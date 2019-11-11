«Хорошая жена»: Алиса в стране чудес

На канале НТВ начались показы российской адаптации всемирно известного сериала The Good Wife, «Хорошая жена». Анна Кузьмина посмотрела две первые серии из двадцати и рассказывает, далеко ли ушла отечественная работа от своего оригинала.
Санкт-Петербург, наши дни. Прокурор Ленинградской области Пётр Филиппов (Александр Домогаров
) замешан сразу в двух больших скандалах: его обвиняют в получении взяток, частью которых были встречи с работницей секс-индустрии. Прокурора помещают под стражу, а его супруга Алиса, домохозяйка с дипломом юриста (Александра Урсуляк
), поддерживающая мужа в трудный для семьи момент, вынуждена переехать с двумя детьми-подростками в квартиру свекрови (Галина Польских
), надеть брючный костюм, взгромоздиться на неудобные каблуки и отправиться зарабатывать деньги — в успешную юридическую фирму, совладельцем которой является её бывший однокурсник Виталий (Дмитрий Миллер
). Вернуться к работе после огромного перерыва весьма непросто, как и жить со свекровью, целыми днями быть вдали от детей — хотя не лучше ли развестись с явно изменившим мужем и начать жизнь заново? Ежедневные судебные дела и задачи будто специально мешают Алисе погрузиться в решение собственных проблем.
Итак, перед нами российская адаптация
знаменитого американского телешоу «Хорошая жена
», семь сезонов которого прошли с 2009-го по 2016-й год и собрали как зрительские восторги, так и букет профессиональных наград и номинаций. Процедурная драма, в каждой серии которой разбиралось какое-либо судебное дело, послужила актуальным фоном для драмы семейной – любовного треугольника главной героини, не решавшейся на развод; поводом поднять вопросы феминизма, места женщины в современном обществе; возможностью показать изнанку устройства этого общества и политические интриги, так увлекающие рядовых граждан. И, хотя продублированный сериал был показан в отечественном эфире, решение сделать его адаптацию вполне понятно: создать проект подобной силы с нуля весьма затруднительно, а темы, которые он затрагивает, крайне актуальны для любой страны, в которой есть неверные мужья, нечистые на руку чинуши и женщины, вынужденные в общественной (да и частной) жизни постоянно быть на вторых ролях — а то и в ролях жертв. Поэтому Питер Флоррик превратился в Петра Филиппова, Диана — в Светлану, Калинда — в Камиллу. Алисия же осталась Алисой, но совершать свои адвокатские и семейные подвиги ей придется в российских реалиях — правда, слегка приукрашенных. Отечественные залы судов ещё никогда не были так изящны и просторны, а виды Санкт-Петербурга так залиты тёплым солнцем.
К выбору актёров отнеслись весьма щепетильно — все персонажи, даже второстепенные, внешне напоминают своих прототипов из оригинальных серий. То же самое можно сказать о пространстве кадра, интерьерах и мизансценах. Таким образом, гладкая визуальная составляющая проекта вышла на первый план. Это аккуратная, практически покадровая адаптация, национальные особенности которой просачиваются в актерской работе и «сериальной» съёмке, отличающейся от «киношной» подачи оригинала. Диалоги звучат медленней, в них больше долгих оценок и пауз — времени, дающегося зрителю на то, чтобы зафиксировать и осмыслить происходящее. И, конечно, при сохранении сюжетной канвы судебных дел добавлены особенности российских законов и делопроизводства — что представляет отдельный интерес и возможность для сравнения судебных систем. Главные герои вопросов не вызывают: проштрафившийся муж Пётр, с лицом, будто разбегающимся в разные стороны, как и положено, весьма подозрителен; адвокат Виталий — его вполне знойный будущий соперник в борьбе за сердце Алисы; адвокатесса Светлана (Марина Зудина
) — элегантна, умна и стервозна (а вместо картин современных художников она украшает стену кабинета майкой «Газпрома», вероятно, с автографами его руководителей); следователь Камилла (Сабина Ахмедова
) — по-восточному загадочна, а свекровь Алисы, Нина Ивановна, очаровательно кудахчет о сыне Петечке, который «скучает» в тюрьме, и не признаёт никаких его проступков.
Сама Алиса лишь слегка напоминает американскую Алисию, и это правильно — такой проект может укорениться только вокруг настоящей, «народной» героини, а персонаж Урсуляк действительно узнаваем. В этой маленькой круглолицей женщине с распахнутым взглядом гораздо больше игривого и феминного, чем в её заграничной тёзке. Она неглупая, по-детски доверчивая и по-женски уязвимая, переживающая предательство мужа. Она не вполне самостоятельна, но вынуждена тянуть семью на себе, и пока не знает, что все эти трудности могут привести её к настоящей личностной свободе. Хватит ли смелости её взять? А пока Алиса почти каждый день входит в залы суда, неутомимо разбирая юридические казусы, наполняющие логикой и правдой нашу непростую жизнь. В американском суде подзащитный, даже если он заключённый, сидит рядом со своим адвокатом. В отечественном суде он сидит в клетке. Это родина, детка. Здесь тебе потребуется много сил.
Смотрим «Хорошую жену
» на канале НТВ с 11 ноября в 21:00