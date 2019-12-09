Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Тест на беременность 2»: Секс, ложь и скальпели

Обзор сериалов >>
9 декабря 2019
Почему продолжение популярного сериала разочаровывает поклонников

В эфире «Первого канала» стартовал второй сезон сериала «Тест на беременность». Жизнь сотрудников Петербургского Центра акушерства и гинекологии бьёт ключом. Между сложнейшими операциями, принятием родов и выхаживанием младенцев, врачи переживают любовные коллизии, борются с собственными недугами и всеми силами пытаются отстаивать своё маленькое человеческое счастье.

«Тест на беременность 2»: Секс, ложь и скальпели
фото: Пресс-служба Первого канала

Наталья Бахметьева (Светлана Иванова) – одарённый хирург, после декретного отпуска возвращается в родную клинику на пост заведующего отделением в сложный для больницы момент. Внезапный рост детской смертности будоражит городских чиновников от медицины. Бахметьевой предстоит не простая задача – отстоять Центр, убедив высокое руководство в его эффективности. Принимать сложные решения для стальной Бахметьевой не впервой, но на этот раз на кону судьба роддома и всей команды, ставшей для Наташи семьёй…

За время подготовки к съёмкам второго сезона команда сериала претерпела существенные изменения. В режиссёрском кресле Михаила Вайнберга и Владимира Шевелькова сменило трио разных по стилю постановщиков – Антон Сиверс, Олег Асадулин, Клим Шипенко. История, в которой первый сезон был сфокусирован на медицинском аспекте, а характеры и взаимоотношения героев раскрывались через призму их профессиональной деятельности, во второй части трансформировалась в мыльную оперу, где врачевание лишь условный фон, на котором разворачиваются нешуточные страсти: любовные треугольники превращаются в квадраты и тетраэдры, светлые чувства героев, которыми был пронизан первый сезон, оскверняют пошлые измены в подсобках и кабинетах, а пациенты, которым уделялось так много внимания ранее, нынче по большей части лишь обозначаются авторами. Появляются ниоткуда и стремительно уходят в никуда, выполняя лишь функцию прокладки между выяснениями отношений основных персонажей в белых халатах.

«Тест на беременность 2»: Секс, ложь и скальпели
фото: Пресс-служба Первого канала


Эстетика первого сезона покоряла своей аутентичностью: натуралистичные съемки провоцировали шок и страх зрителя, что, в свою очередь, создавало точный эмоциональный фон, на котором разворачивались тонкие истории взаимоотношений между сотрудниками отделения. Чувства любви и ревности рождались буквально на глазах у публики, а потому поступки и реакции героев были логичны. Второй сезон больше напоминает попытку подогнать уже полюбившихся зрителю героев под стандартные схемы и бездарные клише, которые неизменно работают в прайм-тайм. Так самый харизматичный герой первого сезона – строгий, молчаливый неонатолог Андрей Лазарев (Кирилл Гребенщиков) – человек непростой судьбы, выстрадавший свою любовь к Бахметьевой, – во втором сезоне превращается в примитивного бытового подонка, ревнующего возлюбленную к работе, и от обиды сношающегося с практиканткой по случаю, не покидая рабочего места. Святая медсестричка Надюша, тонко выписанная в первой части как девушка чистой души, строгих нравов и жёстких принципов, попадая под влияние нового психиатра в исполнении породистого красавца Владимира Кошевого, внезапно становится развратной девкой. А мотивации и поступки многострадального репродуктолога Руслана Базанова (Данила Дунаев) вообще не поддаются логике.

Вспоминается афоризм Михаила Жванецкого: «Крестообразная форма любви характерна для городов с населением более одного миллиона». Вся эта вакханалия напоминает пир во время чумы – сотрудники клиники, словно забыв о том, что любая оплошность, врачебная ошибка или нарушение санитарно-этических норм может привести к закрытию Центра, развлекаются на рабочих местах без страха и упрёка. И только Бахметьева остаётся верна себе и, невзирая на адский зоопарк, в который в одночасье превратилось вверенное ей отделение, продолжает спасать жизни, страстно бороться за каждую матку и служить профессии так же безоглядно, как она это делала до рождения сына.

«Тест на беременность 2»: Секс, ложь и скальпели
фото: Пресс-служба Первого канала

Авторы первого сезона не боялись выходить за рамки формата телесериала, делая настоящее большое многочасовое кино, разбитое на эпизоды лишь для удобства восприятия истории зрителем. Там было всё – и смелые для телевидения, захватывающие сцены операций, сделанные максимально достоверно, и глубокие психологические диалоги, решённые посредством динамических поли-экранов, и трогательные нюансы, раскрывающие суть и характеры основных персонажей. Первый сезон тонко балансировал на грани между мелодраматическим сериалом и полноценной художественной драмой, способной убедить самых циничных скептиков.

Режиссёры второго сезона, скорее всего, по просьбе канала, уронили историю до уровня хозяйственного мыла с устойчивым запахом дуста. Обидно, что артистам, столь любовно выписавших своих героев в первой части истории, спустя пять лет приходится существовать совершенно в иной системе координат. Возможно, такой формат сериала привлечет более стабильную и широкую аудиторию. Однако, поклонники первой части пребывают в недоумении и разочаровании, ибо сказка должна оставаться сказкой, где светлый герой пойдёт до конца, оставшись верным себе, а зло, так или иначе, непременно будет наказано.

Смотрите сериал «Тест на беременность-2» на Первом канале.


версия для печати
Ссылки по теме
«Тест на беременность» возвращается на экраны
Поиск по меткам
медицинаПервый каналРоссийские сериалы
персоны
Олег АсадулинМихаил ВайнбергКирилл ГребенщиковДанила ДунаевСветлана ИвановаАнтон СиверсВладимир ШевельковКлим Шипенко
фильмы
Тест на беременностьТест на беременность-2

фотографии >>
«Тест на беременность 2»: Секс, ложь и скальпели фотографии
«Тест на беременность 2»: Секс, ложь и скальпели фотографии
«Тест на беременность 2»: Секс, ложь и скальпели фотографии
«Тест на беременность 2»: Секс, ложь и скальпели фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Игорь Ботвин
Ирина Бякова
Тимофей Каратаев
Татьяна Кравченко
Сергей Марин
Зоряна Марченко
Антон Феоктистов
Юрий Шибанов
Ольга Шувалова (II)
Стефан Данаилов
Джуди Денч
Кирк Дуглас
Джон Кассаветис
Джон Малкович
Майкл Нури
Дуглас Фербенкс-мл.
все родившиеся 9 декабря >>

Афиша кино >>

Одной волшебной ночью
комедия
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Озеро диких гусей
драма, криминальный фильм, мелодрама
Китай, 2019
Собаки не носят штанов
комедия, нуар (черный фильм), эротика
Финляндия, Латвия, 2019
Джуманджи: Новый уровень
приключения, фэнтези
США, 2019
Курьер
боевик, драма, мистика, приключения, триллер
Великобритания, США, 2019
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2
комедия, криминальный фильм
Россия, 2019
Тайна Мосли
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Китай, Новая Зеландия, 2019
Царь зверей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Пакистан, 2018
Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы
детский фильм, приключения
Канада, США, 2019
Эрмитаж. Сила искусства
Италия, 2019
Ржев
военный фильм, драма
Россия, 2019
Конец сезона
мелодрама, триллер
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен