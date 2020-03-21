«Колл-центр»: И тут нас заперли в замкнутом пространстве

На канале ТНТ 23 марта выходит сериал «Колл-центр», придуманный и снятый режиссерами и сценаристами Наташей Меркуловой и Алексеем Чуповым, постановщиками фестивальных хитов «Интимные места» и «Человек, который удивил всех», а спродюсированный командой во главе с Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым, открывшими отечественному телевидению «Сладкую жизнь» и «Измены», «Обычную женщину» и «Эпидемию». Сериал сначала планировался для показа на канале ТВ-3, который и возглавляют Федорович с Никишовым, затем – исключительно на платформе Premier, но в итоге решение было принято в пользу ТНТ (хотя и на Premier серии будут выкладываться одновременно с телеэфиром), который сейчас экспериментирует с линейкой ранее выходивших только в интернете сериалов; в их числе популярные «Домашний арест» и «Звоните ДиКаприо!». «Колл-центр» во всех смыслах еще больший эксперимент, нежели два этих проекта. Причем эксперимент, оказавшийся сейчас, когда многие соблюдает режим самоизоляции и карантина, каким-то вновь поразительно актуальным.
фото: пресс-служба ТНТ
В офисе колл-центра, где отвечают на звонки покупателей онлайн секс-шопа, отмечают день рождения одного из сотрудников (Павел Табаков), который собирается уволиться. Влюбленный в свою коллегу (Юлия Хлынина), он не может наблюдать за ее стремительно развивающимися отношениями с начальником фирмы (Владимир Яглыч). Любовно-трудовую драму нарушает странная посылка (курьер в исполнении Левана Хурции еще сыграет в сюжете далеко не последнюю роль) и не менее странный звонок от загадочных Мамы и Папы, которые сообщают, что офис заминирован, выйти из него уже нельзя, а несчастным работникам придется исполнять все указания Мамы и Папы на протяжении как минимум восьми часов – иначе бах, и ярко упакованный механизм бомбы оставит в прошлом все надежды, мечты и страдания этих несчастных служащих, всегда готовых дать интернет-покупателям всю необходимую информацию о новейших секс-устройствах.
Впрочем, тема секса в «Колл-центре», как и в дебюте Меркуловой и Чупова, – тоже лишь провокационная упаковка, способная донести до массового зрителя куда более серьезное высказывание. В «Интимных местах» это касалось комплексов невротичных жителей большого города, их степени свободы и допущений, с которыми они готовы существовать в социуме. Причем рассказано это было в довольно ироничной манере. Уже в следующем совместном полнометражном фильме «Человек, который удивил всех» режиссерско-сценарный дуэт исследовал другую опасную грань – между жизнью и смертью. И – опять же – той степени свободы и навязанных обществом ограничений, с которыми сталкивается заложник такого, пограничного, состояния.
фото: пресс-служба ТНТ
В «Колл-центре» заложниками становятся все герои, которые, как выясняется из каждого последующего эпизода сериала, оказались «здесь и сейчас» далеко не случайно. Каждый из них в определенный момент жизни под гнетом тех или иных обстоятельство сделал осознанный выбор, как действовать дальше. И, возможно, именно поэтому Мама и Папа, мечтающие объяснить своим непокорным «детям», что такое хорошо и что такое плохо, собрали в офисе именно этих персонажей.
Этот русский «Эксперимент Офис» похож на свой зарубежный аналог только лишь заданными еще в первой серии вводными. Дальше события «Колл-центра» развиваются совершенно по другому, действительно обескураживающему, сценарию. Меркулова и Чупов выбирают совершенно разные жанры для историй каждого из героев. Здесь есть и мелодрама про вербовку в террористическую организацию, чем-то напоминающая сериал «На краю», выходивший не так давно на «России 1», и криминальная драма об отцах и детях практически в духе НТВ, и жесткий триллер о незаконных развлечениях сильных мира сего, смелость и отчаянная правдивость которого не снилась глянцевым «Содержанкам». И поиск общего знаменателя этих историй – помимо места действия сериала – и есть, пожалуй, самый большой вызов этого квеста времен самоизоляции, когда каждый оказывается один на один с собой, своими страхами, багажом прошлого и абсолютной неспособностью планировать какое-никакое будущее, если оно, конечно, есть.
Смотрите сериал «Колл-центр» на ТНТ и платформе PREMIER с 23 марта.