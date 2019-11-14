«Эпидемия»: Мы едем, едем, едем в далекие края

Виктория Исакова и Марьяна Спивак пытаются спасти свои жизни в борьбе за Кирилла Кяро
На онлайн-платформе Premier – самая необычная премьера года. Редко кто берется за экранизации современных произведений, написанных российскими авторами. Дело неблагодарное: читатели будут, естественно, сравнивать киноадаптацию с книжным оригиналом. Да и хорошую литературу, подходящую для изложения на киноэкранах, найти довольно непросто. В «Эпидемии
» основной стал популярный роман Яны Вагнер
«Вонгозеро», который сценарист Роман Кантор
добротно переработал для экранизации, а режиссер Павел Костомаров
превратил в мощный триллер, где борьба за жизнь обоих полов сталкивается с женским соперничеством, особенно актуально звучащим в эпоху борьбы за равенство.
Москва и москвичи стали жертвами неизвестного вируса, превращающего жителей города в ходячих мертвецов, а сам город в выжженную землю. До Подмосковья, где в элитном поселке живут Сережа (Кирилл Кяро
) с новой женой Аней (Виктория Исакова
) и ее сыном-аутистом от первого брака (Эльдар Калимулин
), эта эпидемия еще не добралась. Отец Сережи (Юрий Кузнецов
), приехавший из рязанского поселка, знает путь к спасению – оторванное от большой земли озеро в Карелии, куда, как он надеется, вирус еще долго не доберется. Всё бы ничего, и можно выезжать, только вот в городе у Сережи бывшая жена Ирина (Марьяна Спивак
) с их маленьким сыном – их тоже нужно спасти, остается только пробраться всеми правдами и неправдами в скошенную вирусом Москву, уже огороженную темным кордоном с солдатами в защитных масках. Новая жена отпускает Сережу на эту миссию, которая, кажется, невыполнима, и терпеливо ждет возвращения мужа. А пока вместе с тестем и сыном наблюдает за территорией их домашнего убежища, до которого добирается – нет, не вирус, а вполне себе здоровые физически, но не морально люди, замаскированные под борцов с эпидемией и заинтересованные не в борьбе с болезнью, а ищущие исключительно собственную выгоду. На дом Сережи они не покушаются, зато их жертвой становится высокопоставленный сосед (Александр Робак
) с беременной женой (Наталья Земцова
) и дочерью от первого брака (Виктория Агалакова
). После погрома солдатами, жаждущими денег и новой «плазмы», семья соседа тоже готова к побегу на озеро: в качестве балласта или активных помощников – неизвестно.
При экранизации книга Яны Вагнер была подвергнута значительным изменениям – так, например, в киноадаптации из неё исчезла куча малолетних детей, которых заменили в сериале уже более возрастными актерами – тем же Калимулиным и Агалаковой, которые здесь для того, чтобы привнести в историю спасения новые – явно, романтические сюжеты. Но главное, что проза, написанная исключительно от одного женского лица – Ани – в сериале, как это ни странно, получила больший объем. Здесь все персонажи – полноценные действующие лица приближающегося апокалипсиса. Со своими характерами, проблемами и бэкграундом, о котором даже не было речи в «Вонгозере».
Режиссура известного больше в качестве оператора и документалиста Павла Костомарова придает этой – в литературной основе на самом деле исключительно женской истории борьбы за мужа – актуальный контекст и превращает лирический, почти «дамский» роман в настоящий психологический триллер, где выживут (а, может, и нет) не «ходячие мертвецы», лишенные чувств, а простые люди – пенсионер из среднерусской глубинки, подросток-аутист, бывший мент с новой женой, ответственный мужик, который хочет сохранить – ради детей – отношения и с бывшей женой, и две женщины, борющиеся здесь не только и не столько за выживание, сколько за любовь – лишнюю даже в эпоху этой «Эпидемии», но такую нужную со стороны непонятного и ответственного Сережи, пытающегося даже в апокалипсис сохранить свои высокоморальные устои и хорошие отношения со всеми женами. Но разве это кому-нибудь нужно?
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