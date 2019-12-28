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«Ведьмак»: Убью вашу нечисть. Дорого

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28 декабря 2019
Как Netflix экранизировал сагу Анджея Сапковского

«Ведьмак»: Убью вашу нечисть. Дорого

В начале было слово. Начало случилось в 1984 году, а слово было «Ведьмак». Его старательно выводил польский писатель Анджей Сапковский. Размашистая ведьмачья вселенная, где охотник на нечисть Геральт из Ривии часто был эпизодическим героем, разрослась до восьми книг. Однако имя истребителя чудовищ стало мейнстримом и стяжало всенародную любовь вовсе не из-за книги, а благодаря видеоигровой трилогии The Witcher, сделанной польской же студией CD Projekt RED. Кроме этого в начале нулевых сняли одноименный сериал (на языке Сапковского), а также выпустили серия комиксов и даже настольную игру. Наконец, огромная дарк-фэнтези-вселенная попала в руки стриминг-гиганта Netflix, который решил сваять свою «Игру престолов».

Перечисление многочисленных титулов «Ведьмака» необходимо, чтобы оценить масштаб фанбазы, которая возникла вокруг книг, игр и сопутствующей продукции. Тем удивительнее небрежное отношение Netflix к проекту.

Первый сезон «Ведьмака» (уже заявлен второй) насчитывает восемь эпизодов, снятых близко к тексту. Внутри них скрыта огромная сага о химерических проблемах и драконоподобных возможностях, увы, упущенных. Проблемы начинаются с первой сцены, в которой Геральт из Ривии (Генри Кавилл) самозабвенно рубит мечом воздух, как подросток. Периодически кажется, что главная звезда проекта так и не отошел от образа Супермена из киновселенной DC. Главная промашка его образа не ограниченные рамки актерского таланта и даже не злосчастный парик, а залезающее в уши голосовое подражание. На протяжении всего шоу Кавилл старательно копирует интонацию и хрипы Дага Кокла, озвучивающего Геральта в видеоиграх с 2007 года. Привыкнуть к этому получается лишь к пятой серии.

«Ведьмак»: Убью вашу нечисть. Дорого

На фоне не постыдного, но удручающего CGI, серых бездушных декораций, убогих доспехов (к счастью, платья чародеек шили с большим тщанием), безвкусной музыки (кто-то на этих строчках запевает Toss a coin to your witcher) и сомнительной режиссуры больше всего вопросов вызывает метод повествования. «Ведьмак» с первых кадров обрушивает огромный поток информации, соединяя в одной серии события, которые разделяет целый век.

Зритель, не знакомый с вселенной Сапковского даже шапочно, тут же теряется в этой экспозиционной оргии. Давним поклонникам приходится не легче: они вынуждены гадать, за какую именно нить тянет постановщик очередного эпизода. И это отнюдь не форсированная прелюдия, а осознанно выбранный прием: вплоть до последней серии сюжет «Ведьмака» сходит всепожирающей лавиной, в которой соединились события книг, образы из видеоигр и выдумки сценаристов. В принципе, из имеющегося материала можно было создать внятный самостоятельный материал. Отвечающая за шоу Лорен Шмидт Хиссрич гордо заявляла, что сериал основан не на играх, а на литературном первоисточнике. Смелый шаг, но нетфликсовский «Ведьмак» не имеет ни собственной формы, ни внятного содержания, ни понимания, что же он хочет сказать.

«Ведьмак»: Убью вашу нечисть. Дорого

Допустим, на это неудобство можно закрыть глаза, что и сделали даже пресыщенные уровнем «Игры престолов» зрители. Но что делать с темами, которые скрупулезно разворачивал пан Сапковский? Торопясь успеть до дедлайна, не выйти за рамки бюджета и внести этническое разнообразие в каст (что поклонники фэнтезийного мира почему-то встретили в штыки), продюсеры и шоураннеры позабыли обо всех социальных аспектах. В «Ведьмаке» почти полностью отсутствует расизм и ксенофобия, хотя у Сапковского они сквозят в каждом абзаце. Бросив все силы на расширение арки Йеннифэр (Аня Чалотра), создатели потеряли феминистический посыл, который олицетворяют все чародейки, а не только эта спутница Ведьмака – венгербергская ведьма с волосами цвета вороного крыла. Исчезли и серая мораль, и экологический посыл, и классовое неравенство, и даже мотивация. Зато осталась цитата про меньшее и большее зло. Скорее всего не потому что это важный мотив «Последнего желания» (первый том), а потому что эта фраза звучала в трейлере «Ведьмака 3: Дикая охота». Да и просто звучит красиво. Хватает и бесконечных цитат про Предназначение, потому что проклятые люди могут резать Старшую речь (язык, на котором в мире Сапковского говорят древние эльфы, – прим. ред.) на слоганы, но не понимают ее смысла.

Уже упомянутая Хиссрич несколько дней назад кичилась: «О ком мне нужно волноваться? О «профессиональных» критиках, которые посмотрели одну серию и бросили? Или о НАСТОЯЩИХ фанатах, которые посмотрели все восемь эпизодов за день и уже начали пересматривать?», намекая на разницу между оценками кинокритиков и пользователей на Rotten Tomatoes. Красивый выпад, но все эти рейтинги и речи не смогут замаскировать проблемы сериала. Как известно, у Меча Предназначения два острия. Одно из них – «Ведьмак». А другое – смерть.

Смотрите сериал «Ведьмак» на Netflix.


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NetflixЗарубежные сериалыигрымистикаЭкранизация
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Генри КавиллАнджей Сапковский
фильмы
ВедьмакИгра престолов

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