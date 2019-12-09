«Тест на беременность 2»: Секс, ложь и скальпели

Почему продолжение популярного сериала разочаровывает поклонников
В эфире «Первого канала» стартовал второй сезон сериала «Тест на беременность». Жизнь сотрудников Петербургского Центра акушерства и гинекологии бьёт ключом. Между сложнейшими операциями, принятием родов и выхаживанием младенцев, врачи переживают любовные коллизии, борются с собственными недугами и всеми силами пытаются отстаивать своё маленькое человеческое счастье.
фото: Пресс-служба Первого канала
Наталья Бахметьева (Светлана Иванова) – одарённый хирург, после декретного отпуска возвращается в родную клинику на пост заведующего отделением в сложный для больницы момент. Внезапный рост детской смертности будоражит городских чиновников от медицины. Бахметьевой предстоит не простая задача – отстоять Центр, убедив высокое руководство в его эффективности. Принимать сложные решения для стальной Бахметьевой не впервой, но на этот раз на кону судьба роддома и всей команды, ставшей для Наташи семьёй…
За время подготовки к съёмкам второго сезона команда сериала претерпела существенные изменения. В режиссёрском кресле Михаила Вайнберга и Владимира Шевелькова сменило трио разных по стилю постановщиков – Антон Сиверс, Олег Асадулин, Клим Шипенко. История, в которой первый сезон был сфокусирован на медицинском аспекте, а характеры и взаимоотношения героев раскрывались через призму их профессиональной деятельности, во второй части трансформировалась в мыльную оперу, где врачевание лишь условный фон, на котором разворачиваются нешуточные страсти: любовные треугольники превращаются в квадраты и тетраэдры, светлые чувства героев, которыми был пронизан первый сезон, оскверняют пошлые измены в подсобках и кабинетах, а пациенты, которым уделялось так много внимания ранее, нынче по большей части лишь обозначаются авторами. Появляются ниоткуда и стремительно уходят в никуда, выполняя лишь функцию прокладки между выяснениями отношений основных персонажей в белых халатах.
фото: Пресс-служба Первого канала
Эстетика первого сезона покоряла своей аутентичностью: натуралистичные съемки провоцировали шок и страх зрителя, что, в свою очередь, создавало точный эмоциональный фон, на котором разворачивались тонкие истории взаимоотношений между сотрудниками отделения. Чувства любви и ревности рождались буквально на глазах у публики, а потому поступки и реакции героев были логичны. Второй сезон больше напоминает попытку подогнать уже полюбившихся зрителю героев под стандартные схемы и бездарные клише, которые неизменно работают в прайм-тайм. Так самый харизматичный герой первого сезона – строгий, молчаливый неонатолог Андрей Лазарев (Кирилл Гребенщиков) – человек непростой судьбы, выстрадавший свою любовь к Бахметьевой, – во втором сезоне превращается в примитивного бытового подонка, ревнующего возлюбленную к работе, и от обиды сношающегося с практиканткой по случаю, не покидая рабочего места. Святая медсестричка Надюша, тонко выписанная в первой части как девушка чистой души, строгих нравов и жёстких принципов, попадая под влияние нового психиатра в исполнении породистого красавца Владимира Кошевого, внезапно становится развратной девкой. А мотивации и поступки многострадального репродуктолога Руслана Базанова (Данила Дунаев) вообще не поддаются логике.
Вспоминается афоризм Михаила Жванецкого: «Крестообразная форма любви характерна для городов с населением более одного миллиона». Вся эта вакханалия напоминает пир во время чумы – сотрудники клиники, словно забыв о том, что любая оплошность, врачебная ошибка или нарушение санитарно-этических норм может привести к закрытию Центра, развлекаются на рабочих местах без страха и упрёка. И только Бахметьева остаётся верна себе и, невзирая на адский зоопарк, в который в одночасье превратилось вверенное ей отделение, продолжает спасать жизни, страстно бороться за каждую матку и служить профессии так же безоглядно, как она это делала до рождения сына.
фото: Пресс-служба Первого канала
Авторы первого сезона не боялись выходить за рамки формата телесериала, делая настоящее большое многочасовое кино, разбитое на эпизоды лишь для удобства восприятия истории зрителем. Там было всё – и смелые для телевидения, захватывающие сцены операций, сделанные максимально достоверно, и глубокие психологические диалоги, решённые посредством динамических поли-экранов, и трогательные нюансы, раскрывающие суть и характеры основных персонажей. Первый сезон тонко балансировал на грани между мелодраматическим сериалом и полноценной художественной драмой, способной убедить самых циничных скептиков.
Режиссёры второго сезона, скорее всего, по просьбе канала, уронили историю до уровня хозяйственного мыла с устойчивым запахом дуста. Обидно, что артистам, столь любовно выписавших своих героев в первой части истории, спустя пять лет приходится существовать совершенно в иной системе координат. Возможно, такой формат сериала привлечет более стабильную и широкую аудиторию. Однако, поклонники первой части пребывают в недоумении и разочаровании, ибо сказка должна оставаться сказкой, где светлый герой пойдёт до конца, оставшись верным себе, а зло, так или иначе, непременно будет наказано.