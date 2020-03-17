Пока все дома: 20 новых российских сериалов смотреть онлайн бесплатно

Отечественные онлайн-сервисы еще до официального введения карантина в Москве быстрее всех отреагировали на распространение коронавируса и популяризацию режима самоизоляции. Так, PREMIER, работающий с холдингом «Газпром-Медиа», и more.tv, где демонстрируются проекты «Национальной Медиа группы» открыли бесплатный доступ к своим ресурсам для новых пользователей. Это неплохая возможность наконец-то, сидя дома, посмотреть недавние российские сериалы, которые уже полностью вышли и которые вы, возможно, пропустили на телевидении (некоторые там и вовсе не выходили). Рассказываем, что интересного есть на этих платформах.
PREMIER
«Эпидемия»
Москва и москвичи стали жертвами неизвестного вируса, превращающего жителей города в ходячих мертвецов, а сам город в выжженную землю. До Подмосковья, где в элитном поселке живут Сережа (Кирилл Кяро
) с новой женой Аней (Виктория Исакова
) и ее сыном-аутистом от первого брака (Эльдар Калимулин
), эта эпидемия еще не добралась. Отец Сережи (Юрий Кузнецов
), приехавший из рязанского поселка, знает путь к спасению – оторванное от большой земли озеро в Карелии, куда, как он надеется, вирус еще долго не доберется. Всё бы ничего, и можно выезжать, только вот в городе у Сережи бывшая жена Ирина (Марьяна Спивак
) с их маленьким сыном – их тоже нужно спасти, остается только пробраться всеми правдами и неправдами в скошенную вирусом Москву, уже огороженную темным кордоном с солдатами в защитных масках.
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«Звоните ДиКаприо»
Первый и очень удачный сериальный опыт Жоры Крыжовникова
, где постановщик (он же один из авторов сценария) умело и довольно рискованно совмещает комедию и трагедию, сатиру на отечественное кино и актуальное высказывание на табуированную на российском ТВ тему ВИЧ. Главный герой «Звоните ДиКаприо!» – популярный актер Егор Румянцев (Александр Петров
), звезда идущего в прайм-тайм медицинского сериала «Первая Градская» и масштабных патриотических блокбастеров «Воссоединение» и «Сирийский песок».
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«Домашний арест»
Главный сериальный прорыв 2018-го и первый проект, пробившийся в топ по запросам и комментариям наших читателей и при этом не показанный в телеэфире. Он вышел только в интернете, став первым релизом новой онлайн-платформы Premier, и ответил на запрос зрителей, давно соскучившихся по политической сатире и старым добрым шуткам про выборы. Шоураннером проекта про нерадивого мэра провинциального городка, попавшегося на взятке и отправленного отбывать наказание в старую коммунальную квартиру (единственное зарегистрированное на него имущество), выступил Семен Слепаков
, а режиссером – автор «Бумера» и «Родины
» Петр Буслов
.
«Мертвое озеро»
За полярным кругом живет не тужит городок Чангадан (в этой роли – Кировск). Из достопримечательностей – какая-то стела, отель, парк ледяных фигур да компания «Ураникум», которая – сюрприз! – добывает уран. Мнимое равновесие рушится одним днем: возле стелы находят труп Дины (Анна Александрова
), дочери местного магната Юрия Кобрина (Андрей Смоляков
). Чангаданская полиция подозревает ритуальное жертвоприношение (в округе поживают шаманы, которых периодически гоняют за браконьерство). Из Москвы, прямо из теплой ванны, вызванивают Максима Покровского (Евгений Цыганов), строгого детектива, который соглашается помочь, несмотря на опухоль в мозгу.
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«БиХэппи»
в российскую столицу после нескольких лет жизни в Америке возвращается врач и перфекционист Аркадий Токмаков (успевший за долгое время отсутствия на киноэкранах обрести нужный лоск Шамиль Хаматов
) с женой Шурой (Марина Васильева
) и маленьким сыном...Аркаша хочет быть безупречным и, как свойственно идеалистам, верит в то, что и других, и всё вокруг он может сделать лучше. Даже эту выхолощенную коммерческую клинику, где все врачи только и думают, как навязать клиенту очередную дорогостоящую процедуру, а одна из сотрудниц (Маруся Фомина
) и вовсе, не стесняясь, ведет телеграм-канал со всеми сплетнями медучреждения, куда попадают в том числе и высокопоставленные клиенты. Например, мэр (Максим Лагашкин
) одного города (его название запикивают, как мат, хотя в большинстве сцен этого сериала мат не запикан), способный «даже день вторника превратить в вечер пятницы
».
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«Обычная женщина. Нерасказанная история»
39-летняя Марина (Анна Михалкова
) с виду действительно обычная – муж-врач (Евгений Гришковец
), двое детей, третий на подходе, цветочный бизнес со своими хозяйственными проблемами и одна большая тайна. В свободное от такого типичного бытового уклада время Марина пишет в WhatsApp странные сообщения – организует аукционы с молодыми девушками и в туалетах торговых центров отсматривает очередную «пастушку» (Саша Бортич
) для нового клиента. Марина – сутенерша, но не с ярким мейком и не в леопардовом пальто, а самая обычная, можно даже сказать среднестатистическая женщина.
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«Триада»
«Триада» – по сути парафраз первого большого успешного проекта Дарьи Грацевич «Измены». Только если в центре сериала четырехлетней давности была женщина – Ася в исполнении Елены Лядовой
, – с несколькими любовниками, то в «Триаде» представлена более популярная – как минимум в общественном сознании – форма полигамии. Чаще осуждаемая, но не обсуждаемая. Однако в качестве главного героя Грацевич выбирает не дерзкого красавца-казанову, а милого – видимо, во всех отношениях – немного даже рохлю Толю, вступившего на этот путь измен совершенно случайно, просто так сложилось, ничего личного. С той же искренностью, с которой он хотел одного ребенка, теперь он хочет всех троих и пытается остаться «приличным человеком», каким и считал себя все это время.
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«Толя робот»
Где-то в Подмосковье живет Толя (Александр Паль
) и особо ни в чем себе не отказывает – пользуется влюбленной в него сиделкой Людой (Валентина Мазунина
), грезит о недоступной симпатяшке Маше (Маргарита Аброськина
) из соседнего дома, временами гнобит «лучшего друга» Ваню (Евгений Кулик
) и ждет очереди на бионические протезы, благодаря которым Толя должен в понимании всех людей по соседству превратиться наконец в нормального парня, а не в инвалида без рук и без ног.
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«Жуки»
Народный хит о тройке «стартаперов», отправляющихся на альтернативную службу в забытую богом и интернетом деревню Жуки, и взявшем нерадивых «айтишников» на поруки местном участковом в исполнении Максима Лагашкина
. Незатейливый конфликт города и деревни здесь подан в ключе порядком подзабытой современными кинематографистами ситуационной комедии, но всегда любимой отечественными зрителями.
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«Учителя»
Атмосфера тотального одиночества и неумения переживать детские травмы – пожалуй, главное, чем примечателен этот сериал. Хотя «Учителя» пытаются изобразить и «дивный русский мир» со всеми его противоречиями, царящими особенно в так называемой бюджетной сфере, к которой так часто обращается сценарист и режиссер Илья Куликов
.
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«Мылодрама»
Два сезона российского комедийного телевизионного сериала, написанного Ильей Куликовым
, транслировавшего на телеканале Пятница! можно смотреть онлайн в некупированной версии (для этого нужно всего лишь подтвердить, что вам исполнилось 18 лет). Герой Сергея Бурунова
- бензозаправщик, которого как обезьяну за рояль ставят управлять телеканалом, чтобы уронить цену на акции. «Делай, что хочешь», - говорят ему. Новоявленный гендир решает снять сериал, который неожиданно для всех бьет все эфирные рейтинги.
More.tv
«Филатов»
Не концентрируясь на «звездных» пациентах, да и не превращая артистов сериала в массовку Бондарчука
, группа «Филатова» создает какой-то непривычно-нормальный мир, где в больнице люди работают, а не только выясняют отношения (хотя главврач то и дело отлучается по семейным обстоятельствам, но на то он и главврач), а дома, как могут, разруливают семейные дела – без склок, крика и войны за детей. Всё же взрослые люди.
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«Дылды»
Волебольный тренер из клуба «Динамо», сексист, хам и бабник Михаил Ковалёв, теряет работу из-за скандального характера и неуважительного отношения к женщинам. Теперь ему приходится стать наставником студенческой провинциальной женской команды по волейболу. Чтобы вернуться в Суперлигу, ему предстоит выиграть с этой командой чемпионат. Авторы не скрывают, что при создании главного героя они представляли заслуженного тренера России Николая Карполя - обладателя «Спортивного Оскара» в номинации «Лучший тренер по волейболу среди женских команд». В главной роли Павел Деревянко
.
«Пекарь и красавица»
Развивается сериал стремительно. С бодрыми диалогами, хорошей работой постановщиков и актеров он заполняет нишу простых, без экспериментов, мелодраматических историй с долей юмора на вечную тему неравной любви между принцем и золушкой (только наоборот). «Пекарь и красавица» снят по мотивам израильского проекта Lehivot Ita, что восприятию совершенно не мешает, как и любимая каналом СТС красочная цветовая гамма, в которой Москва не намного проигрывает Лондону, тоже одному из мест развития событий сериала.
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«Ничто не случается дважды»
в начале 90-х в военный пограничный городок приезжают молодожены Дмитрий (Валентин Томусяк
) и Катя Богдановы (Екатерина Тышкевич
). Вскоре Катя влюбляется в замполита Огнева (Антон Батырев
), между ними случается роман. Начальник заставы, майор Калинин (Максим Дрозд
), не решается жениться на своей подруге, бойкой Раисе (Надежда Грановская
), так как он тайно влюблен в директора детского дома Иру (Ирина Ефремова
). Ира же до беспамятства влюблена в Огнева. Но на заставе происходит взрыв, виновным считают Огнева… Сюда он вернется только через 20 лет и встретит Машу, как две капли воды похожую на Катю, которую он до сих пор любит.
«Трудные подростки»
Классическая история противостояния юных учеников и молодого, неопытного учителя, не намного старше их по возрасту. Учитель пытается – в данном случае, правда, не осознанно, педагогического опыта у Ковалева нет – перетянуть их на свою сторону. Иногда панибратством, иногда шутками, иногда кнутом или пряником (хотя в случае с «Трудными подростками» алкоголем). Ученики изо всех сил сопротивляются – могут запереть нового «физрука» на крыше школы или «развести» его через интернет-приложение для знакомств. Но, с другой стороны, в истории этих «Трудных подростков» есть одна объединяющая две противоборствующие стороны черта – все они по сути «сбитые летчики»...
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«Женский доктор»
В новом сезоне «Женского доктора» найдется место не только сложным операциям и научным экспериментам, но и, конечно, отношениям, без которых не обходится любой хороший сериал. Доктор Чернов продолжит осуществлять свои коварные планы и сводить «дебет с кредитом», чтобы клиника процветала. Как обещают создатели сериала, проявит себя и обиженный в прошлом сезоне Седельников – сыграет еще свою роковую роль. «Новеньким» Родионову и Тимченко сразу же досталась большая романтическая линия – с постельными сценами, во время съемки одной из которых под актерами буквально сломался диван, и серенадами под окном (с использованием настоящей пожарной машины!).
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«Мама»
Учительница из Санкт-Петербурга Вера переезжает в Москву и устраивается в лицей, чтобы начать жизнь с чистого листа. На первом же уроке она знакомится с трудным подростком Кристиной, а через некоторое время узнает ее мать Надежду. Именно ей и ее мужу Кириллу 15 лет назад, оказавшись в безвыходном положении, Вера родила дочь по договору о суррогатном материнстве. Вера снова хочет бежать, но Надежда просит ее остаться, чтобы помочь наладить отношения с дочерью. В ролях: Юлия Мельникова
, Павел Трубинер
, Марина Дровосекова
, Борис Щербаков
, Галина Польских
, Юлия Куварзина
, Валерия Шкирандо
и другие.
Читать интересные факты о сериале
«90-е. Весело и громко»
Воспринимать «90-е» как материал исторический, безусловно, не стоит – даже в одежде главных героев тут уже угадывается современный крой и популярная марка масс-маркета, благо, тренд на 90-е отражается не только на кино, но и на моде. Сериал канала СТС – это именно что ностальгия, не исключено, что романтизированная о времени тотальной свободы, анархии, видеосалонов, цен в у.е, прилипчивых песен и, главное, молодости.
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«Нюхач»
Украинский сериал «Нюхач
», повествующий о нелегкой жизни человека, наделенного сверхчувствительным обонянием и помогающего следствию в распутывании особо заковыристых преступлений. Концепция, на первый взгляд кажущаяся абсурдной, постепенно захватывает, не в последнюю очередь благодаря проработке персонажей и разнообразию дел, которые со скоростью калейдоскопа сменяют друг друга. Протагонист истории циничен, расчетлив, но одновременно беззащитен перед внешним миром. Действительно, нелегко существовать в обществе, когда перед тобой раскрыты почти все карты. В главной роли Кирилл Кяро
.