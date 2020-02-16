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«Филатов»: Хороший доктор

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16 февраля 2020
Канал СТС, долгое время не участвующий в гонке популярных в стране и мире медицинских сериалов, все-таки ступил на эту тропу с новым проектом «Филатов», который 17 февраля выходит в телеэфир, а до этого уже был доступен на сайте канала и другом онлайн-сервисе НМГ more.tv. Однако медицинским процедуралам всех мастей, в которых харизматичный доктор в первую очередь лечит пациентов, а во вторую – «калечит» собственную жизнь, канал противопоставил именно что семейную историю, в которую вмешивается работа в клинике.

«Филатов»: Хороший доктор
фото: Пресс-служба СТС

Андрей Филатов (Федор Бондарчук) – главврач частного медцентра женского здоровья, хирург и почти «лучший в стране гинеколог» (лучший всё же его учитель Натансон) с «ужасным музыкальным вкусом». Во время операции он любит включить «Посмотри в глаза» Ветлицкой, для которой когда-то именно этот клип и снимал Бондарчук, а сама навязчивая мелодия 90-х звучит в «Филатове» примерно постоянно. Из талантов у доктора не только харизма, дар диагностика, но и удивительная популярность среди женщин, которые при виде его буквально готовы «выпрыгнуть из трусов». Однако Филатов – человек не холостой – на женские прелести не падок, отгулял свое до брака с любимой Алисой (Олеся Судзиловская), которую одну теперь только и любит. Алиса работает директором этой же клиники, а еще воспитывает дочерей Лизу (Алина Булынко) и Полину (Марта Тимофеева) – у отца-трудоголика на детей времени не остается, хотя он то и дело разговаривает с дочками по видеозвонкам.

Демократичное воспитание приносит свои плоды: девочки, несмотря на разницу в возрасте, очень дружны, свободны в общении с родителями и довольно ироничны по отношению к своей семье (наконец в российском кино появились нормальные, полноценно участвующие в сюжете дети).

«Филатов»: Хороший доктор
фото: Пресс-служба СТС

Из аддикций у Филатова, в общем-то, только работа. За каждой юбкой на службе не волочится, водку, так любимую отечественными кинематографистами всех мастей, после очередной операции не глушит – ну, может, пропустить 50 виски в баре после трудового дня, но не более того. Муж на зависть всем, что в определенный момент Алису начинает угнетать – хочется уже пожить собственной жизнью и не слушать каждый день сакральную и для сотрудников клиники, и для ее клиенток фразу «Как же вам повезло с Андреем Ильичом». Как гром среди ясного неба – для Филатова по крайней мере – Алиса объявляет о том, что хочет пожить одна. Так и начинаются попытки этого хорошего доктора вернуть любимую Алису, ну или хотя бы цивилизованно развестись и начать новую жизнь.

В любом другом сериале брошенный врач пошел бы во все тяжкие, пока бесконечная череда женщин и/или алкоголя не привели бы его к покаянию перед женой. Но создатели «Филатова» выбрали, к счастью, другой путь и, возможно, впервые на российском экране попробовали показать мирное расставание современной семейной пары, где каждый из партнеров самодостаточен, профессионален, обеспечен и пытается сохранить достойные отношения и между собой, и с детьми, не терроризируя всех встречных-поперечных плачами про скорый развод. Хотя все эти встречные готовы дать свой «важный» совет, которым в «Филатове» отведена как раз роль ироничная, даже комичная. Не случайно два главных персонажа, ответственных за комедийную составляющую, – секретарша Филатова Лора Пална (Мария Аронова) и его друг Славик (Максим Лагашкин) – и становятся главной «надеждой и опорой» доктора, пытающегося преодолеть кризис отношений с женой.

«Филатов»: Хороший доктор
фото: Пресс-служба СТС

Медицинская составляющая – с различными непростыми пациентками – в «Филатове» лишь фон для происходящих в жизни главного героя событий. Бондарчука, не в пример его коллеги Алексея Серебрякова в «Докторе Рихтере», со скучающим видом произносящего медицинские термины, не стали нагружать столь сложным текстом. Его Филатов – врач харизматичный, но в общении с пациентами сдержанный и профессиональный, своими знаниями эпатировать публику не пытающийся. Да и к подчиненным относится с уважением, хотя и позволяет себе, конечно, колкие замечания – в основном, в адрес тех, кто совершает на работе серьезные ошибки (один из таких героев – тоже гинеколог Егор в исполнении Егора Корешкова).

Не концентрируясь на «звездных» пациентах, да и не превращая артистов сериала в массовку Бондарчука (хотя самая яркая роль здесь, пожалуй, у юной Марты Тимофеевой), группа «Филатова» создает какой-то непривычно-нормальный мир, где в больнице люди работают, а не только выясняют отношения (хотя главврач то и дело отлучается по семейным обстоятельствам, но на то он и главврач), а дома, как могут, разруливают семейные дела – без склок, крика и войны за детей. Всё же взрослые люди.

Сериал «Филатов» смотрите на СТС с 17 февраля.


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