Показывает и предсказывает: как премия АПКиТ держит руку на пульсе отечественной индустрии сериалов

В Москве 24 марта должна была состояться церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), но коронавирус, уже существенно прошедшийся по мировой киноиндустрии, отменил эти планы. Однако мы решили, что это не повод отказаться от анализа премии и ее влияния на нашу индустрию. Церемония АПКиТ в 2020-м должна была пройти лишь в восьмой раз, однако за это время она успела стать главной и, в общем, единственной наградой, которая отмечает достижения создателей сериалов для телевидения и теперь уже интернет-платформ. Все другие отечественные премии поощряют призами съемочные группы сериалов лишь по верхам – несколько номинаций есть на «Золотом орле», на «Нике» создатели самых популярных телепроектов награждаются лишь спецпризами, на телевизионной премии ТЭФИ непосредственно под сериалы также отведено лишь несколько номинаций. Впервые прошедшая в 2013-м году, с которого про российское кино в целом уже начали говорить, используя термин «индустрия», премия АПКиТ старалась подмечать важные события, происходящие в сфере отечественного сериального производства. Вот и Кино-Театр.Ру, основываясь на итогах этой награды, решил вспомнить, как развивалось сериалостроение в России в течение восьми лет, за которые эта индустрия прошла стремительный путь от, на первый взгляд, низкого жанра (хотя во все годы новейшей истории случались свои исключения – о лучших сериалах XXI века можно прочитать здесь) до поразительно актуальных и технологично сделанных разножанровых проектов, из которых сейчас уже в большей степени состоит мир российского телевидения и отечественных стриминг-сервисов.
фото: Пресс-служба АПКиТ
2013: «Обратная сторона» индустрии
В первый же год Ассоциация продюсеров кино и телевидения столкнула в номинациях производителей разных жанров и разных форматов (до сих пор это, кстати, отличительная черта премии). В теперь уже кажущемся далеким 2013-м в числе категорий даже был «телероман», куда продюсеры отправляли долгие, но пользующиеся спросом мелодрамы для «России 1» – «Хозяйку моей судьбы», произведенную компанией теперь уже генпродюсера НТВ Тимура Вайнштейна, «Кровинушку» и, конечно, «Ефросинью», чей сезон «Таежная любовь» в итоге тогда и завоевал победу в соответствующей номинации. Однако главной была вовсе не она. Сразу три премии достались тогда только готовящейся к стремительному взлету компании «Среда», теперь уже одного из самых успешных сериальных продюсеров Александра Цекало. Его вольная адаптация сериала британского BBC «Жизнь на Марсе», в российской версии получившая название «Обратная сторона Луны», стала не только лучшим телесериалом, за работу в нем индивидуальные награды также получили исполнитель главной роли Павел Деревянко и режиссер Александр Котт, для которого «Обратная сторона Луны» стала лишь вторым, но суперуспешным опытом в сериальном жанре. Причем в категории сериалов от 5 до 16 серий «Обратная сторона Луны» обошла любимые российскими каналами (и зрителями) байопики «Анна Герман» и «Жуков», а Котт смог одержать победу над Сергеем Урсуляком с его «Жизнью и судьбой» (хотя этот сериал собрал в итоге четыре награды – за сценарий, операторскую работу, музыку и работу художника-постановщика). Приток «свежей крови» (пусть и из кино и шоу-бизнеса) в отечественное сериальное производство почувствовалось и с победой «Кухни» в категории проектов больше 17 серий (тогда номинации количественно были выстроены именно таким образом), где конкуренцию новому и оригинальному сериалу творческого союза компании Yellow, Black and White (теперь производителю самого кассового российского фильма в новейшей истории) и канала СТС во главе с продюсером Вячеславом Муруговым составляли уже и без того популярные, идущие не первый сезон «Интерны» и российско-украинская версия «Остаться в живых», причем снятая для «России 1», – «Остров ненужных людей».
«Кухня» закрепила свой успех не только среди зрителей, но и среди профессионального сообщества – второй год подряд именно этот проект получает премию АПКиТ, обходя новые сезоны всё тех же «Интернов», а также «Универа» и «Восьмидесятых». Причем уже в отдельной номинации: чувствуя запрос зрителей на качественный развлекательный контент, в 2014-м ассоциация вводит отдельную категорию «лучший комедийный телевизионный сериал», которая впоследствии станет чуть ли не главной номинацией премии. Драматический телеконтент, впрочем, проходит новый этап своего развития – в формате сериала дебютирует серьезный режиссер Валерий Тодоровский, до этого работавший на многосерийных проектах исключительно лишь как продюсер. Вдохновленный американскими драматическими ретро-форматами во главе с «Безумцами» он снимает «Оттепель» – трагическую историю «шестидесятников», работающих в кино. О них Тодоровский, режиссер, сын Петра Тодоровского, знает не понаслышке. Точный и яркий портрет эпохи с прицелом на творческую интеллигенцию того времени с выдающимся актерским составом (Евгений Цыганов, Александр Яценко, Виктория Исакова, Анна Чиповская и другие) пользуется успехом: Валерию Тодоровскому, одному из немногих постановщиков нашего времени, удается создать суперактуальное и невообразимо стильное ретро и в итоге получить сразу восемь наград АПКиТ. Тему 1960-х, правда, в контексте работы советских дипломатов Тодоровский затем продолжит и в «Оптимистах», правда, уже лишь в качестве продюсера.
Историческим драмам разного масштаба – а по итогам 2014-го их огромное разнообразие, от посвященных памятным датам «Ладоги», снятой Александром Велединским (лучший мини-сериал, работа звукорежиссера и женская роль), и «Переводчика» Андрея Прошкина (лучший режиссер и музыка) до начавшей свой взлет «Екатерины» (лучшие костюмы и актриса второго плана) и отчаянного «Григория Р.» (лучшие грим, художник-постановщик и актер) – противостоят яркие истории современности. Телевидение пытается найти своего героя для молодой аудитории, стремительно отвыкающей от телеэкрана и уже предпочитающей интернет. Новые герои заходят с двух фронтов. Первый канал вместе с Александром Цекало пытаются по-новому взглянуть на популярную ментовскую тему и снимают «Мажора» c Павлом Прилучным в роли сына олигарха, после бурной жизни отправившегося работать в полицию. Напряженная история Игоря Соколовского становится лучшим мини-сериалом, а затем – первым из российских проектов – продается для показа на крупнейшем американском стриминг-сервисе Netflix. Канал ТНТ вместе с новыми звездами развлекательного телевидения, компанией Good Story Media, представляют зрителям харизматичного «Физрука» Фому, сыгранного вернувшимся в кино Дмитрием Нагиевым. Здесь напротив человек другой эпохи, охранник, ментально застрявший в лихих 90-х, но добродушный и справедливый, случайно оказывается в среде современных школьников. Остроумный юмор и харизма «Физрука» становятся залогом победы в номинации «лучший комедийный сериал», который Ассоциация продюсеров кино и телевидения отмечает еще и за сценарий.
