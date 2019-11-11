Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Хорошая жена»: Алиса в стране чудес

Обзор сериалов >>
11 ноября 2019
На канале НТВ начались показы российской адаптации всемирно известного сериала The Good Wife, «Хорошая жена». Анна Кузьмина посмотрела две первые серии из двадцати и рассказывает, далеко ли ушла отечественная работа от своего оригинала.

«Хорошая жена»: Алиса в стране чудес

Санкт-Петербург, наши дни. Прокурор Ленинградской области Пётр Филиппов (Александр Домогаров) замешан сразу в двух больших скандалах: его обвиняют в получении взяток, частью которых были встречи с работницей секс-индустрии. Прокурора помещают под стражу, а его супруга Алиса, домохозяйка с дипломом юриста (Александра Урсуляк), поддерживающая мужа в трудный для семьи момент, вынуждена переехать с двумя детьми-подростками в квартиру свекрови (Галина Польских), надеть брючный костюм, взгромоздиться на неудобные каблуки и отправиться зарабатывать деньги — в успешную юридическую фирму, совладельцем которой является её бывший однокурсник Виталий (Дмитрий Миллер). Вернуться к работе после огромного перерыва весьма непросто, как и жить со свекровью, целыми днями быть вдали от детей — хотя не лучше ли развестись с явно изменившим мужем и начать жизнь заново? Ежедневные судебные дела и задачи будто специально мешают Алисе погрузиться в решение собственных проблем.

Итак, перед нами российская адаптация знаменитого американского телешоу «Хорошая жена», семь сезонов которого прошли с 2009-го по 2016-й год и собрали как зрительские восторги, так и букет профессиональных наград и номинаций. Процедурная драма, в каждой серии которой разбиралось какое-либо судебное дело, послужила актуальным фоном для драмы семейной – любовного треугольника главной героини, не решавшейся на развод; поводом поднять вопросы феминизма, места женщины в современном обществе; возможностью показать изнанку устройства этого общества и политические интриги, так увлекающие рядовых граждан. И, хотя продублированный сериал был показан в отечественном эфире, решение сделать его адаптацию вполне понятно: создать проект подобной силы с нуля весьма затруднительно, а темы, которые он затрагивает, крайне актуальны для любой страны, в которой есть неверные мужья, нечистые на руку чинуши и женщины, вынужденные в общественной (да и частной) жизни постоянно быть на вторых ролях — а то и в ролях жертв. Поэтому Питер Флоррик превратился в Петра Филиппова, Диана — в Светлану, Калинда — в Камиллу. Алисия же осталась Алисой, но совершать свои адвокатские и семейные подвиги ей придется в российских реалиях — правда, слегка приукрашенных. Отечественные залы судов ещё никогда не были так изящны и просторны, а виды Санкт-Петербурга так залиты тёплым солнцем.

«Хорошая жена»: Алиса в стране чудес

К выбору актёров отнеслись весьма щепетильно — все персонажи, даже второстепенные, внешне напоминают своих прототипов из оригинальных серий. То же самое можно сказать о пространстве кадра, интерьерах и мизансценах. Таким образом, гладкая визуальная составляющая проекта вышла на первый план. Это аккуратная, практически покадровая адаптация, национальные особенности которой просачиваются в актерской работе и «сериальной» съёмке, отличающейся от «киношной» подачи оригинала. Диалоги звучат медленней, в них больше долгих оценок и пауз — времени, дающегося зрителю на то, чтобы зафиксировать и осмыслить происходящее. И, конечно, при сохранении сюжетной канвы судебных дел добавлены особенности российских законов и делопроизводства — что представляет отдельный интерес и возможность для сравнения судебных систем. Главные герои вопросов не вызывают: проштрафившийся муж Пётр, с лицом, будто разбегающимся в разные стороны, как и положено, весьма подозрителен; адвокат Виталий — его вполне знойный будущий соперник в борьбе за сердце Алисы; адвокатесса Светлана (Марина Зудина) — элегантна, умна и стервозна (а вместо картин современных художников она украшает стену кабинета майкой «Газпрома», вероятно, с автографами его руководителей); следователь Камилла (Сабина Ахмедова) — по-восточному загадочна, а свекровь Алисы, Нина Ивановна, очаровательно кудахчет о сыне Петечке, который «скучает» в тюрьме, и не признаёт никаких его проступков.

Сама Алиса лишь слегка напоминает американскую Алисию, и это правильно — такой проект может укорениться только вокруг настоящей, «народной» героини, а персонаж Урсуляк действительно узнаваем. В этой маленькой круглолицей женщине с распахнутым взглядом гораздо больше игривого и феминного, чем в её заграничной тёзке. Она неглупая, по-детски доверчивая и по-женски уязвимая, переживающая предательство мужа. Она не вполне самостоятельна, но вынуждена тянуть семью на себе, и пока не знает, что все эти трудности могут привести её к настоящей личностной свободе. Хватит ли смелости её взять? А пока Алиса почти каждый день входит в залы суда, неутомимо разбирая юридические казусы, наполняющие логикой и правдой нашу непростую жизнь. В американском суде подзащитный, даже если он заключённый, сидит рядом со своим адвокатом. В отечественном суде он сидит в клетке. Это родина, детка. Здесь тебе потребуется много сил.

Смотрим «Хорошую жену» на канале НТВ с 11 ноября в 21:00


версия для печати
Ссылки по теме
«Хорошая жена» добралась до «Миллиардов»
«Хорошая жена» с Александрой Урсуляк стартует 11 ноября
Стартовали съемки сериала «Хорошая жена»
Поиск по меткам
Анна КузьминаРоссийские сериалы
персоны
Сабина АхмедоваАлександр ДомогаровМарина ЗудинаДмитрий МиллерГалина ПольскихАлександра Урсуляк
фильмы
Хорошая женаХорошая жена

фотографии >>
«Хорошая жена»: Алиса в стране чудес фотографии
«Хорошая жена»: Алиса в стране чудес фотографии
«Хорошая жена»: Алиса в стране чудес фотографии
«Хорошая жена»: Алиса в стране чудес фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Роман Хрущ
11 ноября ушёл из жизни режиссёр Роман Хрущ.
Ольга Завьялова
11 ноября ушла из жизни актриса Ольга Завьялова.

День рождения >>

Ирина Бразговка
Евгения Ветлова
Валерий Гришко
Людмила Гурченко
Владимир Иванов (II)
Татьяна Конюхова
Наталья Негода
Павел Степанов
Андрей Шибаршин
Райан Гослинг
Рейналду Джанеккини
Алекс Картер
Грейс Келли
Александра Мария Лара
Рада Митчелл
Энн Хэтэуэй
все родившиеся 12 ноября >>

Афиша кино >>

Мой друг Иван Лапшин
драма, экранизация
СССР, 1984
Малыш
комедия, семейное кино
США, 1921
Двое
драма, приключения
Россия, 2018
Идеальный пациент
исторический фильм, триллер
Швеция, 2019
Матиас и Максим
драма
Канада, 2019
Мидуэй
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Гонконг, Китай, США, 2019
Последний бросок
США, 2019
Ford против Ferrari
биография, боевик, драма, спортивный фильм, экранизация
США, 2019
Ангелы Чарли
боевик, комедия, приключения
США, 2019
Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Москва-Руаян, или что творят женщины
комедия
Франция, 2018
Стражи Арктики
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Великобритания, Канада, США, Южная Корея, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен