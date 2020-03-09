«Патриот»: Как правильно Родину любить

Слишком актуальная комедия от создателей «Физрука» и «Реальных пацанов»
Спецназовец Саня Кучин (дебютант в кино и артист «Коляды-театра» Антон Жижин
), за годы службы научившийся правильно любить Родину, возвращается в родной городок в ожидании новых подвигов, точнее – на время проверки его анкеты для будущей службы в ФСБ. Саня – парень ответственный, привыкший к чрезвычайным ситуациям и действиям по протоколу. Вот уже и в старом ПАЗике, который везет по отечественному бездорожью его к родному дому, он, пугая остальных пассажиров, рьяно реагирует на «подозрительный предмет» (забытую кем-то челночную сумку) и собирается обезвреживать потенциально находящееся в нем взрывное устройство. Только соотечественникам в этом конкретно взятом автобусе на Санины усилия, мягко говоря, наплевать – им бы поскорее доехать до дома. Так и остается бывший спецназовец посреди дороги с этой забытой кем-то сумкой, но всё еще с верой в родную страну и людей, в ней живущих. Взрывного устройства в сумке, к счастью, нет, автобус уехал, но Саня, не зря отличник по физподготовке, может дойти до малой родины и пешком.
Возвращение «выбившегося в люди» бравого солдата наводит в городке шорох. Брат (Алексей Базанов
), работающий охранником в местном магазине, думает, как бы свалить на Саню свою работу, экстравагантная красавица-бывшая одноклассница Катя (Алена Савастова
), пока всё еще не нашедшая в городке достойного мужа, уже мечтает охмурить Саню котлетками и борщом, а другая одноклассница, кудрявая блондинка Монро (Анастасия Талызина
), в которую влюблен сам Саня, грезит только «Домом-2», где с первой попытке ей не удалось найти свою любовь и пришлось вернуться в родной городок за прилавок того самого магазина и под бок к грозному отцу (Владимир Сычев
). Резко окунувшийся в отнюдь не армейскую дисциплину отчего дома Саня Кучин надеется не только завоевать сердце недоступной красавицы Монро, пытающейся при каждом удобном случае сбежать в Москву, но и научить наконец земляков, погрязших в долгах и безответственном образе жизни, правильно родину (хотя бы малую) любить.
«Патриот
» придуман компанией Good Story Media, создавшей хитовые сериалы «Физрук
» и «Ольга
», а также работавшей над «Ворониными
» и «Реальными пацанами
» (один из них – Алексей Базанов
– участвует в «Патриоте» не только как актер, но и как креативный продюсер). Несмотря на то, что этот проект они делали шесть лет, актуальности он вовсе не потерял. Скорее, даже наоборот. Продюсерам Good Story Media уже не в первый раз удается нащупать те самые народные скрепы, над которыми много лет ломает голову российское правительство. В «Физруке» они иронично играли на ностальгии забытых 90-х и столкновении, как бы сейчас сказали, поколения бумеров и зумеров. В «Ольге» – на архетипе русской женщины. В «Патриоте» им удалось поженить «кухонные» разговоры о судьбах Родины с окружающей реальностью – причем сделать это в иронично-сказочном ключе.
Их Саня Кучин - современный богатырь, физически и идеологический правильный, заботящийся не только о своем здоровье, но и здоровье всего общества, всё еще погрязшего в коррупции, пьянстве и беззаконии – совершенно бытовом, не только на уровне власть имущих, но и в среде совершенно обычных людей из небольшого населенного пункта. Притворяясь комедией про эдакого Иванушку-дурачка, «Патриот» при этом превращается едва ли не в самое доступное социальное высказывание о судьбах родины, где у жителей две мечты – стабильная служба в ФСБ и любовь в «Доме-2». Ну что ж, «и мы счастливы!».
Смотрите сериал «Патриот
» на ТНТ в 20:00
с 10 марта
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