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Смеемся дома: 10 комедий хороших и разных

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1 апреля 2020
1 апреля образца 2020 года всем не до смеха. Однако режим всеобщей самоизоляции, который редакция Кино-Театр.Ру настоятельно рекомендует соблюдать, не повод унывать и грустить. Вместе с видеосервисом START, у истоков которого стоят создатели самого кассового отечественного фильма «Холоп», мы решили собрать 10 разных российских комедийных сериалов последних лет.



Самый вкусный – «Кухня» (2012-2015)

Смеемся дома: 10 комедий хороших и разных
фото: Кадр из сериала «Кухня»

Многолетний хит, породивший затем множество спин-оффов о работниках не только общепита, но и гостиничного бизнеса. Гостеприимные сотрудники модного ресторана, принадлежащего Дмитрию Нагиеву и возглавляемого строгим шеф-поваром, любящим вкусно поесть и выпить, а также поучить жизни и кулинарному мастерству «огузков» Виктором Петровичем Бариновым (Дмитрий Назаров), готовы удовлетворить вкусы любых посетителей. Но в жизни поваров и барменов, официантов и управляющих царят настоящие страсти, за которыми довольно занимательно и по-хорошему смешно наблюдать. Лёгкий и ироничный взгляд на сферу обслуживания, в благие годы переживавшей свои лучшие времена, но сейчас оказавшейся на пороге кризиса. Трудности были и на пути работников сериальной «Кухни», с ними они пытались справляться юмором, любовью и, конечно, хорошей едой.



Самый политический – «Слуга народа» (2015-2019)

Смеемся дома: 10 комедий хороших и разных
фото: Кадр из сериала «Слуга народа»

Украинская политическая сатира, случившаяся ещё задолго до любимого российскими зрителями «Домашнего ареста» и уж тем более до момента инаугурации в качестве президента Украины бывшего «кавээнщика» Владимира Зеленского, который тут и играет главную роль, будто бы предрекая дальнейшие события – пока, правда, исключительно в комедийном ключе. Простой учитель истории Василий Голобородько становится настоящим гарантом – не только Конституции и так ожидаемой ещё со времён распада союза демократии, но и настоящих свобод и прав таких же простых, как и он, Голобородько, людей, живущих в этой прекрасной стране. Только вот борьба с «системой» становится делом далеко не самым простым. «Мы, конечно, здесь власть», но есть группировки и «повластнее», что, впрочем, от поистине народных шагов и юмора Голобородько вовсе не избавляет.



Самый семейный – «Родители» (2015-настоящее время)

Смеемся дома: 10 комедий хороших и разных
фото: Кадр из сериала «Родители»

Быть родителями подростка очень непросто. Тем не менее ещё пять лет назад это забавным образом демонстрировали артисты Александр Самойленко и Мария Порошина, которым даже в сериале достались их родные имена. И спустя время они не побоялись вернуться к своим ролям, хотя их киношные дети уже заметно подросли, причем старшего сына, который доставлял в период пубертата так много хлопот, теперь сыграл Александр Самойленко-младший, чей герой приводит к своим и без того терпеливым родителям невесту, не готовую примириться с бытом и нравами этой обычной российской семьи.



Самый мылодраматичный – «Ивановы-Ивановы» (2017-настоящее время)

Смеемся дома: 10 комедий хороших и разных
фото: Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»

Начинавшийся с завязки из бразильских мыльных опер про подмену детей этот комедийный сериал за несколько лет уже успел испытать на себе множество разных тем и поджанров. Всё смешалось в доме Ивановых – и классовые различия, и уровень образования, и чувства, и финансовые проблемы, свойственные, как выяснилось, не только семьям практически за чертой бедности, но и вполне обеспеченным слоям населения. Всю взрослую трагедию, хоть и в яростно комедийном ключе, отыгрывают главы семейств – Сергей Бурунов и Михаил Трухин, за подростковые баталии отвечают Семён Трескунов и Алексей Лукин.



Самый спортивный – «Фитнес» (2018-настоящее время)

Смеемся дома: 10 комедий хороших и разных
фото: Кадр из сериала «Фитнес»

Во время самоизоляции многие решили поддержать свою форму - почему бы не сделать это вместе с Асей Королевой в исполнении харизматичной Софьи Зайки, когда-то после неудавшейся свадьбы оказавшейся в элитном фитнес-клубе SUPERFIT в должности администратора, лихо совмещающей работу и физические нагрузки. За несколько сезонов Ася прошла путь от пышнотелой страдалицы в поисках нового парня до вполне сильной и независимой женщины, которой нипочем даже боксерский поединок с новой владелицей клуба Бэллой Ринатовной в исполнении Светланы Камыниной. Причем их сериалным тренером выступил бывший коллега Камыниной по «Интернам» и самый влюбчивый «холостяк» Илья Глинников.



