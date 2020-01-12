Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Дракула»: Выпьем, няня, где же кровушка

Обзор сериалов >>
12 января 2020
Авторы «Шерлока» взялись за самого популярного вампира

«Дракула»: Выпьем, няня, где же кровушка

Начало года ознаменовалось очередной попыткой вернуть вампиров в культурный дискурс: на BBC вышло трехсерийное шоу «Дракула». Тем временем студия Sony в этом году представит своего вампира в супергеройском хорроре «Морбиус, живой вампир», а на Netflix скоро стартует аж третий сезон «Кастлвании» – аниме-экранизации легендарной серии игр о страшном, но романтичном внутри графе. Казалось бы, что тут можно изобрести нового?

Шоураннеры сериала Марк Гэтисс и Стивен Моффат не оглядываются на коллег по цеху, а работают в собственном стиле, уже ставшим их визитной карточкой. Этот дуэт, известный по работе над «Доктором Кто», а затем над «Шерлоком», не только используют стандартный арсенал – скачущую камера, шутки перетекающие в драму, постмодернистские переосмысления и неоднозначных персонажей, но и признаются в любви к классическому хоррору. В каждой серии, отличающихся местом и временем действия, рассыпана куча отсылок к той или иной эпохе фильмов ужасов. К сожалению, не всегда это положительно сказывается на сюжете: местами кажется, что задумывалось еще несколько серий, а многие моменты и сюжетные линии пали жертвой монтажа.

«Дракула»: Выпьем, няня, где же кровушка

Первая серия будет знакома любому, читавшему роман или смотревшему любую из экранизаций. Юрист из Лондона Джонатан Харкер (Джон Хеффернан) прибывает в замок трансильванского аристократа (Клас Банг), где творится мистическое: его клиент молодеет на глазах, а он сам – заболевает непонятной болезнью. С историей Харкера мы знакомимся уже после произошедшего: он рассказывает о ней двум монахиням. Одной из них оказывается Агата (Долли Уэллс) – не Кристи, а Ван Хельсинг – бойкая на язык, критикующая церковь и напоминающая Шерлока, созданного Моффатом и Гэтиссом. Она пытается разобраться в происходящем, намекая в том числе и на сексуальную сторону вампиризма. Тут вполне можно углядеть отсылку к гомосексульности Дракулы: недаром Харкер похож на больного СПИДом. Позже выясняется, что это не так далеко от правды: вампиризм действительно является болезнью, а кровь – носителем информации. Все заканчивается поединком с явившимся за «своей невестой» графом, мощным и наполненным сексуальным напряжением. Дракула же становится своеобразным Мориарти – стильным циником с чувством юмора, наконец увидевшим достойного противника.

Дальше действие переносится на корабль, следующий в Лондон. Все происходит в еще более замкнутом пространстве, но уже заполненном яркими персонажами: русско-румынскими моряками во главе с капитаном Соколовым, уже сталкивавшегося с вампирами индусом-врачом, баварской дворянкой, американскими молодоженами со слугой-негром… Разворачивающаяся между ними социо-культурная борьба, выполненная в стиле классического детектива, отходит на второй план, когда на корабле вновь появляется Агата. Их второй поединок с Дракулой еще острее, что лишний раз подчеркивает центральную роль этих фигур в повествовании.

«Дракула»: Выпьем, няня, где же кровушка

Третья серия еще сильнее фокусируется на центральном дуэте: большинство героев здесь выглядят массовкой, события хаотичны, а эпизоды мало связаны между собой. Если мотивация предыдущих действующих лиц была достаточно понятна: Харкер пытается защитить невесту Мину, Мина пытается спасти его, Дракула наслаждается падением людей, а Агата хочет всех обезопасить. Люди XXI века выглядят на порядок слабее: очередная «невеста» не хочет становится вампиром, потому что не сможет делать красивые селфи, адвокат графа (эпизодическая роль Гэтисса) знает о его кровожадности, но защищает из-за собственной жажды денег, а Дракула становится жертвой дешевого психоанализа.

Суровый воин и кровожадный убийца, шутящий, дескать, боязнь перешла к нему из-за употребления крови религиозных людей, становится полностью уязвимым к страхам современного общества, попробовав на вкус людей XXI века. Сложно было ожидать жестокой битвы в духе финала карпентеровских «Вампиров» (1998), но такой итог выглядит особенно жалко на фоне предыдущих поединков Агаты и Дракулы. Может быть, дополнительная серия помогла бы понять решение сценаристов, но в таком виде финал полностью разрушает все очарование этого безусловного стильного сериала.

Смотрите сериал «Дракула» на Netflix.


версия для печати
Поиск по меткам
Британское киновампирыЗарубежные сериалыХоррор
персоны
Клэс БангМарк ГэтиссСтивен МоффатДолли УэллсДжон Хеффернан (II)
фильмы
ВампирыДракулаШерлок

фотографии >>
«Дракула»: Выпьем, няня, где же кровушка фотографии
«Дракула»: Выпьем, няня, где же кровушка фотографии
«Дракула»: Выпьем, няня, где же кровушка фотографии
«Дракула»: Выпьем, няня, где же кровушка фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Неда Арнерич
10 января ушла из жизни актриса Неда Арнерич.
Иван Пассер
9 января ушёл из жизни режиссёр Иван Пассер.
Александр Аблязов
6 января ушёл из жизни актёр Александр Аблязов.

День рождения >>

Ирина Апексимова
Артур Ваха
Сергей Газаров
Александр Головин
Михаил Гудошников
Юрий Дедович
Владимир Костин
Ариадна Шенгелая
Дарья Щербакова
Милош Бикович
Орландо Блум
Патрик Демпси
Георгий Калоянчев
Франсуаза Прево
Кэй Френсис
Лайэм Хемсворт
все родившиеся 13 января >>

Афиша кино >>

Сквозь снег
боевик, научная фантастика, триллер
Южная Корея,Чехия,Франция,США, 2013
Маяк
драма, фильм ужасов, фэнтези
Канада, США, 2019
Проксима
боевик, драма, научная фантастика
Германия, Франция, 2019
(НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фэнтези
Россия, 2020
Маленькая мисс Дулиттл
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези, экранизация
Германия, 2018
Моё прекрасное лето с Софи
драма, комедия, мелодрама
Франция, 2019
Особенные
драма, комедия
Франция, Бельгия, 2019
Песня имён
драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, Венгрия, Германия, Канада, 2019
Подруги поневоле
комедия, криминальный фильм, мелодрама, трагикомедия
Германия, 2019
Проклятие
фильм ужасов
Канада, США, 2020
Риф. Новые приключения!
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Девушка в лабиринте
триллер, экранизация
Италия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен