Вампиры, британцы и крупный рогатый скот: самые ожидаемые зарубежные сериалы 2020-го

2020 год обещает быть богатым на громкие телевизионные премьеры – тут и продолжение любимых шоу («Мир Дикого Запада»), и перспективные новые («Разрабы»), и неожиданное возвращение некоторых давно всеми позабытых («Страшные сказки»). Кино-театр.Ру составил для график выхода сериалов на ближайшие полгода – разумеется, в него добавятся новые названия, но часть сил на просмотр можно закладывать прямо сейчас.
Новый американский процедурал CBS, основанный на материалах реального дела об убийстве женщины, которое якобы совершил ее сын, в течение двадцати лет пытавшийся доказать свою невиновность. Особенность сериала в том, что его можно смотреть с любого эпизода, не считая заключительного, и воссоздать свою картину произошедшего – а потом обратиться к предыдущим сериям и открыть для себя много нового в этом запутанном деле. В главных ролях – Кайл Галлнер («Ходячие мертвецы») и Коди Смит-Макфи («Люди Икс: Тёмный Феникс»).
Продолжение детективного сериала о следователях, пытающихся разобраться в убийствах с непростыми мотивами. В первом сезоне было дело о преступлении, совершенном молодой матерью, которая на глазах у множества людей убила человека в публичном месте без ясных мотивов. Во втором все та же команда во главе с детективом Гарри Эмроузом (Билл Пуллман из «Великого уравнителя») расследовала убийство 11-летним мальчиком двух взрослых в религиозной общине. В третьем, скорее всего, продолжится сюжетная линия последнего сезона.
Еще один детектив, на этот раз с Росарио Доусон («Транс») в главной роли, по роману «Тернистый путь» Тома Росса, который считается одним из лучших американских писателей второй половины XX века. Опытный следователь Аллегра Дилл возвращается из Вашингтона в маленький городок, где прошло ее детство, чтобы расследовать трагическую гибель своей младшей сестры. Постепенно выясняется, что в этом преступлении замешаны местные власти, которые держат в страхе население на протяжении многих десятков лет.
В январе начались показы второго сезона «Леденящих душу приключений Сабрины», а в феврале зрителей ждет еще один подарок для фанатов издательства Archie Comics – спин-офф популярного сериала «Ривердэйл», посвященный судьбе Кэти Кин. Эта незаурядная личность была моделью и актрисой и даже умудрилась встретиться с Карателем из Marvel. Как и в оригинальном сериале, ее играет актриса и кантри-певица Люси Хейл. Фанаты подростковых драм и поп-музыки должны быть в восторге.
Новый мистический сериал, основанный на одноименных комиксах Джо Хилла (сын Стивена Кинга), по которым ранее планировали выпустить одноименный фильм. Семья Локков переезжает в фамильный особняк в городе с символичным названием Лавкрафт, чтобы там устроить новую жизнь после жуткой гибели отца. Но за ними по пятам следует загадочный человек, которого мистические силы подталкивают к убийству семейства, а сам дом таит в своих стенах немало сверхъестественных явлений, которые пробуждаются с приездом гостей.
Продолжение экзистенциального драмеди Мишеля Гондри («Вечное сияние чистого разума») с Джимом Керри, который окончательно отказался от своего старого образа «весельчака-идиота» и теперь упоенно играет Джеффа Пиччирилло, знаменитого на всю Америку ведущего детского шоу, который за кадром переживает смерть собственного сына и потихоньку сходит с ума на почве разрастающегося семейного конфликта. Для тех, кому надоел близкий по настроению (и слегка выдохшийся) «Конь БоДжек», «Шучу» должен стать идеальной альтернативой «и поплакать, и посмеяться».
Вторая экранизация одноименного романа Ника Хорнби, первая версия которого в виде полнометражного фильма выходила в 2000 году за авторством Стивена Фрирза («Королева»). Там главного героя играл Джон Кьюсак, а в новой версии его заменили на неё – Зои Кравиц («Безумный Макс: Дорога ярости»). Но суть осталась та же: продавщица музыкальных пластинок в Бруклине пытается пережить расставание с возлюбленным при помощи новых знакомств и любимой музыки.
