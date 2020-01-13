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«Крепостная»: Рабыня Вербицкая

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13 января 2020
Одним из самых модных кинематографических трендов текущего сезона стала тема крепостничества. Абсолютным чемпионом новогоднего проката стала лента «Холоп» Клима Шипенко, собравшая за две недели проката свыше двух миллиардов и объявленная самой кассовой отечественной комедией за всю историю российского кино. На третьем месте новогодних релизов драма о декабристах «Союз Спасения», где красной нитью сквозь сюжет фильма так же проходит тема крепостничества. А телеканал «Россия 1» в разгар новогодних каникул поставил в эфир сериал «Крепостная», созданный украинскими кинематографистами – эдакую смесь рассказов Куприна, переосмысленных хроник Российской империи и «Рабыни Изауры».

«Крепостная»: Рабыня Вербицкая

Появление во второй половине 80-х на Центральном телевидении нескольких серий бразильской мыльной оперы о чаяниях домашней рабыни – любимицы хозяйки, обученной хорошим манерам, произвело оглушительный эффект. Жестокий и одновременно целомудренный мир надсмотрщиков, рабов и их состоятельных хозяев, завораживал диковинными страстями. Никому на тот момент не приходило в голову снять нечто подобное на родном материале – магия имён, диковинных названий и южной экзотики обволакивала, затмевая суть. Спустя сорок лет украинские кинематографисты решили, вспомнить старый добрый сюжет, и рискнули адаптировать его, бросив идейное зерно в славянскую почву.

У крепостной Катерины Вербицкой (Екатерина Ковальчук) есть сходство с бразильской коллегой, но весьма отдалённое. И, если в латиноамериканском телеромане зрителю долго экспонировали героев, тщательно разжёвывая образы и детали их биографий, то сериал «Крепостная», созданный интернациональным режиссёрским тандемом Феликс Герчиков - Максим Литвинов, с первых кадров забрасывает зрителя словно на машине времени в гущу событий, где современному насмотренному скептику самому придётся выяснять who is who и включаться в размышления о причинно-следственных связях. Приём, надо сказать, рабочий и весьма эффективный, ибо отсутствие соплежуйства и цепь интриг завлекает в круговорот событий даже людей далёких от сериальных коллизий. И если детка Изаура лишь во второй половине истории оказалась у позорного столба, то Кате Вербицкой достаётся по полной в первой же серии. Плотное повествование, напряжение внутри полифонической структуры и жёсткий эмоциональный пинг-понг между героями ленты держит зрителя, от серии к серии забрасывая всё новые и новые вводные.

«Крепостная»: Рабыня Вербицкая

Безусловное достоинство сериала – актуальный контекст фильма. Недовольство рабочих людей, произвол господ и, как следствие, знаменитый русский, а в данном случае украинский бунт, бессмысленный и беспощадный. И если о существовании некоего реального сеньора Леонсио мы ничего не знаем (мало ли в Бразилии Педров), то в жестокой помещице Лидии Шефер (Ксения Мишина), нещадно издевающейся над своими крепостными, образованный зритель найдёт сходство с русской помещицей Дарьей Николаевной Салтыковой, широко известной в обществе как душегубка Салтычиха, убившая 75 человек – своих крепостных крестьян, и закончившая свои дни в камере пожизненного заключения.

Найдёте вы в «Крепостной» и мотивы Купринской «Ямы», и отголоски «Записок юного врача» Булгакова. Мотивы русской литературы в сценарии Светланы Цвинской виртуозно переплетаются с парафразами украинской классики, что придаёт ленте особый колорит. В картине, помимо молодых артистов, участвуют звёзды украинского кинематографа Станислав Боклан, Георгий Поволоцкий, Наталья Васько, Руслана Писанка, Ольга Сумская, а так же российские актрисы – Юлия и Полина Ауг. Одну из главных ролей - помещика Григория Червинского исполнил молодой талантливый российский актёр Михаил Гаврилов, который благодаря стараниям гримёров весьма напоминает бразильского сеньора Леонсио. В свете Московских и Екатеринбургских событий 2019 года картина смотрится весьма злободневно. А сам факт демонстрации федеральным Российским телеканалом сериала Украинского производства в то время, как Украинское телевидение бойкотирует российский кино-продукт, вызывает не только радость но и надежду.

Сериал «Крепостная» смотрите на телеканале Россия-1.


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