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«Триггер»: А вы точно психолог?

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10 февраля 2020
Радикальные методы психотерапии от Максима Матвеева

«Триггер»: А вы точно психолог?
фото: Пресс-служба Первого канала

Российское телевидение начинает наконец осваивать модные термины, чем бесконечно радует телеграм-каналы (кстати, такой недавно появился и у сайта Кино-Театр.Ру). После мелодрамы «Токсичная любовь» на канале «Россия-1», до экранов наконец добрался анонсированный еще два года назад на каннском телерынке MIPCOM «Триггер» от не прекращающей удивлять разного рода проектами (от «Фарцы» и «Метода» до «Гоголя») продюсерской компании Александра Цекало «Среда». Для премьеры – пусть и спустя время – Первый канал даже выбрался в интернет и решил показать первую серию этого «нового» проекта в социальной сети «ВКонтакте», где успел до телеэфира собрать немалое количество просмотров. Что ж, и форма, и содержание проекта в данном случае благодатные.

Худощавый Артем Стрелецкий в исполнении на редкость харизматичного Максима Матвеева дает советы неизвестному мужчине по борьбе с начинающейся импотенцией: «Просто заведи любовницу, у которой имя не как у твоей бабушки». Незнакомец оказывается начальником тюрьмы, из которой Артем должен наконец выйти по УДО – на радость себе, но понятно, не надсмотрщиков, получающих бесплатные сеансы психотерапии, пусть и столь шоковой. Именно такие методы Стрелецкий практиковал в «мирной» жизни, откуда у него остался лишь один друг Денис (Роман Маякин), бывшая жена Даша (Светлана Иванова), уже пытающаяся построить свою любовь с благонадежным парнем Вовой (Данила Дунаев), и отец (Игорь Костолевский), тоже психолог, правда, методы шоковой терапии далеко не приветствующий – ему гораздо проще часами «мариновать» своих обеспеченных клиентов.

«Триггер»: А вы точно психолог?
фото: Пресс-служба Первого канала

То ли дело Артем, с ходу предлагающий не только папиному пациенту, поймавшему жену на измене, развестись в любом случае, но и увидевший в случайных самолетных попутчиках строгую маму и ее сына, будущего маньяка. Методы шоковой терапии на этом, впрочем, не останавливаются – придя домой к той самой Даше и не застав ее, но познакомившись с Вовой, Стрелецкий сразу же находит пробоины в их семейной жизни, в первую очередь, сексуальной. Володя в шоке, Даша воспринимает всё, как должное, но готова оказать первую медицинскую помощь нагловатому, пусть и только освободившемуся Артему, который, естественно, сразу же схлопотал удар по носу от Володи, обеспокоенного своими мужскими силами.

Что ж, служба психолога и опасна, и трудна. Это утверждение берутся доказать и остальные, по большому счету случайные клиенты Стрелецкого, которому друг Денис с барского плеча «подогнал» офис. В нем Артем, а вместе с ним и тот самый мальчик из самолета, «будущий маньяк», после короткого сеанса психотерапии во время посадки решивший уйти из дома, теперь живут, а заодно и работают. Парень из самолета вырывается из-под опеки деспотичной матери, становится секретарем Стрелецкого и поразительно быстро овладевает искусством приготовления кофе. Не растворимого.

«Триггер»: А вы точно психолог?
фото: Пресс-служба Первого канала

«Триггер», с одной стороны, весь состоит из определенного рода допущений: случайный мальчик из самолета, следующего из мест не столь отдаленных в Москву, за сутки находит и работу (пусть, где и платят «на трусы, носки и еду») в столице, а психотерапевт, несмотря на срок, вновь возвращается к практике и его – опять же за сутки – находят какие-то сумасшедшие (в прямом или переносном смысле, по первым сериям не очень понятно) клиенты. К папе же Стрелецкого, психологу, явно дорогому и достойному, перестают ходить после случайных реплик его блудного сына. С другой стороны, из всех этих допущений складывается сюжет довольно захватывающий. Благодаря, конечно, условной детективной составляющей, связанной с таинственным преступлением, которое совершил или не совершил герой Максима Матвеева. И в этом плане первый за долгие годы свежий проект продюсера Цекало представляет собой самый что ни на есть психологический триллер.

Психологизма не только внутри кадра, но и за его пределами добавляет и новый для «Среды» режиссер Дмитрий Тюрин, несколько лет назад дебютировавший с экранизацией повести Андрея Геласимова «Жажда», где рассказывалось о прошедшем Чечню парне, практически полностью отгородившемся от безумного «эха войны», а от сложных отношений с родителями ушедшем в условное творчество. После этого Тюрин снимал еще и военную драму «Рубеж», по стилистике так не вписывающуюся в отечественный тренд классического-патриотического кино. В «Рубеже» герой Прилучного, молодой и успешный парень, вдруг понимал что-то о «тени забытых предков», только оказавшись в коме, в мире которой вдруг попал на поле боя Великой Отечественной. В «Жажде» триггером для героя выступал пропавший товарищ, на поиски которого он отправлялся с бывшими сослуживцами. Чем не методы шоковой терапии, режиссеру Дмитрию Тюрину, явно, знакомые, а в «Триггере» получающими еще и – пусть не самую надежную – «научную» опору.

Смотрите сериал «Триггер» на Первом канале с 10 февраля.


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