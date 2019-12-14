Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Утреннее шоу»: Идет война народная

Обзор сериалов >>
14 декабря 2019
1 ноября 2019 года начал работать стриминговый сервис Apple TV Plus. Крупнейшая технологическая компания вступила в мировую войну стриминговых сервисов, — войну без особых причин, зато с огромными ставками. В отличие от конфликтов геополитических, тут нет антант и тройственных союзов и каждый только за себя. Преимущество Apple в этой гонке вооружений — огромные бюджеты, элитарный бренд, тщательно продуманная маркетинговая стратегия. Флагманское «Утреннее шоу», чей сценарий основывается на книге Брайана Шелтера 2013 «Ранним утром в прямом эфире» (Top of the Morning) — актуальное размышление на животрепещущую тему: как долго мы будем воевать за наши границы и где пролегает грань между праведным гневом и самосудом.

«Утреннее шоу» (2019)

«Утреннее шоу» начинается с громкого увольнения: звезда эфира Митч Кесслер (Стив Карелл) покидает шоу в связи с обвинениями в сексуальном харассменте на рабочем месте (американская двойная сплошная). Об этом сообщает по телевизору его же коллега и соведущая Алекс Ливи (Дженнифер Энистон), с которой он проработал два десятка лет. Ливи, как и вся продакшн-команда шоу, погружаются в шок — не потому, что узнали уродливую правду о бывшем коллеге, а потому, что сейчас начнется гонка на выживание. Алекс — «стальная леди» на грани нервного срыва, она отдала телевидению лучшие годы своей жизни и принесла на алтарь шоу семью. Ее рейтинг в тестах фокус-групп уже давно поступательно снижается, — не столько из-за самой Алекс, сколько из-за одних и тех же приторных тем, отрабатываемых в шоу, — и горстка технократов, сидящих в управляющем совете кабельной сети, готова в любой момент избавиться от ветеранки, заменив ее на более молодую особь.

Кесслер, в свою очередь, отказывается признать вину, раскаяться, извиниться и удалиться в рехаб, как это делается в подобных случаях. Он считает себя жертвой войны за новую этику, не знающей полутонов и периодически настигающей ковровыми репрессиями все мужское население США. «Все было по согласию», — объясняет он собеседникам, — юристам, коллегам, друзьям, прежде чем те хлопнут дверью у него перед носом. За один день народный любимец и воображаемый муж всех одиноких американок превратился в парию, его карьера — в корпоративную пиар-проблему, его социальная жизнь — в дожитие.

«Утреннее шоу» (2019)

И гори бы оно все огнем — и «сексуальные хищники» (sexual predators), и люди, которые их покрывают (то, что Алекс пережила этот шторм — скорее милость судьбы, нежели торжество справедливости), но в игру вступает трикстерша Брэдли Джексон (Риз Уизерспун). Молодая журналистка ведет себя как слон в посудной лавке, не хочет принимать сложившуюся на шоу этику (зловещую «спираль молчания», которой повязаны все), не понимает непреложных законов телевидения (например, что говорить надо строго по суфлеру и не нести отсебятины). Брэдли попадает на шоу в результате каприза Алекс — а точнее, очень рискованной игры на повышение, которую она решила начать с начальством. Но вместо благодарности, лояльности и учтивых книксенов Брэдли решает довершить начатое разоблачительницами Кесслера: вскрыть «механизм молчания», который сделал возможным то, что происходило в офисе «Утреннего шоу».

Брэдли — олицетворение молодой идеалистической Америки, которая «делает мир лучше», строча гневные твиты. Она свято верит в идеалы журналистики («Уж не пародия ли он?»), часто меняет работу, тотально не соблюдает субординацию, говорит то, что думает. Иногда кажется, что за этой карикатурностью на самом деле кроется циничное и расчетливое существо — в самом деле, ну нельзя же в XXI веке быть такой наивной — прийти к продюсеру и сказать: «Ваше шоу говно».

