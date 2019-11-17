Лучшие российские сериалы XXI века. Выбор зрителей. Часть 3

Каждый год Кино-Театр.Ру подводит итоги и выбирает лучшие отечественные сериалы – по мнению критиков и, что важно, по мнению зрителей. Так как в этом году мы прощаемся со вторым десятилетием XXI века, то решили подвести еще и промежуточные итоги – сформировать список лучших российских сериалов века. И в этом деле, как мы надеемся, нам помогут читатели нашего сайта и соответственно зрители отечественных сериалов. Для того, чтобы напомнить историю современного сериалопроизводства в течение ноября мы будем публиковать пятерки лучших проектов за каждый пять лет нового века. Первый выпуск, где собраны проекты 2000-2004 годов включительно можно прочитать здесь. Вторая подборка, где собраны сериалы 2005-2009 года здесь. В нынешнем выпуске – годы 2010-2014. Уже сейчас вы можете проголосовать за лучшие сериалы, поставив отметку «Это кино мне нравится» на странице того или иного проекта. Голосование продлится до 10 декабря, после чего мы сформируем рейтинг лучших сериалов, а создателей победившего проекта попросим записать видео для наших читателей. Вспоминайте российские сериалы, смотрите и пересматривайте их. И обязательно голосуйте.
Задолго до того, как на российских экранах появилась официальная адаптация «Доктора Хауса», сценаристы во главе с Аленой Званцовой и Дмитрием Константиновым придумали вдохновленную нервным терапевтом историю отечественного гения, идущего против системы, – спортивного врача Геннадия Викторовича Тырсы, которого сыграл Михаил Пореченков. Уникальные и специфические случаи спортивной медицины здесь увлекательно дополнялись и личной историей талантливого доктора, привыкшего полагаться исключительно на собственные силы, пусть и в ущерб хорошим отношениям с коллегами и пациентами.
Еще до «Доктора Тырсы» на модном тогда канале ТНТ появился будущий сериальный хит «Интерны» – тоже про врачей и тоже явно вдохновленный успехами зарубежного «Доктора Хауса». От американского аналога русским интернам достался харизматичный гений Быков в исполнении Ивана Охлобыстина, тренирующий молодежь (в первом составе «Интернов» были, например, Кристина Асмус и Илья Глинников) беспощадными шутками и своим тяжелым характером, отчего сериал ТНТ существенно отличался от других медицинских процедуралов комическими сюжетами и залихватским юмором, знатно сдобренным таким отечественным обаянием вернувшегося в кино после долгого перерыва на церковную службу Ивана Охлобыстина.
Адаптация одноименного американского криминального сериала про двух братьев (в русском «Побеге» – это Юрий Чурсин и Владимир Епифанцев), втянутых в масштабные политические разборки и оказавшихся в тюрьме, из которой им надо выбраться любой ценой. По части драматизма отечественная версия старалась не уступать зарубежной, однако в части реализма политических и судебных явлений, существенно отличающихся в России и Америке, в ней было много почти фантастических допущений.
Официально признанный культурным достоянием Пермского края сериал «Реальные пацаны» вывел на центральное телевидение простых героев из провинциального города – не выдуманного, а вполне себе настоящего. Комедийное почти мокьюментари о честной жизни Коляна и его друзей, придуманный и реализованный бывшими «кавээнщиками», стал настоящий народным хитом и вместе со страной переживал все события – создатели «Реальных пацанов» всегда живо и достаточно оперативно реагировали на отечественные актуальные новости.
Самый провокационный и при этом самый реалистичный отечественный сериал о школьниках стал первым большим телепроектом тогда звезды режиссерского андеграунда Валерии Гай Германики, который вместе с ней снимали театральный режиссер Руслан Маликов и автор «Аритмии» и «Комбината «Надежда» Наталия Мещанинова. О проекте, показывающем отношения в обычной московской школе, высказывались не только критики и депутаты (последние, естественно, критиковали), но даже Владимир Путин, тогда бывший председателем правительства РФ, – он, как ни странно, отмечал актуальность «Школы».
Драматичная история директора главного московского гастронома Георгия Беркутова в исполнении Сергей Маковецкого была основана на событиях из жизни реального глава «Елисеевского» Юрия Соколова. Неординарный менеджер и креативный бизнесмен, снабжавший дефицитными товарами всю высокопоставленную Москву, в мгновенье стал коррупционером, взяточником и неугодным власти преступником, попавшим в жесткую политическую борьбу, не щадящей ни врагов, ни друзей.
Мистический молодежный триллер хоть и был адаптацией испанского сериала «Черная лагуна», но содержал так много оригинальных ответвлений, что почти не был похож на зарубежного брата. Сериал знаменит не только гнетущей атмосферой и завораживающим сюжетом о скелетах в шкафах учеников и преподавателей «Логоса», но и тем, что на нем образовалась главная телесериальная пара современной России – Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
Первая и, кажется, последняя столь большая сериальная роль актрисы Светланы Ходченковой, которая здесь играет бывшего опера МВД, а ныне преподавателя министерского вуза, вместе со своими студентами расследующую запутанные дела. Красота следовательницы сочетается с умом, логикой и проницательностью Шерлока Холмса, а внешняя неприступность и резкий нрав не мешают Лавровой стать любимицей студентов и зрителей.
Один из самых дорогих проектов современного российского телевидения затрагивал сложную и малоизученную широким зрителем тему реформ патриарха Никона и последовавшего за ним раскола Русской православной церкви. Тема оказалась настолько сложной, что «Раскол», который изначально планировалось показать на канале «Россия-1», передали телеканалу «Культура», где и прошел премьерный показ. Конечно, история вызвала в том числе и критику сериала, Русская православная стареобрядческая церковь выпустила даже свою версию, «очищенную» от «излишне откровенных сцен, мало уместных в произведении на духовную тему и помещенных туда скорее в угоду нелучшим потребностям современного общества».
К началу «десятых» создатели российских телесериалов, уже изрядно подсевшие на байопики известных деятелей советской эпохи, вспомнили о женщинах, которые сыграли не самую последнюю роль и в политике, и в культуре, и решили рассказать о министре Екатерине Фурцевой в выдающемся исполнении Ирины Розановой. Жизнь видного советского функционера устраивала и любительниц историй «золушек», и интересующихся отечественной историей зрителей, к тому же сфера деятельности Фурцевой позволяла вводить в качестве второстепенных персонажей чуть ли не всех ключевых деятелей советской культуры.
Роман Михаила Булгакова на непростую для отечественной истории тему Гражданской войны был адаптирован для телеэкрана писателями Мариной и Сергеем Дяченко и режиссер Сергеем Снежкиным – впервые за всю историю (до этого «Белая гвардия» упоминалась в «Беге» Наумова и Алова, а написанная по нему самим Булгаковым пьеса «Дни Турбиных» стала основой для одноименного фильма Владимира Басова). Несмотря на сильный актерский состав во главе с Константином Хабенским, Михаилом Пореченковым и Ксенией Раппопорт, экранизация «Белой гвардии» была принята критически, особенно из-за некоторых нестыковок с романом, которые, как тогда считали критики, была связана с политикой – сериал Снежкина выходил в разгар президентской кампании 2012 года.
Редкая для российского телевидения комедийная история не про ментов и врачей, а про сотрудников модного ресторана, принадлежащего Дмитрию Нагиеву и возглавляемого строгим шеф-поваром, любящим вкусно поесть и выпить Виктором Петровичем Бариновым (Дмитрий Назаров), а также поучить жизни и кулинарному мастерству «огузков», работающих на его кухне. За несколько сезонов менялись рестораны и их места дислокации, «Кухня» прирастала отелями, где тоже была своя жизнь, но популярность внешне сурового, но справедливого шефа вместе с его хулиганистой командой обеспечивала сериалу и его ответвлениям хорошие рейтинги.
Первый проект из затем популярной серии о делах майора Черкасова в исполнении Андрея Смолякова и младшего лейтенанта Сони Тимофеевой (Марина Александрова) был основан на преступлениях одного из первых советских маньяков Владимира Ионесяна, действовавшим в 1960-е. Детективная интрига в сериале действительно держалась до последних секунд, так что не удивительно, что расследования Черкасова заинтересовали зрителей, что продолжения сериала выходят до сих пор.
В созданном по мотивам британской «Жизни на Марсе» российском сериале удивительным образом удалось соединить закрученный сюжет и впоследствии модную ностальгию по советским временам. Трогатльный и в чем-то наивный Павел Деревянко в роли путешествующего из полиции образца 2011-го в милицию времен конца 1970-х и обратно добавлял мистическому детективу легкую нотку комедийности, за что его и полюбили зрители.
Новым популярным доктором российского телевидения в 2012-м стал Максим Аверин, уже успевший получить всенародную славу будучи обаятельным следователем Сергеем Глухаревым. Здесь актер превратился в хирурга Брагина из знаменитого Склифа, но зрителей, а точнее зрительниц, больше интересовали и продолжают интересовать не столько медицинская практика этого врача, сколько его личная жизнь, полная любовных побед, которые даются ловеласу как-то уж слишком легко.
Байопик забытой современными зрителями, но некогда очень популярной болгарской целительницы Ванги играл на популярности модной в то время и продолжающей до сих пор собирать зрителей «Битве экстрасенсов». В художественном сериале, конечно, без мистики не обходилось, но больший акцент был сделан именно на жизни и судьбе Ванги. Хотя запомнился проект, прежде всего, торжеством отечественных гримеров, просто до неузнаваемости преобразивших актрису Елену Яковлеву, которая воплощала на экране уже достаточно пожилую целительницу.
Шпионский детектив, снятый в духе советских телехитов, с вечным противостоянием хорошего и плохого милиционеров – в исполнении Сергея Пускепалиса и Андрея Мерзликина, влюбленных, к тому же, в одну милую почтальоншу, чью роль сыграла Мария Миронова. Плотно закрученный сюжет, в котором не обходится и без «врагов народа», в сочетании с сильным актерским составом только упрочили любовь зрителей к разнообразным ретро-детективам.
Спортивный хит канала СТС, который удачно вышел на волне всенародной любви к «Легенде №17», возродившей в отечественных зрителях веру не только в отечественное же кино, но и спорт. В «Молодежке» возрождать былое величие провинциальной хоккейной команды «Медведи» был призван бывший игрок Национальной хоккейной лиги Сергей Макеев (звезда «Боя с тенью» Денис Никифоров), которому на протяжении нескольких сезонов приходилось закалять боевой дух команды и ее участников – парней со своими проблемами и разноплановой, не только спортивной, жизнью.
Главная телесенсация 2013 года и единственный сериал за всю карьеру режиссера Валерия Тодоровского, любителя ретро не в детективах, а в полновесных драмах. Вдохновленный американскими «Безумцами», Тодоровский здесь рассказывает об эпохе и круге своего отца – режиссера Петра Тодоровского, начинавшего карьеру как раз в период оттепели. Отсылки к известным и не очень советским кинематографистам, множество узнаваемых, особенно в киносреде, профессиональных типажей, безумно красивые и аутентичные ретронаряды и, конечно, актерский состав во главе с по-русски брутальным Евгением Цыгановым, ранимым Александром Яценко, трогательной Аней Чиповской и утонченной Викторией Исаковой.
«Шерлокомании», в «десятые» обуявшей почти весь мир, подверглось и российское телевидение, долгие годы не решавшееся на новое изложение дел Шерлока Холмса и Доктора Ватсона после классики Игоря Масленникова с образцовыми Ливановым и Соломиным в главных ролях. Предпринятая в 2013-м попытка режиссера Андрея Кавуна, решившего придать классическому английскому детективу современный флер, конечно, не смогла затмить популярность советского телефильма, но выглядела довольно лихо и динамично. Кроме того именно в этом сериале одну из своих последних ролей сыграл актер Андрей Панин.
Привычную для российского зрителя «ментовскую» тему продюсеры Александр Цекало, Руслан Сорокин и Иван Самохвалов вместе с режиссером Константином Статским и сценаристом Александром Щербаковым решили развить в не совсем свойственном для отечественного телевидения ключе, выбрав для главного героя мальчика-мажора, которого обычно в нашем кино и особенно на телеэкране принято если не ненавидеть, то как минимум испытывать классовое раздражение. Но Игорь Соколовский мгновенно получил расположение зрительской аудитории. Не в последнюю очередь из-за исполнителя главной роли – Павла Прилучного, подтянутого парня с голливудской белозубой улыбкой, но истинно русской мужественностью во взгляде. Герой Прилучного, еще в первой серии пьяным рассекающий за рулем желтого спорткара и не вылезающий из ночных клубов, постепенно превращается в честного, порядочного лейтенанта, с легкостью раскрывающего повседневные уголовные дела и в почти русского Бэтмена, мстящего за смерть родителей – так витиевато, что историю Соколовского пока не собираются заканчивать.
Советская история далеко не единственный материал для больших телесериалов, интересные факты можно найти и в делах давно минувших дней. Особенно если они касаются имперской России и женщины, возглавлявшей (довольно успешно) государство. Про личность Екатерины Великой к середине «десятых» вспомнили сразу две главные кнопки страны. Так, в 2014-м сериал с Мариной Александровой выпустил канал «Россия-1», а спустя год – Первый, где главную роль сыграла Юлия Снигирь. Проект с Александровой прожил дольше: недавно второй канал показал уже третий сезон – «Екатерина. Самозванцы».
Самый откровенный отечественный сериал, где нашлось место сексуальным сценам без заблюренных грудей, нецензурной лексике и дерзким героям, не комплексующим по поводу своей – пусть только с виду – успешной жизни. До того, как сериал появился на телеэкранах, его полную версию в самом что ни на есть рейтинге 18+ выложили на онлайн-сервисе «Амедиатека» (причем это был один из первых там российских проектов), а только потом пустили в эфир ТНТ – сначала в купированной версии в традиционный слот канала 22.00, а затем уже в ночном эфире, именно в том виде, в котором сериал и снимался.
Триумфальное возвращение Дмитрия Нагиева в большой роли – добродушного, но брутального охранника, застрявшего в лихих 90-х, и случайно ставшего физруком в уже современной школе, где учится дочь его бывшего шефа Мамая. Остроумный сериал, иронизирующий над бандитским прошлым и стереотипами того времени, обрел настоящий зрительских успех среди разновозрастной аудитории, а Фома, даром что не приученный к новой жизни, стал чуть ли не полноценным героем нового сериального времени – добрым и справедливым, способным найти общий язык и с подростками, и с бандитами.
Не привязываясь к трагическим датам и сериальным тенденциям, первый «Чернобыль» стал проектом, с одной стороны, выведшим на широкий телеэкран свежие молодые лица, что всегда ценится юной аудиторией, а с другой – с успехом эксплуатировал всегда популярную и любимую у разновозрастной публики тему путешествия во времени, здесь еще и с нотками ностальгии «ах, где тот квас за шесть копеек». Удачный первый сезон, снятый к тому же с какой-то немыслимой для большинства отечественных телепроизводителей степенью свободы (даже не столько художественной, сколько идеологической) шведским режиссером Андерсом Банке, получил продолжение – сначала в виде почти полностью снятого в Америке режиссером Павлом Костомаровым сериала, а затем и трех фильмов, завершающих историю путешествующей во времени молодежи.