Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мифический квест: Пир ворона»: Смеяться после «лопаты»

Обзор сериалов >>
21 февраля 2020
Правильный ситком про игровую индустрию от создателей сериала «В Филадельфии всегда солнечно»

«Мифический квест: Пир ворона»: Смеяться после «лопаты»

Накануне выхода первого крупного аддона «Пир воронов» популярной ММОРПГ-игры Mythic Quest, в которую играют 11 миллионов геймеров по всему миру, креативный директор компании, выпускающей сей шедевр, — самовлюблённый Иэн Гримм (Роб Макэлхенни), считающий себя гением и «пупом земли», — засомневался в целесообразности использования в игре обычной... лопаты. Команда разработчиков, корпевших над дополнением сутками напролёт не один месяц, в шоке. Грядут срыв дедлайна, перенос релиза и бессонница. Особенно обидно главному инженеру Поппи Ли (Шарлотта Никдао), рискнувшей добавить в «Пир воронов» что-то своё, личное, а не корпоративное. Пока Гримм придумывает, как ещё можно использовать лопату, Поппи мечтает об уходе из компании. А тем временем в офисе появляется Джо (Джесси Эннис), настырная и наглая помощница исполнительного продюсера-тюфяка Дэвида (Дэвид Хорнсби), быстро променявшая его на Иэна, в кабинке тестировщиков геймерша Рэйчел (Эшли Бёрч) сохнет по своей напарнице Дане (Имани Хаким), глава монетизации Брэд (Дэнни Пуди) строит планы по глобальному разводу игроков, а пожилой сценарист Си Дабл Ю Лонгботтом (Фарид Мюррей Абрахам) боится, что его с лёгкостью может заменить ИИ.

«Мифический квест: Пир ворона» Роба Макэлхенни, Чарли Дэя и Дэвида Гордона Грина, ставший в одночасье флагманским ситкомом Apple TV, поначалу выглядит вторично не только среди своих коллег по жанровым условностям («Офис»), но и среди сериалов схожей тематики. Помимо «Остановись и гори» и «Кремниевой долины», можно также вспомнить замечательную «Гильдию» Фелиции Дэй, последний сезон которой как раз посвящён интригам и катастрофам внутри студии, разработавшей ту самую игру (речь, разумеется, в обоих случаях о World of Warcraft). Но если Фелиция сосредоточила своё внимание на игроках, образовавших своеобразную семью, то Макэлхенни и Дэй, подарившие миру хулиганское шоу «В Филадельфии всегда солнечно», без особой злобы вскрывают язвы в мире индустрии, попутно затрагивая все животрепечущие вопросы вроде расовой и гендерной дискриминации. Оно и понятно, ведь сериал создавался при активном участии Ubisoft, славящейся своей политкорректностью.

«Мифический квест: Пир ворона»: Смеяться после «лопаты»

Но создатели, отдав дань актуальности и толерантности в первых эпизодах, не стали злоупотреблять вниманием зрителей и перешли к темам, которые действительно их интересуют и волнуют. Краеугольным камнем в изменении настроения и превращении сериала в нечто уникальное и штучное, послужила пятая серия, в которой внезапно на первый план вышли совершенно другие персонажи, почти не связанные с основным сюжетом. Зрителей знакомят с Бини (Кристин Милиоти) и Доком (Джейк Джонсон), чьи сердца пронзила стрела Амура, когда в середине 90-х они попали в один и тот же магазин видеоигр. Вместе они создали «Тёмную тихую смерть», представляющую собой survival-хоррор, в котором невозможно выиграть, а единственным оружием является фонарик. Годы шли, и серия, придуманная ими, потихоньку растеряла свои особенности под влиянием маркетинга и корпораций. В конце концов её экранизировали, а позднее поглотил вездесущий Disney, превратив в детское весёлое развлечение. Авторы наглядно показали, как в игровой индустрии (да и во всей поп-культуре) подменяются понятия и извращаются оригинальные идеи, что в итоге приводит к бездушным штамповочным сериям. Солидный камень в огород множества компаний, страдающих конвейерами.

В сериале присутствует также тема отцов и детей, чуть ли не напрямую связанная со «Звёздными войнами». Говорится о токсичности (с нею борется специалист по общению с игроками, сосланная в подвал), читерстве, хакерах, популярности стримеров (малолетнюю звезду YouTube с говорящим именем Пути Шу играет Элиша Хениг) и о том, что невозможно угодить всем. В последнем случае показателен эпизод с нацистами, устроившими вакханалию со свастиками из членов и кровавым побоищем всех неугодных. С ними в конце концов справились, поместив на сервер, прозванный «тюрьмой для нацистов».

