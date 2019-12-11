«Слуга народа»: Как стать президентом?

С 11 декабря на канале ТНТ неожиданно, раздвинув «сетку» и прервав уже привычный ход показа «Интернов» и «Полярного», стартует украинский комедийно-политический сериал «Слуга народа» с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Сходу покажут три серии.
фото: Кадр из сериала «Слуга народа»
А всего вышло три сезона «Слуги», 51 серия. Так что это просмотр не одной недели. Успеем привыкнуть. Многие обратили внимание, что это произошло буквально через два дня после встречи президентов России и Украины, и даже шутят, что показ «Слуги..» был обязательным условием украинской делегации, но это, конечно же, только шутка. Хотя бы потому что за такой короткий срок права на показ не покупаются, а, следовательно, переговоры велись давно и не имеют отношения ко встрече руководителей двух стран.
К тому же сам сериал уже хорошо знаком нашим зрителям, он есть в свободном доступе в интернете, и его посмотрело уже почти сто миллионов человек. Были ли среди них россияне? Никаких сомнений. Во время президентской кампании Зеленского «Слугу народа» заблокировали на YouTube для российских пользователей, но после его победы «Яндекс» купил права на показ сериала. Его и сейчас можно посмотреть на платформе «КиноПоиск HD». Желающие могли ознакомиться с сериалом и на Netflix – там он выходил под названием «Servant of the People».
Почему же сериал пользуется такой популярностью и почему он помог Владимиру Зеленскому выиграть выборы. В общем-то, все просто. И даже если посмотреть пресс-релиз ТНТ к выходу сериала, вы сразу получите ответ: «Не только комедия в лучших традициях жанра, но и оригинальная сатира на современную политику и отношения народа и власти в Украине».
фото: Кадр из сериала «Слуга народа»
Владимир Зеленский, как истинный КВНщик, быстро поймал волну и сделал сериал, который очень близок народу и рассказывает легко, доступно и смешно о проблемах, которые волнуют всех. Вот поэтому-то он и стал так популярен. А поскольку проблемы у русскоязычной части населения планеты, да и не только у нее, во многом схожи, сериал быстро разошелся по сети.
Напомним сюжет. Главный герой – учитель истории Василий Петрович Голобородько уже просто не может жить в условиях всеобщей коррупции, разрухи, вранья политиков, бесконечных обещаний, которые никогда не выполняются, и в порыве гнева буквально выкрикивает не очень цензурный монолог, в котором обещает президенту устроить жизнь простого учителя, а простому учителю наконец позволить жить так, как живет президент. Следующий шаг главного героя предсказуем: он выдвигает свою кандидатуру в президенты Украины по просьбе собственных учеников. И неожиданно побеждает.
Ну а дальше начинается его президентская жизнь. Полная неожиданностей, комичных ситуаций, диалогов, где зрители легко узнают и себя, и представителей власти, которых каждый день видят по телевизору. Третий сезон начинается с того, что президент сидит в тюрьме, что для Украины тоже довольно знаковое послание к образу предыдущего президента, который уже негативно высказался о показе сериала в России.
Надо особо отметить, что Зеленский и его команда очень талантливы и по-настоящему смешны. Команда – это студия «Квартал 95», выросшая из одноименной команды КВН, капитаном которой был Владимир Зеленский. Думал ли он в 2015 году, когда вышел первый сезон «Слуги народа», что он сам будет баллотироваться в президенты Украины? Вряд ли. Но его успех, высокий рейтинг, возможность влиять на ситуацию и качать настроение зрителей в ту или иную сторону не могли не натолкнуть Зеленского, а вместе с ним и тех, кто финансово поддерживал будущего президента, выдвинуть свою кандидатуру на выборах.
фото: Кадр из сериала «Слуга народа»
А вот то, что третий сезон, который и вышел под выборы, был рассчитан как некая агитка в поддержку кандидатуры Зеленского – тут никаких сомнений нет. Конечно, это был хорошо продуманный и расчетливый ход. И он отыграл задуманное на все сто процентов. Сериал стал одним из самых успешных на украинском телевидении. Кстати, права на его трансляцию купили не только в России, еще раньше это сделали эстонский телеканал ETV+, казахский «31 канал». Режиссером всех трех сезонов стал Алексей Кирющенко, снимавший сериалы «Моя прекрасная няня», «Воронины», «Между нами, девочками», «Приключения солдата Ивана Чонкина».
С Зеленским произошло удивительное – он снял сериал, который вывел его героя из сатирического персонажа в лидеры страны. И это очень сильный пиарход, который заставит задуматься как политиков, так и сатириков, которые неожиданно оказываются в совершенно незнакомом им мире, где привычные им действия совсем не работают. Даже если вы снимаете об этом фильмы.
Думается, и выбор ТНТ не случаен. Ведь на этом работают многие знакомцы Владимира Зеленского по КВН. Они, кстати, тоже снимали сатирические фильмы, хотя и не ставили перед собой столь амбициозных задач, как Зеленский. Но на этом канале сериал будет смотреться органично и не вызовет громких дискуссий и споров. Хотя многое показанное будет очень знакомо и близко и нашим зрителям, особенно в регионах. Да и сам сериал после прихода героя фильма и его исполнителя к реальной власти смотрится и оценивается несколько иначе.
Сумеет ли ТНТ еще и заработать на сериале, мы узнаем уже в ближайшее время. Рейтинги ведь сейчас главная оценка всего, будь то политика, или комедия. Впрочем, они всегда идут вместе.