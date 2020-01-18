Третий сезон сериала «Вавилон-Берлин»: От порно к звукам

26 января в онлайн-кинотеатре ViP Play и на телеканале ViP Premiere состоится премьера третьего сезона сериала «Вавилон-Берлин» - самого амбициозного и дорогостоящего телевизионного европейского проекта, в складках которого зашиты рекордные 40 миллионов евро.
Сериал, выпущенный в октябре 2017 года двумя сезонами в один присест, моментально стал международным хитом, заразив Европу ностальгией по ревущим двадцатым - короткой эпохе свободы и сравнительного благоденствия между двумя войнами. Что неудивительно - ведь эта костюмированная драма предлагает зрителям развлечения буквально на любой вкус. Шпионский детектив с щепоткой эротики и музыкальными номерами представляет собой занятную экскурсию по местам обитания представителей самых разных городских прослоек. Полицейские, проститутки, мафиози, политики, наркоманы, коммунисты, русские иммигранты - вся эта разношерстная публика, набегавшись друг от друга днём, по ночам пересекается на главном берлинском водопое - в кабаре «Мока Эфти». В его подвалах флапперши с пониженной социальной ответственностью льют горячий воск на обнаженные тела любителей острых ощущений под гулкое эхо доносящейся из танцевального зала песни в исполнении экстравагантной певицы в мужском костюме.
Прибавьте к этому расследование шантажа и убийств, кровавые разборки чекистов с троцкистами и свистопляску с контрабандным вагоном российского золота - этот грохочущий по восстановленным художниками злачным местам Берлина фейрверк просто невозможно было проспать. И всё-таки, кое-кому (не будем показывать пальцем) удалось упустить из виду хулиганский эксперимент режиссеров Тома Тыквера, Хендрика Хандлёгтена и Ахима фон Борриса. В преддверии выхода третьего сезона Кино-Театр.Ру с готовностью расставит ключевые фигуры на доске, напомнит завязку сериала, а так же намекнёт, что ждёт зрителей в третьем сезоне.
Инспектор полиции Кёльна Гереон Рат (Фолькер Брух) приезжает в Берлин по особому поручению отца. Устроившись в отдел нравов берлинской полиции, Рат должен найти негатив любительского порнофильма, на котором засветился друг семьи и по совместительству будущий бургомистр Кёльна. Подобного рода миссия вынуждает Рата действовать наощупь, держа язык за зубами. Эта скрытность сразу же настораживает его временного напарника, опытного полицейского Бруно Вольтера (Петер Курт), за многолетнюю службу изучившего географию подпольного Берлина лучше, чем характер и привычки собственной жены.
фото: Фолькер Брух в роли Гереона Рата и Петер Курт в роли Бруно Вольтера
Бруно, у которого, понятное дело, рыльце в пушку, впадает в паранойю и на всякий случай устанавливает слежку за Гереоном. А Гереону тоже есть что скрывать, помимо деталей своей деликатной миссии. Во-первых, он из тех несчастных солдат, которые прихватили с войны посттравматический синдром, принимаемый более крепкими ветеранами за проявление трусости. И единственное, что помогает Гереону справиться со страшными судорогами до того, как его кто-нибудь застукает - это наркотики. А во-вторых, глубоко набожному Гереону ежедневно дерёт душу постыдный грех - десятилетняя любовная связь с женой брата, который пропал без вести на войне. И быть бы Гереону одиночкой и изгоем в Берлине, если бы не случайная встреча с Шарлоттой Риттер (Лив Лиза Фрис) - внештатной секретаршей убойного отдела, по ночам подрабатывающей в подвалах кабаре «Мока Эфти».
фото: Лив Лиза Фрис в роли Шарлотты Риттер
Став невольной свидетельницей очередного приступа Рата, Шарлотта завоевывает его доверие своим умением держать рот на замке. Смутно осознавая, что работа в полиции - занятие куда более перспективное, чем проституция, Шарлотта начинает набиваться к Гереону в напарники. И пока она с готовностью выполняет его мелкие поручения, проявляя непрошеную инициативу, Гереон и Бруно прочесывают изнанку Берлина в поисках функционеров местной порноиндустрии и злосчастного компромата на бургомистра. Под гребёнку инспекторов попадают самые неожиданные персонажи, чьи судьбы оказываются завязаны в тугой узел гораздо более масштабной интриги. С участием целого вагона контрабандного золота графа Сорокина, которое недобитые остатки белой эмиграции пытаются переправить из Советского Союза в Стамбул к Троцкому - на нужды контрреволюции. Разумеется, слух о золоте разлетается по подпольному Берлину со скоростью пули, вовлекая в ряды заинтересованных лиц лидеров всех влиятельных городских группировок.
Одно из удивительных свойств сериала «Вавилон-Берлин» - децентрализация сюжетных линий, которые подобно шестеренкам, запускают механизм действия, являясь по отношению друг к другу и причиной и следствием. Из законченной истории первых двух сезонов тянутся, закручиваясь в пружины, ниточки к третьему сезону, чтобы дать толчок к развитию нового дела (со всеми сопутствующими), над которым будут усиленно думать Гереон и Шарлотта.
Условно центральным расследованием сезона станет убийство звезды первых звуковых фильмов Бетти Уинтер, которую якобы случайно придавило упавшим прожектором прямо во время съёмок зрелищной сцены. С этим, конечно же, напрямую связан владелец сгоревшего «Мока Эфти», гангстер по кличке Армянин (Мишел Матичевич), вкладывающий свои деньги в производство не только порнографических фильмов. Оставшаяся без своей ночной подработки Шарлотта Риттер переезжает с младшей сестрой в убогую мансарду и сдаёт экзамены на инспектора полиции, испытывая сопротивление со стороны коллег мужского пола. Угодившая в женскую тюрьму за убийство советника Бенды Грета Овербек (Леони Бенеш) отказывается от посещений Шарлотты и не желает выдавать организатора убийства, смиренно дожидаясь казни. Где-то на задворках сюжета уже разгуливают прототипы гитлерюгендов, а над Германией нависает угроза экономического кризиса.
В первом сезоне за передачу авангардной атмосферы конца 1920-х годов отвечала музыкальная сцена кабаре «Мока Эфти». Своеобразной визитной карточкой сезона, да и всего сериала в целом, стал незабываемый номер в исполнении Северии Янашускайте. Но «Мока Эфти» сгорел, персонаж Северии сгинул, и в третьем сезоне режиссеры, не изменяя своим вкусам, переключили внимание зрителей на не менее интересный вид синтетического искусства, которому уготована роль культурного проводника в Веймарскую республику - звукового кино. Однако не только культурная жизнь Веймарской республики отвечает за генерацию духа времени: бледная тень прогресса, блуждавшая в первых двух сезонах, в третьем обретает плоть и кровь, задавая тон всему сезону. «Вавилон-Берлин» как будто подхватил эстафету у благонравно-сусального «Аббатства Даунтон», сталкивая своих персонажей с новинками науки и технического прогресса. Уголовники с удивлением проходят процедуру снятия отпечатков пальцев, беременные женщины с не меньшим удивлением сдают на анализ мочу, а отлученный от руководства семейным бизнесом Альфред Ниссен (в исполнении любимого актёра Натальи Поклонской Ларса Айдингера) рассказывает собеседнику о сеансах у психотерапевта, который диагностировал ему некое расстройство, очень напоминающее биполярку.
Выход первого сезона сериала «Вавилон-Берлин» совпал со вспыхнувшим скандалом вокруг Харви Вайнштейна, который впоследствие обеспечил нам стабильный процент женского нарратива в кино. Снятый до движения #metoo сериал позволял себе то, за что сегодня режиссеров можно обвинить в сексизме и объективации. Ведь они зачем-то сделали из Шарлотты Риттер проститутку (в книге она успешно избежала этой незавидной участи), которая не раздумывая тащит устраивать старую подругу на работу в бордель, приговаривая, что «всё совсем не так плохо, да и шмотки классные поносить дают». Шарлотта образца третьего сезона вовсю зубрит криминалистику и подпевает песенкам про эмансипацию - как будто никогда и не было подвалов «Мока Эфти», который, сгорев, освободил Шарлотту от проституции, как джина от лампы. Усиливает этот эффект работы над ошибками в создании женских образов в кино драматическая фигура жены Армянина, для которой замужество стало концом певческой карьеры.
Тяжелая поступь движения #metoo, так или иначе обязывающего режиссёров и продюсеров отзываться на социальный запрос последние года три, вместе с оскорбительным взглядом на роль женщины вытряхнула из сериала эротическую пыль, которой был припорошен первый сезон. А впрочем, это ничуть не навредило сериалу, достоинства которого держатся, прежде всего, на сюжете и художественном оформлении.
Третий сезон сериала «Вавилон-Берлин» можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре ViP Play и на телеканале ViP Premiere с 26 января 2020 года.