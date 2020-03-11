«Магомаев»: Виниловое обаяние с привкусом тухлой селёдки

9 марта на Первом канале начался показ многосерийного барахла под названием «Магомаев». Того, что могло бы называться многосерийным художественным фильмом или, на худой конец, сериалом. Но то, что в итоге предлагают зрителям производители сего продукта, спекулируя на имени артиста, которого боготворила вся страна, никоим образом нельзя приравнивать к искусству, невзирая на честные затраты энергии, сил и таланта артистов, принимавших участие в проекте.
фото: Кадр из сериала «Магомаев»
Сердце кровью обливается, когда смотришь на Милоша Биковича – талантливого, глубокого драматического артиста, который оказался трагической жертвой в руках неумелого режиссёра, заставившего актёра пучить глаза и ходить гоголем. Вместо того, чтобы снабдить исполнителя роли Магомаева видеоматериалами разных лет, нанять педагога по вокалу и помочь в работе над внутренним образом восточного и при этом светского мужчины, Прыгунов пошёл по пути топорного подгона, буквально «натянув» образ интеллигентного азербайджанца на фигуру статного, благородного серба. В рамках поставленной задачи Милош сделал всё, что мог, закрыв массу сценарных, режиссёрских и операторских дыр своим невероятным обаянием. Но голос, который был выбран руководством канала для озвучания роли, разрушил и то, что вопреки бездарной режиссуре, смог сделать Бикович. Пользуясь оказией, хочется обратиться ко всем режиссёрам и продюсерам России с категорическим воззванием: прекратите озвучивать Биковича дурацкими голосами, которые ему не подходят! У Милоша красивый, сочный тембр и очень мягкий, элегантный акцент, который никоим образом не диссонирует с актёрской задачей в 99% случаев. Подобрать точный голос для Милоша в русском кино получилось лишь однажды у Никиты Михалкова в картине «Солнечный удар». В остальных же случаях мы имеем дело с тем, что роль, чётко выстроенная артистом, разрушается кошмарным инфернальным озвучанием. И «Магомаев» – ярчайший тому пример.
Что касается самой истории, то возникает ощущение, что авторы сценария, услышав задачу написать байопик про Магомаева с элементами клубнички для привлечения аудитории, открыли Википедию и выстроили экспозицию фильма на двух «сомнительных» фактах биографии певца – многолетнем внебрачном сожительстве с девушкой-ТВ-редактором и участии в уголовном деле по линии ОБХСС. Возможно, где-то в середине этого повествования найдётся место мукам творчества, истории репертуара, написания песен, однако зритель, которого интересует профессиональный и творческий аспекты жизни певца, после первых двух серий сбежал и больше не вернётся. Почему за бортом внимания сценаристов остались стажировка Муслима Магометовича в «Ла Скала», о чём очень много и с гордостью говорилось при жизни певца? Почему, как в случае с «Высоцким», канальной редактуре во первых строках захотелось поговорить об одном из неприятных эпизодов биографии великого артиста?.. Оставив в покое незамысловатую драматургию, хочется сконцентрироваться на элементарных грамматических ошибках, просторечиях и жаргонизмах, которыми пестрят диалоги фильма. «Ты на меня не ругайся», «Зато убираться в квартире не надо» и аналогичные перлы звучат из уст главных героев, а ведь они – представители элиты большой страны.
фото: Кадр из сериала «Магомаев»
Контрапунктом к теме главного героя выступает тема нехорошего кгбэшника, который хочет сместить Фурцеву руками ни о чем не подозревающего певца. Если подавить на данном этапе в себе чувство гадливости и насладиться приличными актёрскими работами, которые присутствуют в картине вопреки обстоятельствам – Алёна Ивченко (Фурцева), Артём Волобуев (кгбэшник Сорокин), Александр Соколовский (муж Синявской), Ирина Антоненко (Тамара Синявская), Светлана Устинова (гражданская жена Магомаева), – фильм скрепя сердце можно было бы смотреть ради артистов, однако безвкусные, дешёвые музыкальные номера а-ля «Стиляги», только ни разу не они, не оставляют зрителю со вкусом шансов на продолжение. Довершает творческий апокалипсис картонная, безыскусная массовка в сцене концерта на стадионе в Калуге, где на общих планах вместо трибун, заполненных поющими и танцующими людьми, которых мы видим на крупных планах, подставляется незамысловатая статичная картинка, на которой нарисованы условные изображения людей. Такой махровой халтуры не допускала даже технически несовершенная советская киноиндустрия.
Ну почему на третьем десятке второго тысячелетия мы, имея и бюджеты, и технические возможности, снова и снова натыкаемся на одну и ту же проблему профуканного исторического материала? Ещё одна яркая биография ушла с молотка за бесценок. Ещё одна непростая, но очень интересная судьба творческой личности, героя своего времени, кумира миллионов, сведена на уровень пошлой интрижки, чем большая любовь двух выдающихся голосов и больших артистов своего времени, безусловно, не являлась. После просмотра двух первых серий «Магомаева» захотелось срочно почистить карму и послушать великую «Мелодию». И, если задачей горе-сериала было сподвигнуть зрителя на прослушивание ретро-записей Муслима Магометовича, то с этой задачей авторы одноразового зрива справились на все сто.