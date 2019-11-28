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Вокруг света: 9 зарубежных сериалов, которые вы могли пропустить

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28 ноября 2019
От драмы до фантастики, от Германии до Мексики

Кино-Театр.Ру совместно с онлайн-кинотеатром нового поколения ShowJet предлагает вашему вниманию 9 любопытных зарубежных сериалов разных жанров, созданных в Великобритании, Дании, Норвегии, Исландии и других странах, опровергающих расхожее мнение о том, что лучшие телешоу снимают только в США. Все сериалы доступны для просмотра на сайте.



«Алиби» (2015-2016)

«Алиби»

Норвежская криминальная драма, посвященная теме ненависти и нетерпимости. По сюжету успешный бизнесмен Аксель Борген (Николай Клеве Брош) решает вернуться в родной городок из Куала-Лумпура для того, чтобы спасти местную градообразующую компанию от банкротства. Вот только горожане вместе с владелицей разорившегося предприятия Евой Ханстен (Лена Эндре) не сильно рады его возвращению. Наоборот, вскрылись старые незаживающие раны, поскольку Акселя 20 лет назад обвинили в убийстве одноклассницы и оправдали, но никто не поверил в его невиновность, и под давлением общества он вынужден был уехать из страны. Великолепные пейзажи, хорошо прописанные ситуации и объёмные персонажи способны удержать зрителя в течение двух сезонов. Особенно запоминается мать Акселя в исполнении Энн Марит Якобсен, у которой после отъезда сына и последующей травли развилась паранойя. Одним из сценаристов числится Анна Баче-Вииг, причастная к созданию популярного «Лиллехаммера», который послужил основой для российского сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым.
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«Германия 83» (2015)

«Германия 83»

Немецкий шпионский триллер, созданный по идее американской сценаристки Анны Вингер, вдохновлён ностальгией по 80-м и военными играми НАТО под названием «Опытный лучник», которые чуть не привели к ядерной войне. В эпицентре событий оказывается простой парень из ГДР Мартин Раух (Йонас Най), из-за болезни матери (Карина Н. Визе) согласившийся стать агентом Штази. Его отправили в ФРГ с целью выяснить намерения западно-немецкого военного руководства и НАТО, которые как раз в то время договаривались о размещении баллистических ракет средней дальности «Першинг-2» на территории Западной Европы. Попав в Страну Чудес, Мартин встречает не только злодеев, но и, как ни странно, хороших людей, и осознаёт, что везде боятся ядерной бомбы. Разумеется, без доли клюквы не обошлось, но, тем не менее, в мини-сериале, получившем «Эмми», прекрасно отражены настроения на фоне «Карибского кризиса» 80-х. Прообразом Рауха стал восточногерманский разведчик Райнер Рупп, а одну из ролей исполнил Мераб Нинидзе.
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«Защитники» (2009-2010)

«Защитники»

Датская криминальная драма с элементами триллера и производственного кино, состоящая из двух сезонов, повествует о буднях элитного отряда ПЕТ, в задачу которого входит охрана высокопоставленных чиновников, членов королевской семьи и общественных деятелей, а также предотвращение террористических актов. Сюжет сосредоточен на новобранцах Расмусе (Сорен Вейби), Жасмин (Сесиль Стенспил) и Йонасе (Андре Бабикян), ставших друзьями в ходе обучения. Им поручают самые важные задания, а попутно мы узнаём о скелетах, скрытых в шкафах их клиентов. Среди создателей сериала, отмеченного «Эмми», продюсер трилогии «Миллениум» Петер Надерман и оператор «Убийства» и «Моста» Ёрген Йоханссон.
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«Красная дверь» (2017-2019)

«Красная дверь»

Вдохновением для сентиментального итальянского мистического детектива, состоящего из двух сезонов, явно послужило «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур. Правда, жертвой убийцы стал не сотрудник фирмы, а местный «Грязный Гарри», то есть полицейский Леонардо Калиостро (Лино Гванчиале), предпочитающий работать в одиночку и не слушающийся начальства. Нет, в него не всадили несколько десяток пуль, как в комиссара Каттани, он словил лишь одну, и теперь его призрак должен спасти свою жену-комиссаршу Анну (Габриелла Пессьон). Поможет ему в этом девочка-подросток Ванесса (Валентина Романи), обнаружившая в себе способности медиума. Понравится всем, кто любит поплакать и сильно сопереживать героям. Примечательно, что продюсер сериала Стефания Балдуини принимала участие в переносе небезызвестного «Комиссара Рекса» на итальянскую землю.
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«Нокс» (2018)

«Нокс»

