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«Проспект обороны»: Анти-Рокки

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18 марта 2020
Пока страна, в особенности жители её столицы, затаились по щелям в ожидании апокалипсиса, телевидение радостно ловит свой шанс увеличить долю за счёт карантина. Одни достают из-под сукна оставленное на чёрный день, который похоже, наступил, другие гордо пуляют в эфир премьерами из своей стандартной линейки. Так НТВ запустил с понедельника очередной агрессивный сериал «Проспект обороны», свежеиспечённый суперзвездой дубляжа и по совместительству режиссёром Сергеем Быстрицким и мастером жанра Сергеем Винокуровым, набившим руку в середине нулевых на производстве трёх сезонов «Бандитского Петербурга». Последний смердит из всех щелей будущего телехита 20-х с незапоминающимся названием.

«Проспект обороны»: Анти-Рокки
фото: Кадр из сериала «Проспект обороны»

В центре повествования многодетная семья известного тренера по боксу Александра Астахова (Олег Фомин), проживающего в большом красивом доме близ Питера. Один из сыновей – Денис (Макар Запорожский) – восходящая звезда бокса, сорвавший по глупости важнейший бой на первенство города. Старший сын Валентин (Роман Курцын) – спарринг-партнер Дениса, отец-одиночка, ненавидящий приёмного брата Руслана (Кирилл Варакса) – тихого, скромного работягу. Единственная дочь Астахова – Лиза (Марина Даминева), путается с бандитом по кличке Бандерас (Сергей Колос), чем бесконечно расстраивает отца. Не найдя понимания своей беспечности у родителя, Лиза уходит из дома. Тем временем, жена Астахова чувствует охлаждение супруга. Задав прямой вопрос, мать семейства получает уверения в том, что она единственная женщина в жизни авторитетного тренера. Но мы-то знаем, что паршивец жёстко изменяет благоверной с собственной невесткой прямо в рабочем кабинете прекрасного дома, практически под носом у обманутого мужа/сына, одержимого желанием выиграть титул. Также во дворце живёт брат Астахова по кличке Борман (Кирилл Полухин), мастер на все руки, промышляющий втихаря свежеугнанными машинами вместе с Русланом. Но его роль в общем повествовании семейной саги пока не совсем ясна.

Незамысловатая экспозиция отдалённо и местами напоминает то ли «Дом» Олега Погодина, то ли любимый с детства «Богач, бедняк», однако по факту не имеет ничего общего с этими прекрасными лентами кроме многофигурности композиции и ненависти членов большой фамилии друг к другу. Самое обидное, что история могла бы сложиться, так как актёрский состав силён, все на своих местах и прекрасно играют. Но чудовищный, бездарный, примитивный, ходульный текст, который изрыгают замечательные артисты, невозможно воспринимать на слух без содроганий. Профессионально интонируя и точно попадая в эмоцию, несчастные актёры стараются максимально закрыть собственным талантом и органикой зияющие дыры в сценарии. Но это не представляется возможным, так как абсолютно каждая реплика хлещет зрителя по физиономии звонкой пощёчиной. Банальные старые шуточки, избитые фразы, неуместная грубость и нарочитый сленг превращают речь героев в помойное ведро, в котором теряется драма семьи и трагедии личностей.

«Проспект обороны»: Анти-Рокки
фото: Кадр из сериала «Проспект обороны»

Один из лейтмотивов истории – лихие 90-е, которые нежданно нависли над домом Астаховых страшной реминисценцией. От героев старше сорока веет бальзаковским «за каждым большим состоянием кроется преступление». Нам хочется верить в то, что прекрасное гнездо семьи боксеров – результат честного и упорного труда Астахова-старшего, однако ради успеха сына он готов якшаться с откровенными бандитами, отжавшими двадцать лет назад уверенные позиции «по жизни». Тема коррумпированности и криминализованности общества актуальна для нас всегда. Но вкупе со слабым литературным материалом эта вечная струна звучит фальшиво и опереточно. Возможно, опытным продюсерам, смоделировавшим вполне жизнеспособную конструкцию, следовало пригласить в сценарную группу хотя бы одного талантливого автора, знакомого, пусть и в проброс, с русской классической литературой, имевшего за плечами хоть что-нибудь кроме пары третьесортных ментовских сериалов. Увы, почему-то именно на сценаристах в этом проекте решили сэкономить. В итоге прекрасная в потенции история со сложным клубком взаимоотношений, великолепными артистами и вполне сносной режиссурой была абортирована бесславным трио грободелов из сценарного поминальника. До боли обидно, что глубокая драма поколения, раздавленного жерновами истории, оказалась в руках полуграмотных самодовольных юнцов, не имеющих представления о том, чем была жизнь для тех, чья молодость выпала на 90-е. А ведь могло получиться…

«Проспект обороны» на НТВ с 18 марта.


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