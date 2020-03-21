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Обзор сериалов «Колл-центр»: И тут нас заперли в замкнутом пространстве Павел Табаков, Владимир Яглыч и Юлия Хлынина оказались заложниками офиса

Новости кино В Китае «Малышарики» собрали более трех миллиардов просмотров Сериал о младших героях вселенной «Смешариков» вошел в пятерку самых популярных зарубежных мультфильмов на онлайн-платформах.

Новости кино Netflix поддержит деньгами тех, кто потерял работу в индустрии развлечений Стрим-сервис учредил фонд размером в 100 млн долларов.

Новости кино Фильм Максима Елагина «Учитель» по сценарию Алексея Германа-младшего доступен онлайн Кино-Театр.Ру представляет премьеру картины на YouTube.

Новости кино Крупные сети закрывают кинотеатры в городах России «Премьер-зал», «КАРО» и объединенная киносеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» приостановили свою работу.

Спутник телезрителя «Римские свидания»: Поворот не туда В ночь с 21 на 22 марта, 02:30, СТС