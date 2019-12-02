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«Кухня. Война за отель»: Хочешь в Сочи, готовься к бою

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2 декабря 2019
2 декабря на телеканале СТС стартует продолжение сериала «Кухня». «Кухня. Война за отель» порадует не только тех, кто ждал новых приключений шеф-повара Виктора Петровича Баринова, но и любителей «Отеля Элеон».

«Кухня. Война за отель»: Хочешь в Сочи, готовься к бою
фото: Пресс-служба СТС

Поклонников «Кухне» не занимать. Ходят слухи, что именно зрители настояли на продолжении любимого шоу. Казалось бы, что еще можно придумать после шести сезонов и двух полнометражных картин «Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва» и своеобразного побратима, сериала «СеняФедя», где действовали два непутевых подчиненных Баринова - Семен и Федор. Но, как говорится, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. А если у него есть еще и чувство юмора – подавно. Видимо, так подумали и продюсеры, решившиеся на своеобразный «комплимент от шеф-повара». Для приготовления потенциального зрительского хита режиссер Евгений Шелякин вместе со сценаристами Константином Маньковским, Андреем Мухортовым и Дмитрием Зверьковым взболтали и смешали сразу два успешных проекта: «Кухня» и «Отель Элеон».

Завязка сюжета такова: после банкротства «Отеля Элеон» Элеонора Галанова (Елена Ксенофонтова) уезжает в Италию, чтобы забыть невзгоды и перебить вкус поражения ярким солнцем и знойными красавцами. Но отдых длится недолго. Конец дольче вита кладет известие о том, что разоривший ее экс-бойфренд Дмитрий Владимирович (Дмитрий Нагиев) решил построить в Сочи гостиницу, и не просто курорт, а – «Курортище» (Кажется, не прошло для него даром сотрудничество с одним сотовым оператором). «Значит мой отель сжег, а сам «Курортище» строит?» – негодует Элеонора и решает любой ценой разрушить планы бывшего. Вернувшись в Россию, Галанова покупает отель, приглянувшийся герою Нагиева. Перед ней стоит неподъемная задача – раскрутить гостиницу и продать ее втридорога (не меньше чем за сумму, помещающуюся в четыре чемодана) Дмитрию Владимировичу. Понятно, что одной из главных линий станет противостояние Элеоноры и ее бывшего. И если мы привыкли, что месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным», то создатели «Кухни» , судя по всему, уверены: «Месть – это блюдо, которое подают смешным». Но одними разборками бывших возлюбленных зрителя не накормишь, а потому в сюжете уже просматриваются завязки сразу нескольких конфликтов.

«Кухня. Война за отель»: Хочешь в Сочи, готовься к бою
фото: пресс-служба СТС

У Дмитрия Владимировича объявилась великовозрастная дочка Варя (Мария Ульянова). Не принятая высокомерным «родителем» она устраивается к его конкурентке. Как будут складываться их отношения, и что спрятано в прошлом у девушки-электрика, знают пока лишь создатели сериала. Кроме того, кредиторы, раскошелившиеся на «Курортище» вряд ли оставят Нагиева в покое.

Плюс в новом сезоне сценаристы решили вспомнить, что шоумен еще и актер. Уговаривать его сняться в новом проекте приехал лично Федор Сергеевич Бондарчук (кстати, он же выступил одним из продюсеров сериала). «Я не могу прийти на работу - у меня Козловский в приемной сидит! Сережа Безруков кровавыми слезами плакать научился! А я всем говорю, что это роль Нагиева», – горячится режиссер, ему же кастинг закрывать пора.

«Кухня. Война за отель»: Хочешь в Сочи, готовься к бою
фото: пресс-служба СТС

Само собой все ждут новых блюд и шуток от шефа Баринова, которому к тому же предложили подарить свое имя целой кулинарной школе. Но есть одна загвоздка, устранить ее под силу только Галановой. Согласится ли она и, если да, что потребует взамен? Но даже по трейлеру понятно, что накрыть поляну в Красной Поляне ему все-таки придется.

Свои истории припасены и для дочери Баринова и Галановой Кати (Валерия Федорович), сбежавшей от мужа к маме в Сочи, и для Джековича (Григорий Сиятвинда), чья жизнь тоже, судя по всему, пошла наперекосяк, и для двух десятков героев, среди которых появились новые лица.
Придется ли седьмой сезон по вкусу зрителям, узнаем совсем скоро, но поговаривают, что продюсеры уже замахнулись на новое продолжение «Кухни».

Смотрите сериал «Кухня. Война за отель» на СТС в 19:00 со 2 декабря


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«Кухня. Война за отель»: Хочешь в Сочи, готовься к бою фотографии
«Кухня. Война за отель»: Хочешь в Сочи, готовься к бою фотографии
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