Создатель «Ж.К.В.Д.» Мабру Эль Мекри снял мрачный детективный триллер об ужасах, творящихся в парижских катакомбах. В ходе спецоперации по захвату преступников в канализации таинственным образом исчезает талантливая женщина-полицейский Жюли Сузини (Майвенн Ле Беско). Полиция прочесала все доступные для поисков закоулки подземелья, но так и не нашла следов лейтенанта. За дело берутся Катрин (Натали Бай) — мать Жюли, коп на пенсии, — и напарник пропавшей Рафаэль Берже (Малик Зиди). Вместе они выходят на банду полицейских, замуровавшую в подземном лабиринте десятки неугодных лиц, и сайт «Нокс», специализирующийся на аукционе, чьи победители получают возможность убить человека-лот. Им на пятки наступает следователь отдела внутреннего расследования Аджи (Лубна Азабаль), к которой незадолго до исчезновения обращалась Сузини. За шесть серий зритель окунается в беспросветный мир боли и страдания, скрытый глубоко под землёй.
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«Опочтарение» (2010)

«Опочтарение»

Великолепная британская двухсерийная адаптация популярного фэнтези-романа Терри Пратчетта, изданного в России под названием «Держи марку!» (33-я книга из серии цикла «Плоский мир»). Мошеннику Мокристу фон Губвигу (Ричард Койл) приходится в наказание за все свои грехи взять на себя руководство городским Почтамтом, поскольку на этой должности уже 20 лет никто не состоял из-за таинственных смертей предыдущих Главных Почтмейстеров. Благодаря своей находчивости и недюжинным талантам он воскрешает былое величие учреждения и вступает в противостояние с Семафорами, которые могут доставить семафорограмму за считанные часы. Здесь можно увидеть любимого Пуаро в качестве злодея: Дэвид Суше сыграл директора семафорной компании Взяткера Позолота. Последняя на данный момент Лисбет Саландер (Клер Фой) повелевает големами, а Тайвин Ланнистер (Чарльз Дэнс) превратился в Хэвлока Витинари, патриция Анк-Морпорка. Поставил экранизацию Джон ДжонсДемоны Да Винчи»), а музыку написал композитор «Аббатства Даунтон» Джон Ланн.
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«Стелла Блумквист» (2017)

«Стелла Блумквист»

Атмосферный исландский нео-нуар Оскара Тора Аксельссона, основанный на серии популярных романов анонимного автора, с Хамфри Богартом в юбке украшает собой очаровательная Хейда Рид. Только вместо харизматичного частного детектива перед нами женщина-адвокат, привыкшая сама влезать в расследования, при этом наживая себе влиятельных врагов. За шесть эпизодов героиня умудряется раскрыть заговор в правительстве, имя истинного виновника в смерти девушки в кабинете премьер-министра Исландии, подмену личностей и, главное, создать незабываемый любовный тандем с министром Дагбьёрт (Сара Догг Асгерсдотти), у которой свои виды на Стеллу. Плюс ко всему в сериале присутствуют юмор в лице гиковатой Гунны (Кристин Тоура Харальдсдоуттир), нетипичные для жанра детектива ситуации и прекрасная музыка Хельги Саймюндюра Гудмундссона. В настоящий момент создатели работают над вторым сезоном, но пока неизвестно, когда он выйдет.
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«Тёмная материя» (2015-2017)

«Тёмная материя»

Канадский научно-фантастический сериал, созданный Джозефом Маллози и Полом Малли на основе собственных комиксов с одноимённым названием, опубликованных издательством Dark Horse Comics в 2012 году. В центре сюжета — шестеро незнакомцев (Мелисса О’Нил, Марк Бендавид, Энтони Лемке, Алекс Маллари-младший, Джодилль Ферланд, Роджер Кросс, Зои Палмер), проснувшихся на борту повреждённого корабля в открытом космосе и не помнящих не только недавние события, но и собственные имена. Постепенно они узнают о своём тёмном прошлом и оказываются вовлечены в многочисленные интриги. Телешоу, сильно похожее на культовый «Светлячок», постигла та же печальная участь, что и предшественника, — после третьего сезона Syfy закрыл его на самом интересном месте. Фанаты пытались обратить внимание других каналов на судьбу полюбившегося сериала, но, похоже, никто не заинтересован в возвращении Второй, Пятой и других незабываемых персонажей. Благо, никуда не делись «Пространство» и «Киллджойс», для которого, впрочем, пятый сезон стал финальным.
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«Фалько» (2018)

«Фалько»

Третья адаптация популярного немецкого сериала «Последний бык» после французского «Фалько» и российского «Последнего мента», где после 20 лет комы очнулся герой Гоши Куценко. На сей раз сюжет под свои реалии подогнали мексиканские, американские и колумбийские кинематографисты, а полицейского Алехандро Фалько, проснувшегося в фантастическом Мехико 2010-х после родных 90-х, сыграл аргентинец Мичель Браун. Детектив не лишён латиноамериканских страстей, но они не так сильно бросаются в глаза, как в многочисленных мыльных операх. Всё благодаря хорошим актёрским работам, чарующей атмосфере и неплохо закрученному сюжету. Одним из продюсеров выступает Андрес Калдерон, работавший над «Нарко», «Бункером» и «Орбитой 9».
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«Германия 83»
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