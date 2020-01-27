ревью

«Холоп» отправится в Поднебесную

Филипп Лебедев, Владимир Яглыч и Юлия Меньшова озвучили семейку эльфов

«Любовь со взломом»

Российский фантастический экшн планирует адаптировать для американского зрителя продюсер Майк Габрави.

У «Комы» появится голливудский ремейк

Станислав Боклан в роли Роберта Де Ниро, или «Стажер» по-киевски

«Папик»: Союз молодости и опыта

Виктору Косых исполнилось бы 70 лет

Подросток с непростым прошлым Стэн находит в подсобке кровожадного монстра.

Гениальный пластилиновый мультфильм для любителей НЛО и пиццы

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