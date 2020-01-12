«Дракула»: Выпьем, няня, где же кровушка

Авторы «Шерлока» взялись за самого популярного вампира
Начало года ознаменовалось очередной попыткой вернуть вампиров в культурный дискурс: на BBC вышло трехсерийное шоу «Дракула
». Тем временем студия Sony в этом году представит своего вампира в супергеройском хорроре «Морбиус, живой вампир
», а на Netflix скоро стартует аж третий сезон «Кастлвании
» – аниме-экранизации легендарной серии игр о страшном, но романтичном внутри графе. Казалось бы, что тут можно изобрести нового?
Шоураннеры сериала Марк Гэтисс
и Стивен Моффат
не оглядываются на коллег по цеху, а работают в собственном стиле, уже ставшим их визитной карточкой. Этот дуэт, известный по работе над «Доктором Кто
», а затем над «Шерлоком
», не только используют стандартный арсенал – скачущую камера, шутки перетекающие в драму, постмодернистские переосмысления и неоднозначных персонажей, но и признаются в любви к классическому хоррору. В каждой серии, отличающихся местом и временем действия, рассыпана куча отсылок к той или иной эпохе фильмов ужасов. К сожалению, не всегда это положительно сказывается на сюжете: местами кажется, что задумывалось еще несколько серий, а многие моменты и сюжетные линии пали жертвой монтажа.
Первая серия будет знакома любому, читавшему роман или смотревшему любую из экранизаций. Юрист из Лондона Джонатан Харкер (Джон Хеффернан
) прибывает в замок трансильванского аристократа (Клас Банг
), где творится мистическое: его клиент молодеет на глазах, а он сам – заболевает непонятной болезнью. С историей Харкера мы знакомимся уже после произошедшего: он рассказывает о ней двум монахиням. Одной из них оказывается Агата (Долли Уэллс
) – не Кристи, а Ван Хельсинг – бойкая на язык, критикующая церковь и напоминающая Шерлока, созданного Моффатом и Гэтиссом. Она пытается разобраться в происходящем, намекая в том числе и на сексуальную сторону вампиризма. Тут вполне можно углядеть отсылку к гомосексульности Дракулы: недаром Харкер похож на больного СПИДом. Позже выясняется, что это не так далеко от правды: вампиризм действительно является болезнью, а кровь – носителем информации. Все заканчивается поединком с явившимся за «своей невестой» графом, мощным и наполненным сексуальным напряжением. Дракула же становится своеобразным Мориарти – стильным циником с чувством юмора, наконец увидевшим достойного противника.
Дальше действие переносится на корабль, следующий в Лондон. Все происходит в еще более замкнутом пространстве, но уже заполненном яркими персонажами: русско-румынскими моряками во главе с капитаном Соколовым, уже сталкивавшегося с вампирами индусом-врачом, баварской дворянкой, американскими молодоженами со слугой-негром… Разворачивающаяся между ними социо-культурная борьба, выполненная в стиле классического детектива, отходит на второй план, когда на корабле вновь появляется Агата. Их второй поединок с Дракулой еще острее, что лишний раз подчеркивает центральную роль этих фигур в повествовании.
Третья серия еще сильнее фокусируется на центральном дуэте: большинство героев здесь выглядят массовкой, события хаотичны, а эпизоды мало связаны между собой. Если мотивация предыдущих действующих лиц была достаточно понятна: Харкер пытается защитить невесту Мину, Мина пытается спасти его, Дракула наслаждается падением людей, а Агата хочет всех обезопасить. Люди XXI века выглядят на порядок слабее: очередная «невеста» не хочет становится вампиром, потому что не сможет делать красивые селфи, адвокат графа (эпизодическая роль Гэтисса) знает о его кровожадности, но защищает из-за собственной жажды денег, а Дракула становится жертвой дешевого психоанализа.
Суровый воин и кровожадный убийца, шутящий, дескать, боязнь перешла к нему из-за употребления крови религиозных людей, становится полностью уязвимым к страхам современного общества, попробовав на вкус людей XXI века. Сложно было ожидать жестокой битвы в духе финала карпентеровских «Вампиров
» (1998), но такой итог выглядит особенно жалко на фоне предыдущих поединков Агаты и Дракулы. Может быть, дополнительная серия помогла бы понять решение сценаристов, но в таком виде финал полностью разрушает все очарование этого безусловного стильного сериала.
Смотрите сериал «Дракула
» на Netflix.