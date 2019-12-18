Лучшие российские сериалы XXI века. Выбор зрителей. Финальное голосование

В течение ноября Кино-Театр.Ру вспоминал лучшие российские сериалы начала XXI века и предлагал зрителям выбрать фаворитов. Мы подвели промежуточные итоги голосования и сформировали финальную десятку лучших проектов. Выбрать победителя, создателей которого мы попросим записать видео для наших читателей, мы предлагаем на нашей странице в социальной сети ВКонтакте. Голосование продлится до 21 декабря. Итак, финальная десятка. Список сформирован по дате выхода сериалов.
«Тайны следствия» (2001)
Пилотные серии будущего сериала-долгожителя показали еще осенью 2000 года в эфире канала НТВ, однако полноценная премьера состоялась только через год – уже на ТВ-6, куда и перешли работать большинство сотрудников НТВ после того, как канал перешел под контроль «Газпром-Медиа». «Тайны следствия» продолжили тактику «Каменской» с ее женским взглядом на вопрос преступности, только сделали главной героиней скромницу Марию Швецову, спешащую после очередного расследования домой к любимому мужу. Личная жизнь следовательницы в исполнении Анны Ковальчук
интересовала при этом зрителей не меньше, а, может быть, даже больше, чем собственно поимка преступников. Сериал по-прежнему выходит
на отечественном ТВ – с 2004 года на канале «Россия-1».
«Бригада» (2002)
Без преувеличения культовый сериал «нулевых», представляющий самую объемную сагу об эпохе 1990-х. Режиссерский дебют Алексея Сидорова
, снявшего недавний кассовый хит «Т-34
». Сценарий Сидоров писал вместе с Александром Велединским
, режиссером фильмов «Живой
» и «Географ глобус пропил
», к тому времени уже отметившимся как соавтор сценария «Дальнобойщиков
». История дружбы, любви, преступлений и наказаний разыграна множеством популярных артистов во главе с Сергеем Безруковым
, для многих поколений зрителей навсегда оставшимся Сашей Белым, и тогда мало кому известными артистами Владимиром Вдовиченковым
, Дмитрием Дюжевым
и Павлом Майковым
.
«Мастер и Маргарита» (2005)
Успех «Идиота
» доказал, что со школы знакомая отечественная классика, разыгранная звездами первой величины, – это самый очевидный, пусть и дорогостоящий в производстве путь к зрительским сердцам. К 2005-му режиссер Владимир Бортко
вновь собрал самых популярных актеров разных поколений – теперь для экранизации окутанного мистикой романа Михаила Булгакова. Место в сериале нашлось и новой звезде отечественного ТВ Анне Ковальчук
, и Олегу Басилашвили
с Александром Абдуловым
и Кириллом Лавровым
, и даже Сергею Безрукову, сыгравшему Иешуа и подарившему свой голос Мастеру, роль которого исполнил Александр Галибин
.
«Ликвидация» (2007)
Один из самых популярных отечественных сериалов, поставленный Сергеем Урсуляком
, грамотно сыграл на ностальгии по советским детективам во главе с «Место встречи изменить нельзя
», любви к истории и целой плеяде лучших российских артистов. В солирующей партии – Владимир Машков
, чей предприимчивый и харизматичный Давид Маркович Гоцман разбил не одно женское сердце и бандитскую голову.
«Папины дочки» (2007)
Хит СТС, закрепивший за ним статус не только и не столько молодежного вещателя (на это место уже успешно зашел ТНТ), сколько именно телеканала для семейной аудитории. Фантастическая история об отце-одиночке в трогательном исполнении Андрея Леонова
, воспитывающем пятерых разновозрастных и разнохарактерных дочерей, была придумана продюсерами Вячеславом Муруговым
и Александром Роднянским
, и это была не адаптация американского ситкома, а оригинальная отечественная идея, безусловно, нашедшая отклик в сердцах зрителей, на протяжении нескольких лет наблюдающих за тем, как растут не только свои, но и чужие в данном случае дети.
«Интерны» (2010)
Будущий сериальный хит, явно вдохновленный успехами зарубежного «Доктора Хауса
». От американского аналога русским интернам достался харизматичный гений Быков в исполнении Ивана Охлобыстина
, тренирующий молодежь (в первом составе «Интернов» были, например, Кристина Асмус
и Илья Глинников
) беспощадными шутками и своим тяжелым характером. Сериал ТНТ существенно отличался от других медицинских процедуралов комическими сюжетами и залихватским юмором, знатно сдобренным отечественным обаянием вернувшегося в кино (после долгого перерыва на церковную службу) Ивана Охлобыстина.
«Мосгаз» (2012)
Первый проект из затем популярной серии о делах майора Черкасова в исполнении Андрея Смолякова
и младшего лейтенанта Сони Тимофеевой (Марина Александрова
) был основан на преступлениях одного из первых советских маньяков Владимира Ионесяна, действовавшего в 1960-е. Детективная интрига в сериале действительно держалась до последних секунд, так что не удивительно, что расследования Черкасова так заинтересовали зрителей, что продолжения сериала выходят до сих пор.
«Молодежка» (2013)
Спортивный хит канала СТС, который удачно вышел на волне всенародной любви к «Легенде №17
», возродившей в отечественных зрителях веру не только в отечественное же кино, но и спорт. В «Молодежке» возрождать былое величие провинциальной хоккейной команды «Медведи» был призван бывший игрок Национальной хоккейной лиги Сергей Макеев (звезда «Боя с тенью
» Денис Никифоров
), которому на протяжении нескольких сезонов приходилось закалять боевой дух команды и ее участников – парней со своими проблемами и разноплановой, не только спортивной, жизнью.
«Мажор» (2014)
Привычную для российского зрителя «ментовскую» тему продюсеры Александр Цекало
, Руслан Сорокин
и Иван Самохвалов
вместе с режиссером Константином Статским
и сценаристом Александром Щербаковым
решили развить в не совсем свойственном для отечественного телевидения ключе, выбрав для главного героя мальчика-мажора, которого обычно в нашем кино и особенно на телеэкране принято если не ненавидеть, то как минимум испытывать классовое раздражение. Но Игорь Соколовский мгновенно получил расположение зрительской аудитории. Не в последнюю очередь из-за исполнителя главной роли – Павла Прилучного
, подтянутого парня с голливудской белозубой улыбкой, но истинно русской мужественностью во взгляде. Герой Прилучного, еще в первой серии пьяным рассекающий за рулем желтого спорткара и не вылезающий из ночных клубов, постепенно превращается в честного, порядочного лейтенанта, с легкостью раскрывающего повседневные уголовные дела, и в почти русского Бэтмена, мстящего за смерть родителей – так витиевато, что историю Соколовского пока не собираются заканчивать.
«Физрук» (2014)
Триумфальное возвращение Дмитрия Нагиева
в большой роли – добродушного, но брутального охранника, застрявшего в лихих 90-х, и случайно ставшего физруком в уже современной школе, где учится дочь его бывшего шефа Мамая. Остроумный сериал, иронизирующий над бандитским прошлым и стереотипами того времени, обрел настоящий зрительских успех среди разновозрастной аудитории, а Фома, даром что не приученный к новой жизни, стал чуть ли не полноценным героем нового сериального времени – добрым и справедливым, способным найти общий язык и с подростками, и с бандитами.