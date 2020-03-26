«257 причин, чтобы жить»: Не бойся своих желаний

На видеосервисе START вышел сериал «257 причин, чтобы жить» – легкий, ироничный, трагичный, но при этом жизнеутверждающий, что для отечественных телепроектов последнего времени, так или иначе уходящих в жесткую драму, явление довольное редкое.
фото: видеосервис START
Главная героиня – Женя Короткова в исполнении специально для съемок побрившейся налысо Полины Максимовой, предстающей здесь в совершенно несвойственном для нее образе – переживает ремиссию и собирается вернуться наконец к обычной, как кажется здоровым людям, жизни: встречаться с бойфрендом (Сергей Годин), ходить на работу, общаться с младшей сестрой (Дарья Руденок), которая за время болезни Жени уже успела стать микроблогером. Только вот выясняется, что здоровой, пусть пока и условно, Женя никому особо и не нужна: молодой человек уже несколько месяцев встречается с жениным лечащим врачом (Анна Невская), подружки по офису (Юлия Топольницкая и Анастасия Попова) боятся заразиться раком, а сестра-инстаграмщица не хочет терять свой заработок от людей, жертвовавших на лечение Жени.
Так новая «здоровая» жизнь тут же теряет для Жени свой долгожданный флёр. «Ждать – это то немногое, что ты можешь, когда борешься с раком», – говорит героиня Максимовой. Но во время ремиссии ждать уже нельзя, каждый день, несмотря ни на что, это новые цели и новые возможности жить – для себя, а не для бывшего бойфренда, пусть и проводившего с тобой месяцы в больнице, не для жалостливого аккаунта в соцсетях и уж тем более не для работы с начальником-самодуром (Роман Маякин) и бывшими подружками по офису. «Тупостью можно заразиться, а раком – нет», – расставляя все точки над i в этой новой реальности, говорит в офисе Короткова и с легким сердцем и тяжелым чемоданом с остатками вещей идет навстречу настоящей жизни, для которой у нее есть как минимум 256 причин, во время болезни записанных в желтый блокнот. К ним прибавляется и еще одна – главная как минимум для сюжета сериала – найти свою любовь.
фото: видеосервис START
Сериал «257 причин, чтобы жить» говорит об очень сложных и важных вещах довольно легко, но при этом реалистично. Остроумно и иронично, без «сюсюканий» и трагических жалобных монологов, хотя героиня Максимовой здесь периодически ломает «четвертую стену» и общается со зрителем, как это происходит в другом популярном сериале – британской «Дряни». Но и этот, довольно опасный для кинематографа прием, решен в «257 причинах» очень даже органично.
Режиссером сериала выступил Максим Свешников, начинавший путь в кино как сценарист анимационной «богатырской франшизы» и успевший снять эпизоды «Страны чудес», «Елок 5», «Отеля Элеон». Его первым полноценным сериалом был недавний «Филатов», из которого в «257 причин, чтобы жить» перекочевали актеры Юлия Топольницкая, Максим Лагашкин и Егор Корешков. Последний в «257 причинах» еще сыграет свою немаловажную роль. Его герой – физически здоровый, но морально подавленный циник, противоположность теперь жизнерадостной Жени Коротковой. В его механической жизни, не приносящей особо никаких удовольствий, многие, вероятно, узнают собственный ежедневный распорядок, так поменявшийся сейчас во время самоизоляции и карантина. В том, что «257 причин» выходят именно в текущей непростой ситуации, когда человечество остановилось и замерло в ожидании окончания пандемии коронавируса, тоже есть здоровая ирония. Самое время не только посмотреть сериал, но и завести свой желтый блокнотик, куда можно записать желания на «мирное время». И есть шанс, что они рано или поздно сбудутся.