ревью

Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о способностях дочери

Энистон призналась, что любит проводить время дома

«Иногда теряю связь с реальным миром»: Дженнифер Энистон об опасностях уюта

Актриса уверена, что ее бывший муж болен

Эмбер Хёрд настаивает на том, чтоб Джонни Депп прошел психиатрическую экспертизу

Скандалы века: Клептомания, подкуп, кислотная атака и другие подвиги звёзд шоу-бизнеса

Очередная неудачная семейная сага о послевоенном времени

«Отчим»: Сказание о земле сибирской, любви и моркови

Продюсеры и актёры делятся впечатлениями о зимних съёмках.

Интервью

«Получить контроль над пониманием зрителя»: чем занимается монтажер в digital

Преподаватель МШК Андрей Дейч рассказывает, как стать монтажером в digital и что для этого нужно