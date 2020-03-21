Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Колл-центр»: И тут нас заперли в замкнутом пространстве

Обзор сериалов >>
21 марта 2020
На канале ТНТ 23 марта выходит сериал «Колл-центр», придуманный и снятый режиссерами и сценаристами Наташей Меркуловой и Алексеем Чуповым, постановщиками фестивальных хитов «Интимные места» и «Человек, который удивил всех», а спродюсированный командой во главе с Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым, открывшими отечественному телевидению «Сладкую жизнь» и «Измены», «Обычную женщину» и «Эпидемию». Сериал сначала планировался для показа на канале ТВ-3, который и возглавляют Федорович с Никишовым, затем – исключительно на платформе Premier, но в итоге решение было принято в пользу ТНТ (хотя и на Premier серии будут выкладываться одновременно с телеэфиром), который сейчас экспериментирует с линейкой ранее выходивших только в интернете сериалов; в их числе популярные «Домашний арест» и «Звоните ДиКаприо!». «Колл-центр» во всех смыслах еще больший эксперимент, нежели два этих проекта. Причем эксперимент, оказавшийся сейчас, когда многие соблюдает режим самоизоляции и карантина, каким-то вновь поразительно актуальным.

«Колл-центр»: И тут нас заперли в замкнутом пространстве
фото: пресс-служба ТНТ

В офисе колл-центра, где отвечают на звонки покупателей онлайн секс-шопа, отмечают день рождения одного из сотрудников (Павел Табаков), который собирается уволиться. Влюбленный в свою коллегу (Юлия Хлынина), он не может наблюдать за ее стремительно развивающимися отношениями с начальником фирмы (Владимир Яглыч). Любовно-трудовую драму нарушает странная посылка (курьер в исполнении Левана Хурции еще сыграет в сюжете далеко не последнюю роль) и не менее странный звонок от загадочных Мамы и Папы, которые сообщают, что офис заминирован, выйти из него уже нельзя, а несчастным работникам придется исполнять все указания Мамы и Папы на протяжении как минимум восьми часов – иначе бах, и ярко упакованный механизм бомбы оставит в прошлом все надежды, мечты и страдания этих несчастных служащих, всегда готовых дать интернет-покупателям всю необходимую информацию о новейших секс-устройствах.

Впрочем, тема секса в «Колл-центре», как и в дебюте Меркуловой и Чупова, – тоже лишь провокационная упаковка, способная донести до массового зрителя куда более серьезное высказывание. В «Интимных местах» это касалось комплексов невротичных жителей большого города, их степени свободы и допущений, с которыми они готовы существовать в социуме. Причем рассказано это было в довольно ироничной манере. Уже в следующем совместном полнометражном фильме «Человек, который удивил всех» режиссерско-сценарный дуэт исследовал другую опасную грань – между жизнью и смертью. И – опять же – той степени свободы и навязанных обществом ограничений, с которыми сталкивается заложник такого, пограничного, состояния.

«Колл-центр»: И тут нас заперли в замкнутом пространстве
фото: пресс-служба ТНТ

В «Колл-центре» заложниками становятся все герои, которые, как выясняется из каждого последующего эпизода сериала, оказались «здесь и сейчас» далеко не случайно. Каждый из них в определенный момент жизни под гнетом тех или иных обстоятельство сделал осознанный выбор, как действовать дальше. И, возможно, именно поэтому Мама и Папа, мечтающие объяснить своим непокорным «детям», что такое хорошо и что такое плохо, собрали в офисе именно этих персонажей.

Этот русский «Эксперимент Офис» похож на свой зарубежный аналог только лишь заданными еще в первой серии вводными. Дальше события «Колл-центра» развиваются совершенно по другому, действительно обескураживающему, сценарию. Меркулова и Чупов выбирают совершенно разные жанры для историй каждого из героев. Здесь есть и мелодрама про вербовку в террористическую организацию, чем-то напоминающая сериал «На краю», выходивший не так давно на «России 1», и криминальная драма об отцах и детях практически в духе НТВ, и жесткий триллер о незаконных развлечениях сильных мира сего, смелость и отчаянная правдивость которого не снилась глянцевым «Содержанкам». И поиск общего знаменателя этих историй – помимо места действия сериала – и есть, пожалуй, самый большой вызов этого квеста времен самоизоляции, когда каждый оказывается один на один с собой, своими страхами, багажом прошлого и абсолютной неспособностью планировать какое-никакое будущее, если оно, конечно, есть.

Смотрите сериал «Колл-центр» на ТНТ и платформе PREMIER с 23 марта.


версия для печати
Ссылки по теме
Премьера «Колл-центра» Меркуловой и Чупова состоится 23 марта
Мировая премьера сериала «Колл-центр» Меркуловой и Чупова состоялась в Таллине
Мрачный офис и неожиданные взрывы: съемки сериала «Колл-центр»
Алексей Чупов и Наталья Меркулова: «Никто не знает, как жить правильно, хотя делают вид, что знают»
Поиск по меткам
PREMIERМария ТокмашеваРоссийские сериалыТНТ
персоны
Наталья МеркуловаЕвгений НикишовПавел ТабаковВалерий ФедоровичЮлия ХлынинаЛеван ХурцияАлексей ЧуповВладимир Яглыч
фильмы
Интимные местаКолл-центрЧеловек, который удивил всехЭксперимент «Офис»

фотографии >>
«Колл-центр»: И тут нас заперли в замкнутом пространстве фотографии
«Колл-центр»: И тут нас заперли в замкнутом пространстве фотографии
«Колл-центр»: И тут нас заперли в замкнутом пространстве фотографии
«Колл-центр»: И тут нас заперли в замкнутом пространстве фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Айбарчин Бакирова
20 марта ушла из жизни актриса Айбарчин Бакирова.
Ярослав Федоришин
20 марта ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Ярослав Федоришин.
Игорь Богодух
19 марта ушёл из жизни актёр Игорь Богодух.
Игорь Гольтяпин
18 марта ушёл из жизни актёр Игорь Гольтяпин.

День рождения >>

Илья Ермолов
Георгий Жжёнов
Евгений Кудряшёв
Игорь Марычев
Владимир Павлов
Дмитрий Паламарчук
Денис Сердюков
Елена Финогеева
Виктор Хориняк
Фанни Ардан
Бруно Ганц
Нино Манфреди
Лена Олин
Риз Уизерспун
Коул Хаузер
Уильям Шатнер
все родившиеся 22 марта >>

Афиша кино >>

Керосин
драма, мистика
Россия, 2019
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
боевик, драма, научная фантастика, экранизация
Япония, 2019
Мегащенки и Расти на Диноострове
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Канада, США, 2019
Отдай свою душу
мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2019
Последняя фантазия
драма, исторический фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Иран, 2018
Туннель: Опасно для жизни
триллер
Норвегия, 2019
Афера в Майами
триллер, шпионский фильм, экранизация
Бельгия, Бразилия, Испания, Франция, 2019
Мой друг мистер Персиваль
драма, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2019
Тайная жизнь
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Германия, США, 2019
Тролли: Мировой тур
комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Белый, белый день
драма, триллер
Исландия, Дания, Швеция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен