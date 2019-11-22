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«И это всё Роберт»: Как в Уфе сняли свои «Во все тяжкие» и что из этого вышло

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22 ноября 2019
Онлайн-конкуренция со стороны региональных кинематографистов

«И это всё Роберт»: Как в Уфе сняли свои «Во все тяжкие» и что из этого вышло
фото: видеосервис START

Всего в двух часах полета от Москвы на реке Белой расположен один из крупнейших мегаполисов России и столица Башкортостана Уфа – город уникальный, объединивший в себе множество культур и исторических эпох, с громадным памятником местному герою Крестьянской войны XVIII века Салавату Юлаеву на берегу Белой, известными всей стране современными «достопримечательностями» в лице Юрия Шевчука и Земфиры, и Рудольфом Нуреевым, начинавшим когда-то свой творческий путь именно в Башкирском театре оперы и балета. Несколько кадров как раз с местными локациями можно увидеть, например, в недавнем фильме Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон», однако кинособытием местного масштаба жители считают вовсе не эту картину, а недавнюю «Сестренку» Александра Галибина – основанный на повести поэта Мустая Карима первый фильм на башкирском языке, который вышел в широкий российский прокат и, кстати, при своей не самой большой росписи собрал вполне приличные деньги (27 млн рублей), по большей части на территории самой республики.

В съемках этих картин столичным и даже заграничным кинематографистам помогает собранная продюсером Тимуром Абдуллиным команда, куда входят, в основном, местные жители. Это и сотрудники театров, которых только в Уфе семь штук разной направленности, а еще во всех, даже маленьких городах региона есть как минимум один местный театр – так Башкортостан сохраняет в том числе и свою местную культуру. Большинство спектаклей идут на башкирском языке с обязательным переводом на русский. Работает и чудом сохранившаяся государственная киностудия «Башкортостан». Заезжие кинематографисты с улыбкой называют команду Абдуллина «тимуровцами», всегда готовыми помочь в производстве проектов любой сложности. Причем уже не первый год и вне зависимости от популярной теперь истории создания региональных кинокомиссий, которые должны помогать со съемками в разных субъектах страны.

«И это всё Роберт»: Как в Уфе сняли свои «Во все тяжкие» и что из этого вышло
фото: видеосервис START

Сейчас сам Абдуллин, искренне радующийся тому, что дело с кинопроизводством не только в Уфе, но и в других республиках и областях России выходит на новый уровень, надеется, что в Башкирии в скором времени – по примеру Владивостока, Калининграда, Ульяновска и других регионов – тоже введут рибейты (компенсации за съемки на той или иной территории), и тогда проектов у «тимуровцев» будет еще больше.

Тем не менее, в отличие от других регионов, в Башкирии на одно только внимание столичных кинематографистов уже давно не рассчитывают. До Якутии, известной феноменом местного кинематографа, республика еще, конечно, не дошла, однако два года назад местные ребята во главе с режиссером и продюсером Айнуром Аскановым сняли комедию «Из Уфы с любовью», которая выходила не только в республиканский прокат, но и была показана в нескольких других городах России. Сейчас же уфимские кинематографисты – теперь во главе с продюсером Маратом Ахметшиным – пошли еще дальше и сняли целый сериал под названием «И это всё Роберт», который с 21 ноября выходит на доступном не только в России, но и за рубежом видеосервисе START.

«И это всё Роберт»: Как в Уфе сняли свои «Во все тяжкие» и что из этого вышло
фото: видеосервис START

Ахметшин – один из самых успешных и влиятельных бизнесменов Уфы, причем из какой-то совершенно не привычной для России формации. Сейчас он председатель совета директоров компании «Уфанет», крупнейшего местного провайдера, который, с одной стороны, постепенно выходит за рамки Башкирии (у него уже появились отделения в Оренбурге, Казани, Нижнем Новгороде и даже Подмосковье), а с другой – всячески поддерживает именно местную культуру и коммьюнити. У «Уфанет» есть даже отдельные новостные порталы, посвященные жизни в самых отдаленных поселках Башкортостана, где как раз и работает интернет, обеспеченный провайдером. В самой Уфе компания проводит различные социальные мероприятия и целый «Весенний бал» для выпускников всех школ, когда на центральной площади города тысячи вчерашних школьников танцуют вальс. Причем это именно что инициатива самой компании, а не данная им «сверху» установка по социально ориентированному бизнесу. Ахметшин же параллельно активно лоббирует идею создания музея современного искусства в Уфе и вот уже экспериментирует с кинопроектами.

«Лозунг нашей компании «Уфанет»: «Мы меняем мир вокруг нас». И мы продвигаем эту концепцию о том, человек не фаталист, он может изменить свою судьбу, мир вокруг себя. И в определенный момент я подумал, что это история для сценария со своим протагонистом и антагонистом, это же то, на чем зиждется кино, где герой преодолевает препятствия, становится лучше и меняет всё вокруг себя. Именно такие фильмы нам и интересно смотреть. И я решил выразить это в сценарии, который затем стал сериалом «И это всё Роберт», – рассказывает Ахметшин.

«И это всё Роберт»: Как в Уфе сняли свои «Во все тяжкие» и что из этого вышло
фото: видеосервис START

Сериал уже успели «окрестить» местными «Во все тяжкие» – и это сравнение с «зарубежной классикой» Ахметшину импонирует. Хотя, действительно, сюжетных поворотов, очень – временами даже слишком – сходных с историей Уолтера Уайта, здесь немало. Уфимский Роберт (актер екатеринбургского театра «Волхонка» Александр Сергеев) – тоже учитель, но не химии, а физики, подрабатывает он не на автомойке, а в торговом центре ростовой куклой, и эту тайну однажды и вскрывают нерадивые ученики во главе с активистом и отличником, но хулиганом Димой (Тимур Фахрутдинов), влюбленным в одноклассницу, а по совместительству дочку Роберта – Полину (Полина Зиновьева). Именно с ней в семье Роберта происходит беда – во время соревнований по конному спорту девочка падает с лошади. Вроде бы, просто ушиб, но врачебные исследования выявляют у Полины страшную болезнь, для лечения которой потребуется дорогостоящая операция.

Роберт, которого и так запилила от недостатка денег жена-домохозяйка, подрабатывающая продажей косметики по каталогу, решает самостоятельно решить финансовую проблему. К тому же незадолго до страшного диагноза дочери он становится свидетелем (а, может быть, и соучастником) кражи платежного терминала с улицы города и ДТП с участием старухи – не процентщицы, но, как выясняется, дилера главного криминального авторитета города Хана (Рамиль Сабитов). Уже и так порядком вовлеченный в местную преступность учитель физики пытается придумать для своих ученых навыков более финансово выгодное дело, нежели демонстрация неинтересных для учеников опытов, и вместе со случайным раздолбаем-подельником (актёр Туймазинского татарского театра Марат Хасанов) начинает взрывать банкоматы по всему городу.

«И это всё Роберт»: Как в Уфе сняли свои «Во все тяжкие» и что из этого вышло
фото: видеосервис START

«Здесь в Уфе был такой случай – человек заходит в банк с воздушным шариком, через минуту звучит взрыв, и он уходит с деньгами. Его до сих пор ищут», – вспоминает режиссер Андрей Линич историю, которая послужила началом для сюжета «И это всё Роберт». Сам Линич не из Уфы, уже давно живет и работает в Москве, снимает сериалы, но на предложение из Башкирии откликнулся с радостью – выступил при этом не только постановщиком, но и соавтором сценария. Он не скрывает, что вдохновением для их проекта изначально были «Во все тяжкие», хотя сейчас называет «Роберта», скорее, посвящением знаменитому сериалу. «Наоборот пытались от него постепенно уходить в социальную, человеческую историю», – уточняет Линич.

И, действительно, уфимский сериал в определенный момент из «Во все тяжкие», где герой в первую очередь пытается решить собственные, в том числе и семейные проблемы, превращается в актуальную российскую историю противостояния человека и системы (хотя, может быть, именно поэтому сериал про Уолтера Уайта и был так популярен среди российских зрителей). В уфимской версии против условной системы идет не только главный герой Роберт, но и его друг полицейский (тут, кстати, есть не специальная отсылка создателей уфимского сериала к недавнему релизу START «Шторму» Бориса Хлебникова), и тот же авторитет Хан, и его антагонист – владелец ТЦ (Борис Хасанов), где взрываются те самые банкоматы. И множество других героев.

«И это всё Роберт»: Как в Уфе сняли свои «Во все тяжкие» и что из этого вышло
фото: видеосервис START

Несмотря на то, что сериал снимался по большей части в Уфе, никакого национального колорита в нем нет, хотя именно в башкирской столице кинематографистам удавалось сделать то, что даже нельзя представить в той же Москве – например, перекрыть трассу или сбросить броневик с моста. «В Уфе какие-то вопросы решаются очень просто, а какие-то – вообще нет», – с улыбкой комментируют это члены съемочной группы.

«Моя принципиальная позиция была в том, что мы не снимали национальное кино, мы снимали кино федеральное, и поэтому в этом фильме вы не увидите национального колорита. У меня было желание, чтобы зритель из любого областного центра понимал, что эта история может произойти в его городе», – отмечает Марат Ахметшин.

«И это всё Роберт»: Как в Уфе сняли свои «Во все тяжкие» и что из этого вышло
фото: видеосервис START // Съемочная группа сериала

Некоторые сцены сериала снимали в Израиле и Исландии. В последней группа «И это всё Роберт» работала с теми же специалистами, которые были занятые на «Игре престолов». Линич рассказывает, что в Исландии все удивились неприхотливости россиян – они были готовы снимать в любое время, даже когда там буйствовал ветер, потому что увидели потрясающий для съемки день, когда солнце, кажется, сверяется со съемочным графиком.

Так что не исключено, что в скором времени в Уфе появится и своя «Игра престолов» – связи налажены, а уж башкирская история по своим хитросплетениям может вполне удачно конкурировать с историей Старков и Ланнистеров. И даже искусственный снег с ковриками из «Икеи» не понадобится. Достаточно просто зимой приехать в Уфу, которую «охраняет» вечный Салават Юлаев, когда-то тоже, как Роберт, пошедший против системы и поплатившийся за это, но ставший национальным героем.

Смотрите сериал «И это всё Роберт» на видеосервисе START с 21 ноября.

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«И это всё Роберт»: Как в Уфе сняли свои «Во все тяжкие» и что из этого вышло фотографии
«И это всё Роберт»: Как в Уфе сняли свои «Во все тяжкие» и что из этого вышло фотографии
«И это всё Роберт»: Как в Уфе сняли свои «Во все тяжкие» и что из этого вышло фотографии
«И это всё Роберт»: Как в Уфе сняли свои «Во все тяжкие» и что из этого вышло фотографии
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