«Хранители»: Расплескалась синева

Дэймон Линделоф переосмысляет супергероев и американскую историю
Сейчас 1960 год. Джон Остерман, сын иммигранта, зашел в тестовую камеру за часами любимой девушки, которые он успел отремонтировать. Через пару секунд его расщепит на атомы, и вернется Джон уже совсем другим. Позже его станут называть Доктор Манхэттен.
Сейчас 1938 год. Вслед за выходом первого выпуска Action Comics в мир просочились герои в масках, первым из которых стал «Вершитель Правосудия». Личность его так никто и не раскроет.
Сейчас 1985 год. На землю напал загадочный пришелец, уничтоживший миллионы жизней, просто появившись в центре Нью-Йорка. Этого оказалось достаточно, чтобы не только убить миллионы жителей города, но и свести с ума не меньшее количество людей по всему миру. Через пару месяцев жизнь почти придет в прежнее русло с той лишь разницей, что ядерный апокалипсис этот самый монстр по сути отменил.
Сейчас 1990 год. Президентом США стал Роберт Рэдфорд, который узнает, что монстр — творение рук гениального человека, который таким образом спас мир и продолжает поддерживать его, насылая дождь из кальмаров, буквально растворяющихся в воздухе.
Сейчас 1958 год. Адриан Вейдт надевает костюм Озимандии и становится одним из первых героев нового поколения: раньше они полагались на грубую силу, а Озимандия больше рассчитывает на остроту ума.
Сейчас 1921 год. Талса сталкивается с одним из самых жутких примеров расизма в истории США: сотни убитых, тысячи раненых и десятки тысяч бездомных темнокожих — результат побоища длиной всего-то 16 часов.
Сейчас 2008 год. Озимандия бесследно исчезает. Через пару лет его объявят мертвым.
Сейчас 1971 год. Доктор Манхэттен приходит во Вьетнам и побеждает в войне. Некогда независимая страна становится штатом Америки.
Сейчас 2019 год. В американском городке Талса действует Седьмая Кавалерия — банда радикально правых, готовая убивать полицейских и «делать Америку снова великой». Манхэттен действует на Марсе, а в Талсе вешают начальника полиции. Это запускает череду новых событий, которые могут вновь изменить мир. Тик-так.
«Хранители
» Дэймона Линделоф
а — своего рода вольное продолжение, «ремикс» оригинального материала, как его позиционирует сам шоураннер. За основу взят одноименный комикс Алана Мура
и Дэйва Гиббонса
, события которого обыгрывали наступление ядерного апокалипсиса — самый большой страх американцев времен Холодной войны. Помимо этого комикс затрагивал столько тем, что в нем до сих пор продолжают разбираться и находить все новые подтексты и смыслы, пишут диссертации и переиздают гигантскими тиражами.
А еще «Хранители» — камень преткновения между издателями и авторами, DC и Муром и Гиббонсом. Хитро составленный контракт вновь и вновь не дает права законным авторам, что практически поставило крест на отношениях сторон. DC при этом не только переиздают, но и пытаются продолжить оригинальный комикс: начиная от серии приквелов Before Watchme
n и заканчивая прямым сиквелом Doomsday Clock
, который сталкивает героев мира «Хранителей» с Бэтменом, Суперменом и другими героями DC. Линделоф пошел своим путем и создал, с одной стороны, самостоятельное произведение, с другой — прямое продолжение того, что заложили Мур и Гиббонс.
В комиксе 12 выпусков, завершающих историю, в сериале — 9 эпизодов. И там и там открытый финал. В конце каждого номера шли заметки, расширяющие вселенную — после выхода новых серий на отдельном сайте публикуются заметки по тому же принципу. Мура и Гиббонса интересовала Холодная война — Линделофа волнует вопрос расизма. Герои комикса — простые люди, вершащие правосудие в нелепых костюмах потому, что не видят другого выхода. Герои сериала — полицейские, вынужденные носить маски просто для того, чтобы выжить. Два зеркала современности, пусть и с разным лицом.
«Хранители» как сериал начинают несколько робко: Линделоф старательно показывает, что мир — все тот же, знакомый по комиксу, и тихо развешивает ружья, каждое из которых должно выстрелить (пара «холостых» для отвлечения внимания не в счет — так даже интереснее). В первых эпизодах доходит до гротеска, когда знакомые символы и целые сцены из оригинала копируются с завидной регулярностью. Впрочем, вскоре он берет разгон и начинает создавать собственную историю, ничего не нарушая, но встраивая неожиданные решения в «слепые» пятна сюжета Мура и Гиббонса, и вскоре даже знакомые события начинают играть совершенно новыми красками.
Как и в случае с оригинальными «Хранителями», сериал немало накручивают вокруг центральной темы: кроме расизма и белого супремасизма речь пойдет о независимости, неприятных моментах истории США (и, что важнее, о рефлексии по этому поводу), проблеме свободного ношения оружия и о том, почему все мы на самом деле любим маски — не буквально, но все же.
Примечательно, что, подобно оригиналу, здесь нет однозначно правых и виноватых: все держится в рамках серой морали, у каждого найдется своя мотивация, а немалое количество персонажей предстанет в новом облике — и речь не о героях прошлого, хотя и им найдется место. Линделоф вернул знакомых читателям Озимадию (Джереми Айронс
), Манхэттена (Яхья Абдул-Матин II
) и Шелковую тень (Джин Смарт
) — последняя, правда, сменила латекс на строгий офисный костюм и теперь сама отлавливает «масок», взяв себе фамилию отца. Эдвард Блейк остается за кадром уже вторую историю подряд — и вторую историю продолжает оказывать свое влияние. А старые герои в кадре играют куда менее значительную роль, чем раньше — скорее фансервис, если не считать голубого гиганта.
Все разрозненные на первый взгляд нити в конце сойдутся в единый узел. Это удивительное явление: Линделоф, известный довольно разочаровывающим финалом «Остаться в живых
» на этот раз действительно сумел органично ответить почти на все вопросы, которые могли возникнуть на протяжении просмотра сериала. Другой вопрос, останется ли зритель такими ответами доволен: уложить большой объем информации всего-то в час времени не так просто, а удержать историю в строгих рамках — еще сложнее. Тем не менее финал интересно обыгрывает конец оригинальной истории, вновь отзеркаливая идеи и сцены произведения Мура и Гиббонса — правда, на этот раз куда тоньше и интереснее, чем это было в первых сериях.
При всей талантливости и злободневности истории все же чего-то не хватает: мегаломанский замах оборачивается местечковым замесом, нестройный залп развешанных ружий в финале звучит сильно вразнобой, а столь же мощного влияния на историю, как это было в 1985-м, ждать не приходится. В новом веке изменения происходят куда тише и спокойнее. Важно здесь то, что история вышла законченной и не требующей продолжения — впрочем, то же самое можно сказать и о «Хранителях» Мура и Гиббонса. Что совсем не помешало Линделофу в числе прочих сделать что-то свое: фанфик, по сути, но фанфик интересный.
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» на Амедиатеке.