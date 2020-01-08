«Мандалорец»: Папин симпатяга, или как вернуть старые «Звездные войны»

На стартовавшей в ноябре стриминговой платформе Disney+ закончился первый сезон шоу «Мандалорец», которое рассказывает о злоключениях космического охотника за головами. Алексей Филиппов рассказывает, почему «Мандалорец» выглядит гораздо интереснее, чем последние «Звездные войны», но все же не дотягивает до высокой планки современных сериальных хитов.
Далекая-далекая галактика после падения Империи. Где-то ликуют джедаи и повстанцы, а остальное народонаселение космоса живет со стабильной паршивостью: денег нет, все равно кто-то да притесняет, каждая вторая планета – безжизненная пустыня. Мандалорец Дин Джерин (Педро Паскаль
с неразлучным другом-шлемом) – виртуозный охотник за головами, который выполняет заказы любой сложности быстро и четко. Хладнокровие однако даст сбой, когда бывший имперский сановник (Вернер Херцог
) попросит слетать туда, не знаю куда, и привести то, не знаю что (похожего на магистра Йоду младенца, которому на самом деле 50 лет). Дин выполняет заказ, но потом решает, что ни острые осколки Империи, ни кодекс Гильдии наемников не стоят слезинки младенца. Спасение ушастого миластика переводит самого эффективного хэдхантера в статус самого разыскиваемого человека галактики. Тем хуже для галактики.
«Мандалорец» – флагманский проект сервиса Disney+, которым студия-исполин вторгается в пространство высокоэффективного телевидения, где раньше полагалась преимущественно на копродукцию с другими каналами и платформами (например, многие супергеройские сериалы раньше выпускал Netflix). Руководить этим кораблем доверили Джону Фавро
– человеку, который способствовал запуску киновселенной Marvel
, когда о ней еще никто толком не задумывался. Первый «Железный человек
» был точно таким же выстрелом наугад, каким сейчас может оказаться «Мандалорец» – сериал в популярной вселенной, рассказывающий о не самых известных персонажах (еще и в перерыве между оригинальной сагой
и недавно закончившейся).
Мандалорцы – загадочный кочевой клан, который раньше состоял преимущественно из человекоподобных представителей расы таунгов. Теперь под характерными шлемами скрывают лица разные галактические народности, принявшие философию воинствующих мандалорцев, которая звучит как «Таков путь»
. Фаталисты и отличные воины, мечтающие умереть в бою, мандо преимущественно зарабатывают охотой за головами и другими криминальными поручениями, скрываясь в канализации и разыскивая ценнейший металл – бескар (также известный как мандалорское железо; его запасы у клана изъяла Империя). Самый известный мандалорец, к слову, Боба Фетт и его сын Джанго (названный в честь популярного вестерна
). Какое-то время ходили слухи, что речь в сериале пойдет именно о них.
Дин Джерин – молчалив, как герой-одиночка вестерна, верен заветам клана, но под его крепкой броней скрывается большое сердце. Малыш, которого в интернете окрестили Бэби Йодой, становится для него настоящей семьей – покойных родителей Дин вспоминает каждый раз, когда мандалорская кузнечиха начинает стучать молотом по бескару. За восемь эпизодов первого сезона, которые длятся от 31 до 48 минут, это вся информация о прошлом героя. Больше, кажется, и не нужно; с другой стороны – больше, судя по всему, и нечего.
С точки зрения модного сериалостроения проект Фавро довольно архаичен: характеры персонажей едва-едва выглядывают из-за масок (большинство из них вдобавок в шлемах или личинах инопланетных созданий), а сюжет движется со скоростью космического мусоровоза. Собственно истории в первом сезоне максимум серии на две, остальное – обзорная экскурсия и упражнения в стиле.
В этом однако и кроется обаяние шоу, которое тихой (буквально) сапой затмило помпезный финал саги
, где погибали старые герои и воскресали старые враги. Фавро и его авторская команда (среди режиссеров – Дебора Чоу
и Тайка Вайтити
, который озвучил дроида-няньку-убийцу и поставил финальный эпизод) будто бы делали сериал от противного. Большие шоу сегодня претендуют на звание новых романов и саг, а у нас – старорежимная космоопера, которая может продлиться хоть десять сезонов, хоть один (впрочем, еще до премьеры пришло известие, что «Мандалорец» проживет минимум два). В пику разного рода ревизиям и глянцевым переупаковкам – ДНК оригинальной саги, где влиянием самурайских фильмов и вестернов пропитаны каждый кадр, герой и сцена. Любой намек на актуальность (политика, гендерный паритет, расовый вопрос) отрезан ловким виражом посконного эскапизма. Именины сердца для тех, кто сокрушается, что сегодня кино/сериалы не такие, как раньше.
Элемент стилизации вообще первостепенно важен для Фавро и его экипажа: инопланетяне здесь не компьютерные, а кукольные; камера движется с такой нерасторопностью, с какой ползли съемочные бандуры в 1970-е; каждая серия отсылает к классическому фильму или как минимум архетипу: центральный сюжет напоминает о фильме «Меч отмщения
» (1972), снятому по манге «Одинокий волк и его ребенок», серия на планете фермеров, которым досаждают выжившие имперские штурмовики – копирует «Семь самураев
» (1954) или «Великолепную семерку
» (1960) и далее по списку. Молчаливый мандалорец вышел из тех же равнин, что смертоносные обладатели кольтов в спагетти-вестернов и самураи с болезненным прошлым из фильмов Куросавы
. Неожиданно эти послевоенные типажи оказались снова в седле.
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Тут также хочется сличить «Мандалорца» с двумя другими резонансными шоу конца года – «Хранителями
» Дэймона Линделофа
на HBO и «Ведьмаком
» Лорен Хиссрич
на Netflix. «Хранители» остроумно двигали массовую культуру по рельсам социальной активности, отчасти следуя философии Алана Мура
, автора оригинального комикса. «Ведьмак», поставленный по циклу фэнтэзи-романов Анджея Сапковского, нередко сравнивали с «Удивительными странствиями Геракла
» (1995-1999), причем как язвительно, так и в хорошем смысле. С первым «Мандалорца» роднит деятельность в уже знакомой вселенной и любовь к сокрытию лиц (у Линделофа на этот счет есть целая политическая концепция). Со вторым – дух неспешных старых сериалов, которые если и хотят что-то рассказать о реальном мире, то гениально это скрывают. В случае «Мандалорца» нам только предстоит понять: проявляется ли так накатывающая мода на 90-е, или же – всемирная усталость от осознанности и социальной заряженности, больших заявлений, явного присутствия реальности в уютных вымышленных мирках.
В сущности, похождения Дина Джерина как раз об этом – про человека на чужой войне, которая то ли стихла, то ли еще идет, то ли скоро начнется. Девиз мандалорцев звучит как «Семья (клан) – больше крови
», что дополнительно отсекает сериал от кинематографической франшизы, где фамилия решает за тебя практически все. Хотя «Мандалорец» продает те же семейные ценности, но через насупленную серьезность вестерна и мимимишность Бэби Йоды, попутно напоминая, что можно не принадлежать ни к какому из лагерей, стоически делая свое дело. Или напротив – это предложение сбежать от «социальной повестки», насколько бы уместной или надуманной она ни была.
Есть ли у шоу какая-то своя «позиция» или все, что может «Мандалорец» – это скрывать лицо за блестящем шлемом стилизации, может быть, ответит второй сезон. Возможно, его сверхзадача – служить машиной времени, демонстрируя шоу, которое сняли будто бы давным-давно, но забыли показать, а теперь оно просто есть. Можно сказать лишь одно: если это и смертоносный убийца, то попадает он в сердце лишь тех, кто добровольно распахнул рубаху.