ревью

Новости театра «Гоголь-центр» отправлен на карантин Из-за коронавируса все артисты и сотрудники театра, вернувшиеся из Берлина, находятся в самоизоляции в течение 14 дней.

Обзор сериалов История ужаса: 10 важнейших хоррор-сериалов Как жанр менялся и менял телевидение

Ролики фильмов «Горы, солнце и любовь» Фоторепортёр отправляется в Армению на поиски отца-художника.

Лайфстайл Кэти Холмс впервые рассказала о браке с Томом Крузом Актриса вспомнила, как пережила развод

Новости кино Назван кандидат на пост заместителя министра культуры Им может стать 46-летний бывший чиновник Роскомнадзора и сотрудник аппарата правительства Максим Ксензов.

Новости кино В сериале по The Last of Us зазвучит музыка Густаво Сантаолальи Композитор игры присоединился к команде её телевизионной экранизации.

Новости театра Во Владимире появится филиал «Школы современной пьесы» Он откроется 16 марта показом спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина».

Спутник телезрителя «Дурак»: Некому березу заломати 13 марта, 20:55, TV1000 Русское кино

Ролики фильмов «Душа». Трейлер №2 Школьный учитель музыки попадает в мир, где зарождаются человеческие мечты и таланты.