Исторический сериал по мотивам романа Джеймса МакБрайда (за эту книгу он стал лауреатом престижной американской Национальной книжной премии). Сценарий написали Марк Ричард («Бойтесь живых мертвецов») и актер Итан Хоук, также исполнивший одну из главных ролей. Действие сериала разворачивается в 1857 году, незадолго до начала Гражданской войны: молодой негр Генри переодевается в женское платье и бежит из Канзаса вместе с Джоном Брауном, знаменитым аболиционистом, сформировавшим первый отряд колонистов, боровшихся с рабством.
Третий сезон популярного трагикомедийного шоу от создательницы «Скандала» и «Анатомии страсти» про совсем отчаявшихся домохозяек, ввязавшихся в криминальную историю, обещает все то, за что его любят. Харизматичные женские персонажи (фирменная черта сериалов по сценариям Дженны Бэнс), колоритные преступные авторитеты и актуальная социальная повестка. Исполнительницы главных ролей Кристина Хендрикс, Мэй Уитмэн и Ретта также вернутся к своим образам.
Новая драма Amazon с Аль Пачино, Логаном Лерманом («Ярость») и Грегом Остином (сериал «Люди»), спродюсированная режиссером и комиком Джорданом Пилом («Мы»). Для Пачино это будет, кстати, первый сериальный опыт, не считая эпизодического участия в популярном в конце 60-х сериале «Полиция Нью-Йорка». Сюжет расскажет о реальной истории деятельности группы гражданских «охотников», которые в 1977 году выискивали и ликвидировали оставшихся безнаказанными нацистов, надеявшихся организовать в США настоящий Четвёртый Рейх.
Сатирическое британское драмеди от номинанта на премию «Оскар» Саймона Блэкуэлла («Вице-президент») с Мартином Фриманом и Дэйзи Хаггард (сериал «Дядя»). Двое супругов, которые в молодости были без ума друг от друга, с появлением в семье двух детей оказались пожраны бытом: стараясь быть идеальными родителями, идеальными коллегами, идеальными друзьями, да и просто идеальными во всём, они того и гляди потеряют собственный брак. Актуальный британский юмор и харизма заглавных актёров – две лучших характеристики этой немного грустной, но доброй истории.
Первый выпуск шоу Дэвида Каспе («Счастливый конец») и Джордана Кэхена («Девушка моего лучшего друга») получил крайне высокие рейтинги, так что продолжение стало делом закономерным. Финансовая комедия об экономистах-неудачниках, которые умудрились нажиться на знаменитом финансовом крахе фондового рынка 19 октября 1987 года. Искрометный комический талант Дона Чидла («Мстители»), равно как и крутейшие махинации, проворачиваемые героями, должны доставить массу удовольствия любителям «серьезных ситкомов» на манер «Бруклин 9-9» и «Силиконовой долины».
Мини-сериал по сценарию Алекса Гарленда («Аннигиляция»), заказанный каналом FX. Молодая компьютерная инженерка Лили (соседка Мии в «Ла-Ла Лэнде») устраивается работать в крупнейшую компьютерную корпорацию мира «Амайя» и узнаёт о существовании загадочного подразделения внутри компании, которое, скорее всего, причастно к смерти её молодого человека, а в довесок готовит глобальный технологический заговор. Ждем красивую и захватывающую научную фантастику в духе «Из машины» от все того же Гарленда.
Продолжение глобального противостояния людей и роботов будет содержать не десять, как обычно, а восемь серий. Сюжет развернется вокруг борьбы Долорес Абернати, но уже в реальном мире. К актёрскому составу, и без того грандиозному, присоединились Аарон Пол (Джесси Пинкман из «Во все тяжкие») и не нуждающийся в представлении Венсан Кассель. Обещают также показать новый парк, посвященный Второй Мировой войне. В общем, фанаты первых двух сезонов точно должны быть в восторге, а всем остальным советуем приобщиться к одной из лучших фантастических вселенных на современном телевидении.
Драматический триллер в популярной ныне стилистике «альтернативной истории» по одноименному роману лауреата Пулитцеровской премии Филипа Рота. США, 1940 год. Во время президентских выборов либерал Франклин Рузвельт проигрывает милитаристу Чарльзу Линдбергу, фанатеющему от политики Гитлера, который устраивает в Штатах натуральный холокост. Герои сериала – еврейская семья, которая пытается выжить в новых условиях. В главных ролях задействованы Вайнона Райдер и Джон Туртурро («Большой Лебовски»).
Мини-сериал по мотивам романа американского бестселлера за авторством Селесты Инг. В главных ролях – Риз Уизерспун и Керри Вашингтон («Скандал»), которые также выступили продюсерами проекта. Шоураннер проекта – Лиз Тайглар («Жизнь непредсказуема»). Напряженный «провинциальный триллер» расскажет о противостоянии двух семейств, во главе которых стоят две принципиально разных женщины – радикальная консерваторка Елена Ричардсон и бунтарка Мия Уоррен, не готовая мириться с нравами городка, в который она переехала.
В продолжении популярного криминального сериала вернутся Джейсон Бейтман и Лора Линни. Прошло полгода после событий второго сезона, финансовый консультант Марти Берд должен решить: бежать ему от прижавших его мафиози или остаться и попытаться спасти свою семью вместе с супругой. Есть мнение, что третий сезон может стать последним, так что имеет смысл пересмотреть предыдущие, чтобы получить максимум впечатлений от одной из лучших криминальных драм на современном телевидении.
Вселенная кинохита Тайки Вайтити и Джемейна Клемента «Реальные упыри» уже разрослась не на шутку: в Новой Зеландии вышел «Паранормальный Веллингтон» о полицейских из отдела по борьбе с нечистью, в производстве еще один спин-офф «Мы волки», а телеверсия хулиганской вампирской комедии получила второй сезон. Чего ждём? Еще больше фирменного юмора, стёба над штампами и харизматичного Мэтта Берри в роли вампира-дворянина. Короче, всего того же, что было в первом сезоне, только больше и с кровью.
Главный феминистический сериал этого года. Звёздный состав: в главной роли – двухкратная лауреатка премии «Оскар» Кейт Бланшетт, Элизабет Бэнкс («Голодные игры»), Роуз Бирн («Одержимость») и многие другие. Сюжет посвящен борьбе феминисток второй волны за права женщин в США конца 1970-х, а в центре внимания окажется известная антифеминистка и консерватор Филлис Шлэфли, боровшаяся с переменами в американском обществе. Сценарий к шоу написал Дави Уоллер – лауреат премии «Эмми» за сериал «Безумцы».
Очередная «основанная на реальных, ни разу не выдуманных событиях» часть криминального сериала-антологии по мотивам знаменитого фильма братьев Коэн. Второй сезон «метнулся» в 1979 год, третий вернул действие в современность. Четвёртый опять скакнёт в прошлое, в Канзас 1950-х, где отношения между собой выясняют афроамериканская и итальянская мафии, главы которых обмениваются своими сыновьями, чтобы закончить вечную войну. Но, разумеется, всё идет не по плану. Интригует присутствие в проекте известного комика Криса Рока, который наверняка привнесёт еще больше фирменного юмора, характерного серии.
Первый спин-офф подзабытого ныне сериала-попурри по мотивам готической литературы XIX века, действие которого перебралось в XX век. Лос-Анджелес 1938 года сотрясает жестокое убийство, два детектива, взявшихся за расследование, сталкиваются с существованием в городе тайных сил, влияющих на все сферы американской жизни. Одну из главных ролей исполнит звезда «Игры престолов» Натали Дормер – ей достанется роль загадочной демонессы Магды, чья сущность уходит корнями в мексиканскую мифологию. Ждём политизированный хоррор в духе седьмого сезона «Американской истории ужасов».
Многострадальный постапокалиптический триллер по мотивам графического романа Snowpiercer, который в 2013 году экранизировал режиссёр «Паразитов» Пон Чжун Хо. Сериал менял шоураннеров, постановщиков и концепцию, но в конце весны все-таки дойдет до зрителя. Сюжет повествует о поезде, несущемся среди ледяной пустыни, в которую превратилась Земля, и бунте пассажиров на нём. Пилотную серию снял режиссёр «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон, а в главной роли заявлена звезда «Реквиема по мечте» Дженнифер Коннелли.
18 июня
«Йеллоустоун» (3 сезон)
фото: Сериал «Йеллоустоун»
Заключительная часть (надеемся, потому что хватит уже!) эпичной саги Тейлора Шеридана о политической и физической борьбе богатых скотоводов Даттонов за свои земли и власть. О производстве третьего сезона была заявлено сразу после выхода второго. Лицо сериала – Даттон-старший (Кевин Костнер) продолжит разбираться с промышленниками и индейскими племенами, а строить козни ему будет новый персонаж, создатель хедж-фонда, который пытается завоевать внимание дочери патриарха семейства Бет; его сыграет Джош Холлоуэй («Остаться в живых»).