Самый мотивирующий – «ИП Пирогова» (2018-2019)

Смеемся дома: 10 комедий хороших и разных
фото: Кадр из сериала «ИП Пирогова»

Расхожее мнение, что кризис – личный или глобальый – это время новых возможностей, находит свое подтверждение в сериале с Еленой Подкаминской в главной роли. Ее героиня Вера Михеева, обычная московская домохозяйка с успешным мужем и в целом самодостаточной семьей, теряет всё, как говорится, в одночасье, когда узнает об измене любимого с соседкой (очень хорошей подругой). Вера – женщина хоть и нежная, но со взором горящим, так что мужа-изменщика из своего дома выгоняет, только вот на что теперь жить когда-то вполне себе обеспеченной Вере, уже забывшей о существовании трудовой книжки. Давнее хобби – приготовление стильных тортов без ужасных масляных розочек – приходит на помощь. А вместе с ним и вся тяготы, связанные с собственным бизнесом – от бесконечных проверок налоговой до назойливых конкурентов, скупающих компромат на Веру на районном ТВ. «ИП Пирогова» – пусть и лёгкая, но временами вполне действенная инструкция по применению для развития своего малого бизнеса в самые сложные времена.



Самый опьяняющий – «Бар "На грудь"» (2018-настоящее время)

Смеемся дома: 10 комедий хороших и разных
фото: Кадр из сериала «Бар "На грудь"»

Короткий веб-сериал, снятый актрисой Ириной Вилковой, так помогающей пережить любой карантин и почувствовать себя в центре событий, согласно названию, происходящих в одном из петербургских баров, куда заходят совершенно разные люди – от отчаянных болельщиков «Зенита» до прогрессивных феминисток. В общем, если вы за время самоизоляции соскучились по барной жизни, то вам показан путь в искромётный «На грудь».



Самый короткий – «Короче» (2019)

Смеемся дома: 10 комедий хороших и разных
фото: Кадр из сериала «ИП Пирогова»

Российский аналог популярного французского скетчкома, появившегося ещё в начале 10-х – эпохи далёкой до поколения TIkTok, – каждый эпизод которого длится 1-2 минуты. В отечественных реалиях главным героем этого, в общем-то, тоже веб-сериала (хотя российский «Короче» показывали и на канале «Супер»), стал теперь уже популярный актер Борис Дергачев – «парень из соседнего двора», готовый к метким комментариям и совершенно несвойственной теперь искренности не только в буквах на Фейсбуке или в Твиттере и даже не глубокомысленным строчками под фото в Инстаграме, а реально в видео, отражающем настоящую жизнь, порой реально смешную и нелепую – ну все, кто в режиме самоизоляции или карантина знают!



Самый безумный – «Война семей» (2020)

Смеемся дома: 10 комедий хороших и разных
фото: Кадр из сериала «Война семей»

Первый продюсерский сериальный опыт режиссера Клима Шипенко, снявшего того самого кассового «Холопа» и актуально-социальный «Текст» с Александром Петровым, стал, пожалуй, самой неожиданной и взрывной отечественной семейной комедией новейшего времени. В ней два друга в исполнении Александра Робака и Егора Бероева вместе со своими детьми и женами олицетворяют борьбу старого и нового, консервативного и либерального, тех, кто готов жить многого лет по заранее известному сценарию и готовых начать жизнь с чистого листа. Пусть и для этого «пересмотра ценностей» должны случиться события из ряда вон выходящие: лучший друг неожиданно закрутил роман с твоей дочерью, великовозрастный сын одной из семей оказался усыновленным, бывшая жена встретила обаятельного, но далеко не внушающего доверия партнёра и так далее, но не тому подобное. Дальше – больше. Фантазия и юмор авторов тут неиссякаемы.



Самый жизнеутверждающий – «257 причин, чтобы жить» (2020)

Смеемся дома: 10 комедий хороших и разных
фото: Кадр из сериала «257 причин, чтобы жить»

Свежее драмеди со звездой «Деффчонок» Полиной Максимовой, ломающей здесь все свои привычные типажи, затрагивает непростую тему онкологии и доказывает, что страшна не болезнь, а как ее малюют, – особенно окружение героини Максимовой, Жени Коротковой, переживающей ремиссию. Здесь нет места плоским шуткам и прибауткам, на кону – собственно жизнь. Проблемная, желанная, со слезами и улыбкой, настоящая и, конечно, невозможная без здорового оптимизма и иронии – не только по отношению к окружающим, но, главное, к самому себе, своим страхам, надеждам и мечтам. Так выживем!


Сериал «257 причин, чтобы жить» на платформе START с 25 марта.


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Смеемся дома: 10 комедий хороших и разных фотографии
Смеемся дома: 10 комедий хороших и разных фотографии
Смеемся дома: 10 комедий хороших и разных фотографии
Смеемся дома: 10 комедий хороших и разных фотографии
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