праймового слота. Многочисленное семейство Ворониных стало одним из самых узнаваемых олицетворений российской семьи: несколько поколение то мирятся, то враждуют между собой, то живут по соседству, то разъезжаются в надежде начать собственную жизнь – отдельную от детей или родителей. Ежедневные проблемы, знакомые зрителям, и простоватый юмор, характерный для большинства ситкомов, стали залогом популярности сериала, который уже почти десять лет идет на отечественном ТВ.
«Исаев», телеканал «Россия»
Успех «Ликвидации» обеспечил режиссеру Сергею Урсуляку славу одного из главных сериальных постановщиков 2000-х, «Исаев», имевший хорошие рейтинги, только закрепил этот успех. К тому же, в экранизации произведений Юлиана Семенова главную роль сыграл красавец Даниил Страхов
. Новым Штирлицем он, конечно, не стал, что, впрочем, не помешало артисту и затем удачно сниматься в сериалах, в том числе в свежем «Знахаре
», которому обязан высокими рейтингами образца 2019 года Первый канал.
«Маргоша», телеканал СТС
Несмотря на стремительно меняющийся мир отечественного ТВ, телеканал СТС продолжал адаптировать латиноамериканские хиты для российских зрителей. И странным образом это продолжало действовать. Концепция комедии «Любовь-морковь
», где Кристина Орбакайте
и Гоша Куценко
продолжилась в полноценном многосерийном проекте «Маргоша», где Мария Берсенева
с первых серий более, чем органично примерила на себя роль Эдуарда Трухменева, а точнее Игоря Реброва, редактора популярного мужского журнала.
Лучшие российские сериалы: 2000-2004