Лучшие российские сериалы 2019 года. Выбор критиков

Каждый год Кино-Театр.Ру просит ведущих российских кино- и телекритиков из разных изданий назвать тройку лучших российских сериалов и обосновать сделанный выбор. В этом году в стране показали 148 телесериалов (если считать только те, в которых насчитывается более 4 серий), всего на 6 больше, чем в прошлом году, учитывая серьезный рост сети стриминговых интернет-каналов вещания. К сервисам PREMIER, START и RUTUBE, появление которого в нашей стране стимулировало развитие новой отрасли, добавились OKKO и More.tv, и зафикситуем, что в настоящее время 15,5% всех проектов выходит на интернет-платформах (иногда после этого - на телевидении). Очевидно, что со временем эта доля будет расти, поэтому зафиксируем эти цифры и обратимся к мнениям 18-ти профессионалов*.
Вера Алёнушкина, кинообозреватель Time Out
1. «Эпидемия»
. К сожалению, наши полнометражные попытки освоиться в кинофантастике пока ничего, кроме приступов сарказма, не вызывают. На территории сериалов дела обстоят не многим лучше: та же «Эпидемия» получила в наследство от наших недо-блокбастеров ворох проблем (логических, технических, стилистических). Но ей удалось то, что пока не по зубам «старшему брату»: авторы сумели довольно органично пересадить тему постапокалипсиса на российскую почву. И вот это-то по-настоящему круто.
2. «Шторм»
. Детектив, любовь и коррупция – вот три краеугольных камня, на которых держится весь каркас «Шторма». Конечно, ничего нового в такой конструкции нет, однако тут ведь очень многое зависит от архитекторов. К счастью, у тандема Мещанинова
-Хлебников
даже самая мелодраматичная сюжетная схема получается естественной и актуальной, поэтому формула успеха снова срабатывает.
3. Если ориентироваться на даты эфира, на третьем месте должен быть «Слуга народа»
. Поэтому "бронза" пускай не достанется никому.
Сусанна Альперина, обозреватель «Российской Газеты»
1. «Эпидемия»
. С момента появления в медиапространстве — в апреле, когда проект вошел в конкурс фестиваля Cannes Series - стало ясно, что на сериальном горизонте России возник особенный проект. Такого раньше не делали. И в плане жанра, и в смысле качества. Плюс — сильная литературная основа. К сожалению, в России, сериал получил вовсе не тот пиар, которого заслуживал. Вначале — с неудачным монтажом второй части, показанным в конкурсе ММКФ, — что настроило против него и первых зрителей и некоторых критиков. А потом — со снятием пятой серии с платформы Premier. Вместо того, чтобы обсуждать качество и смысл проекта, все заговорили совершенно о другом. Павел Костомаров
для меня — лучший режиссер сериала в этом году.
2. «Шторм»
. Думаю, многие критики сойдутся в том, что это — проект года. Чем зацепил лично меня? Соотношением сиюминутного и вечного. Блистательной актерской игрой. Умением показать одновременно и грязь, и чистоту человеческой души. Александр Робак
, Максим Лагашкин
, Анна Михалкова
и Анна Котова-Дерябина
заслуживают того, чтобы их работы были отмечены особо.
3. «Учителя»
. В сериале Ильи Куликова
и Никиты Грамматикова
впервые прозвучала критика нашей системы образования, причем не так, как у Гай Германики
в «Школе
». Впервые в России состоялась премьера сериала в соцсетях. Первая серия и дискуссия после нее, которую мне посчастливилось вести, с ходу набрали более миллиона просмотров.
Общее примечание: Год в отношении сериалов можно назвать экспериментальным. Их создатели пробовали себя в разных жанрах и направлениях, для ТВ и Сети, что повлекло за собой появление большого числа проектов, заслуживающих внимания. Вот моя десятка сверху: «Ненастье
» (проект попал в конкурс двух международных фестивалей сериалов, и один из низ выиграл), «Мертвое озеро
», «Бывшие», «А.Л.Ж.И.Р.
», «Дылды
», «Мылодрама», «Жуки
», «Полярный
» и два сериала, рассчитанных в первую очередь на новое поколение - «Трудные подростки
» и «#Детки
». Самая большая «сериальная надежда» года для меня - «Идентификация
» Владлены Санду. Также жду сериалы «Дети
» Алены Званцовой, «Детективный синдром
» Романа Волобуева и «Спи со мной
» Владимира Ракши.
Алина Бавина, главный редактор «Вокруг ТВ»
Для меня основной критерий при выборе лучших российских сериалов – их самобытность, когда снимают не с оглядкой на «а как у них?»
и не с подходом «давайте не хуже»
. Оригинальный продукт сделать заведомо сложнее, тем более хороший. В 2019 году так и не вышли ни «Триггер
», ни «Зулейха открывает глаза
», ни «Доктор Преображенский
», и практически весь пьедестал у меня в итоге заняли проекты видеосервисов.
1. «Эпидемия»
. В сложившейся ситуации, когда «Эпидемию» то показывают, то нет, то снова да, судить приходится по пяти увиденным сериям, и первое место получается как бы авансом. Тем не менее трудный лично для меня жанр роуд-муви последний раз настолько же сильно увлекал пять лет назад, когда вышел «Чернобыль. Зона отчуждения». «Эпидемия» естественна в своем сюжетном развитии как вдох-выдох, даже несмотря на костыль в виде флешбэка в пятой серии, который несколько сбивает стройное дыхание. Остается надеяться, что оставшиеся три серии не подведут.
2. «Содержанки»
. С «Эпидемией» разделили бы первое место «Содержанки», если бы заявленный в первом эпизоде градус откровенности не снизили в последующих. В любом случае Константин Богомолов создал весьма симпатичное чудо-юдо рыбу кит, сделав микс из комедии, драмы и детектива. И налет театральности проект только украсил. Волнуюсь, конечно, за второй сезон, который снял уже не Богомолов, а Дарья Жук, но все-таки жду с нетерпением.
3. «Жуки»
. Замыкают мою тройку лидеров «Жуки», которых показывали в эфире и одновременно на видеосервисе Premier. Они самобытны по максимуму, не проседают в плане юмора ни на секунду экранного времени и практически не спускаются при этом ниже пояса.
Также могу выделить: с чистой совестью – неровный и нервный, но сильный «Шторм»; сумевшую сохранить абсолютный сюр в рамках жанра ситком «Триаду
»; с некоторыми допущениями – «Учителей» и «Бихэппи
», которые пока для меня скорее любопытные образчики, нежели состоявшиеся проекты.
Дмитрий Барченков, кинокритик, обозреватель GQ, Forbes, «КиноПоиск»
1. «Холивар.История рунета»
2. «Эпидемия»
3. «Трудные подростки»
Внезапно главным российским сериалом года оказывается документальный проект журналиста Андрея Лошака
. Своевременное и важное интернет-высказывание. В целом же, было сложно определиться с лучшими, потому что, к сожалению, в этом году российская индустрия не дала выбора двигающих ее проектов. Другие два - хорошие шаги, но, скорее, на месте, нежели вперёд.
Павел Воронков, обозреватель «Газета.Ru»
1. «Мёртвое озеро»
. Сериал, который доказал, что нордический нуар (теперь уже точно стоит отказаться от слова «скандинавский») прекрасно сочетается с российским Заполярьем. Да, Евгений Цыганов
опять играет хмурого сыщика с суицидальными наклонностями, но не улыбаться же, в самом деле, на таком морозе.
2. «Трудные подростки»
. Сериал, который доказал, что жизнь после «Школы» Валерии Гай Германики есть, а про российских подростков можно снимать так же точно, честно и увлекательно, как на Западе. Полноценный ответ хитовой «Эйфории» от HBO.
3. «Шторм»
. Сериал, который в очередной раз доказал, что дуэт Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой гораздо эффективнее работает на малом экране. Кроме того, после него не осталось сомнений в гениальности актрисы Анны Михалковой, которая перетягивает здесь всё одеяло на себя, — и оторваться невозможно.
Ольга Галицкая, сайт Кино Пресса, Гильдия киноведов и кинокритиков
1. «Шторм»
. Человеком года можно назвать Бориса Хлебникова: у него уже два незаурядных сериала, ставших большим событием – первой была «Обычная женщина
», в этом году поразил «Шторм». Безнадежно исковерканное государственное устройство, где коррупция и преступления пронизывают все вокруг, искажает и меняет судьбы героев, влияет на их личные драмы, ломает дружбу и любовь. Безусловных актерских вершин достигли Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Михалкова, да и в целом тут нет ни одной проходной роли.
2. «Эпидемия»
заставила поволноваться под конец года из-за внезапного исчезновения с платформы PREMIER самой лучшей и непривычно жесткой 5-й серии. Режиссер Павел Костомаров сделал мощный экшн, пугающий, беспощадный и очень своевременный.
3. «Крылья империи»
. Со второй попытки сериал Игоря Копылова прорвался в эфир, это стало его победой. Масштабное историко-костюмное полотно показывает, каким чудовищным событием был Октябрьский переворот 1917 года, повлекший за собой череду кровавых распрей и жертв. Среди основных персонажей нет одного сугубо положительного или полностью отрицательного героя. Есть мутация личностей, вследствие большой беды, постигшей страну. Белогвардеец переходит на сторону красных и жестоко подавляет крестьянские бунты. Большевик по заказу партии становится убийцей. Во время Кронштадского восстания Красная армия беспощадно давит своих же революционных матросов. Для эфира Первого канала такая историческая откровенность - революция.
Среди заметных и увлекательных сериалов удачей стал стильный ретро-детектив «Шифр
» Веры Сторожевой
. Хорошее развлечение - обаятельная комедия «Пекарь и красавица
» с Аней Чиповской
в роли своевольной и эксцентричной девушки, мечтающей о любви. «Содержанки» Константина Богомолова
увлекли саспенсом тайных связей очень богатых и крайне циничных нуворишей с теми, кто хочет пробиться в их круг. А также обилием смелой «обнаженки», которая выглядит на удивление не противно.
Александр Горбунов, телекритик, корреспондент КТА «Телескоп»
1. «Беловодье. Тайна затерянной страны»
(СТС; режиссер Евгений Бедарев
)
Перед нами лучший образец приключенческого фэнтези, оставляющий далеко за собой многие зарубежные аналоги. Обширная география съёмок (Горный Алтай, Барнаул, Владивосток, Санкт-Петербург, Москва, Крым, Таиланд и Непал), увлекательная история, основанная на исконно русских народных преданиях, разнообразие волшебных миров, неоднозначность характеров героев и их поступков, высокопрофессиональная операторская работа и потрясающий актёрский ансамбль. Проект не зря ждали и просили показать в телеэфире на протяжении всех 5 лет после завершения съёмок.
2. «Шифр»
(Первый канал; режиссер Вера Сторожева
)
Стильный ретро-детектив и тщательнейшим образом проработанная история, эпоха и персонажи смогли превзойти даже британский оригинал – мини-сериал «Код убийства
».
3. «ИП Пирогова»
(Start, «Супер», ТНТ; режиссер Антон Маслов)
Добрая и поучительная история с ярким и запоминающимся актёрским составом. С одной стороны главная героиня занимается любимым делом, принося покупателям радость, а с другой – не всегда успевает разрешить множество семейных конфликтов и построить свою любовь.
В списке лучших нельзя не отметить сериалы: «Бессонница
» (НТВ), «Эпидемия» (Premier), «Крылья империи» (Первый канал), «Екатерина. Самозванцы
» («Россия-1»), «Жуки» (ТНТ).
Мария Истомина, корреспондент отдела «Медиа» газеты «Ведомости»
1. «Эпидемия»
(видеосервис Premier). Решив экранизировать бестселлер Яны Вагнер «Вонгозеро», продюсеры сериала «Эпидемия» Валерий Федорович
и Евгений Никишов
изначально сделали ставку на успех. И им это удалось. Два эпизода сериала еще не вышли на платформе Premier, но уже показанные шесть серий дают возможность утверждать, что это один из лучших проектов 2019 г.
2. «Шторм
» (видеосервис Start). Создатели «Шторма» позиционируют его как киносериал, и это действительно в прямом и переносном смысле - большое кино. Как и все проекты режиссера Бориса Хлебникова. Творческий тандем Хлебникова и автора сценария Натальи Мещаниновой уже зарекомендовал себя ранее по таким проектам, как фильмы «Аритмия» и «Сердце мира». У сериала также отличный кастинг.
3. «Мылодрама»
(телеканал «Пятница»). Все, что вы хотели знать о том, как устроена российская медиаиндустрия, но боялись спросить. Шутка! Задумка сериала гениальная – совет директоров принимает решение нанять на должность гендиректора телеканала автозаправщика (Сергей Бурунов
), чтобы обрушить стоимость акции и выкупить из у мажоритарного акционера. Новому руководителю канала поручается снять сериал, и по всем законам жанра он должен стать провальным. Но вместо этого он оказывается мега-успешным, что способствует росту рейтингов канала и, соответственно, стоимости его акций. Автор сценария и режиссер - Илья Куликов («Полицеский с Рублевки»), и это тот случай, когда лучше бы один человек не совмещал два этих направления работы. Сценарий и сам сериал очень неровные, некоторые эпизоды провальные. Но в целом – это успех.
Игорь Карев, обозреватель «Аргументы и факты»
Российская сериальная индустрия, кажется, серьезно изменилась. Когда-то обозреватели, составляющие рейтинги лучших сериалов, с трудом собирали свои «пятерки» и «десятки». В 2018-м было три безусловных лидера и множество проектов, которые уступали им совсем чуть-чуть. В 2019-м лидера оказалось два – но набралось и более десятка многосерийных фильмов, которые вполне способны соревноваться друг с другом за право попасть в тройку. Среди них, например, масштабные костюмные исторические сериалы «России 1» («Годунов
», «Екатерина. Самозванцы»), адаптации западных форматов («Хорошая жена
» НТВ, «Шифр» Первого), комедии и трагикомедии («Толя-робот
», «Жуки», «Полярный», «Триада» на ТНТ, «90-е. Весело и громко
» на СТС), сюжеты из недавней отечественной истории («Зорге» на Первом, «Смерш» на РЕН ТВ). Впрочем, прошлогодняя тенденция сохранилась – большинство ярких сериалов выходило на внеэфирных каналах.
1. «Эпидемия»
(Premiere, реж. Павел Костомаров). Наш ответ американским постапокалиптическим «Ходячим мертвецам» со звездным кастингом. Ну а скандал с отменой показа второй части, видимо, пошел сериалу даже на пользу.
2. «Шторм»
(Start, реж. Борис Хлебников) В этом сериале, казалось, всё достаточно стандартно: всемогущие хозяева жизни, продажные полицейские и ситуация, когда нельзя не взять взятку и сделать так, как просит фактический владелец города. Но сюжет «Шторма» оказывается намного сложнее простого рассказа о том, как и почему появляются «оборотни в погонях».
3. «Дылды»
(СТС, реж. Сергей Сенцов
). Комедийные проекты этого года, как правило, посвящены вещам вполне серьезным, и построены на противопоставлении двух разных миров – как, например, в «Жуках», «Полярном» или «Бихэппи»). В «Дылдах» мужчина открывает женский мир – тренер столичного мужского волейбольного клуба (Павел Деревянко
) попадает в опалу и отправляется в провинциальный спортивный вуз, где ему предлагают продолжить карьеру тренера, но уже в женском волейболе. Любопытно, что подобный сюжетный используется и в сериале «Девушки с Макаровым
» – многоопытному оперативнику назначают новых подчиненных, трех молодых девушек, которые ничего не знают, ничего не умеют, но очень хотят работать в полиции; этот сериал был представлен на «Пилоте-2019», но в эфир (на ТНТ) выйдет в уже в 2020-м.
Леонид Кискаркин, редактор Anews.com
1. «Жуки»
– ситком, вырвавшийся из душного мегаполиса в деревню, в глушь, в Саратовскую область, стал настоящим глотком свежего воздуха. «Жуки» собрали блестящий актёрский состав, и это касается не только центральной троицы героев, но и персонажей второго плана – реплики участкового Маслова в исполнении Максима Лагашкина так и хочется растащить на цитаты. Сценаристы Максим Пешков
и Сергей Нотариус
снова доказали своё поразительное умение видеть смешное даже в обычных бытовых ситуациях и смело шутить на злободневные темы.
2. «Эпидемия»
– пожалуй, самый тяжёлый, мрачный и атмосферный проект года, в котором холод зимы, одиночество и безнадёга ощущаются куда сильнее, чем в последнем сезоне «Игры престолов
». «Эпидемия» с первых серий взяла высокий темп, заставляя зрителя ежеминутно нервно ёрзать на кресле перед монитором и сопереживать даже малосимпатичным поначалу персонажам, а яркие актёры вроде Александра Робака и Марьяны Спивак
получили возможность выложиться на 110%.
3. «Шифр»
– тот случай, когда команда сильных и независимых женщин, эдакие советские «Ангелы Чарли
» вызывает не раздражение, а восхищение и уверенность в том, что война была выиграна в том числе силами вот таких умниц. «Шифр» снят с огромным вниманием к деталям, с любовью к эпохе пятидесятых, а режиссёр Вера Сторожева умело поддерживает баланс между детективной линией и драматической составляющей.
Ксения Ларина, журналист, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»
Прошлый год был поворотным в истории отечественной сериальной индустрии - мы праздновали успех независимого телевизионного кино, обнимали Хлебникова за «Обычную женщину», Крыжовникова - за «Звоните ДиКаприо
», Буслова и Слепакова - за «Домашний арест
». Выяснилось, что наше кино может быть мощным, ярким, современном и актуальным, что его делают профессионалы, способные разработать характеры и сочинить диалоги, придумать захватывающие истории и зацепить зрителя не только сюжетными ходами, но и смелой творческой идеей. В этом году федеральное телевидение ещё завязло в самоцензуре и идеологических запретах, и стало очевидно: создатели, лишенные права на свободу творчества и свободу высказывания, стремительно теряют не только профессиональные навыки, но и азарт, блеск, интерес к своему делу, что неминуемо сказывается на качестве выпускаемого продукта.
Удач, на мой взгляд, было очень мало, и все они случились на независимых платформах, свободных от самоцензуры и этических запретов (во всяком случае, так казалось). «Содержанки» Богомолова (Start) - стильное кино, но весьма далекое от реальных людей и реальных проблем. Неожиданной и злой получился боевик «В клетке
» (Start) с беспроигрышным Прилучным в главной роли. Но безусловными событиями года стали две работы:
1. В «Шторме»
, помимо великолепных актерских работ и очень плотного, густого сценария, поражает абсолютное попадание в нерв сегодняшнего дня. Это очень редкое качество, свидетельствующее о масштабе личности режиссера, о его включении в эпоху, о его человеческом и гражданском неравнодушии. Четко держится жанр детективной драмы, за которой внезапно открывается огромная человеческая трагедия, и просто в какой-то момент застилает все так, что невозможно дышать. Это фильм о падении, об отсутствии выбора, о безвыходности. Выбор на главную роль Александра Робака был рискованным, но он сыграл потрясающе. Лучшая актерская работа года!
2. «Эпидемия»
сначала обманчиво рядилась в фантастическую драму, в модное фэнтези, а потом взорвалась заложенной внутрь «бомбой» - когда весь фантастический сюжет оказался безжалостной антиутопией о сопротивлении государственному насилию. Эту «крамолу» сразу же почуяли наверху, попытались расправиться с фильмом так же, как в сериале спецназ расправляется с мирным населением. «Расстрелять» тихо не получилось, скандал загромыхал по социальным сетям, поэтому «Эпидемию» вернули в эфир, но с небольшим уведомлением: в новой серии закадровое радио строго сообщило удивленным зрителям, что «город захватили неизвестные преступные формирования». Эта идиотская история лишь возбудила зрительский интерес к картине, которая несомненно стала одним из главных общественного значимых событий.
К событиям можно отнести и судьбу сериала «Слуга народа»
, который попытался премьерно показать канал ТНТ. После первой же политической шутки сериал снялся с дистанции и переехал на закрытую платную платформу, что само по себе дико, потому что все, кто хотели, фильм давно посмотрели, и он благополучно существует в открытом доступе во всех онлайн-кинотеатрах.
Егор Москвитин, Телеобозреватель «Медузы», программный директор фестиваля «Пилот»
1. «Шторм»
. Сразу оговорюсь, что это тройка личных предпочтений, а не попытка определить самые важные и продуктивные премьеры года. «Шторм» цепляет размышлениями о современной этике, продюсерской дисциплиной (а ведь ее не было в хорошей, но все же рассеянной «Обычной женщине») и актерскими работами, которые состоялись благодаря точному сценарию. Кстати, всем поклонникам сериала стоит найти в сети показанный на MIPCOM британский проект The Accident - драму о жизни шахтерского городка, в одночасье оставшегося без детей. В нем есть все то, чего не хватило «Шторму».
2. «Трудные подростки»
. Сериал, который тебя зачастую раздражает (почему все эти дети так похожи друг на друга?), но который ты все равно смотришь взапой. И делаешь это не столько ради самих трудных подростков (для этого зрителю должно быть лет 16), а из-за сюжетной арки с перевоспитанием взрослого мужчины - небезнадежного и совестливого неудачника-раздолбая. Он получился очень живым и настоящим - поэтому с ним моментально устанавливаешь эмоциональную связь.
