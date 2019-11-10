«Отчим»: Сказание о земле сибирской, любви и моркови

Деревенская красавица Настя (Андоленко) в затяжном ожидании пропавшего без вести на войне мужа осматривает всех инвалидов, появляющихся на железнодорожной станции близ колхоза «Знамя Октября». Процесс примерного воплощения в жизнь стихотворения «Жди меня, и я вернусь» усложняет сперва сосед Сергей (Артем Быстров), а затем появившийся в избе политрук, у которого в ночи рядом что-то случилось с машиной. Политрук (Хабаров) одет с иголочки по-городскому и намеревается получить долю женской ласки, но ему однозначно указывают на грубую лавку чуть ли не в сенях. Зато сын Насти Миша (юный актер Юрий Степанов-младший) с интересом смотрит на странного гостя и с удовольствием слушает, как тикают его наручные часы. Утром гость мальчику часы отдает, и это невинное событие провоцирует некоторых сородичей к доносительству.
«ВЕК ЖИВИ – ВЕК ТРЯСИСЬ»
Звезда первых серий – Владимир Гостюхин. Он играет человека, которого проще всего окрестить «куркуль». Его все зовут Прохорычем. Это свекор Насти, отец пропавшего сына Ивана и муж очень страшной старушки, все время лежащей на печи. Прохорыч гонит самогон, потом ходит по деревне, ругает Советскую власть, но при этом умудряется писать доносы на родных. Повод вообще-то малозначительный: его внук упал во время демонстрации и уронил портрет Сталина. Буквально в три секунды решают: политрук, что спал на лавке, подговорил мальчика на диверсию. Малого исключают из «октябрят», политрука называют «врагом народа».
фото: Пресс-служба Первого канала
Логика тут бессильна, непонятно, зачем бывшему кулаку Прохорычу так высовываться? Зачем произносить речи о том, что «большевики сдохнут», «мы, куркули-то, с утра до ночи вкалывали» или «пройдет время, через сто лет, и вам мозги продует»? Да еще и рядом с председателем колхоза. Либо уж затаиться со своим «кулачным» прошлым, либо – строчить доносы на кулаков, но не все одновременно же. «Век живи – век трясись», - говорит председатель колхоза (Василий Бочкарев), еще одна жертва сценарной логики. Этот сперва ходит за сеном в пиджаке и галстуке, а через пару серий ищет того, кто знает, как этот галстук завязывать.
ОДЕЖДА – НАШ КОМПАС ЗЕМНОЙ
Вопросы по костюмам возникают не раз. Вот представьте себе: сельская местность, самое начало 50-х, Сибирь. Где-то за бугром Диор недавно приступил к экспериментам с тканями и любимыми женщинами силуэтами – ландышу и розе. А в колхозе «Знамя Октября» сомнительные барышни уже в курсе последних тенденций моды! Положительные же со всех сторон герои носят простую одежду из ситца. А обувь? Каждая учительница сельской школы обута настолько пристойно, что непонятно, как она смогла до школы дойти. Особенно – в местности, лишенной электричества. Где нет даже радио, и сводки «от Советского Информбюро» голосом Левитана не произносились. Вместо этого на собрания всех сзывают, ударяя колотушкой по железяке в центре села, зато привозят детские «толстовки» из Москвы. Или Директор школы (Татьяна Орлова) напутствует: «Для разговора приходите, как положено. Днем и по записи». По записи. В деревне, где половина заборов из гнили, женщины ходят на сенокос с оранжевой помадой на губах. Помада, увы, одна на всех. Даже для мужчин.
фото: Пресс-служба Первого канала
СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА НЕ ПЛАЧЕТ
Повествование, как утверждают авторы, основано на реальных воспоминаниях и охватывает 15 лет жизни двух поколений одной семьи. Что ж, времени прошло много, воспоминания заветрились. И вопреки всем неточным деталям, вроде шестизначного индекса на открытке, введенного уже в семидесятые, есть в сериале нечто, безусловно цепляющее. Главный акцент в «Отчиме» сделан на сугубо человеческие качества: мужество, чувственность, силу духа. Антон Хабаров изображает плакатно правильного мужчину, благородного и беззаветно преданного любимой женщине. Карина Андоленко играет испуганную Катерину из «Грозы» Островского. Игорь для Насти – «свет в окошке». Да и сын любит его. Не только за часы - за внимание. Дети вообще неплохо отыгрывают здесь все необходимые эмоции.
Увы, нельзя сказать, что попытка свести историю всей страны за тот непростой период, увенчалась у авторов успехом - ощущения от эпохи все же у каждого свои. Возможно даже, если пораспрашивать дедов, они расскажут, как ежедневно меняли в деревне одну рубашку в клетку на другую.
Смотрите сериал «Отчим» на Первом канале с понедельника по четверг.