«257 причин, чтобы жить»: Не бойся своих желаний

анонс

Стриминговые платформы more.tv, WINK и КинопоискHD открыли свободный доступ на время карантина

Суд в стиле ретро – с неопытными адвокатами и заранее прописанными приговорами

«Заступники»: Нина в стране без чудес

«Колл-центр»: И тут нас заперли в замкнутом пространстве

19 марта

Показывает и предсказывает: как премия АПКиТ держит руку на пульсе отечественной индустрии сериалов

От «Кухни» до «Домашнего ареста» и «Эпидемии» – история премии, развивающей отечественное ТВ и стриминг-сервисы