«Утреннее шоу» (2019)

Брэдли выходит из-под контроля, Леви уже горько жалеет о своем решении нанять ее и ищет глазами кнопку AZ-5. Но поздно: страна нашла свою новую героиню и с нетерпением ждет, что же она отчебучит на этот раз. Когда-то с таким же упоением Россия следила за приключениями молодой Ксении Собчак. Рейтинги растут, скандал с Кесслером угасает. Правление сети довольно.

Во главе угла сериала — морально-этическая дилемма о том, существует ли вообще добро и зло. Кроме блаженной Брэдли все воспринимают #MeToo, конъюнктурные сдвиги и сексуальные скандалы скорее как управляемый медиапроцесс, в котором объективной правды не существует. Брэдли чем-то похожа на карикатурную белоленточницу, как их изображают в российских сериалах (например, «Домашний арест»). Она — неутомимая «БСС» (Social Justice Warrior, борец за социальную справедливость), эдакий Нечаев в юбке, который ради высшей цели не погнушается ничем. И все-таки ее простота обманчива: за бескомпромиссностью кроется большое психологическое напряжение. Жизнь у Брэдли не сахар, и она искренне пытается воевать за все хорошее, просто не всегда правильно вычленяя плохое.

«Утреннее шоу» (2019)

Удивительная особенность «Утреннего шоу» состоит в том, что драматизм с каждой серией только нарастает. Дженнифер Энистон, запертая в одномерных ролях, наконец-то получила роль себе под стать: touché всем тем, кто злословил на тему того, что ей никогда не стать «серьезной» актрисой, потому что она осела на телевидении. Стриминг сделал телевидение great again, и Энистон этот момент не упустила.

Еще одна причина смотреть «Утреннее шоу» — высочайшее качество продакшена. Производство каждой серии стоит примерно $30 млн, а такое могут себе позволить не многие. Настоящие тв-аппаратные (одно оборудование там стоит несколько миллионов долларов), огромная студия, качественный саундтрек (который может потягаться с саундтреком к «Большой маленькой лжи»). Пожалуй, самый впечатляющий эпизод — «Маятник качается» (The Pendulum Swings). Чего только стоит сцена, где Алекс стоит на балконе отеля и наблюдает из окна пламя, в котором горит Калифорния и ее жизнь.

«Утреннее шоу» (2019)

версия для печати
Ссылки по теме
«Джокер», «Ирландец» и «Однажды… в Голливуде» номинированы на «Золотой глобус»
«Иногда теряю связь с реальным миром»: Дженнифер Энистон об опасностях уюта
В России заработал Apple TV+
«Большая маленькая ложь»: Я же мать!
Поиск по меткам
Анна ФилипповаЗарубежные сериалы
персоны
Стив КареллРиз УизерспунДженнифер Энистон
фильмы
Большая маленькая ложьДомашний арестУтреннее шоу

фотографии >>
«Утреннее шоу» (2019)
«Утреннее шоу» (2019)
«Утреннее шоу» (2019)
«Утреннее шоу» (2019)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Екатерина Дурова
13 декабря ушла из жизни актриса Екатерина Дурова.
Игорь Румянцев
9 декабря ушёл из жизни актёр Игорь Румянцев.

День рождения >>

Пётр Бакшеев
Сергей Барковский
Владимир Дараганов
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Эгле Микулёните
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Семён Шкаликов
Йозеф Абргам
Джейн Биркин
Тамара Лис
Наташа Макэлхоун
Ева Маттес
Ли Ремик
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2
комедия, криминальный фильм
Россия, 2019
Джуманджи: Новый уровень
приключения, фэнтези
США, 2019
Одной волшебной ночью
комедия
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Озеро диких гусей
драма, криминальный фильм, мелодрама
Китай, 2019
Собаки не носят штанов
комедия, нуар (черный фильм), эротика
Финляндия, Латвия, 2019
Курьер
боевик, драма, мистика, приключения, триллер
Великобритания, США, 2019
Тайна Мосли
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Китай, Новая Зеландия, 2019
Царь зверей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Пакистан, 2018
Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы
детский фильм, приключения
Канада, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен