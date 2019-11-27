Лучшие российские сериалы XXI века. Выбор зрителей. Часть 4

Каждый год Кино-Театр.Ру подводит итоги и выбирает лучшие отечественные сериалы – по мнению критиков и, что важно, по мнению зрителей. Так как в этом году мы прощаемся со вторым десятилетием XXI века, то решили подвести еще и промежуточные итоги – сформировать список лучших российских сериалов века. И в этом деле, как мы надеемся, нам помогут читатели нашего сайта и соответственно зрители отечественных сериалов. Для того, чтобы напомнить историю современного сериалопроизводства, в течение ноября мы публикуем пятерки лучших проектов за каждые пять лет нового века. Первый выпуск, где собраны проекты 2000-2004 годов включительно, можно прочитать здесь. Вторая подборка, где собраны сериалы 2005-2009 года здесь, третья – с антологией 2010-2014 – представлена здесь. Нынешний – заключительный – выпуск посвящен 2015-2019 годам. Уже сейчас вы можете проголосовать за лучшие сериалы, поставив отметку «Это кино мне нравится» на странице того или иного проекта. Голосование продлится до 10 декабря, после чего мы сформируем рейтинг лучших сериалов, а создателей победившего проекта попросим записать видео для наших читателей. Вспоминайте российские сериалы, смотрите и пересматривайте их. И обязательно голосуйте.
Самый энергичный и напористый сериал «десятых» придумал самый продуктивный современный сценарист Илья Куликов, явно вдохновившийся «Бумером» и «Бригадой» – с поправкой на новые времена и нравы, где четверо парней с окраины Москвы – Тим, Цыпа, Жук и Гоша – собираются стать бандой, но оказываются между полицейскими и «ворами». Примечателен сериал оказался, впрочем, не только ребяческой «бандой», но и юной актрисой Юлией Хлыниной, сыгравшей роль сестры Тима и возлюбленной Цыпы, которая и принесла ей популярность.
Самый провокационный сериал 2015 года, написанный сценаристкой «Интернов» Дарьей Грацевич и поставленный вернувшимся из Штатов Вадимом Перельманом, исследовал до этого почти запретную на российском телевидении тему женской сексуальности и полигамности. Звезда звягинцевской «Елены», а затем и «Левиафана» Елена Лядова сыграла дизайнера Асю, запутавшуюся в многочисленных любовниках и муже и пытавшуюся научиться жизни у своей прилежной подруги Даши в оригинальном исполнении звезды мелодраматических сериалов разного уровня Глафиры Тархановой.
Возвращение актера Константина Хабенского к первой после «Убойной силы» роли следователя, правда, уже не совсем обычного. Его Родион Меглин, с легкостью раскрывающий серийные убийства (совершенные в сериале, в основном, впоследствии известными актерами – тут даже нашлось место Александру Петрову), и сам похож на маньяка. Но суровый нрав не пугает его стажерку Есению – восходящую тогда актрису Паулину Андрееву – которая идет работать к Меглину с надеждой разобраться и с собственными семейными проблемами. «Метод» стал первым сериальным опытом самого народного режиссера «десятых» Юрия Быкова, который затем опрометчиво снял другой – очень патриотический – сериал «Спящие», стоивший ему интернет-славы борца с властью и практически карьеры: после него Быков обещал не снимать кино, хотя затем вышли сразу две его ленты «Завод» и «Сторож».
Новое прочтение истории подростков краснодонского подполья, воспетой сначала в романе Александра Фадеева, а затем в фильме Сергея Герасимова, конечно, не обошлось без сравнения с советской телеклассикой, хотя даже сюжетно (в первую очередь судьбой Виктора Третьякевича) этого сравнения создатели новой «Молодой гвардии» пытались всячески избежать, что, с одной стороны, пошло сериалу на пользу, а с другой – спровоцировало не самые лестные отзывы со стороны прожженных телезрителей, всегда предпочитающих классику современности.
Тоже не обошедшаяся без сравнения с советским кинематографом (опять же руки Сергея Герасимова) экранизация одноименного романа Сергея Шолохова в постановке одного из главных по масштабных проектам телережиссеров современности Сергея Урсуляка. Новый сериал подвергся обструкции из-за отклонений от литературного первоисточника, да и исполнительница роли красавицы Аксиньи – тогда совсем юная дебютантка Полина Чернышова – устроила далеко не всех зрителей. Зато к новому Григорию Мелехову в исполнении Евгения Ткачука вопросов, кажется, не возникло.
Один из самых комментируемых на сайте Кино-Театр.Ру отечественных сериалов нового времени рассказывает об опытном петербургском сыщике Якове Штольмане (Дмитрий Фрид), который в конце XIX века приезжает в провинциальный Затонск и знакомится с Анной Мироновой (Александра Никифорова), увлекающейся спиритизмом. Необычный дуэт распутывает разного рода преступления, на которые оказывается богат небольшой городок, и увлекает зрителя в водоворот этого трогательного, хотя и местами довольно наивного ретро-детектива.
История манекенщицы Регины Збарской, прозванной «советской Софи Лорен» и сыгранной в сериале актрисой Ксенией Лукьянчиковой, захватывала не только яркими модными нарядами, но и трагической судьбой не только самой Збарской, но и эпохи, на которую пришлась ее карьера.
Национальный русский феминизм в 2016-м обрел свое вполне конкретное лицо – живущей в Чертаново матери-одиночки Ольги Терентьевой, разрывающейся между непокорными детьми с разного рода кризисами, отцом-алкоголиком и взбалмошной сестрой. До боли знакомый образ женщины, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет (причем порой буквально) сразу же полюбился российским зрителям и особенно зрительницам, ассоциирующим себя с главной героиней в исполнении харизматичной Яны Трояновой.
Еще один мегапопулярный проект Ильи Куликова, которому теперь все мы обязаны всенародной славой артиста Александра Петрова и до этого, в основном, актера дубляжа Сергея Бурунова. Острокомедийное противостояние их Гриши Измайлова, разбитного и циничного полицейского из элитного московского района, и недотепы-подполковника Яковлева – главное, с чего некогда начинался сериал, затем из комедии перешедший чуть ли не в настоящую драму. Хотя полнометражные спин-оффы проекта сохраняют комедийную стилистику, что отражается и на кассовых сборах (первый «Новогодний беспредел» собрал 1,6 млрд рублей, второй – совсем скоро вступит в нынешнюю «новогоднюю битву»).
После успеха «Оттепели» о шестидесятниках решили рассказать с иного ракурса – и вот в 2016-м на экраны вышел сериал о литературных героях того времени. Экранизация последнего романа Василия Аксенова запомнилась не только узнаваемыми персонажами, даром, что у них были вымышленные имена, но и сыгравшими их актерами – во главе с Алексеем Морозовым (Ваксон, он же сам Аксенов), Филиппом Янковским (Ян Тушинский – Евгений Евтушенко) и Чулпан Хаматовой (Нэлла Аххо – Белла Ахмадулина).
Консервативный ответ режиссера Карена Шахназарова зарубежным кинематографистам Джо Райту и Тому Стоппарду, покусившемся в 2012-м на наше все – Льва Николаевича Толстого и Анну Каренину, которую в фильме играла худосочная Кира Найтли. В новой отечественной версии Шахназаров сместил фокус истории на любовника Вронского (Максим Матвеев), который и рассказывает трагическую историю Анны Карениной (Елизавета Боярская) ее сыну Сергею.
Стильная ретродрама, снятая режиссером Алексеем Попогребским и спродюсированная киноэстетом и поклонником «Безумцев» Валерием Тодоровским, рассказывает о советских дипломатах 1960-х. Молодая поросль (артисты Егор Корешков, Риналь Мухаметов, Артем Быстров) настроены на новые подходы в деле выстраивания отношений с «заграницей», что поощряет советская иностранка Рута Блаумане (Северия Янушаускайте), но не совсем поддерживают другие высокие чины, в том числе истинный советский функционер, хотя и «с человеческим лицом» Григорий Бирюков (Владимир Вдовиченков). Оттого юные дипломаты практически ежедневно оказываются вовлечены в довольно странные, если не сказать фантастические, ситуации, что, впрочем, идет только в плюс динамичности этого, безусловно, красивого телепроекта, второй сезон которого выйдет уже в 2020 году.
Практически панк-рок режиссеров Александра Котта и Константина Статского, а также продюсера Александра Цекало посвящен одной из самых одиозных фигур революции – Льву Николаевичу Троцкому, жизнь и судьбу которого (а также любовь к стильным кожаным нарядам) здесь с небывало энергичным куражом и драмой отыгрывает актер Константин Хабенский, превращая сериал в один из самых свежих и актуальных проектов о лидерах минувшей эпохи.
Сериал быстрого реагирования на общественные события возрождающий тему соседских отношений в пику социальным сетям, куда к 2017-му начали перебираться подобные связи, придумала для канала ТНТ автор «Реальных пацанов» Жанна Кадникова. Формально начинающийся с переезда в «заМКАДье» обеденевшей семьи с Рублевки проект мигом разросся до масштабного практически онлайн-шоу о жизни одного из московских районов (узнаваемой, впрочем, и в любом другом городе России) – со страстями, влюбленностями и даже криминалом и с участием как среднего, так и совсем молодого поколения, одним из самых ярких представителей которого был актер Егор Клинаев, трагически погибший в сентябре 2017 года.
Экранизация эпопеи Алексея Толстого о трагическом ощущении эпохи перемен накануне Первой мировой войны по актуальности совпало с настроениями на тот момент уже погрязшей в санкциях России. Но запомнился снятый Константином Худяковым сериал в первую очередь не этим, а прекрасным актерским составом, объединивших, пожалуй, самые красивые лица современного российского кинематографа – от Анны Чиповской и Юлии Снигирь до Павла Трубинера и Евгения Ткачука.
Главный сериальный прорыв 2018-го и первый проект, пробившийся в топ по запросам и комментариям наших читателей и при этом не показанный в телеэфире. Он вышел только в интернете, став первым релизом новой онлайн-платформы Premier, и ответил на запрос зрителей, давно соскучившихся по политической сатире и старым добрым шуткам про выборы. Шоураннером проекта про нерадивого мэра провинциального городка, попавшегося на взятке и отправленного отбывать наказание в старую коммунальную квартиру (единственное зарегистрированное на него имущество), выступил Семен Слепаков, а режиссером – автор «Бумера» и «Родины» Петр Буслов.
Первый большой опыт режиссера «Горько!» и «Самого лучшего дня» оказался вовсе не комедией, а большой трагедией, созданной по законам античности. Два брата в исполнении Александра Петрова и Андрея Бурковского борются за карьеру, семью, а затем и за жизнь. Взяв за метафору СПИД, который здесь с легкостью передается от одного участника сообщества к другому, Крыжовников умудрился рассказать, кажется, обо всем. Тут и кризис семьи, и библейская тема Каина и Авеля, и рассуждения о быте и нравах современного общества. Порой цинично, временами иронично, но всегда обжигающе точно.
Первый отечественный проект, выпущенный – уже после российской премьеры – под брендом Netflix Original на крупнейшем мировом стриминг-сервисе. В нем людям противостоит суперробот Ариса, наивное изобретение, на поверку оказывающееся гораздо добрее, умнее и человечнее, чем большинство существ из плоти и крови. Искусственный разум в искусной оболочке красавицы Паулины Андреевой мало кого смог оставить равнодушным.
Второй сериальный проект режиссера авторского кино, одного из самых ярких представителей «новых тихих» Бориса Хлебникова, вывел на первый план противоречивую героиню. Вроде бы обычную женщину (Анна Михалкова) с цветочным магазином и, на первый взгляд, благополучной семьей, но с нелегальным бизнесом, где она «поставляет» симпатичных девчонок жаждущим сексуальных утех «заказчикам». Тягучая атмосфера не детектива, а настоящей драмы о беспощадном хождении по кругу обыденности, съедающей всё живое ради иллюзорного желания сохранить семью, поразила зрителей, с одной стороны сочувствующих героине Михалковой, а с другой – искренне ее ненавидящей. Сейчас снимается второй сезон сериала.
Чистейшая психологическая драма – жанр, которого почти не осталось на отечественном телевидении – о буднях космонавтов, романтизированных в «большом кино», и все тех же несчастных семьях, пытающихся сохранить семейный очаг побегом в другую – космическую – реальность. С удивительным актерским составом (Виктория Исакова, Алексей Макаров, Сергей Пускепалис, Анна Михалкова), как по нотам отыгрывающим и печаль, и радость, и горе, – в тонкой режиссуре Алены Званцовой, создательницы «Небесного суда» и сценариста «Оттепели».
Рейтинговая комедия о тренере по волейболу, сексисте и бабнике Михаиле Ковалеву (Павел Деревянко), которому ненависть к женщинам аукается потерей работы и вынужденной отсылкой на малую родину – в Новочепецкий пединститут, где работает его строгая мать (Татьяна Орлова), единственный человек, теоретически способный возродить спортивную карьеру непутевого сына. Только вот для этого Ковалеву необходимо вывести институтскую команду по волейболу в чемпионы. Но в «педе», как известно, только девушки – так что Ковалеву придется пересмотреть свои взгляды на волейбол, в который, как он считал на протяжении многих лет, «могут играть только мужики». Остроумные диалоги, отыгрывающие, причем довольно неплохо и лояльно по отношению ко всем сторонам, актуальную фем-повестку, и свежие лица (участницы команды) стали залогом успеха проекта.
Народный хит о тройке «стартаперов», отправляющихся на альтернативную службу в забытую богом и интернетом деревню Жуки, и взявшем нерадивых «айтишников» на поруки местным участковым в исполнении Максима Лагашкина. Незатейливый конфликт города и деревни здесь подан в ключе порядком подзабытой современными кинематографистами ситуационной комедии, но всегда любимой отечественными зрителями.
Провокационный проект тогда еще не мужа Ксении Собчак, а самодостотаточного театрального режиссера Константина Богомолова – про девушек из высшего общества, которым избежать одиночества если не трудно, то довольно невыгодно, во главе с приехавшей покорять Москву провинциалкой-скромницей Дашей (Софья Эрнст), в столице сразу же оказывающейся в паутине детективных интриг и хитросплетений богемной жизни с самыми разными ее представителями, которых играют популярные отечественные артисты – от Александра Кузнецова и Сергея Бурунова до Марины Зудиной и даже Александра Збруева.
Взявший за основу британский «Код убийства», российский ретро-детектив «Шифр» в первом же сезоне с легкостью превзошел оригинал – и по собственно детективным интригам, и по актерскому ансамблю, в котором собрались Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Елена Панова и восходящая звезда Яна Дюбуи. Их героини во время войны служили в дешифровальном отделе ГРУ, а в мирной жизни оказались обычными женщинами, которым по законам невоенного времени уже думать не полагается. Боевые подруги, впрочем, на бытовой шовинизм внимания не обращают и с легкостью, пусть и тайно, раскрывают самые запутанные преступления под присмотром «настоящего следователя» в исполнении Сергея Пускепалиса. Второй сезон сериала выйдет на экраны весной 2020-го.
Самый драматичный сериал этой осени вновь снял режиссер Борис Хлебников, а сценарий он написал вместе с Наталией Мещаниновой, с которой делал «Аритмию». В «Шторме» главный герой – следователь в исполнении Александра Робака – напротив, пытается спасти любовь (Анна Михалкова) и готов ради этого на все, в том числе и на конфронтацию с другом (Максим Лагашкин). История безграничной любви, ради которой можно преступить закон, бессилия, с которым может столкнуться любой, даже самый жесткий человек, и трагедии, которая может постучаться в любой дом, не оставила равнодушными ни критиков, ни зрителей.