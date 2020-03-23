«Заступники»: Нина в стране без чудес

Первый канал продолжает раскупоривать свои сериальные запасники, еще раз делая ставку на ретро. И вслед за раскритикованным «Магомаевым» начинает показ сериала «Заступники» от компании Александра Цекало «Среда», ответственной за недавнего «Триггера». В «Заступниках» вновь в популярной форме рассказывается о важных и в данном случае даже актуальных, несмотря на ретро, проблемах общества и отдельных людей.
фото: Пресс-служба Первого канала
1966 год. Только начинающая свой адвокатский путь Нина Метлицкая (Мари Ворожи) с горящим взглядом защищает где-то в Подмосковье комсомольца Сашу Мезенцева (Даниил Вершинин), по ошибке сдавшего в макулатуру полное собрание сочинений самого Владимира Ильича. Трогательная речь адвоката тонет в звуках проезжающей мимо электрички и растворяется в зевоте пожилой судьи, уже заранее знающей неутешительный исход дела. Школьника приговаривают к двум годам колонии для малолетних. «Это не суд, а какой-то спектакль получается. Концепция незаконного закона», – со слезами на глазах от торжествующей несправедливости говорит бедная Нина своему новоиспеченному мужу Борису (Кирилл Гребенщиков).
Он тоже адвокат, только уже опытный, набивший руку на политических процессах и трибуналах. Радуя молодую жену, Борис устраивает ее на работу в самый престижный Первый филиал Московской коллегии адвокатов. Нина, хоть и после поражения в подмосковном суде не уверенная в своих силах, на новую работу отправляется, как на праздник. Мечты о больших делах, желание спасти невинно осужденных, вера в торжество закона и справедливости – всё это разбивается о государственный уклад и семейный быт. Борис уже сидит в кафе-мороженом со статной секретаршей Люсей (Анна Арланова), а отчаявшуюся Нину, как молодую и неопытную, отправляют защищать очередного юнца – на этот раз обвиняемого в госизмене, шпионаже и распространении иностранной литературы. Старшие коллеги-адвокаты особо не стараются и готовятся к высшей мере пресечения. Но Нина не собирается быть просто «галочкой» в этой судебной системе, а все-таки надеется отстоять своего подзащитного в советском суде, как известно, самом гуманном в мире.
фото: Пресс-служба Первого канала
Если на американском телевидении судебные истории – дело вполне обычное, у нас они популярностью особо не пользуются. Слишком опасная эта тема, к тому же сложная для качественного художественного воплощения, что доказал не самый удавшийся отечественный ремейк «Хорошей жены», в американском оригинале выглядящий захватывающей психологической драмой, а в нашем исполнении – лишь схематичным детективом средней руки. Другой путь разговора о суде был представлен в сериале «Победители», истории трех друзей-адвокатов, защищающих невинных (а иногда и виновных) в еще царской России в преддверии перемен. В принципе и создатели «Заступников» идут по тому же пути, но за теплым ламповым ретро и по большому счету мелодраматичной историей главной героини (ее личная жизнь в «Заступниках» занимает довольно существенное место) скрывается история гораздо более сложная и важная.
Сериал, снятый режиссером Владимиром Коттом (в числе его работ – «Петр Лещенко. Всё, что было…», «Громозека» и «Карп отмороженный»), основан на книге адвоката Дины Каминской, защищавшей советских диссидентов – в частности, Владимира Буковского, Юрия Галанскова, Анатолия Марченко, Ларису Богорас и Павла Литвинова, Мустафу Джемилева и Илью Габая. Съемочная группа изучала еще и реальные судебные дела знаменитых советских адвокатов. Они-то и легли в основу «Заступников», в очередной раз доказывающих, что со времен условной «оттепели» в отечественных судах и вообще общественно-политических реалиях не изменилось ровным счетом ничего, пусть теперь и объектом «преступления» становится не собрание сочинений Ленина, а мемы в соцсетях. Итог этой схватки с системой, вне зависимости от адвокатского опыта, предопределен.
Смотрите сериал «Заступники» в 21:30 на Первом канале с 23 марта.