«Ведьмак»: Убью вашу нечисть. Дорого

ревью

Лучшие фильмы уходящего десятилетия по мнению киноведа и преподавателя Московской школы кино

Альтернативная десятка фильмов 2010-х от Всеволода Коршунова

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«Кунг-фу Панда 3»: Черный пояс по еде

Интерпретация известной сказки о Белоснежке и семи гномах.

«Красные туфельки и семь гномов». Трейлер №2

«Белоснежка» по-корейски: девушка в волшебных туфлях встречает заколдованных принцев

Сериал выйдет на канале «Россия-1» 6 января.

«Алла Пугачёва. Тот самый концерт». Трейлер №2

Новости кино

«Пес» стал самым популярным сериалом по опросу ВЦИОМ

Актерский рейтинг при этом возглавили Александр Петров и Константин Хабенский.