«Папик»: Союз молодости и опыта

Станислав Боклан в роли Роберта Де Ниро, или «Стажер» по-киевски
фото: кадр из сериала "Папик"
В последнее время российское телевидение стало прирастать украинскими сериалами, что, безусловно, на пользу и зрителю, и самому телевидению. Многосерийная лента «Папик», где в главной роли выступил выдающийся артист, звезда сериала «Слуга народа», Станислав Боклан - ещё один яркий опыт работы украинских коллег на малом экране. «Папик» – практически целиком авторский проект известного украинского сценариста, режиссёра и продюсера Андрея Яковлева, выступившего в данном проекте во всех трёх ипостасях. Сюжет фильма подкупает своей актуальностью, а нетривиальные решения архетипичных ситуаций заставляют оставаться у экранов даже ярых ненавистников сериального движения.
Пенсионер Александр Меркулов (Боклан), в прошлом артист драматического театра, а ныне – одинокий нищий человек, получив очередной счёт по оплате ЖКХ, решает покончить с собой, но прежде – гульнуть напоследок по-королевски. Посетив модную парикмахерскую и обретя импозантный вид, Меркулов отправляется в ночной клуб кутить. Познакомившись с яркой девицей Лизой (Дарья Петрожицкая), Меркулов выдает себя за иностранного миллионера. На следующее утро, узнав правду, Лиза пытается вернуться к бывшему богатому ухажёру, однако тот выставляет её на улицу. Не найдя ни одного знакомого, готового приютить заблудшую овцу, Лиза возвращается в дом Меркулова.
фото: кадр из сериала "Папик"
Первые серии «Папика» сделаны в жанре остро-характерной комедии, местами близкой к памфлету. Сквозной конфликт поколений, социальных слоёв общества и культурных миров даёт авторам благоприятную почву для дерзкого юмора. Гениальный Станислав Боклан, который, наконец-то, смог развернуться на всю катушку, показав свои безграничные актёрские возможности, разыгрывает искрометные скетчи, то и дело, виртуозно переодеваясь на экране в прямом и переносном смысле. Его плюсующие порой коллеги, лишь оттеняют выдающееся мастерство артиста, придумывающего в каждой сцене тысячи нюансов для своего персонажа.
Узнаваемые ситуации из современной жизни делают сериал почти универсальным в плане аудитории, ибо затрагивают практически все «касты» нашего общества. И чем жёстче ситуация, в которую попадают герои, тем смешнее наблюдать за тем, как девица и бодрый старик с ней справляются. Ровно посередине искромётная комедия резко меняет курс, превращаясь в семейную мелодраму. Шуток становится всё меньше, а сложных ситуаций и проблем, которые вынуждены решать герои – всё больше. Историю в целом это не портит, однако любопытно, по какой причине авторы решили «переобуться» в пути и сменить вектор. То ли канал попросил Яковлева быть чуть ближе к чаяниям домохозяек, кои до сих пор считаются ядром телевизионной аудитории, то ли авторский секстет был поставлен в такие условия, когда написать человечную тёплую семейную историю оказалось легче, чем на протяжении долгого времени поддерживать высокий градус злободневного юмора.
фото: кадр из сериала "Папик"
Почти Цукеровские интонации сменяют мотивы «Стажёра» Нэнси Майерс и «Бедных родственников» Павла Лунгина, и зритель, к этому моменту уже втянувшийся в мир героев, успевший полюбить их, не желает бросать родных персонажей, оставляя в одиночку справляться с их скелетами в шкафах.
Вполне возможно, что мелодраматическая часть картины вызовет в сердце зрителя ещё больший отклик, нежели остроумная сатира. Ведь именно во второй части полноценно смогла раскрыться основная партнёрша Боклана по фильму Дарья Петрожицкая, которой комедия дается пока труднее. С каждой последующей серией, по мере сбрасывания кожи хваткой провинциалки, ее Лиза проходит путь Галатеи, в то время как Пигмалион-Меркулов благодаря девушке осваивает современный мир, осознавая, что возраст - не приговор. В конечном счёте, за взаимным влиянием героев друг на друга, их духовным обогащением и преображением становится следить ничуть не менее интересно, нежели за их весёлыми перипетиями в начале фильма.
Невзирая на шероховатости, локальный брак по звуку и одну заметную кастинговую ошибку, лента проглатывается на одном дыхании, оставляя после себя приятное послевкусие. Сложно сказать в конечном счёте, что именно подкупает в ней больше всего – добросердечность и открытость Яковлева, просочившаяся на экран и пропитавшая его душевным светом всю картину, невероятное мастерство Боклана, который подобно удаву Каа гипнотизирует публику, или то гнетущее чувство одиночества, которое всё чаще и чаще сегодня преследует жителей планеты Земля. Ведь ни один гаджет не сможет заменить вам тёплой верной руки близкого человека, готового в любой момент подставить плечо, поддержать в трудную минуту или просто выслушать, разделив и радость, и беду.