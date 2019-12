«Ведьмак»: Убью вашу нечисть. Дорого

В начале было слово. Начало случилось в 1984 году, а слово было «Ведьмак». Его старательно выводил польский писатель Анджей Сапковский . Размашистая ведьмачья вселенная, где охотник на нечисть Геральт из Ривии часто был эпизодическим героем, разрослась до восьми книг. Однако имя истребителя чудовищ стало мейнстримом и стяжало всенародную любовь вовсе не из-за книги, а благодаря видеоигровой трилогии The Witcher, сделанной польской же студией CD Projekt RED. Кроме этого в начале нулевых сняли одноименный сериал (на языке Сапковского), а также выпустили серия комиксов и даже настольную игру. Наконец, огромная дарк-фэнтези-вселенная попала в руки стриминг-гиганта Netflix, который решил сваять свою «Игру престолов».Перечисление многочисленных титулов «Ведьмака» необходимо, чтобы оценить масштаб фанбазы, которая возникла вокруг книг, игр и сопутствующей продукции. Тем удивительнее небрежное отношение Netflix к проекту.Первый сезон « Ведьмака » (уже заявлен второй) насчитывает восемь эпизодов, снятых близко к тексту. Внутри них скрыта огромная сага о химерических проблемах и драконоподобных возможностях, увы, упущенных. Проблемы начинаются с первой сцены, в которой Геральт из Ривии ( Генри Кавилл ) самозабвенно рубит мечом воздух, как подросток. Периодически кажется, что главная звезда проекта так и не отошел от образа Супермена из киновселенной DC . Главная промашка его образа не ограниченные рамки актерского таланта и даже не злосчастный парик, а залезающее в уши голосовое подражание. На протяжении всего шоу Кавилл старательно копирует интонацию и хрипы, озвучивающего Геральта в видеоиграх с 2007 года. Привыкнуть к этому получается лишь к пятой серии.На фоне не постыдного, но удручающего CGI, серых бездушных декораций, убогих доспехов (к счастью, платья чародеек шили с большим тщанием), безвкусной музыки (кто-то на этих строчках запевает Toss a coin to your witcher) и сомнительной режиссуры больше всего вопросов вызывает метод повествования. «Ведьмак» с первых кадров обрушивает огромный поток информации, соединяя в одной серии события, которые разделяет целый век.Зритель, не знакомый с вселенной Сапковского даже шапочно, тут же теряется в этой экспозиционной оргии. Давним поклонникам приходится не легче: они вынуждены гадать, за какую именно нить тянет постановщик очередного эпизода. И это отнюдь не форсированная прелюдия, а осознанно выбранный прием: вплоть до последней серии сюжет «Ведьмака» сходит всепожирающей лавиной, в которой соединились события книг, образы из видеоигр и выдумки сценаристов. В принципе, из имеющегося материала можно было создать внятный самостоятельный материал. Отвечающая за шоугордо заявляла, что сериал основан не на играх, а на литературном первоисточнике. Смелый шаг, но нетфликсовский «Ведьмак» не имеет ни собственной формы, ни внятного содержания, ни понимания, что же он хочет сказать.Допустим, на это неудобство можно закрыть глаза, что и сделали даже пресыщенные уровнем « Игры престолов » зрители. Но что делать с темами, которые скрупулезно разворачивал пан Сапковский? Торопясь успеть до дедлайна, не выйти за рамки бюджета и внести этническое разнообразие в каст (что поклонники фэнтезийного мира почему-то встретили в штыки), продюсеры и шоураннеры позабыли обо всех социальных аспектах. В «Ведьмаке» почти полностью отсутствует расизм и ксенофобия, хотя у Сапковского они сквозят в каждом абзаце. Бросив все силы на расширение арки Йеннифэр (Аня Чалотра), создатели потеряли феминистический посыл, который олицетворяют все чародейки, а не только эта спутница Ведьмака – венгербергская ведьма с волосами цвета вороного крыла. Исчезли и серая мораль, и экологический посыл, и классовое неравенство, и даже мотивация. Зато осталась цитата про меньшее и большее зло. Скорее всего не потому что это важный мотив «Последнего желания» (первый том), а потому что эта фраза звучала в трейлере «». Да и просто звучит красиво. Хватает и бесконечных цитат про Предназначение, потому что проклятые люди могут резать Старшую речь (язык, на котором в мире Сапковского говорят древние эльфы, – прим. ред.) на слоганы, но не понимают ее смысла.Уже упомянутая Хиссрич несколько дней назад кичилась: «», намекая на разницу между оценками кинокритиков и пользователей на Rotten Tomatoes. Красивый выпад, но все эти рейтинги и речи не смогут замаскировать проблемы сериала. Как известно, у Меча Предназначения два острия. Одно из них – «Ведьмак». А другое – смерть.Смотрите сериал « Ведьмак » на Netflix.