«Мифический квест: Пир ворона»: Смеяться после «лопаты»

Немало в «Мифическом квесте» и цитат. В кадре мелькают имена Джорджа Лукаса и Стивена Спилберга. Пародийный персонаж Фарида Мюррея Абрахама (тот самый сценарист-алкоголик) всюду напоминает о своей награде «Небьюла», полученной им в далёком 1973 году, что намекает на судьбу самого актёра, удостоенного единственного «Оскара» за роль Сальери в «Амадее». Разумеется, не обошли вниманием и творения Ubisoft. Эпизоды перебиваются сценками из игр For Honor и Assassin's Creed Odyssey, а в офисе можно увидеть коллекционные фигурки персонажей Assassin’s Creed. В сериале также использованы идиллические виды Богемии из исторического РПГ Даниэла Варвы Kingdom Come: Deliverance, а Лонгботтом ревёт над The Last of Us и Red Dead Redemption 2. Как и в «Гильдии», где солировала Фелиция Дэй, подарившая голос Веронике в Fallout: New Vegas и Таллис в Dragon Age II, здесь также присутствует своя звезда-сэйю. Это Эшли Бёрч, на чьём счету такие незабываемые героини, как Хлоя Прайс из Life is Strange, Тини Тина из серии Borderlands и Элой из Horizon Zero Dawn. Примечательно, что актриса, прекрасно знающая особенности игровой индустрии, участвовала и в написании сценария.

«Мифический квест» порадует не только людей, которые, как говорится, «в теме», но и зрителей, знакомых с игроманией лишь по «Тетрису» или «Электронике ИМ-02» (знакомой всем с детства «Ну, погоди!»), поскольку основная история рассказывается доступным языком и с лёгким юмором. И если вам понравится, то вы, как и я, будете с нетерпением ожидать второй сезон. Благо, сериал продлили ещё до премьеры пилота. И, похоже, на этом телевизионщики не остановятся. Продолжает своё победоносное шествие «Мир Дикого Запада», а стриминговый сервис USA Network снимает адаптацию «Повелителей DOOM», так что хотя бы про кухню игр у нас приличные сериалы.


версия для печати
Ссылки по теме
«Кредо убийцы»: Чтобы прыгать высоко, не нужен мне батут
«Мир Дикого Запада»: HBO расправляет плечи
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыигрыКомедияМакс Милиан
персоны
Фарид Мюррей АбрахамЭшли БёрчДэвид Гордон ГринДжейк Джонсон (III)Фелиция ДэйЧарли ДэйКрэйг МазинКэйтлин МакГиРоб МакэлхенниКристин МилиотиШарлотта НикдаоДэнни ПудиИмани ХакимДэвид ХорнсбиДжесси Эннис
фильмы
ГильдияМифический квест: Пир ворона

фотографии >>
«Мифический квест: Пир ворона»: Смеяться после «лопаты» фотографии
«Мифический квест: Пир ворона»: Смеяться после «лопаты» фотографии
«Мифический квест: Пир ворона»: Смеяться после «лопаты» фотографии
«Мифический квест: Пир ворона»: Смеяться после «лопаты» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ерванд Манарян
19 февраля ушёл из жизни актёр, режиссёр Ерванд Манарян.
Сергей Сизых
17 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Сизых.
Георгий Шенгелая
17 февраля ушёл из жизни режиссёр Георгий Шенгелая.

День рождения >>

Вера Алентова
Мурман Джинория
Алексей Коваль
Илья Любимов
Дмитрий Милютенко
Николай Расторгуев
Борис Сабуров
Манефа Соболевская
Анвар Халилулаев
Эшли Грин
Келси Грэммер
Мелани Лоран
Эллен Пэйдж
Алан Рикман
Дженнифер Лав Хьюитт
Энн Шеридан
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Соник в кино
приключения, фэнтези
США, 2019
Калашников
биография
Россия, 2020
2040: Будущее ждет
научно-популярный
Австралия, 2019
Зов предков
приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Эма: Танец страсти
драма, социальная драма
Чили, 2019
Западня для дьявола
триллер, фильм ужасов
Италия, 2019
Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Русские грузины. Фильм первый
исторический фильм
Россия, 2020
Свистуны
детектив, комедия, криминальный фильм
Румыния, Германия, Франция, 2019
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
боевик, комедия, приключения, фильм о животных, экранизация
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен