Выживут только подписчики: 20 иностранных сериалов смотреть онлайн бесплатно

Физические кинотеатры официально рекомендовано закрыть, а онлайн кинотеатры еще на прошлой неделе распахнули в связи с нарастающим карантином свои двери. Сайты more.tv, WINK и КинопоискHD открыли бесплатный доступ к своим ресурсам для новых пользователей. Разумеется, такую возможность стоит использовать для того, чтобы посмотреть сериалы, которые давно откладывались в долгий ящик, или ознакомиться с новинками, до которых раньше не доходили руки. Вот 20 рекомендаций для тех, кто растерялся перед рогом онлайн-изобилия.
More.tv
«Хулиганы и ботаны
» (1999)
Культовый юмористический сериал про подростков из 80-х (еще до того, как это стало мейнстримом). Придумал Пол Фейг
, спродюсировал Джадд Апатоу
, а также написал сценарий к шести эпизодам и снял - три. Получилась историческая фигня: детище Фейга и Апатоу четко схватило момент, когда новейшая американская комедия оказалась готова вырваться из полуподвальных стендап-клубов на кабельное телевидение и большой экран. Вместе с тем «Хулиганы и ботаны» образцовое переходное шоу между отважными 2000-ми и славными 80-ми Джона Хьюза
: Freaks and geeks в равной степени дань уважения мастеру подросткового кино и намёк, что дальше действовать будут они. Крайне популярные (и уморительные) «SuperПерцы
», спродюсированные Апатоу, явно вышли из этой шинели - Сет Роген
, написавший сценарий фильма, в шоу Фейга играл старшеклассника на расслабоне (амплуа, увековечившее канадского юмориста в истории комедии).
Портрет Джадда Апатоу
«Утопия
» (2013-2014)
Есть также на КинопоискHD
Мощный британский триллер Дэнниса Келли
, выполненный в кислотном стиле, в полной мере отвечает на главный вопрос десятилетия «Где Джессика Хайд?», которым озабочены многие персонажи. Действие закручено вокруг продолжения легендарного графического романа «Эксперименты Утопии», в котором пациент психиатрической лечебницы поведал о прошлых и будущих катастрофах (среди них преимущественно вирусные эпидемии), происходящих в мире. Книга попадает в руки пяти малознакомым людям в исполнении Александры Роач
, Адила Ахтара
, Нейтана Стюарта-Джарретта
, Оливера Вуллфорда
и Фионы О'Шонесси
(та самая Джессика Хайд), и теперь их преследует секретная организация под названием «Сеть», которую олицетворяет отрешённый и бесчувственный киллер Арби (Нил Маскелл
), убивающий в балабановском стиле. В сериале, получившем интернациональную «Эмми», также задействованы Джеральдина Джеймс
, Пол Риди
, Стивен Ри
, Джеймс Фокс
, Том Бёрк
и супруга Джона Сноу Роуз Лесли
.
«Остановись и гори
» (2014-2019)
В американской сериальной индустрии этот фильм относится к так называемым period drama. Сюжет рассказывает о молодой и прогрессивной команде из 80-ых, которая через год после анонсирования персонального компьютера от компании IBM стремится создать свой компьютер. Критики уже окрестили новый продукт AMC таким же кинематографичным, как «Во все тяжкие», и таким же стильным, как «Безумцы».
«Двойник
» (2017-2019)
Есть также на КинопоискHD
Фантастическая нуарная драма про мелкого чиновника Говарда Силка (Дж. К. Симмонс
), служащего в огромном загадочном госагентстве. На пороге пенсии, желая повышения, он внезапно узнаёт, что его агентство охраняет проход на пересечении параллельных вселенных, знакомится со своим двойником из другой реальности и получает возможность взглянуть на привычный мир с изнаночной стороны.
«Легион
» (2017-2019)
Есть также на КинопоискHD
Сериал Ноа Хоули
существует во вселенной Людей Икс – там же, где встречает обшарпанную старость
живучий канадец Росомаха, а команда мутантов смыкает ряды
, чтобы дать отпор любой нетерпимости. «Люди Икс» вообще самая социально ответственная линейка Marvel, не случайно родившаяся в 60-е, когда набирали обороты движения за права человека – права других. Нет никого более «инородного» для социума, чем мутант в цветастом трико, – эдакий человек-слон, которого можно было бы зашпынять до смерти где-нибудь в переулке, если бы он не умел воспламеняться или призывать на голову обидчиков гром и молнии.
Рецензия на первый сезон
«Маленькая барабанщица
» (2018)
Вторая (после «Порочных игр
») попытка южнокорейского виртуоза Чхан Ук Пака
прогреметь на западе: эстетская экранизация одноименного романа Джона Де Карре о борьбе спецслужб с терроризмом в Европе и на Ближнем востоке. В главных ролях - политические интриги, невозможность ничего изменить, Александр Скарсгард
, Флоренс Пью
и взрывы.
«Ходячие мертвецы
» (2010-настоящее время)
Есть также на КинопоискHD
Детище канала FOX, поставленное по комиксам Роберта Киркмана
, работа над которыми тянулась с начала 2000-х и закончилась лишь совсем недавно, — пожалуй, главный хоррор-сериал на современном телевидении. «Ходячим мертвецам» удалось невозможное — органично совместить драматические моменты и зомби-хоррор
, причем крайне жестокий и натуралистический. Вдобавок, начиная с третьего сезона (и далее по нарастающей), в сериале все более отчетливо проявляется социально-политическая проблематика, лишь отчасти наследующая классическим образцам жанра (вроде фильмов Джорджа Ромеро
). Этот аспект сериала, который для многих зрителей рискует потеряться на фоне многочисленных разговоров и сражений с ходячими мертвецами, на самом деле уникален: еще никто не пытался столь последовательно и детально изобразить политические отношения в мире зомби-апокалипсиса. Хотя, конечно, достоинства сериала этим не исчерпываются — есть еще отлично прописанные персонажи и густой саспенс, а в последних сезонах все большая ставка делалась на экшн.
Главные хоррор-сериалы в истории
«Атланта
» (2016 - настоящее время)
Есть также на КинопоискHD
Вероятно, главный на сегодня проект Дональда Гловера
– актера, музыканта (Childish gambino), стендап-комика и генератора идей, который с помощью бытовых историй о неудачливом рэпере Paper boy (Брайан Тайри Генри
) из Атланты и его родственнике-менеджере (сам Гловер) трагикомично описывает фантасмагорию пригорода, запутанную вязь семейных и романтических отношений, а также левиафана музыкальной индустрии, диктат миллениалов и россыпь социальных вопросов (шпильки в адрес расизма обыграны с такой фантазией, что не вызывают гнев даже идеологических противников любой «социалки»).
Подкаст о втором сезоне «Атланты»
Лучшие сериалы 2010-х
WINK
«Остаться в живых
» (2004–2010)
Есть также на КинопоискHD
Грандиознейшее надувательство, величайшее в своей загадочности и производственной таинственности шоу мира, «Последний герой» с мифическими заусенцами и путешествиями во времени, написанное на коленке прощание с XX веком, позволяющее разноголосице цивилизации пережить конец света, который мерещился в 1990-х, апофеоз чистой сериальности (клиффхэнгер на клиффхэнгере, твист на твисте, рояль на рояле). LOST стал именем нарицательным, как «Твин Пикс», и многолетней занозой в спорах сериальных аддиктов – случилось ли в первом десятилетии нового века чудо, основанное на ловкости рук и чутье Джей Джей Абрамса
, Дэймона Линделофа
, Карлтона Кьюза
и целой сценаристкой рати (многие из них потом придумали по собственному хиту), или все это пшик, черный туман и сборник отговорок в попытке спасти тонущее шоу.
Текст о сценаристах LOST
Лучшие сериалы 2010-х
«Офис
» (2005-2013)
Есть также на КинопоискHD
Культовый ситком, снятый в формате псевдо-документалистики и рассказывающий о повседневной жизни сотрудников бумажной компании, которой руководит, на первый взгляд, полный идиот. Его зовут Майкл Скотт, и у него есть желание быть душой компании, но совершенно нет чувства меры. Он действительно профессиональный продавец, который получил место босса по заслугам, но с подчинёнными ведёт себя как ребёнок. Майкл может перечислить всю свою зарплату на благотворительность ради того, чтобы впечатлить сотрудников, а потом тайно пытаться вернуть деньги назад. Может устроить весёлый розыгрыш и при этом довести человека до слез. За роль этого запоминающегося персонажа актер Стив Карелл
получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии.
«Безумцы
» (2007–2015)
Среди обилия костюмных драм, которые одинаково ловко стирают пыль с эпохи, социальных типов и экзистенциальных проблем человечества, шоу Мэттью Вайнера
выделяется не только дотошной проработкой исторического задника, характеров и мифа о селфмейд-американце, но и невероятной драматургией. От неспешных первых сезонов до деконструкции харизматично-циничного типажа «Дон Дрейпер», фиксации исторических и психологических травм, многочисленных рифм внутри отдельно взятых серий и целых сезонов.
Заметка о творчестве Мэттью Вайнера
Лучшие сериалы 2010-х
«Уловка-22
» (2019)
Будучи в здравом уме, нельзя назвать «Уловку-22» с Джорджем Клуни
шедевром. Сделана она достаточно традиционно с аллюзией на ретро и даже обязательным O Sole Mio в качестве саундтрека для въезда в Рим. Однако это антимилитаристское напоминание, безусловно, очень полезно для мира, живущего на грани войны. Особенно для современной России, где война и юмор – вещи несовместимые, а про «ДМБ
» и «Похождения бравого солдата Швейка» не помнит уже примерно никто.
Рецензия на сериал
КинопоискHD
«Доктор Кто
» (2005–)
Бессмертная научно-фантастическая сага из Великобритании, начавшаяся еще в 1960-х (закончилась в 1983-м), а потом переродившаяся в 2005-м. Сборник научно-фантастических притч, выполненных в разных жанрах и сеттингах, переживающий смену авторов, телевизионной моды и исполнителей главных ролей (артистическая текучка заложена в концепцию сериала, где главный герой периодически перерождается). Живое напоминание, что сериал не обязан быть дорогим, фундаментальным или актуальным, интерес к течению времени, лихим сюжетам и харизматичным героям заложен в ДНК культурного потребления (об этом же, в сущности, был последний сезон «Шерлока
» – другого важного сериала современности, увы, менее ровный и выдающийся).
Лучшие сериалы 2010-х
«Время приключений
» (2010–2017)
Один из главных поп-культурных феноменов современного телевидения в области мультипликации, где примерно со времен «Гриффинов
» и «Футурамы
» не появлялось продукта с таким влиянием и кругом почитателей. «Время приключений» поженило богатство анимационных техник востока и запада, наив и ненавязчивую философию, буйство чувств и полет фантазии. Вымышленная Земля Ууу - занятная метафора будущего, которое наступит после Атомной войны, где многие культуры сольются в единый поток почти без швов. «Время приключений» немыслимо без «Удивительных приключений Флэпджека
», но именно проект Пендлтона Уорда
стал настоящим анимационным феноменом и кузницей кадров (многие сценаристы и аниматоры в итоге придумали свои выдающиеся шоу).
Лучшие сериалы 2010-х
«Однажды в сказке
» (2011-2018)
Сюжет сериала разворачивается в двух мирах — современном и сказочном. Главная героиня Эмма Свон (Дженнифер Моррисон
) забывает о спокойной жизни, когда её находит 10-летний сын Генри, от которого она отказалась много лет назад. Мальчуган заявляет, что она является дочерью Прекрасного Принца и Белоснежки. В итоге Эмма оказывается в сказанном мире, городе Сторибрук. Героиня привязывается к необычному мальчику и странному городу, жители которого «забыли», кем они были в прошлом из-за проклятия Злой Королевы (Лана Паррия
), которая остановила время в сказочной стране. Эмма Свон, смирившаяся с ролью Спасительницы, обретает в сказке настоящую семью и друзей, и она готова отчаянно защищать новый мир от врагов.
Лучшие фэнтези-сериалы
«Твин Пикс
» (2017)
Завещанное еще в начале 1990-х возвращение агента Купера (Кайл Маклахлен
) и потустороннего мира городка Твин Пикс оказалось одним из самых впечатляющих шоу 2010-х. Дэвид Линч
не просто напомнил, как умеет замешивать атмосферу густого сна (с ним принято сравнивать все фильмы, похожие на грезы), рефлексировать влияние массовой культуры на сознание людей (и пересказывать их самые потаенные страхи), но и снял мета-высказывание о современной Америке, сериалах и нашей любви к ним. Впрочем, не менее важно, что в отличие от макабрической мыльной оперы оригинального «Твин Пикса
», новый сезон (или отдельный сериал-сиквел) продолжает кинематографические искания режиссера. Это «Внутренняя империя
» на максималках, самая визуально разнообразная и изобретательная работа Линча (чего только стоит восьмой эпизод, напоминающий об авангардистских фильмах начала прошлого века).
Рецензия на третий сезон
Лучшие сериалы 2017-го
«Молодой папа
» (2017)
Нарядная драма Паоло Соррентино
про самого молодого Папу Римского (Джуд Лоу
), вдобавок первого американца во главе католической церкви. Начинается как претендующий на реализм анекдот, в котором молодой понтифик оказался настолько консервативным, что взвыли даже морщинистые кардиналы, годящиеся ему в отцы и деды. Впрочем, оружие Соррентино не столько ирония, сколько балансирование между сатирой и проповедью
Рецензия на сериал
«Дрянь
» (2016-2019)
Хитовый британский мини-сериал, основанный на одноименном «спектакле одного актера», который Фиби Уоллер-Бридж
играла в Эдинбурге шесть лет назад, стартовал в 2016 году. Это история дерзкой, остроумной, сексуально-озабоченной и несчастной 30-летней жительницы Лондона. Героиня содержит небольшое кафе, бесконечно ненавидит окружающий мир и людей, упивается своими проблемами и винит в них окружающих.
«Жуткая правда
» (2018)
Мозголомный альманах Adult Swim в формате сюрреалистических пластилиновых скетчей описывает хищные вещи, синдромы и мании нового тысячелетия. Семьдесят минут, напоминающие о наиболее самобытных визионерах наших дней (от Кубрика
до Линча
, от Сатоси Кона
до Гая Мэддина
), бойко и безжалостно спрессовывают в поток визуальной ярости все то, о чем говорит западная культура как минимум последнюю четверть века, а то и на протяжении всей своей истории.
Лучшие сериалы 2018-го
«Война и мир
» (2016)
Любовь к материалу читается в каждом кадре - не заметить тщательность работы художников по костюмам и декораторов просто невозможно. Они стремились к максимальной аутентичности, ощущению подлинности каждой вещи и каждой детали костюма - и это удалось. Работа над сериалом продолжалась два с половиной года, съёмки велись в Санкт-Петербурге (на Дворцовой площади, в Юсуповском дворце), в Екатерининском дворце Царского Села, в Гатчинском дворце, под Новгородом и в Вильнюсе. «Война и мир» стала самым дорогим проектом ВВС, и на затраченные деньги куплена действительно стоящая вещь: качество продукции.
Обзор мини-сериала