Первый канал продолжает борьбу за широкую зрительскую аудиторию и делает ставки уже не только на масштабные костюмные драмы типа «Великой», которая получает призы за работу художника-постановщика, грим, костюмы и женскую роль второго плана, но и на закрученные триллеры, главным из которых становится «Метод» с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой (а также тогда еще не самым популярным артистом Александром Петровым в одной из второстепенных, но ключевых ролей), снятый причем режиссером Юрием Быковым, снискавшим народную любовь своими остросоциальными драмами «Майор» и «Дурак». «Россия 1» продолжает делать ставку на большие формы и выпускает «Тихий Дон» Сергея Урсуляка (лучший режиссер, оператор и актер второго плана). Драматический контент одерживает победу и в категории сериалов больше 24 серий: вышедший на НТВ «Ленинград 46», спродюсированный Инессой Юрченко, которая через несколько лет станет главой студии «Ленфильм», опережает «Молодежку» и «Лондонград», показанные на СТС. В драматическую борьбу вступает и до этого ориентировавшийся на развлекательный контент канал ТНТ, где продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов начинают активные эксперименты с контентом и выпускают провокационные «Измены» режиссера Вадима Перельмана и сценаристки Дарьи Грацевич со звездой фильмов ЗвягинцеваЕленой Лядовой в роли дизайнера Аси, запутавшейся в многочисленных любовниках. Провокация и разговор на до этого запретные на отечественном ТВ откровенные темы удаются – «Измены» становятся лучшим мини-сериалом (5-24 серии), где обходят все флагманские проекты Первого канала (не только «Великую» и «Метод», но и «Палача» с «Тестом на беременность»). Ассоциация продюсеров кино и телевидения, кроме того, обращает внимание на анимацию, которая уже пользуется огромным спросом не только у российских зрителей, но и далеко за пределами страны (интернет позволяет). Первым победителем в новой категории ожидаемо становится «Маша и Медведь», к тому времени знакомая уже почти всему земному шару и собирающая многомиллионные просмотры на YouTube. На смену «Маше и Медведю» только в 2019 году придут «Барбоскины», одним из продюсеров которых является глава правления АПКиТ Сергей Сельянов.
Канал ТНТ продолжает свое победное шествие, хотя Федоровича с Никишовым холдинг «Газпром-Медиа» отправляет поднимать другой ресурс – «ТВ-3», где в череде «слепых гадалок» зрители уже нашли своего фаворита – «Анну-детективъ» (лучший сериал более 24 серий). От ТНТ на абордаж идет «Ольга», вновь созданная компанией Good Story Media. Простая русская женщина, тянущая на себе всю непутевую семью, в исполнении Яны Трояновой становится лучшим комедийным сериалом и получает приз за лучший сценарий. Еще один радикальный проект канала – мини-сериал «Пьяная фирма», снятый Григорием Константинопольским, удостаивается двух наград – за актерскую работу Михаила Ефремова и за лучший телефильм (1-4 серии). В этой категории «Пьяная фирма» – первый за годы проект, реально снятый исключительно для телепоказа, а не представляющий собой телеверсию выходивших в прокат фильмов: даже по итогам 2016-го ему противостояли «Батальонъ», в итоге получивший призы за грим, монтаж и женскую роль, и «Битва за Севастополь», также отмеченная тремя премиями АПКиТ – за режиссуру (Сергей Мокрицкий), музыку и компьютерную графику. Интересно, что «Битва за Севастополь» представлена не только в категории телефильмов: его прокатная версия борется и за звание лучшего полнометражного художественного фильма – категории, впервые отмечаемой Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Вместе с картиной Мокрицкого, которая, кстати, годом ранее получала спецприз за выдающиеся достижения и значимые события в киноиндустрии, в первой такой номинации – весь спектр отечественного кино – от фестивальных «Ученика», «Рая», «Коллектора» и «Коробки» до прокатных «Ледокола», «Притяжения» и «Экипажа». Победа ожидаемо присуждается тому, кто собрал больше всех денег, «Экипажу» (1,4 млрд рублей) от «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова».
