«Доктор Рихтер»-3: Мой адрес не дом и не улица

Алексей Серебряков снова ставит диагнозы
На этой неделе на канале «Россия» вышел новый, вот уже третий сезон сериала «Доктор Рихтер
» (постановка режиссера Антона Борматова
) - лицензированной российской копии известного американского телешоу
о талантливом враче-диагносте докторе Хаусе. Первый сезон
вышел в 2017 году, второй
– в 2018-м. Режиссерами были Андрей Прошкин
, Илья Казанков
и Максим Демченко
. Остается догадываться, что заставило продюсеров канала «Россия» уже в третий раз влезть в эту историю – показ первых двух сезонов, помнится, вызвал шквал критики. Видимо, сыграл тот факт, что несмотря ни на что люди все же сериал смотрели – рейтинги были не за гранью, но вполне допустимые. И все же этого кажется до обидного мало – на фоне успеха оригинала, каждый из 8 сезонов которого вызывал бурю нежности у зрителей и дождь всевозможных кинонаград для создателей и актеров, исполнителей главных ролей.
Главная проблема ремейка «Доктор Рихтер» - или диагноз, если хотите, - его безродность. Еще только предстоит узнать реакцию зрителя на новый сезон, рейтинги пока не вышли, но если взять прямого конкурента медицинской саги – сериал «Отчим
», шедший параллельно на Первом канале, – в глаза бьет очевидное преимущество последнего – он про нас, про наши корни, про то, что «речка, небо голубое, это все мое, родное». У «Доктора Рихтера» с этим большие проблемы.
Итак, жил-был доктор Андрей Александрович Рихтер (Алексей Серебряков
), зав. отделением клинической диагностики при больнице № 100 в безвестном городе нашей необъятной Родины. Славящийся своими талантами в медицине и своим же жутким характером. Циник до мозга костей, любитель сардонических шуточек (впрочем, это спорно, с юмором в сериале не очень), доктор постоянно всем язвит, всех подкалывает, в разной форме издевается и вроде как бы имеет для этого оправдание – когда-то он пережил мышечный инфаркт квадрицепса левой ноги, после чего стал хромать и испытывать сильнейшие боли. По этой причине подсел на психотропный анальгетик трамадол и, фактически, стал наркоманом. Все это изменило его характер не в лучшую сторону. Доктор живет один. И хотя во 2 сезоне нас знакомят с его семейным прошлым в лице бывшей жены (Мария Миронова
), которую он продолжает любить, главная интрига с сексуальным подтекстом, как мы знаем из первоисточника, будет связана с главврачом больницы Елизаветой Никольской (Анна Михалкова
). Пока это никак не выражено. Ни намеков, ни подтекста.
Наша российская действительность – наша беда и наша уникальность, которая не переводится ни на один язык мира. Так же и в обратную сторону. Все мы помним провал нашей адаптации
американского сериала «Родина
» (который есть превзошедшая оригинал адаптация израильского «Военнопленного
»). Если попробовать действительно адаптировать «Доктора Хауса», то с учетом сложных реалий и химер нашего милого дурдома, получилась бы совсем другая история, где доктор мог бы оказаться далеко не самым интересным объектом наблюдений.
Но, во-первых, а также во всех остальных, никто не дал бы главному федеральному каналу показывать нашу реальность такой, как она есть, какой бы мощный запрос на это не поступал от зрителя. А потому, увы, создателям отечественного «Доктора Хауса» был заранее предопределен путь насмешек и презрения со стороны зрителей. Ведь что такое наша медицина, знает у нас каждый ребенок, и уж тем более об этом хорошо наслышана основная аудитория канала «Россия» – женщины среднего и старшего возраста. Особенно старшего. Глядеть на врачей-гениев, которые колдуют над подстановкой диагнозов с маниакальным упорством в стране, где направления к неврологу не добьешься, а очередь на биохимию крови ждешь неделями, - и смешно, и стыдно. Или другой пример «безродности».
Один из главных сквозных конфликтов нового сезона связан с правоохранительной системой. Доктор Рихтер из-за своего порочного характера создает себе врага на несколько серий в лице инспектора по борьбе с наркотиками, или что-то в этом роде. И далее все это развивается более или менее драматично, но так, как это могло бы развиваться в цивилизованных племенах. Для россиян же вся эта «полицейская» тема выглядит чистой воды потемкинской деревней. На фоне всех многочисленных разоблачений, скандалов последних месяцев, связанных с нашим правосудием, разыгрывать сюжеты на эту тему – все равно что ступать на минное поле. Поэтому смотреть «Доктора Рихтера» следует отвлеченно, не применяясь к нашей жизни. Но зритель вопрос «зачем я это смотрю» обычно не задает, он просто переключает канал.
Сериал построен достаточно однородно. Каждая серия – это такое медицинско-детективное экспресс-расследование, где Рихтер, гений дедукции и интуитивных прозрений, всегда спасает пациента, правда, иногда ценой довольно опасных экспериментов с его жизнью. В этом смысле третий сезон ничем не отличается от первого. Смысл сериала «Доктор Хаус» понятен и очевиден. Чертовски приятно наблюдать, как Хаус (его играет актер с потрясающим комическим даром Хью Лори
) издевается над пациентами и собратьями-коллегами, наблюдает за их реакцией и всячески троллит, но при этом очень убедительно всех вылечивает. Сценаристы строчат шутки, актеры работают на износ, оператор изгаляется, выдумывая новые ракурсы и динамические проходы, и финальный восьмой сезон выходит (в 2012 году) на ура не хуже первого. Сериал порождает бум и в профессиональной среде – на медицинских форумах ломают копья, обсуждая очередной диагноз Хауса.
Смысл сериала «Доктор Рихтер» до сих пор является загадкой для всех. Адаптации не вышло. Шутки не смешные, или их произносят не те актеры. Алексей Серебряков слишком мрачен и, кстати, плохо артикулирует в медицинских терминах. Анна Михалкова слишком мать, пронзительно сексуальной Кадди-Эделстайн
ей противопоставить нечего. Места незнакомые, страна тоже. Вот разве что инопланетяне в галлюцинациях у мальчика во 2-й серии хорошо получились. А так да, все врут. Главная мысль подана верно.
Смотрите сериал «Доктор Рихтер
» на телеканале Россия-1.