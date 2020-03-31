«Проект "Анна Николаевна"»: Робот-полицейская

Тема роботов ещё несколько лет назад, хотя если вспомнить «Терминатора» и «Робокопа», в общем-то, значительно раньше, всячески исследованная в Голливуде, но не теряющая, конечно, своей актуальности, теперь активно интересует и российских кинематографистов. Только в последнее время ее пытались реализовать в формате драматического сай-фая, каким были «Лучше, чем люди», первый отечественный проект купленный в линейку Netflix Original. В формате самой пугающей комедии – «Неидеальный мужчина», за счёт холостяка Егора Крида неожиданно прилично собравшей больше полумиллиарда рублей. И даже в семейном фильме «Робо», где Сарик Андреасян как мог передал ностальгический привет «Приключениям Электроника». Теперь вот очередь дошла до любимых уже не одним поколением зрителей (судя по популярности) полицейских детективов: «Андроид, у нас труп. Возможно, криминал. По коням!»
Где-то в неназванной российской провинции, городке с населением в 60 тысяч жителей, полицейские всё ещё работают на Windows98, но знают про онлайн-переводы, Яндекс.Такси и поэмы Маяковского, работает небольшой следственный отдел во главе с полковником Виктором Сергеевичем Галузо (облагороженный, кажется, париком и автозагаром Сергей Гармаш, когда-то счастливо кутивший в московском угро времён «Каменской»). Его-то однажды и вызывают в Инновационный центр высоких технологий МВД РФ, где предлагают взять в пользование новейшую разработку отечественных учёных (в роли русского почти Стивена Хокинга – Дмитрий Поднозов) – практически идентичного человеку андроида, сексапильную блондинку со взглядом в пустоту, прокачанной операционной системой и внешне не отличимой от кожи оболочкой, способной получать удовольствие (ну или по крайней мере делать вид) от секса и шаурмы с пивом Анну Николевну Королькевич в исполнении Зои Бербер, актерскую юность прожившей с «Реальными пацанами». Стоимость робота-полицейской – 11 млн евро, а единственное условие ее эксплуатации – секретность разработки, то есть никто из тех 60 тысяч жителей неназванного городка и, в частности, местных следаков не должен узнать о том, что Анна Николаевна – андроид, пусть уж лучше будет для всех дочкой замминистра. Конспирация, правда, как-то изначально не задаётся, так как Анне Николаевне почему-то не дают в качестве реквизита даже смартфон. Понятно, что роботу он не нужен, но современному человеку, пусть даже в провинции, вроде как, необходим, хотя и все остальные герои сериала пользуются мобильным, в основном, для телефонных разговоров.
фото: Кадр из сериала «Проект "Анна Николаевна"»
Пока Галузо везёт чудо-технику по месту назначения, его опера уже вовсю работают – кто-то ограбил средь бела дня инкассаторов, они, к счастью, остались живы, а вот деньги все же пропали. Согласно показаниям жертв, напали на них владельцы автомобиля, у которого они даже запомнили регистрационные номера. Здесь-то и случается прокол новой сотрудницы следкома – без каких-либо гаджетов она с лёгкостью сообщает геолокацию скрывшегося «транспортного средства» своим коллегам во главе со строгим, но мужественным собирательным образом всех отечественных «ментов» Андреем Маратовичем Пожарским, в котором сложно узнать недавнего острохарактерного разгильдяя-мужа из «Давай разведемся» Антона Филипенко – в подчинении у него, кстати, прямой по тому же фильму конкурент Федор Лавров, олицетворяющий теперь, видимо, «хорошего полицейского», а также Кузьма Сапрыкин, вырвашийся из здоровых оков «Движения вверх» и представший здесь в образе подверженного вредным привычкам молодого опера Сережи Мокрого. Дальше проколов у новоиспечённого капитана Королькевич тоже немало, но, кажется, это волнует разве что разработчика андроида и несчастного Галузо, старающегося не посрамить честь мундира, ну и не нанести ущерб в размере 11 млн евро.
«Проект "Анна Николаевна"», как и другой комедийный же сериал КиноПоискаHD «Последний министр», сделан с какой-то удручающей серьёзностью, без какой-либо свободы и хулиганства, а будто бы по ТЗ: так нам нужная политическая сатира без всякой мылодрамы и желательно без домашнего ареста слуги народа и ржака про роботов, но чтобы они были уже не совсем лучше, чем люди, особенно если под людьми понимать женщин. И в случае с «Анной Николаевной», снятой Максимом Пежемским, когда-то прославившимся задорным криминалом «Мама, не горюй», прошедшим через «Интернов» и даже, судя по недавнему его проекту «Света с того света», хватку не растерявшим, это выглядит несколько странно. Хотя исключительно режиссерским проект, над которым работал почти десяток сценаристов и примерно столько же продюсеров, назвать, конечно, нельзя.
За юмор по крайней мере первой серии «Анны Николаевны» отвечают трудности гендерно-технического перевода. Тут и утрированно неодобрительные взгляды прожженных опытом оперов-мужиков, не расстающихся с сигаретами (курить на онлайн-экране, в отличие от телевизора, не боятся), и нелепые ситуации, в которые попадает умная робот, ещё не изучившая должным образом человеческие привычки, поэтому, например, когда ей говорят «Раздеться», она это понимает исключительно как догола. Героиня Зои Бербер – самая яркая иллюстрация профессиональной, вроде как, по меркам ТЗ работы. Сказано-сделано. Пусть и без всякой осмысленности, без души. Это формулами, над которыми бились лучшие умы российской и советской роботехники, не предусмотрено. Создатели «Проекта "Анна Николаевна"», впрочем, обещают, что героиня Бербер всё-таки порядком «очеловечится». Может быть, и сам сериал ждёт такая же участь.