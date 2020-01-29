«Содержанки. Второй сезон»: Есть о чем потрахаться

Определенного рода сенсацией прошлого года стал первый сериал театрального провокатора Константина Богомолова «Содержанки», неожиданно заставивший подписаться на видеосервис Start множество зрителей, в основном тех, кто о жизни светской Москвы узнает в лучшем случае из глянцевых журналов, а то и не знает вовсе. Сенсация сложилась не только из-за суперзвездного каста во главе с артисткой Софьей Эрнст, которую сразу же в интернете начали обсуждать не в связи с профессиональными достижениями, а исключительно из-за брака с генеральным директором Первого канала. И это партнерство в контексте развития актерской карьеры Софьи «союзом спасения» назвать было нельзя – по крайней мере в глазах, так сказать, широкой общественности.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Именно на героине Эрнст, играющей скромняшку провинциалку Дашу, приехавшую покорять Москву с амбициями пойти по стопам другой Даши – Жуковой – и стать модной галеристкой благодаря связям с симпатичными и не очень олигархами, и строилась основная канва первых «Содержанок», скандальных, в том числе, по большому количеству эротических сцен, которые, впрочем, занимали авторов совсем недолго, а к концу сезона, кажется, перестали интересовать вовсе. Как и заявленная в начале детективная «интрига», скомканно и даже как-то наспех завершенная в финале первого сезона, зато сделавшая полноценной «Содержанкой» бывшего следователя Лену в исполнении теперь уже бывшей жены Константина Богомолова – актрисы Дарьи Мороз, в продолжении сериала ставшей еще и креативным продюсером проекта.
Женскую команду создателей второго сезона «Содержанок» усилили, впрочем, не только ею, но и режиссером Дарьей Жук, вовремя прогремевшей со своим большим дебютом «Хрусталь», собравшим разного рода награды и, что немаловажно, признание критиков. Появление Жук, исповедующей женскую силу не только в кино, но и в жизни, на «Содержанках», в первом сезоне агитирующих за то, что какой-либо карьерный рост и вообще благополучная жизнь у женщин может быть возможна только через постель с состоятельным и влиятельным мужчиной, выглядело довольно неожиданно. Однако, кажется, именно творческому тандему Жук и Мороз – конечно, не без Богомолова, который теперь стал шоураннером проекта – удалось вывести «Содержанок» на кардинально новый уровень захватывающей сатиры о вымышленной жизни светской Москвы, в которой тем не менее можно увидеть отсылки к реальным персонажам «тусовки», хотя создатели сериала утверждают, что все совпадения случайны.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Итак, со смерти (точнее – убийства) Алисы Ольховской (Ольга Сутулова), главной сводницы и благотворительницы Москвы, прошел год, но она все еще является в кошмарах и ее мужа Глеба (Владимир Мишуков), и его новой жены Лены (Дарья Мороз), и в эротических снах его юриста, а по совместительству и трогательного любовника Алисы – Никиты (Леонид Бичевин), переживающего семейный кризис с молодой женой Ульяной (Ирина Старшенбаум). Дух Алисы так или иначе витает над всей светской Москвой, после первых «Содержанок», уже не скрывающей своих истинных лиц и тел. Новым лицом благотворительного фонда становится отметившаяся лишь парой выступлений в первом сезоне, вроде бы, актриса Карина (Сабина Ахмедова), которая теперь еще и реально играет в кино, пусть и в плохом, но патриотическом. Партнером Карины стал светящий ягодицами Кир (Александр Кузнецов), которого на роль солдата, уходящего на фронт, продвинула зрелая любовница Мила (Марина Зудина), уже отказавшаяся от его сексуальных услуг и пытающаяся спасти свой брак с Игорем (Сергей Бурунов), все еще грезящим по своей Даше (Софья Эрнст), теперь уже добившейся собственной галереи. Путем, в том числе, и шантажа Ольховского, который просто так не намерен идти на поводу у коварной провинциалки. Герой Мишукова, к которому в этом сезоне еще и приезжает таинственный приятель (Юрий Чурсин), явно станет одним из главных действующих лиц вторых «Содержанок», поначалу сосредоточенных именно что на витиеватых отношениях Глеба Ольховского и вкусившей светской жизни бывшей следовательницы Лены. Без детективной составляющей, впрочем, тоже не обойдется. Более того, создатели сериала утверждают, что в этом сезоне она проработана намного плотнее, нежели в оригинале.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Первый эпизод новых «Содержанок», оканчивающийся трагедией, это только доказывает, хотя в целом представляет собой сплав хорошо проработанной драмы и, как ни удивительно, комедии, за которую – по крайней мере пока – отвечает герой Александра Кузнецова, не самый успешный актер, пробивающий себе дорогу в мир отечественного кино своими выдающимися сексуальными навыками. Сцены с ним, где в ролях продюсера и режиссера того самого патриотического фильма выступают Один Байрон и Игорь Миркурбанов, очень смешны и, к сожалению, реалистичны – горькой правды в них больше, чем в отражении жизни светской Москвы в первых «Содержанках».
И в продолжении скандального, но столь неровного сериала Константина Богомолова, что редко бывает, были, кажется, учтены ошибки первого сезона. На смену голому эпатажу и пустой провокации – хотя во втором сезоне есть и множество сцен секса, и звучит (очень выверено и остроумно) нецензурная лексика – пришло цельное произведение с реалистичными, а не карикатурными героями, со здоровой долей сарказма и со смыслами, которые, надеемся, к концу этого сезона все-таки не сведутся к тому, что путь к успеху лежит исключительно через постель.
Второй сезон сериала «Содержанки» на видеосервисе Start с 30 января.