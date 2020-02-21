«Мифический квест: Пир ворона»: Смеяться после «лопаты»

Правильный ситком про игровую индустрию от создателей сериала «В Филадельфии всегда солнечно»
Накануне выхода первого крупного аддона «Пир воронов» популярной ММОРПГ-игры Mythic Quest, в которую играют 11 миллионов геймеров по всему миру, креативный директор компании, выпускающей сей шедевр, — самовлюблённый Иэн Гримм (Роб Макэлхенни
), считающий себя гением и «пупом земли», — засомневался в целесообразности использования в игре обычной... лопаты. Команда разработчиков, корпевших над дополнением сутками напролёт не один месяц, в шоке. Грядут срыв дедлайна, перенос релиза и бессонница. Особенно обидно главному инженеру Поппи Ли (Шарлотта Никдао
), рискнувшей добавить в «Пир воронов» что-то своё, личное, а не корпоративное. Пока Гримм придумывает, как ещё можно использовать лопату, Поппи мечтает об уходе из компании. А тем временем в офисе появляется Джо (Джесси Эннис
), настырная и наглая помощница исполнительного продюсера-тюфяка Дэвида (Дэвид Хорнсби
), быстро променявшая его на Иэна, в кабинке тестировщиков геймерша Рэйчел (Эшли Бёрч
) сохнет по своей напарнице Дане (Имани Хаким
), глава монетизации Брэд (Дэнни Пуди
) строит планы по глобальному разводу игроков, а пожилой сценарист Си Дабл Ю Лонгботтом (Фарид Мюррей Абрахам
) боится, что его с лёгкостью может заменить ИИ.
«Мифический квест: Пир ворона
» Роба Макэлхенни, Чарли Дэя
и Дэвида Гордона Грина
, ставший в одночасье флагманским ситкомом Apple TV, поначалу выглядит вторично не только среди своих коллег по жанровым условностям («Офис
»), но и среди сериалов схожей тематики. Помимо «Остановись и гори
» и «Кремниевой долины
», можно также вспомнить замечательную «Гильдию
» Фелиции Дэй
, последний сезон которой как раз посвящён интригам и катастрофам внутри студии, разработавшей ту самую игру (речь, разумеется, в обоих случаях о World of Warcraft
). Но если Фелиция сосредоточила своё внимание на игроках, образовавших своеобразную семью, то Макэлхенни и Дэй, подарившие миру хулиганское шоу «В Филадельфии всегда солнечно
», без особой злобы вскрывают язвы в мире индустрии, попутно затрагивая все животрепечущие вопросы вроде расовой и гендерной дискриминации. Оно и понятно, ведь сериал создавался при активном участии Ubisoft, славящейся своей политкорректностью.
Но создатели, отдав дань актуальности и толерантности в первых эпизодах, не стали злоупотреблять вниманием зрителей и перешли к темам, которые действительно их интересуют и волнуют. Краеугольным камнем в изменении настроения и превращении сериала в нечто уникальное и штучное, послужила пятая серия, в которой внезапно на первый план вышли совершенно другие персонажи, почти не связанные с основным сюжетом. Зрителей знакомят с Бини (Кристин Милиоти
) и Доком (Джейк Джонсон
), чьи сердца пронзила стрела Амура, когда в середине 90-х они попали в один и тот же магазин видеоигр. Вместе они создали «Тёмную тихую смерть», представляющую собой survival-хоррор, в котором невозможно выиграть, а единственным оружием является фонарик. Годы шли, и серия, придуманная ими, потихоньку растеряла свои особенности под влиянием маркетинга и корпораций. В конце концов её экранизировали, а позднее поглотил вездесущий Disney, превратив в детское весёлое развлечение. Авторы наглядно показали, как в игровой индустрии (да и во всей поп-культуре) подменяются понятия и извращаются оригинальные идеи, что в итоге приводит к бездушным штамповочным сериям. Солидный камень в огород множества компаний, страдающих конвейерами.
В сериале присутствует также тема отцов и детей, чуть ли не напрямую связанная со «Звёздными войнами
». Говорится о токсичности (с нею борется специалист по общению с игроками, сосланная в подвал), читерстве, хакерах, популярности стримеров (малолетнюю звезду YouTube с говорящим именем Пути Шу играет Элиша Хениг
) и о том, что невозможно угодить всем. В последнем случае показателен эпизод с нацистами, устроившими вакханалию со свастиками из членов и кровавым побоищем всех неугодных. С ними в конце концов справились, поместив на сервер, прозванный «тюрьмой для нацистов»
.
Немало в «Мифическом квесте» и цитат. В кадре мелькают имена Джорджа Лукаса
и Стивена Спилберга.
Пародийный персонаж Фарида Мюррея Абрахама (тот самый сценарист-алкоголик) всюду напоминает о своей награде «Небьюла», полученной им в далёком 1973 году, что намекает на судьбу самого актёра, удостоенного единственного «Оскара» за роль Сальери в «Амадее
». Разумеется, не обошли вниманием и творения Ubisoft. Эпизоды перебиваются сценками из игр For Honor
и Assassin's Creed Odyssey
, а в офисе можно увидеть коллекционные фигурки персонажей Assassin’s Creed. В сериале также использованы идиллические виды Богемии из исторического РПГ Даниэла Варвы Kingdom Come: Deliverance
, а Лонгботтом ревёт над The Last of Us
и Red Dead Redemption 2
. Как и в «Гильдии», где солировала Фелиция Дэй, подарившая голос Веронике в Fallout: New Vegas
и Таллис в Dragon Age II
, здесь также присутствует своя звезда-сэйю. Это Эшли Бёрч, на чьём счету такие незабываемые героини, как Хлоя Прайс из Life is Strange
, Тини Тина из серии Borderlands
и Элой из Horizon Zero Dawn
. Примечательно, что актриса, прекрасно знающая особенности игровой индустрии, участвовала и в написании сценария.
«Мифический квест» порадует не только людей, которые, как говорится, «в теме», но и зрителей, знакомых с игроманией лишь по «Тетрису» или «Электронике ИМ-02» (знакомой всем с детства «Ну, погоди!
»), поскольку основная история рассказывается доступным языком и с лёгким юмором. И если вам понравится, то вы, как и я, будете с нетерпением ожидать второй сезон. Благо, сериал продлили ещё до премьеры пилота. И, похоже, на этом телевизионщики не остановятся. Продолжает своё победоносное шествие «Мир Дикого Запада
», а стриминговый сервис USA Network снимает адаптацию «Повелителей DOOM
», так что хотя бы про кухню игр у нас приличные сериалы.