3. «Подкидыш»
. Если бы эта тройка составлялась по принципу значимости для индустрии, то место «Подкидыша» бы заняли «Содержанки», «Эпидемия», «Толя-робот», «БиХэппи», «Тень за спиной», «Учителя», «Триада» или победившие год назад на нашем фестивале «Пилот» комедийные и звучные «90-ые. Весело и громко». А то и вовсе уфимский «И это все Роберт
». Но «Подкидыш» - это личная страсть: обаятельный, смешной, легкий процедурный детектив об искуплении и работе над собой. И кстати, вполне масштабируемый за пределы России.
Жан Просянов, главный редактор Кино-Театр.Ру
1. «Трудные подростки»
2. «Дылды»
3. «#Детки»
В этом году вышло большое количество хороших проектов (это и «Шторм», и «Триада», и «Содержанки», и «Эпидемия», и «Бихэппи»). Качественный продукт, о котором не стыдно рассказывать фейсбучной общественности научились делать почти все. Точнее, стал понятен круг лиц и компаний, способных на этом уровне работать. Разумеется, в авангарде Start.ru и Premier. Но при этом очевидного фаворита, который был бы на голову сильнее, и бился бы не не за рейтинги и просмотры, а за место в истории, как прошлогодний «Звоните ДиКаприо» среди них не оказалось. Поэтому субъективно хочется отметить за тему - сериалы про и для подростков. Сразу три производителя решили пойти по стопам «Простых истин
» и культовой «Школы» Германики и выпустили «Трудных подростков», «Дылд» и «#Деток» которые неожиданно сложились в единую вселенную и за счет негласного диалога и неочевидных рифм и подтем стали многосоставным произведением, которое на стыке показало лицо поколения Z, пусть даже и через зеркало государственной молодежной политики. Места распределены в соответствии с уровнем аутентичности, «трушности» и соразмерности поставленных задач и результата.
Нина Ромодановская, Главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема»
1. «Шторм
» от творческого тандема - Борис Хлебников и Наталия Мещанинова - больше, чем просто детективный сериал. Авторское «двойное дно» в нем и есть самое интересное. Не впадая в морализаторство, но, показывая сложный моральный выбор героев, создатели скорее предлагают зрителю самому решить дилемму, кто прав, а кто виноват в этих обстоятельствах. Такие сериалы раскрывают все новые грани таланта Хлебникова, который остается верен своему авторскому методу даже в рамках жанра детектива.
2. «Эпидемия»
Павла Костомарова стала событием сезона не столько в силу художественных достоинств, сколько благодаря маркетингу, но главным образом в связи со скандалом вокруг внезапно пропавшей с платформы пятой серии. Как выяснилось, стриминговые сервисы, до сих пор считавшиеся территорией свободы, так же зависимы, как и каналы (достаточно вспомнить «Слугу народа» Алексея Кирющенко, удаленного из сетки ТНТ после первых серий).
3. «Толя-робот» Алексея Нужного
очень редкое явление на нашем ТВ. Комедийный сериал про инвалида – неожиданно и противоречиво. Только так можно было заинтересовать аудиторию ТНТ – через приключения простого парня из Электроуглей, персонажа знакомого и, по большому счету, не сильно-то и отличающегося от целевого зрителя канала, разве что био-протезами. В этом и есть наиглавнейший социальный посыл сериала. Плюс полноценная комедийная составляющая, с которой прекрасно справился Александр Паль
, в очередной раз продемонстрировавший свой комедийный талант.
Из общих тенденций стоит отметить окончательное установление «мирового господства» сериалов, которые захватили не только зрителя, но и творцов. Доказательством тому список имен известных «киношных» режиссеров, работавших над сериалами 2019 года.
Павел Садков, зам. главного редактора «Комсомольской правды», шеф-редактор журнала «Телепрограмма»
1. «Эпидемия
» (Premier). Лучший, на мой взгляд, сериал года еще не показан до конца и существует вероятность, что он далеко не лучший в случае теоретически возможного провала в финальных сериях. И все же год, увы, не выдал ничего сильнее и по интриге и по стилистике, и по музыке... Если бы все герои говорили на английском и мы не знали бы имен актеров, этот фильм мог бы попасть в лучшие и в конкуренции с HBO и «Нетфликсом». Но мы всех там знаем, а значит критиковать сподручнее...
2. «Полярный
» (ТНТ). В свое время классные, умные комедии выходили на канале пачками и, выбирая лучший, приходилось ломать голову. В 2019-м только «Полярный» соответствовал высоким стандартам незлобного идиотизма, милой глупости и заведомой нелепости предложенных обстоятельств.
3. «Дылды»
(СТС). Спортивные драмы и комедии - самый сложный жанр для русских сериалов. Почти всегда эта тема – гарантия провала. «Дылды» – приятное исключение. Да, историю тянет Павел Деревянко, но и в целом получилось смешно и трогательно, в лучших традициях канала.
Еще стоит отметить сериал «ИП Пирогова» («Супер»). Фильм никак не связан с «Кухней
», кроме как исполнительницей главной роли. Но это больше «Кухня», чем многие ее продолжения. Забавными получились приключения «Отчаянных
» (Первый). У нас редко хорошо получаются смешанные жанры, но в этом случае почти получилось. Продолжения «Екатерины» и «Годунова» («Россия») язык не поворачивается назвать премьерами, но оба – заметное явление в рамках в целом довольно блеклого сериального года.
Мария Токмашева, руководитель службы новостей Кино-Театр.Ру, Digital Reporter
В этом году, мне кажется, не было таких очевидных лидеров, какими в 2018-м стали «Домашний арест», «Обычная женщина» и «Звоните ДиКаприо». Качественных российских сериалов, очевидно, стало больше, они стали более разножанровыми (свою тройку я сформировала по этому принципу) и разноплановыми с точки зрения целевой аудитории, их стали смотреть не только по ТВ, но и в интернете, не только обычные зрители, но и, как показали события последних дней, условные чиновники и владельцы медиакорпораций, чьи страхи идут впереди любой цензуры.
1. «Триада»
. Пожалуй, лучший за многие годы комедийный сериал отечественного производства. С невероятно профессионально выстроенными, отточенными и остроумными диалогами, которые давно не встречались в российском кино (и это безусловная заслуга Дарьи Грацевич
, в комедийнои жанре чувствующей себя даже более уверенно, чем в драме, какими были ее же «Измены») и совершенно "неправильным" На первый взгляд, но абсолютно органичным в итоге актерским ансамблем (что заслуга не только самих актеров, но и режиссёра Дмитрия Дьяченко).
2. «Шторм»
. Лучший драматический сериал года - о разрушающей силе любви в узнаваемых отечественных реалиях, щедро залитых виски и незапиканным матом. С великолепными актерскими работами не только Александра Робака и Анны Михалковой, уже прочно ставшими олицетворением обычных российских мужчины и женщины, но и Максима Лагашкина, для которого этот год, пожалуй, стал самым ярким в его актёрской карьере.
3. «Тень за спиной»
(НТВ)
Незаслуженно обойденный вниманием качественный российский детектив, вдохновленный, если так можно выразиться, реальным делом Ангарского маньяка. Несмотря на то, что история, в общем, известна, в сериале достойно соблюдена почти до финальной серии детективная интрига, но помимо нее в «Тени за спиной» дан и важный социальный контекст эпохи нулевых и десятых, объемная картина общества со всеми его страхами, проблемами и травмами.
Александр Фолин, креативный директор журнала «КиноРепортер»
1. «Шторм»
(START, режиссер Борис Хлебников)
«Обычная женщина», «Шторм» – второй год подряд Борис Хлебников претендует на звание лучшего режиссера сериала, и особенно ценно то, насколько эти два проекта разные. Оба имеют в основе криминальную составляющую, но это все, что их роднит. Атмосферность, ритм, актерские работы – не дают отвлечься ни на секунду. Это тот проект, который в идеале надо смотреть одним махом, чтобы в полной мере ощутить надвигающийся на тебя шторм. И конечно, во многом это заслуга Натальи Мещаниновой, написавшей эту историю.
2. «Триада»
(ТНТ, режиссер Дмитрий Дьяченко)
Пожалуй, лучшее, что случалось в России в жанре ситкома. Дарья Грацевич вновь написала блестящий сценарий, в котором прекрасно все – оригинальная сюжетная завязка, тонкий юмор и ответы на все возникавшие по ходу вопросы. И все это воплотил на экране актерский ансамбль мечты, где выделить кого-то одного практически невозможно. Если поначалу кажется, что Дарья Мороз
и Борис Дергачев
– странная пара, то где-то к середине сезона понимаешь, что это просто идеальный выбор.
3. «Толя-робот»
(ТНТ, режиссер Алексей Нужный)
Первый сезон «Ольги
» стал для Алексея Нужного тем опытом, без которого его новый проект для ТНТ не был бы так хорош. Взявшись за историю парня, потерявшего руки и ноги, создатели «Толи-робота» ступили на очень тонкий лед. Все могло скатиться в пошлость, патетику, раздражающее резонерство… Да и сделать так, чтобы не оскорбить «людей с инвалидностью» (герой Александра Паля подчеркивал, что говорить надо так), тоже было непросто. В итоге получился один из самых жизнеутверждающих сериалов на моей памяти.
Вера Цветкова, телекритик, обозреватель «Независимой газеты»
1. Главным отечественным сериальным событием года стал, безусловно, «Шторм
» (Start) Бориса Хлебникова – глубокое, многослойное, честное по максимуму кино, кино про нашу жизнь как она есть. Кино про человеческую природу – про то, что, как только дело касается своих и любимых, все принципы и убеждения заканчиваются и щепки летят только так – чужих, пусть пострадавших и правых, не жаль. Кино про любовь, слоган «Шторма» – «Выше правды есть любовь» (зря его обнародовали, обнажив тем самым основной замысел: зритель сам должен прийти к этой мысли). Кино про мужскую дружбу – пара Александр Робак – Максим Лагашкин превосходно выписана и сыграна. «В сериале нет положительных героев» – как будто бы они есть в природе! Как-то даже неудобно повторять аксиому, что в человеке равно присутствует хорошее и плохое, а вот что перевешивает в разных ситуациях – и что способствует этому перевешиванию – превосходным образом показано в «Шторме».
2. «Лучше, чем люди»
Андрея Джунковского, 2 сезон (Start, Первый канал) – понимаю Netflix, который приобрел на сериал эксклюзивные права. Очень качественный продукт. Красивая и качественная картинка на уровне мировых стандартов, невероятный грим и пластика «роботов», великолепный актерский ансамбль, темпоритм, интрига – и при этом глобальность и глубина месседжа. Роботы понадобились авторам для оттенения людских характеров; «Лучше, чем люди» – не про искусственный интеллект, а о том, как навороченный робот становится катализатором и лакмусовой бумажкой для человеческой драмы.
3) В «Мылодраму»
Ильи Куликова («Пятница») можно влюбиться за один диалог: «Какие дебилы это придумывают?» – «Какие дебилы это смотрят?», а там еще и в главной роли потрясающий Сергей Бурунов!
Еще бы отметила очень смешной веб-сериал «Бар «На грудь
» Иры Вилковой
(Окко), второй сезон которого особенно украсила Яна Троянова
в роли дамочки, откинувшейся после 20-летней отсидки. Отдельный респект Вилковой – это уметь надо так ржать над людьми и одновременно их жалеть! А также «Триаду» Дмитрия Дьяченко (ТНТ) за изящность воплощения «клубничной» темы в комедийном жанре, «БИХЭППИ» Андрея Джунковского (Premier), «Жуков» Константина Смирнова (ТНТ).
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Итак, лидерами критиков в 2019 году по всем показателям стали 8-ми серийные драмы «Шторм»
c видеосервиса Start и «Эпидемия»
с платформы Premier (12 и 11 упоминаний, 29 и 28 баллов, соответственно: у «Шторма» 6 первых, 5 вторых, 1 третье место, у «Эпидемии» 6 первых, 5 вторых). Оба сериала по праву могут считаться лучшими проектами года. На третьем месте уверенно идут «Трудные подростки»
, продукт онлайн-сервиса More.TV с 4-мя упоминаниями и 9 баллами. За ними кучно телевизионные комедии «Триада», «Дылды» и «Жуки».
Отличие голосования этого года - большее количество упомянутых проектов по сравнению с 2018-ым. В тройки лучших вошло 23 проекта - 15,5% от всех показанных за год (в прошлом году было 14 - 9,5%), в целом же в поле зрения 18-и экспертов попало 34 сериала, что составляет 23% от всего годового списка
. Более одного раза упомянуто 10 сериалов, желтые майки лидеров отданы 8-ми разным проектам, один из которых - неигровой сериал. Это позволяет оценивать 2019 год для российской индустрии как довольно удачный: с появлением новых площадок - телеканалов и стриминговых платформсериалы стали разнообразнее и качественнее, и, хотя имеются два явных лидера мнений, количество интересных проектов растет. Тенденция ли это развития индустрии или успех одного года - покажет время.