Прошлогодний успех «Пьяной фирмы» легализует формат телефильмов (до четырех серий) и в этот раз – впервые за историю премии – в этой категории представлены исключительно картины, снятые для показа на телевидении. Победу одерживает «Беглец» от только начавшей свою полноценную работу на ниве телесериалов «Киностудии КИТ» во главе с Джаником Файзиевым. Еще через год проекты КИТа, причем снятые для разных каналов, будут конкурировать в этой категории между собой. В комедийной номинации продюсеры остаются верны себе и выбирают «Ольгу», с которой конкурируют два опять совместных проекта Yellow, Black and White и канала СТС «Ивановы-Ивановы» и «Отель Элеон». Свою первую и единственную номинацию, а в итоге и награду, получает при этом хит «Полицейский с Рублевки»: Ассоциация продюсеров отмечает лишь работу Сергея Бурунова во втором сезоне комедии. В категории сериалов больше 24 серий победу наконец одерживает популярная «Молодежка» – конкурентов в этом сегменте у нее нет, хотя формально в номинации были также представлены долгоиграющий «След» и «Последний мент». Первый канал пытается экспериментировать не только с жанрами, но и с темами – в один отчетный год там выходят сразу давно лежавшие на полке «Салам Масква» и «А у нас во дворе», исследующие, пусть и в разных ключах, тему многонациональных отношений. Однако настоящим триумфатором премии становится одиозный «Троцкий» от продюсера Цекало и режисеров Александра Котта и Константина Статского, снимавшего «Мажора». Неожиданный взгляд на историческую личность получает сразу 10 (!) призов Ассоциации, в том числе как лучший сериал 5-24 серии, опережая рафинированные попытки телеконкурентов осовременить классику «Хождение по мукам» и «Анну Каренину». Другой – более смелый эксперимент в этой области – «Гоголь» получает специальный приз «за успешный прокат кинотелесериала». Проект «Среды» и канала ТВ-3, которому «зеленый свет» когда-то дал бывший глава ТНТ Игорь Мишин (именно ему продюсеры Цекало, Федорович и Никишов перевручили на церемонии этот приз) идет против давней приметы не выпускать российские фильмы в кинотеатрах летом и на три части собирает более миллиарда рублей, и только спустя год появляется в эфире канала ТВ-3, а затем и в номинациях премии АПКиТ (как раз той, что должна была состояться 24 марта).
Будто предсказывая всеобщий уход в онлайн, хотя, естественно, развитие стриминг-сервисов стало общемировой тенденцией, главными фаворитами премии по итогам 2018-го оказываются сериалы, демонстрировавшиеся только в интернете. Среди них первый отечественный проект (видеосервис START), купленный для линейки Netflix Original «Лучше, чем люди» (лучшие визуальные эффекты и работа художника по гриму) с самым человечным в мире андроидом в исполнении Паулины Андреевой, мощная драма комедиографа Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!» с теперь главной звездой отечественного кино Александром Петровым в роли популярного актера, у которого обнаружили ВИЧ-положительный статус. Награду за лучший мини-сериалы (5-24 серии) – впервые в истории премии – «Звоните ДиКаприо!» (платформа Premier) делит с другой жесткой историей «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли (лучшая актриса) и режиссера Бориса Хлебникова, пустившегося из мира фестивальное кино в свое свободное плавание по миру сериалов. Однако главным триумфатором не только премии (семь наград), но и вообще всего сериального года (отечественные проекты реально наконец-то начали смотреть даже те зрители, которые до этого предпочитали иностранный контент) становится сатирическая комедия с теперь уже пугающе пророческим названием «Домашний арест» (также Premier), придуманная Семеном Слепаковым и снятая режиссером Петром Бусловым.
Продолжая пророчества, фаворитами VIII премии становятся «Шторм» и «Эпидемия», ранее названные лучшими сериалами в рейтинге кинокритиков, который ежегодно делает сайт Кино-Театр.Ру. В первом, поставленном Борисом Хлебниковым, дружба героев Александра Робака и Максима Лагашкина проверяется экстремальной ситуацией: Робак готов нарушить все законы ради любимой женщины (Анна Михалкова), у которой обнаружено тяжелое заболевание. В «Эпидемии» режиссера Павла Костомарова идет уже борьба двух женщин (Виктория Исакова и Марьяна Спивак) за мужчину (Кирилл Кяро), причем на фоне распространения загадочного вируса, из-за которого закрывают Москву. Без китайцев в этом суперактуальном сериале тоже не обходится, но до кинематографических масштабов коронавирус, хочется надеяться, всё же не дойдет.