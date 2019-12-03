«Поток»: Расшарь свое сознание

В российском онлайн-кинотеатре ivi вышел свежий британский сериал «Поток», доступный для просмотра также на международном сервисе Amazon Prime. Мировая премьера проекта состоялась еще весной в конкурсе фестиваля сериалов CanneSeries, который завершался премьерой другого британского сериала «Годы» с Эммой Томпсон. Вслед за одним из самых популярных английских проектов «Черное зеркало» оба сериала вновь исследуют тему технологий и их влияния на человечество – правда, уже в модном нынче семейном контексте.
фото: Кадр из сериала «Поток»
В недалеком будущем миром правит не любовь и не Цукерберг, а могущественное семейство Хэтфилдов, глава которого – Лоуренс (Дэвид Тьюлис) – когда-то изобрел «социальную сеть» нового поколения «Поток», соединяющую людей без помощи гаджетов: «поток» вживлен в сознание специальным чипом, с помощью которого можно не только общаться с такими же «поточными френдами», но и конструировать виртуальную реальность вокруг. В семье Хэтфилдов большое событие – один из сыновей (Джереми Ноймарк Джонс) женится на скромнице Мию (Джин Лу), и эта свадьба по своему размаху опережает подобные события членов королевской семьи. Благодаря технологиям «Потока» скромный британский музей с развешанными по стенам QR-кодами превращается то в цветущий сакурами японский сад, то в «Метрополитен-оперу» – на потеху гостям. Не впечатляет мероприятие только другого сына Хэтфилдов, Тома (Гай Бернет), служащего главным психологом «Потока», а впоследствии и его же противником. На свадьбе Том знакомится не только со своей будущей женой, пока принципиально отключенной от глобальной соцсети, Кейт (Нина Туссен-Уайт), но и обезвреживает местную кухарку, с ножом вырвавшуюся к достопочтенным гостям из-за голосов в своей голове, подключенной к «поточному» чипу.
Спустя время опасные «помехи» до этого с виду безвредного «Потока» повторяются. И вот уже в Москве пропадает начальник местного офиса соцсети, а его сын тоже слышит голоса и, кажется, боится признаться в этом не только безутешной матери, но и самому себе. Тома отправляют в командировку в похорошевшую российскую столицу (совсем частично подснятую собственно в Москве), где он начинает подозревать, что с «Потоком» все же что-то не так. Но отец на эти опасения не реагирует, а хочет только дальше развивать свою глобальную сеть. Но вирус, запущенный в «Поток», постепенно распространяется по всему миру.
фото: Кадр из сериала «Поток»
Начиная с самого первого эпизода, «Поток» сразу же представляет собой нагромождение сюжетов – подобно ленте в любой социальной сети, где известие о рождении соседствует с новостью о смерти, радости от покупки новой недвижимости с молниями о чрезвычайных происшествиях, лирические посты о бренности бытия с позитивными советами о том, как начать жизнь с чистого листа и выйти из зоны комфорта. В этом смысле «Поток» свое название полностью оправдывает, хотя с драматургической точки зрения уже даже первый эпизод хочется разделить на несколько частей, по которым неплохо бы сделать отдельный сериал. Неудобство доставляет и сконструированный создателями проекта мир недалекого будущего, где можно с помощью технологий «расшарить» свое сознание первому встречному, благодаря «апгрейдам» приложения предстать перед своим молодым человеком в новой оболочке, с помощью QR-кодов оказаться в любом месте, а выйдя в онлайн с медсестрами во время родов, получить дозу «эпидуралки». Но при этом никто не отменяет обычного дорожного движения, перелетов из Лондона в Москву и даже походов в обычные рестораны, где старым добрым способом у официантов заказывают еду и вино. То есть не особо понятно, для чего люди изначально подключались к новой технологии из сериала.
Хотя, конечно, вопрос такого целеполагания в «Потоке» вовсе не основной. Гораздо важнее, что о вреде технологий здесь по большому счету рассказывают на примере одной семьи, пусть и могущественной. И на первом плане – вечный конфликт отцов и детей, только теперь вопреки традициям именно младшее поколение выступает, так сказать, «ретроградами». С сопротивлением отцу (и управляемыми им технологиями) Том, что важно, встречается еще и в момент, когда сам создает свою семью – с той самой Кейт, поначалу не являющейся частью «потока», и выбирает он между верностью родителям и продолжением их бизнеса и благополучием и безопасностью семьи собственной. Конфликт, в общем, не новый, но, явно, с большим влиянием технологий становящийся все более актуальным. Как и жанр семейной саги, доказывающий, что старое доброе «коммьюнити» не исчезнет, каким бы огромным ни был список друзей в любой социальной сети.